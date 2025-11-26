Marile bănci românești și-au mărit puternic expunerea suverană. O bancă de stat este însă mult peste toate
Profit.ro, 27 noiembrie 2025 00:50
Băncile au acumulat tot mai multe titluri de stat pe măsură ce România și-a crescut accelerat datoria publică în ultimii cinci ani, în detrimentul finanțării economiei reale. Din plutonul de șase mari bănci, una se desprinde ca mare finanțator al statului... și este deținută chiar de stat, relevă analiza Profit.ro.
• • •
Acum 30 minute
00:50
ULTIMA ORĂ PREMIERĂ România peste Grecia. Cheltuielile cu dobânzile trec de 3% din PIB, iar anul următor le depășesc pe cele ale Greciei. România va da în 2026 aproape 10% din veniturile statului pe dobânzi, cel mai mult din UE # Profit.ro
Datoria statului român va ajunge anul acesta la 1.130 miliarde lei, 59% din PIB, iar cheltuielile cu dobânzile vor depăși în premieră 3% din PIB, urmând ca în 2026 România să devanseze chiar Grecia la ponderea în economie a cheltuielilor statului cu dobânzile, conform analizei Profit.ro.
00:50
00:50
FOTO Castelul Bran a ajuns integral în mâinile moștenitorilor Principesei Ileana a României după o decizie de arbitraj din America # Profit.ro
Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care administrează Castelul Bran din Brașov, a fost transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României, care împărțeau firma cu avocații lor. Tranzacția s-a realizat după o dispută la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:50
Distribuitorul IT&C controlat de președintele eMAG, triplare de afaceri în ultimii 10 ani # Profit.ro
Network One Distribution (NOD), liderul pieței de distribuție IT&C din România, a înregistrat în ultimii 10 ani o triplare a afacerilor, de la 930,9 milioane de lei în 2015 la 2,65 miliarde de lei în 2024, iar profitul net a crescut de aproape 11 ori, la 80,18 milioane de lei.
Acum 2 ore
00:00
ULTIMA ORĂ Doi membri ai Gărzii Naționale, împușcați în apropierea Casei Albe. Președinția în alertă VIDEO # Profit.ro
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați mortal, în apropierea Casei Albe
Acum 4 ore
22:30
Compania de software Life is Hard raportează pentru primele 3 trimestre o majorare a cifrei de afaceri consolidate de 9,26%, la 31,35 milioane lei, de la 28,69 milioane lei în exercițiul financiar precedent. În același timp, rezultatul operațional consolidat EBITDA a fost de 2,15 milioane lei, de 3,3 ori mai mare decât nivelul de aproximativ 645.000 de lei al indicatorului din intervalul corespondent al anului 2024.
22:20
ULTIMA ORĂ Selecția noilor șefi Hidroelectrica a eșuat. Foștii au plecat din companie pentru ca România să nu piardă bani din PNRR # Profit.ro
Procedura de selecție a 2 noi șefi executivi ai companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a eșuat și va fi reluată, efectul cel mai probabil fiind că România va pierde 16 milioane de euro din PNRR, întrucât nu va putea respecta termenul de 28 noiembrie, de îndeplinire a jalonului privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din sectorul energetic.
22:10
Tranzacții de 100 milioane lei la bursă. Un sfert din acestea, asigurate de nou-venita acțiune Cris-Tim # Profit.ro
Activitatea de la BVB a fost consistentă în linia perioadei, de asemenea, cu o bună distribuție a lichidității pe mai mulți emitenți.
21:50
ULTIMA ORĂ Șoferii Bolt/Uber gândesc mari acțiuni de protest, chiar cu oprirea completă a activității # Profit.ro
Șoferii Uber și Bolt încearcă să se mobilizeze pe rețelele sociale pentru a declanșa o serie de acțiuni de protest, care să fie marcate chiar de oprirea completă a activității.
