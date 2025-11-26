Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, vizită la Casa Albă. Ce subiecte a discutat?

Newsweek.ro, 26 noiembrie 2025 21:50

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, s-a aflat într-o vizită la Casa Albă. Ce subiecte a...

Citeşte toată ştirea

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
22:00
În Palatul Culturii se scuipa pe jos acum un secol: dezbatere despre igienă. Newsweek.ro
„Toată lumea scuipă pe jos, căci nu există nici o scuipătoare în tot palatul de justiţie”, relata un...
Acum 15 minute
21:50
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, vizită la Casa Albă. Ce subiecte a discutat? Newsweek.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, s-a aflat într-o vizită la Casa Albă. Ce subiecte a...
Acum o oră
21:30
Lacul de acumulare Vidraru a fost golit pentru prima dată în 60 de ani de existenţă Newsweek.ro
Lacul de acumulare Vidraru, de pe cursul râului Argeş, de la intrarea în Munţii Făgăraş, a fost goli...
21:30
Compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov preia fabrica de țevi ArcelorMittal Iași. Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Metinvest, grupul industrial controlat de miliardar...
21:10
Sorin Grindeanu susţine că majorarea TVA ar fi fost o greşeală. Încasările nu ar fi fost pe măsură Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că majorarea TVA ar fi fost o greşeală. Încasările nu ar fi fo...
21:10
Serbia confiscă rafinăria NIS deținută de Rusia, sancționată de SUA. Veniturile din petrol se prăbușesc Newsweek.ro
Belgradul plănuiește modificări bugetare pentru a prelua Industria Petrolieră a Serbiei (NIS), dețin...
Acum 2 ore
21:00
„Hârjoneală” pe un domeniu strategic – Scandalul de la Antigrindina Iași cu 170 de demisii pe masă: Newsweek.ro
Răsturnare de situație în Sistemul de combatere a căderilor de grindină.
20:40
UNITE-Brave NATO, primul parteneriat al Alianței cu Ucraina pentru inovații militare și securitatea Europei Newsweek.ro
NATO și Ucraina au lansat miercuri UNITE-Brave NATO, o inițiativă comună menită să accelereze tehnol...
20:20
Nicuşor Dan: Pe evaziune fiscală am văzut o schimbare la ANAF, am văzut nişte progrese Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că pe evaziune fiscală a văzut o schimbare la ANAF, "am vă...
20:10
Nicolas Sarkozy a fost condamnat în al doilea cap de acuzare, pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale Newsweek.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat în al doilea cap de acuzare, pentru finan...
Acum 4 ore
19:50
Bulgaria se fereşte să ajungă în situaţia României, cu datoria publică. Vrea să o limiteze la 30% Newsweek.ro
Bulgaria suflă şi-n iaurt, după experienţa României: se fereşte să ajungă în situaţia Bucureştiului,...
19:40
Care români primesc a 13-a pensie în decembrie? A fost anunțat calendarul plăților Newsweek.ro
Există și pensioanri români care vor primi a 13-a pensie. Din păcate ei nu trăiesc în România, ci în...
19:20
Ministrul Muncii anunță că un ajutor la pensie a fost virat. Ce poți plăti cu banii? Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că un ajutor la pensie a fost virat. Ce anume poți să plăteş...
19:20
Care sunt cele mai murdare locuri din bucătăria ta. Vezi cum să scapi de bacterii pe termen lung Newsweek.ro
Deși bucătăria pare locul în care curățenia este la ea acasă, multe dintre suprafețele pe care le fo...
19:10
Trebuie să clătiți vasele înainte de a le pune în mașina de spălat vase? Experții în electrocasnice au decis Newsweek.ro
Curățați mașina lunar și utilizați un agent de clătire pentru a maximiza eficiența. Trebui să clătiț...
19:10
De Ziua Națională: cinci sportivi legendari, protagoniștii campaniei ”Povestea spune că putem!” Newsweek.ro
Într-un moment în care România caută repere pentru a-și recăpăta încrederea, sportivii demonstrează ...
