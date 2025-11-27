Revista presei internaționale, 27 noiembrie 2025
RADOR (27 noiembrie 2025) – Pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de securitatea europeană, Statele Unite susțin ideea ca Germania să conducă operațiunile militare ale NATO în Europa, informează Euronews. La Conferința de Securitate de la Berlin, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat dorința ca în viitor, Germania să își asume rolul […]
Un delincvent fiscal de serviciu s-a dat în sfârșit pe brazdă [Italia – n.trad.]; în vreme ce un fost etalon al stabilității e muștruluit de formă de Comisie. POLITICO (Belgia), 25 noiembrie 2025 – Comisia Europeană i-a trântit marți un avertisment de cheltuieli excesive Finlandei și i-a avertizat pe ceilalți membri să-și strângă cureaua pentru […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (26 noiembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Negocierile de pace pentru Ucraina avansează rapid, potrivit preşedintelui american Donald Trump, care spune că mai sunt câteva puncte de clarificat în discuţiile cu Kievul şi că săptămâna viitoare îşi va trimite emisarul special la Moscova. Rusia a dat însă un prim […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (26 noiembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – Parlamentul a încheiat astăzi oficial, prin respingere în plen, parcursul legislativ al primului proiect care a vizat pensiile magistraților, promovat prin angajarea răspunderii Guvernului, dar declarat neconstituțional. Executivul ar putea începe până la finalul acestei săptămâni o nouă procedură pentru această inițiativă legislativă, în noua […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (26 noiembrie) – Uniunea Europeană va dispune anul viitor de un buget de aproape 193 de miliarde de euro. Parlamentul European a dat astăzi votul final și a ținut să precizeze că au reușit să obțină mai mulți bani pentru cercetare, infrastructură, managementul frontierelor și politica externă față de varianta inițială propusă […]
România cumpără 231 de sisteme antirachetă franceze portabile Mistral, anunță Ministerul Apărării. Contractul – în valoare de peste 625 de milioane de euro – a fost semnat marți și mai include, printre altele, peste 930 de rachete, servicii de instruire și suport logistic. Achiziția a fost aprobată de parlament încă din iunie 2022, iar recent […]
Ursula von der Leyen spune că un acord de încetare a focului în Ucraina nu trebuie să însemne capitularea acestei țări # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Un acord de încetare a focului în Ucraina nu trebuie să însemne capitularea acestei țări, a spus astăzi în Parlamentul European șefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen. Prezentă la o dezbatere organizată în această dimineață la Strasbourg pe tema noului plan de pace pentru Ucraina propus de Statele Unite, doamna […]
La microfon, Angelica Dan
Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, convocat la MAE Chișinău, după ce șase drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării # Rador
Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova a fost convocat din nou, miercuri la Ministerul de Externe de la Chişinău, în semn de protest după ce şase drone ruseşti au intrat marţi ilegal în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Radio Chişinău relatează că în timp ce ambasadorul Oleg Ozerov se afla în întâlnirea cu diplomaţii […]
RRI, în colaborare cu ICR Madrid, prezintă „MadriGala – cultură și diplomație la puterea excelenței!” Un proiect radiofonic de gală difuzat în perioada 24-28 noiembrie, la RRI, în fiecare zi, la ora 15:45, ora României, în emisiunea „Totul despre România”. Proiectul promovează turneul organizat, în Spania, de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” […]
Curtea de Casație a menținut condamnarea decisă împotriva lui Sarkozy pentru finanțare ilegală a campaniei electorale din 2012 # Rador
Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță din Franța, a confirmat miercuri condamnarea fostului președinte Nicolas Sarkozy pentru finanțare ilegală a campaniei electorale, aceasta fiind cea mai recentă problemă juridică a acestuia, după ce a fost recent închis timp de aproape o lună într-un alt dosar. Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a făcut […]
