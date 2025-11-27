VIDEO Se complică legislația de mediu. Daniela Dobre, Green Environment Support: Antreprenorii nu-și dau seama că au și zona aceasta de raportări pe care sunt obligați să le facă și care atrag după sine sancțiuni usturătoare - Profit.ro Live TV

21:00

Autoritățile publice tutelare - în general, ministere - care au în derulare proceduri de selecție pentru posturi de administratori la companii de stat vor finaliza aceste proceduri până la 31 martie 2026, a convenit Guvernul în urma consultării cu Comisia Europeană. Între timp, la conducerea a 48 de întreprinderi publice centrale, care de 12 luni au doar administratori provizorii, va continua provizoratul. Dacă nu e respectat termenul de 31 martie 2026, până și miniștrii riscă să își piardă 60% din salariu.