18:50
Europa a votat pentru integrarea Ucrainei în industria de apărare. Bloc militar comun împotriva Rusiei Newsweek.ro
Parlamentarii Uniunii Europene au votat pentru integrarea industriei de apărare a blocului cu Ucrain...
18:40
Ce produs din casă, pe care îl ai la îndemână, trebuie să-l torni în scurgerea de la duș? Costă 10 lei Newsweek.ro
Un produs ieftin și la îndemâna oricui, care costă aproximativ 10 lei, poate curăța eficient scurger...
18:20
Horoscop decembrie complet - Bani, iubire, afaceri, sănătate, carieră. Zodiile care termină anul în triumf Newsweek.ro
Avem Horoscop decembrie complet - Bani, iubire, afaceri, sănătate. Zodiile care termină anul în triu...
18:10
Iulian Chirița își asigură prima medalie la Mondialul de Juniori 2025, în proba U19 dublu mixt Newsweek.ro
Iulian Chirița a obținut prima sa medalie la Campionatul Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca, ...
Acum 6 ore
17:50
România dă 625.591.000 € pe rachete antiaeriene cu rază scurtă de acțiune. Arme împotriva dronelor lui Putin Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate (MApN) şi al Veteranilor din Republica F...
17:50
Ciclonul Adel lovește România și aduce fenomene meteo extreme la final de noiembrie Newsweek.ro
Ciclonul Adel ajunge în România și va genera fenomene meteo extreme în următoarele zile, avertizează...
17:40
Ursula von der Leyen acuză Rusia că simulează negocierile de pace și avertizează asupra pericolului Newsweek.ro
Ursula von der Leyen avertizează că Rusia doar mimează disponibilitatea pentru negocieri de pace, în...
17:40
Doi livratori străini pe trotinete, accidentați grav pe o stradă din București. Cum a reacționat Poliția? Newsweek.ro
Doi livratori străini pe trotinete au fost implicați în două accidente la câteva minute distanță unu...
17:30
VIDEO Nou pas, pe Autostrada Unirii - A8. Încep lucrările pe 2 noi „cioturi”. Prețul? Și de 30.800.000 €/km Newsweek.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat două noi contracte de proiectare și execuți...
17:30
CCIR susține inițiativa Constanța Port Business Association de preluare a managementului CN APMC Newsweek.ro
CCIR salută demersul Organizației Patronale Constanța Port Business Association de a include un repr...
17:20
FOTO Cum arată podul cu cel mai mare arc parabolic din România? A fost terminat recent. Ce râu traversează? Newsweek.ro
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România a fost finalizat. Are peste 80 de metri lungime și t...
17:20
Comisia Europeană investighează Shein pentru vânzarea de produse ilegale și cere informații în baza DSA Newsweek.ro
Comisia Europeană a deschis o investigație oficială privind activitatea platformei Shein, solicitând...
17:10
Gigant IT concediază 4.000 angajați ca să economisească 1.000.000.000€. Are afaceri de milioane în România Newsweek.ro
HP vrea să concedieze cel puțin 4.000 de angajați, cifră care ar putea ajunge la 6.000, pentru a-i î...
16:50
Parlamentul European aprobă bugetul UE pe 2026, priorități: infrastructură, climă, cercetare și frontiere Newsweek.ro
Parlamentul European a aprobat bugetul UE pentru 2026, punând accent pe infrastructură, climă, cerce...
16:40
România primește 16,68 miliarde euro prin Programul SAFE, a doua cea mai mare alocare a CE pentru securitate Newsweek.ro
România va primi 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, a doua cea mai mare alocare d...
16:20
România actualizează legislația pentru sancțiuni internaționale împotriva Rusiei, proiect OUG Newsweek.ro
România își actualizează legislația pentru aplicarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, p...