Parlamentul a adoptat în ședință comună strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2025-2030 # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Parlamentul a adoptat miercuri, în ședință comună, strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2025-2030. Documentul a fost prezentat parlamentarilor de președinte Nicușor Dan, care a punctat, între altele, la capitolul amenințări, războiul hibrid dus de Rusia împotriva României și împotriva mai multor țări europene, corupția, decalajul între evoluția în […]
Lansarea volumului „Dinu Lipatti. Prezentul unei legende” sub semnul „Zilelor Lipatti” – în 2 decembrie, la Sala Radio # Rador
La chiar data când întreaga lume muzicală comemorează 75 de ani de la trecerea în eternitate a genialului pianist și strălucit compozitor român, marți, 2 decembrie 2025, de la ora 18:30, în Foaierul Sălii Radio din București are loc un eveniment editorial: lansarea volumului „Dinu Lipatti. Prezentul unei legende”, apărut la Editura Universității Naționale de […]
Astăzi, plenul reunit al Parlamentului României l-a validat pe Robert Cristian Schwartz ca Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, cu 241 voturi pentru și 2 împotrivă. În urmă cu o săptămână, după validarea noului Consiliu de Administraţie al SRR, membrii acestuia l-au propus pe Robert Cristian Schwartz ca Preşedinte Director General. În şedinţa de marţi 25 noiembrie, […]
Jurnalistul Fatih Altaylı a fost condamnat la peste patru ani de închisoare pentru comentarii la adresa lui Tayyip Erdoğan # Rador
O instanță turcă l-a condamnat miercuri pe proeminentul jurnalist independent Fatih Altaylı la patru ani și două luni de închisoare pentru comentariile pe care le-a făcut despre regimul președintelui Tayyip Erdoğan, a relatat postul de televiziune de stat TRT. Condamnarea sa vine pe fondul unei represiuni mai ample împotriva membrilor opoziției turce din ultimul an, […]
Toți călătorii care nu necesită viză și intenționează să viziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie # Rador
Toți călătorii care nu necesită viză și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie, începând cu 25 februarie 2026, a anunțat ambasada britanică la București. Autorizația, anumită pe scurt ETA, trebuie obținută anterior călătoriei și poate fi achiziționată online sau folosind aplicația oficială UK ETA. […]
Introducere În noaptea de 26/27 noiembrie 1940, închisoarea militară Jilava, aflată la periferia Bucureștiului, a fost scena unuia dintre cele mai sângeroase acte politice din istoria modernă a României: un comando de legionari a pătruns în celulele în care erau deținuți foști demnitari, ofițeri şi ofițeri de poliție ai regimului anterior și i-a executat. Numărul […]
Big Band-ul Radio România descoperă tinerele talente: lansarea Romanian Youth Jazz Orchestra # Rador
Pe 4 decembrie, în așteptarea lui Moș Nicolae, nu ratați un concert unde copiii se vor afla și în sală, dar și pe scenă! Ca o avanpremieră a seriei de concerte de la Sala Radio dedicate sărbătorilor de iarnă, Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru vă invită la o seară cu totul specială, […]
Introducere Când roverul Curiosity a atins suprafața planetei Marte în dimineața zilei de 6 august 2012, NASA a deschis un nou capitol în explorarea spațială. Misiunea, parte a programului Mars Science Laboratory (MSL), nu a fost doar un test tehnologic, dar și una dintre cele mai ambițioase încercări de a răspunde la una dintre cele […]
Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, președintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senatul României, senator Gl. (r) prof. dr. Mircia Chelaru, transmite un mesaj de apreciere dedicat unei instituții care, timp de un sfert de secol, a lucrat în […]
Rezoluția „Bazele cooperării economice internaționale” 26 noiembrie 1957 O inițiativă românească în diplomația ONU # Rador
„Cooperarea economică internațională trebuie să se sprijine pe principii de egalitate, beneficiu mutual și participare universală.” Fraza-cheie prezentă în expunerile ce au însoțit rezoluția adoptată la 26 noiembrie 1957 de către Adunarea Generală a ONU, la inițiativa României. Contextul internațional În 1957, lumea era profund marcată de începuturile Războiului Rece. Blocul sovietic și Occidentul se […]
