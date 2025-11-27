Ciclonul mediteranean „ADEL” aduce ploi abundente, vânt puternic și răcire accentuată în România
Newsweek.ro, 27 noiembrie 2025 07:50
Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi a...
Acum 5 minute
08:10
Soarta Programului Rabla, decisă în următoarea lună. Continuarea depinde de bugetul AFM # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va f...
Acum 15 minute
08:00
Poți lua amendă dacă pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului? Cum să faci să nu te cerți cu vecinii # Newsweek.ro
Iei amendă să pui decorațiuni de sărbătoare în scara blocului, dar cu măsură: să nu blocheze trecere...
08:00
Pod cu arc record inaugurat: Mioveni și Davidești, unite prin cea mai mare structură parabolică din România # Newsweek.ro
Podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România a fost inaugurat miercuri. Construcția face...
Acum 30 minute
07:50
Panouri solare care topesc zăpada ca să dea mai multă căldură. Inovație pentru factură mai mică iarna asta # Newsweek.ro
În zone mai înalte, unde soarele întâlnește zăpada, cercetătorii elvețieni au descifrat un cod cruci...
07:50
Acum o oră
07:40
SUA duc 500 de soldați și 300 de blindate Abrams și Bradley în Polonia pentru a consolida Flancul estic # Newsweek.ro
Unitățile armatei americane au mutat pe calea ferată tancuri M1A2 Abrams, vehicule de luptă Bradley ...
07:30
07:20
Un nutriționist ne explică de ce este atât de important să creștem consumul de antioxidanți la pensi...
Acum 2 ore
07:00
Horoscop 28 noiembrie. Luna în Pești aduce noroc la bani Balanțelor și Gemenilor. Fecioarele se îndrăgostesc # Newsweek.ro
Horoscop 28 noiembrie. Luna în Pești aduce noroc la bani Balanțelor și Gemenilor. Fecioarele se îndr...
06:40
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații? # Newsweek.ro
3,14 miliarde de euro reprezintă partea necontributivă a pensiilor, pe care statul român le plătește...
06:20
Sărbătoare 28 noiembrie. Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop. De ce să nu împrumuți bani în această zi # Newsweek.ro
Sărbătoare 28 noiembrie. Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop. De ce să nu împrumuți bani în ...
Acum 12 ore
22:00
„Toată lumea scuipă pe jos, căci nu există nici o scuipătoare în tot palatul de justiţie”, relata un...
21:50
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, vizită la Casa Albă. Ce subiecte a discutat? # Newsweek.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, s-a aflat într-o vizită la Casa Albă. Ce subiecte a...
21:30
Lacul de acumulare Vidraru, de pe cursul râului Argeş, de la intrarea în Munţii Făgăraş, a fost goli...
21:30
Compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov preia fabrica de țevi ArcelorMittal Iași. # Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Metinvest, grupul industrial controlat de miliardar...
21:10
Sorin Grindeanu susţine că majorarea TVA ar fi fost o greşeală. Încasările nu ar fi fost pe măsură # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că majorarea TVA ar fi fost o greşeală. Încasările nu ar fi fo...
21:10
Serbia confiscă rafinăria NIS deținută de Rusia, sancționată de SUA. Veniturile din petrol se prăbușesc # Newsweek.ro
Belgradul plănuiește modificări bugetare pentru a prelua Industria Petrolieră a Serbiei (NIS), dețin...
21:00
„Hârjoneală” pe un domeniu strategic – Scandalul de la Antigrindina Iași cu 170 de demisii pe masă: # Newsweek.ro
Răsturnare de situație în Sistemul de combatere a căderilor de grindină.
20:40
UNITE-Brave NATO, primul parteneriat al Alianței cu Ucraina pentru inovații militare și securitatea Europei # Newsweek.ro
NATO și Ucraina au lansat miercuri UNITE-Brave NATO, o inițiativă comună menită să accelereze tehnol...
20:20
Nicuşor Dan: Pe evaziune fiscală am văzut o schimbare la ANAF, am văzut nişte progrese # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că pe evaziune fiscală a văzut o schimbare la ANAF, "am vă...
20:10
Nicolas Sarkozy a fost condamnat în al doilea cap de acuzare, pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale # Newsweek.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat în al doilea cap de acuzare, pentru finan...
19:50
Bulgaria se fereşte să ajungă în situaţia României, cu datoria publică. Vrea să o limiteze la 30% # Newsweek.ro
Bulgaria suflă şi-n iaurt, după experienţa României: se fereşte să ajungă în situaţia Bucureştiului,...
19:40
Există și pensioanri români care vor primi a 13-a pensie. Din păcate ei nu trăiesc în România, ci în...
19:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că un ajutor la pensie a fost virat. Ce anume poți să plăteş...
19:20
Care sunt cele mai murdare locuri din bucătăria ta. Vezi cum să scapi de bacterii pe termen lung # Newsweek.ro
Deși bucătăria pare locul în care curățenia este la ea acasă, multe dintre suprafețele pe care le fo...
Acum 24 ore
19:10
Trebuie să clătiți vasele înainte de a le pune în mașina de spălat vase? Experții în electrocasnice au decis # Newsweek.ro
Curățați mașina lunar și utilizați un agent de clătire pentru a maximiza eficiența. Trebui să clătiț...