16:10
Parlamentul European propune limită de 16 ani pe rețelele sociale și interzicerea practicilor nocive online Newsweek.ro
Parlamentul European solicită măsuri mai stricte pentru protecția minorilor pe internet, propunând o...
Acum 8 ore
16:00
Concedieri la un mare producător auto. 400.000 de euro plată compensatorie Newsweek.ro
Companiile germane vor, aparent, să scape de angajații scumpi (și mai în vârstă) – și sunt dispuse s...
15:30
Nicușor Dan, despre lupta împotriva corupției. „Strategia prevede implicarea serviciilor de informații” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia pentru Apărare, iar un capitol din aceas...
15:20
Familia Regală a României scoate la vânzare o proprietate de lux din Sinaia. Cât costă Hotelul „Furnica” Newsweek.ro
Famila Regală a scos la vânzare o proprietate a Coroanei României din Sinaia. Este vorba despre Hote...
15:10
Când începe vacanța de iarnă a elevilor? Au 3 săptămâni libere cu ocazia sărbătorilor Newsweek.ro
Când începe vacanța de iarnă a elevilor? Au 3 săptămâni libere cu ocazia Crăciunului. Activitatea di...
14:50
Flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă 2026 a fost aprinsă în Grecia Newsweek.ro
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, de la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri...
14:40
Veste bună, pentru românii care își iau mașină! Înmatricularea, făcută online, fără drumuri și cozi. De când? Newsweek.ro
Românii care își iau mașină vor putea face înmatricularea 100% online, fără drumuri și cozi la poliț...
14:30
Rogobete anunță verificări în unitățile sanitare: mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă Newsweek.ro
Rogobete anunță verificări în unitățile sanitare: „Mă îngrijorează numărul de explozii din ultima pe...
14:20
Eurostat demontează nostalgia comunismului de pe TikTok. Veniturile românilor au crescut cu 134% în 20 de ani Newsweek.ro
Valul de conținut nostalgic față de comunism care domină TikTok este contrazis direct de datele ofic...
14:10
Ce variante se iau în calcul pentru cumulul pensie-salariu? Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că nimeni nu-și dorește excepții în ceea ce privește cumulul pensie-salariu pe...
14:10
Daniel David, la Casa Albă. A discutat cu Michael Kratios, consilierul pentru ştiinţă al preşedintelui SUA Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a discutat, Casa Albă, cu Michael Kratios, consilierul pentru şti...
Acum 12 ore
14:00
Surpriză Casa de Pensii primește sute de milioane de la guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor? Newsweek.ro
În mod miraculos, Casa de Pensii va primi o sumă importantă de bani în această lună. Este o mutare s...
13:50
Ionuț Moșteanu anunță că România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Precizările Ministrului Apărări Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat miercuri, după întâlnirea cu generalul american Christ...
13:40
Armata își ia sisteme anti-dronă de 15.000$ lovitura. SUA cer scut contra dronelor lui Putin în Europa de est Newsweek.ro
Comandanții armatei SUA au declarat marți că accelerează eforturile de a desfășura noi sisteme de co...
13:40
Un gigant auto german dă afară încă 1.500 de oameni. Are fabrică în România, la Timișoara, cu 1.500 angajați Newsweek.ro
Criza din industria auto globală, generată în principal de costurile electrificării și scumpirea mat...
13:30
Vlad Pascu contestă condamnarea de 10 ani de închisoare. Cum argumentează avocații? Newsweek.ro
Vlad Pascu, care a primit o condamnare de 10 ani de închisoare, contestă legalitatea sentinței print...
13:10
VIDEO Incendiu devastator la un complex rezidențial din Hong Kong. Patru persoane au murit Newsweek.ro
Patru persoane și-au pierdut viața într-un incendiu de proporții izbucnit miercuri la un complex rez...
13:00
Ungaria spune că va ajuta Serbia după ce livrările de petrol către rafinăria controlată de Rusia s-au oprit Newsweek.ro
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, va efectua miercuri o vizită la Belgrad pentru a ...
Mai multe ştiri
