POLITICO: Evaluarea cheltuielilor în EU: câștigători și perdanți

09:10

Agenţiile indoneziene de căutare şi salvare au anunţat că nouă persoane şi-au pierdut viaţa şi mii au fost strămutate, după inundaţiile şi alunecările de teren din provincia Sumatra de Nord. O mamă şi trei copii se numără printre victime, după ce locuinţa lor s-a prăbuşit. Eforturile de evacuare continuă, iar salvatorii încearcă să ajungă la […]