Republica Moldova va beneficia de un grant de 185.000 de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea proiectului „REC4SMEs”, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agroalimentar și comerț. Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat în ședința de astăzi raportul de aviz consultativ pentru semnarea acordului de grant cu Agenția Executivă […]
Ucraina – Peste 70 de procurori cu certificate false de handicap au fost concediaţi din procuratură # Rador
Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, susţine că 74 de procurori cu statut de persoană cu dizabilități au fost concediați din procuratură, în urma unei verificări complexe efectuate de Comisia de calificare și disciplină a procurorilor, iar alți 66 au fost eliberați din funcții administrative. Potrivit lui Kravcenko, timp de mulți ani, subiectul procurorilor cu […]
Patru persoane au murit în urma unui incendiu masiv, ce a cuprins mai multe turnuri de locuinţe din Hong Kong # Rador
Patru persoane au murit după ce un incendiu masiv a cuprins, miercuri, mai multe turnuri de locuințe dintr-un complex rezidențial, din districtul Tai Po, în nordul oraşului Hong Kong. Serviciile de urgenţă depun eforturi pentru a stinge flăcările, pe fondul unor nori groşi de fum. Mai multe persoane sunt prinse în interior, a relatat postul […]
Radio România Cultural și Observator Cultural vă invită la Divanul Gaudeamus, un spațiu de dialog în care se vor întâlni autori importanți, alături de jurnaliști, critici literari și public. Tema primei ediții este una de actualitate, care stârnește interes, curiozitate, dar și îngrijorare, generând numeroase întrebări: IA și cartea. Cum arată conținuturile generate de inteligența artificială? Care sunt […]
Există confuzie în legătură cu numărul de elevi răpiți săptămâna trecută dintr-o școală catolică din statul Niger, Nigeria. Guvernatorul statului, Mohammed Umaru Bago, a declarat pentru BBC că încă 11 elevi s-au întors peste noapte. Relatările inițiale vorbeau despre sute de persoane răpite, însă cel puțin 60 au revenit până acum. Guvernul nu a oferit […]
Șapte cetățeni români și moldoveni sunt cercetați pentru că ar fi falsificat acte de identitate și permise de conducere # Rador
Șapte cetățeni români și moldoveni sunt cercetați pentru că ar fi falsificat acte de identitate și permise de conducere, a anunțat Poliția Argeș. Cei șapte sunt suspectați că ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente despre care susțineau, în mod nereal, că […]
Comisiile juridice au dat un raport de respingere proiectului de lege privind pensiile magistraților # Rador
Comisiile juridice reunite din Senat și Camera Deputaților au dat astăzi un raport de respingere proiectului de lege privind pensiile magistraților. Documentul urmează să fie supus votului în plen în ședință comună, care va începe la ora 14:00. Președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, Bogdan Ciucă, a declarat că parlamentarii nu pot corecta textul, întrucât […]
Bulgaria va deveni membră a zonei euro de la 1 ianuarie, indiferent de proteste (liderul GERB) # Rador
Liderul partidului GERB, Boiko Borisov, a declarat că Bulgaria va deveni membră a zonei euro de la 1 ianuarie, indiferent de protestele organizate de reprezentanţii coaliţiei PP-DB („Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată”). Borisov a comentat apelurile la demonstraţii împotriva bugetului lansate de unii lideri politici, subliniind că protestele sunt o parte a democraţiei, însă nu vor stopa […]
Exemplul Serbiei arată că Bruxelles-ul vrea să aducă Ungaria într-o situaţie similară, vulnerabilă (Péter Szijjártó) # Rador
„Exemplul Serbiei arată că Bruxelles-ul vrea să aducă Ungaria într-o situaţie similară, vulnerabilă prin utilizarea unei singure conducte de petrol care să aprovizioneze țara noastră în loc de cele două actuale”, a declarat miercuri, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, înainte de plecarea sa în Serbia. „Şi Serbia a fost aprovizionată printr-o […]