19:10
De Ziua Națională: cinci sportivi legendari, protagoniștii campaniei ”Povestea spune că putem!” # Newsweek.ro
Într-un moment în care România caută repere pentru a-și recăpăta încrederea, sportivii demonstrează ...
18:50
Europa a votat pentru integrarea Ucrainei în industria de apărare. Bloc militar comun împotriva Rusiei # Newsweek.ro
Parlamentarii Uniunii Europene au votat pentru integrarea industriei de apărare a blocului cu Ucrain...
18:40
Ce produs din casă, pe care îl ai la îndemână, trebuie să-l torni în scurgerea de la duș? Costă 10 lei # Newsweek.ro
Un produs ieftin și la îndemâna oricui, care costă aproximativ 10 lei, poate curăța eficient scurger...
18:20
Horoscop decembrie complet - Bani, iubire, afaceri, sănătate, carieră. Zodiile care termină anul în triumf # Newsweek.ro
Avem Horoscop decembrie complet - Bani, iubire, afaceri, sănătate. Zodiile care termină anul în triu...
18:10
Iulian Chirița își asigură prima medalie la Mondialul de Juniori 2025, în proba U19 dublu mixt # Newsweek.ro
Iulian Chirița a obținut prima sa medalie la Campionatul Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca, ...
17:50
România dă 625.591.000 € pe rachete antiaeriene cu rază scurtă de acțiune. Arme împotriva dronelor lui Putin # Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate (MApN) şi al Veteranilor din Republica F...
17:50
Ciclonul Adel ajunge în România și va genera fenomene meteo extreme în următoarele zile, avertizează...
17:40
Ursula von der Leyen acuză Rusia că simulează negocierile de pace și avertizează asupra pericolului # Newsweek.ro
Ursula von der Leyen avertizează că Rusia doar mimează disponibilitatea pentru negocieri de pace, în...
17:40
Doi livratori străini pe trotinete, accidentați grav pe o stradă din București. Cum a reacționat Poliția? # Newsweek.ro
Doi livratori străini pe trotinete au fost implicați în două accidente la câteva minute distanță unu...
17:30
VIDEO Nou pas, pe Autostrada Unirii - A8. Încep lucrările pe 2 noi „cioturi”. Prețul? Și de 30.800.000 €/km # Newsweek.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat două noi contracte de proiectare și execuți...
17:30
CCIR susține inițiativa Constanța Port Business Association de preluare a managementului CN APMC # Newsweek.ro
CCIR salută demersul Organizației Patronale Constanța Port Business Association de a include un repr...
17:20
FOTO Cum arată podul cu cel mai mare arc parabolic din România? A fost terminat recent. Ce râu traversează? # Newsweek.ro
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România a fost finalizat. Are peste 80 de metri lungime și t...
17:20
Comisia Europeană investighează Shein pentru vânzarea de produse ilegale și cere informații în baza DSA # Newsweek.ro
Comisia Europeană a deschis o investigație oficială privind activitatea platformei Shein, solicitând...
17:10
Gigant IT concediază 4.000 angajați ca să economisească 1.000.000.000€. Are afaceri de milioane în România # Newsweek.ro
HP vrea să concedieze cel puțin 4.000 de angajați, cifră care ar putea ajunge la 6.000, pentru a-i î...
16:50
Parlamentul European aprobă bugetul UE pe 2026, priorități: infrastructură, climă, cercetare și frontiere # Newsweek.ro
Parlamentul European a aprobat bugetul UE pentru 2026, punând accent pe infrastructură, climă, cerce...
16:40
România primește 16,68 miliarde euro prin Programul SAFE, a doua cea mai mare alocare a CE pentru securitate # Newsweek.ro
România va primi 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, a doua cea mai mare alocare d...
16:20
România actualizează legislația pentru sancțiuni internaționale împotriva Rusiei, proiect OUG # Newsweek.ro
România își actualizează legislația pentru aplicarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, p...
16:10
Parlamentul European propune limită de 16 ani pe rețelele sociale și interzicerea practicilor nocive online # Newsweek.ro
Parlamentul European solicită măsuri mai stricte pentru protecția minorilor pe internet, propunând o...
16:00
Companiile germane vor, aparent, să scape de angajații scumpi (și mai în vârstă) – și sunt dispuse s...
15:30
Nicușor Dan, despre lupta împotriva corupției. „Strategia prevede implicarea serviciilor de informații” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia pentru Apărare, iar un capitol din aceas...
15:20
Familia Regală a României scoate la vânzare o proprietate de lux din Sinaia. Cât costă Hotelul „Furnica” # Newsweek.ro
Famila Regală a scos la vânzare o proprietate a Coroanei României din Sinaia. Este vorba despre Hote...
15:10
Când începe vacanța de iarnă a elevilor? Au 3 săptămâni libere cu ocazia Crăciunului. Activitatea di...
14:50
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, de la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri...
14:40
Veste bună, pentru românii care își iau mașină! Înmatricularea, făcută online, fără drumuri și cozi. De când? # Newsweek.ro
Românii care își iau mașină vor putea face înmatricularea 100% online, fără drumuri și cozi la poliț...