Ministerul Transformării Digitale de la Kiev a anunţat, miercuri, lansarea programului „UNITE- Brave NATO”, implementat de Ucraina şi Alianţa Nord-Atlantică pentru finanțarea inovațiilor în domeniul apărării – transmite Ukrinform. „Ucraina și NATO lansează primul mare program comun – UNITE-Brave NATO – pentru accelerarea apariției inovațiilor în domeniul apărării pe câmpul de luptă” – se arată […]
Douăzeci şi cinci de persoane evacuate în urma unui incendiu care a izbucnit la un depozit cu muniţie din localitatea Mija # Rador
Douăzeci şi cinci de persoane au fost evacuate în urma unui incendiu care a izbucnit la un depozit cu muniţie din localitatea Mija, în judeţul Dâmboviţa. La sosirea echipajelor specializate, incendiul era stins, înregistrându-se doar degajări de fum. La faţa locului au intervenit mai multe autospeciale de stingere de la Moreni şi Târgovişte, o maşină […]
Parlamentul ar putea reanaliza şi finaliza în acest an legea pensiilor private, dacă va fi dată rapid motivarea CCR # Rador
Parlamentul ar putea reanaliza şi finaliza în acest an legea pensiilor private, dacă va fi dată rapid motivarea CCR – a spus liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după ce Curtea a declarat neconstituţional un singur aliniat dintr-un articol din actul normativ. Potrivit magistraţilor CCR, fraza care prevede că bolnavii de cancer vor putea beneficia de […]
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Mai mulți șefi ai unor instituții de stat din Republica Moldova au fost eliberați din funcții la ședința Guvernului # Rador
Mai mulți șefi ai unor instituții de stat au fost eliberați din funcții la ședința guvernului de astăzi, 26 noiembrie. Astfel, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a fost eliberat din funcția deținută în urma cererii de demisie. Eliberați din funcțiile deținute au mai fost directorul adjunct al Agenției Naționale Transport Auto, Ivan Bocancea, […]
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că, până la sfârșitul anului, Ucraina ar putea primi de la aliaţi un ajutor militar în valoare de cinci miliarde de dolari, prin programul de sprijin PURL. „Ucraina primește echipamente extrem de importante. Țările europene au contribuit semnificativ în ultimii ani, însă există anumite resurse care pot […]
Presa relatează despre reluarea procesului de judecată în dosarul „Kuliok” al lui Igor Dodon. De asemenea, jurnaliștii scriu despre dronele rusești care au survolat și căzut pe teritoriul Republicii Moldova și cum acest caz este minimizat de propaganda rusă. Drone rusești, deasupra Moldovei și României – titrează DW Moldova. O dronă rusească a aterizat marți […]
Israelul a anunțat marți că trupul returnat din Gaza a fost identificat, după teste medico-legale, ca aparținând ostaticului israelian Dror Or. Tată a trei copii, acesta a fost ucis la locuința sa din Kibbutz Be’eri, împreună cu soția, în atacurile conduse de Hamas pe 7 octombrie 2023, iar corpul său a fost luat. Trupurile a […]
Fiecare stat trebuie să fie reprezentat în mod egal la masa negocierilor, atunci când se discută viitorul său (premierul Bulgariei) # Rador
Negocierile de la Geneva dintre reprezentanţii SUA, partenerilor europeni şi Ucrainei reprezintă un cadru realist şi sustenabil pe care comunitatea internaţională se poate baza pentru a dezvolta procesul de realizare a unei păci juste şi durabile în Ucraina. Parametrii la care s-a ajuns în Elveţia sunt esenţiali pentru construirea unei viitoare arhitecturi de securitate. Acest […]
Zelenski a impus sancțiuni asupra a 56 de nave care transportau cereale din teritoriile ucrainene ocupate # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a semnat un decret privind punerea în aplicare a unei decizii a Consiliului de Securitate şi Apărare al Ucrainei privind introducerea de sancțiuni împotriva a 56 de nave maritime care, în perioada 2022-2025, au intrat ilegal în porturile temporar ocupate de Rusia și au transportat produse alimentare ucrainene. Potrivit unui comunicat al […]
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de 25 spre 26 noiembrie, Rusia a atacat teritoriul ucrainean cu rachete balistice și 90 de drone. Cele mai multe dintre dronele lansate de ruşi au fost doborâte de armata ucraineană. Potrivit militarilor, rușii au atacat cu două rachete balistice Iskander-M și cu 90 de drone […]
Parlamentul urmează să valideze cele două propuneri de președinte director general pentru posturile publice de radio și televiziune # Rador
Parlamentul urmează să valideze, astăzi, prin vot secret, cu bile, cele două propuneri de președinte director general pentru posturile publice de radio și televiziune, Robert Schwartz și Adriana Săftoiu. Ei au primit ieri aviz favorabil din partea comisiilor de cultură reunite ale Senatului și Camerei Deputaților. Relatează Alina Stănuță. Reporter: Alina Stănuță – În cadrul […]
Divulgarea conversaţiei dintre Witkoff şi Uşakov a urmărit să pună piedici negocierilor privind un acord de pace în Ucraina (Kremlinul) # Rador
Kremlinul a afirmat miercuri că scurgerea unei convorbiri telefonice între oficiali de rang înalt ai Kremlinului și ai SUA constituie o încercare de a periclita discuțiile privind un posibil acord de pace pentru Ucraina. Bloomberg News a relatat că emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a spus, într-o convorbire telefonică din 14 octombrie cu Iuri […]
Peste 150 de percheziţii în cauze care vizează destructurarea unor grupuri infracţionale organizate # Rador
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac, în această dimineaţă, peste 150 de percheziţii şi pun în aplicare mai bine de 240 de mandate de aducere. Descinderile au loc în cauze care vizează destructurarea unor grupuri infracţionale organizate specializate în trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică. Potrivit Poliţiei, percheziţiile vizează obţinerea de […]
Președintele Vladimir Putin spune că autoritățile trebuie să consolideze identitatea rusă în Ucraina # Rador
Autoritățile ruse trebuie să crească numărul persoanelor care se identifică drept ruse și vorbesc limba rusă în zonele din Ucraina anexate după invazia din 2022, potrivit unui document semnat de președintele rus, Vladimir Putin. Documentul, intitulat „Strategia politicii naționale a Rusiei pentru perioada până în 2036”, prevede măsuri pentru ca 95% din populația țării să […]
Singura rafinărie de petrol din Serbia și-a suspendat activitatea, din cauza sancțiunilor SUA # Rador
Singura rafinărie de petrol din Serbia și-a suspendat activitatea din cauza sancțiunilor SUA. Aleksandar Vučić, președintele Serbiei, a acordat Moscovei 50 de zile pentru a-și vinde participația din cadrul Rafinăriei de petrol Pančevo. Rafinăria de petrol Pančevo, singura din Serbia, și-a suspendat producția. Serbia a rămas fără aprovizionarea cu țiței, din cauza sancțiunilor SUA aplicate […]
Parlamentul Italiei a votat în unanimitate ca femicidul – uciderea unei femei, motivată de gen – să devină o crimă ce poate fi pedepsită cu închisoare pe viaţă. Noua lege a fost adoptată în răspuns la o serie de crime recente şi a fost susţinută de premierul Giorgia Meloni. Unul dintre autorii legii, judecătoarea Paola […]
Comisia Europeană observă un risc de neconformitate cu cerinţele bugetare ale Consiliului UE în cazul Bulgariei # Rador
Bulgaria se numără printre cele trei state membre pentru care Comisia Europeană raportează un risc de neconformitate cu cerinţele bugetare ale Consiliului UE pentru anul 2026, se subliniază în pachetul de toamnă al Semestrului European. Acesta pune accent pe necesitatea reformelor structurale şi pe gestionarea durabilă a finanţelor publice în contextul provocărilor geopolitice şi economice […]
Agenţiile indoneziene de căutare şi salvare au anunţat că nouă persoane şi-au pierdut viaţa şi mii au fost strămutate, după inundaţiile şi alunecările de teren din provincia Sumatra de Nord. O mamă şi trei copii se numără printre victime, după ce locuinţa lor s-a prăbuşit. Eforturile de evacuare continuă, iar salvatorii încearcă să ajungă la […]
Ministerul rus de Externe susține că Europa încearcă să submineze eforturile de pace ale Statelor Unite pentru Ucraina # Rador
Ministerul de Externe al Rusiei a declarat, miercuri, că politicienii europeni și presa europeană încearcă să submineze eforturile Statelor Unite de a obține un acord de pace pentru Ucraina. Mass-media și politicienii europeni încearcă „să submineze eforturile de a ajunge la o soluție politică și diplomatică” a conflictului din Ucraina, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea […]