21:40
Acum 6 ore
21:00
ULTIMA ORĂ Guvernul a negociat cu Bruxelles-ul să amâne până la 31 martie selecția pentru șefii a aproape 50 de companii de stat # Profit.ro
Autoritățile publice tutelare - în general, ministere - care au în derulare proceduri de selecție pentru posturi de administratori la companii de stat vor finaliza aceste proceduri până la 31 martie 2026, a convenit Guvernul în urma consultării cu Comisia Europeană. Între timp, la conducerea a 48 de întreprinderi publice centrale, care de 12 luni au doar administratori provizorii, va continua provizoratul. Dacă nu e respectat termenul de 31 martie 2026, până și miniștrii riscă să își piardă 60% din salariu.
20:20
Ofensiva chineză a luat o pauză. Vânzările europene ale mărcilor auto din China au scăzut surprinzător în octombrie față de luna anterioară # Profit.ro
Vânzările de automobile produse în China au ajuns în luna octombrie la un volum dublu față de cel înregistrat în urmă cu un an, dar analiza evoluției acestora față de lunile anterioare arată o realitate surprinzătoare: vânzările au scăzut, la fel și cota de piață.
20:10
Hotelul Diafan din Centrul Vechi al orașului Baia Mare este scos la vânzare.
20:00
PPC Energie lansează o nouă ofertă specială, dup cea de Black Friday, acum la un preț de 0.550 lei/kWh.
19:30
Google vrea să „fure” clienții Nvidia, încercând să-i convingă să aleagă cipurile TPU pentru centrele de date.
Acum 8 ore
18:50
Comisia Europeană solicită de la Shein, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, informații cu privire la vânzarea de produse ilegale.
18:30
Zece apicultori și administratorul SC Agronord Investimpex SRL au fost trimiși în judecată de către procurorii anticorupție, fiind acuzați că au obținut în mod nelegal, în anul 2022, fonduri europene în valoare de peste 1,2 milioane de lei, după ce au supraevaluat zece remorci auto vândute de societatea comercială respectivă.
18:10
AnimaWings va primi în flotă trei noi aeronave Airbus, între februarie-aprilie 2026, care se vor alătura celor cinci deja operaționale, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.
18:10
Investiție masivă în Armata României. Rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL de peste 600 milioane euro # Profit.ro
Armata României va avea rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL.
18:00
Tranzacție: Companie românească semnează cu un mare grup italian. Proinvest Group vinde divizia de panouri termoizolante # Profit.ro
Compania specializată în prelucrarea oțelului, Proinvest Group Pașcani, controlată de familia Sandu, a vândut divizia de panouri termoizolante către grupul italian Lattonedil S.p.A.,jucător în producția și comercializarea panourilor termoizolante.
17:30
Blocul Dalles, din centrul capitalei, a rămas fără gaze, după ce un locatar a anunțat Distrigaz că ar mirosi gaz, confom informațiilor Profit.ro.
17:20
Acum 12 ore
17:10
Lanțul de pizzerii deținut de Fabio, deținut de Cucina di Fabio S.R.L., a fost sancționat cu două amenzi în valoare totală de 3.000 de euro pentru încălcarea GDPR.
17:10
Președintele Nicușor Dan a declarat că dronele care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente.
17:10
DECIZIE Catalogul firmelor, întocmit de Camera de Comerț și la care firmele trebuiau să achite o taxă, eliminat complet. Profit.ro a semnalat proiectul, iar mediul de afaceri a protestat # Profit.ro
”Catalogul firmelor”, care urma să fie întocmit de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și care inițial obliga toate firmele să fie înscrise, în schimbul unei taxe, a fost eliminat complet din textul unui proiect legislativ, adoptat acum de Parlament, prin votul final al Camarei Deputaților.
16:50
Curtea de Casație franceză a confirmat condamnarea lui Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion - a doua condamnare penală definitivă în cazierul judiciar al fostului șef de stat după cea în dosarul interceptărilor (Bismuth) - la 14 februarie 2024, de către Curtea de Apel din Paris, la un an de închisoare, dintre care șase luni cu executare, cu privire la finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2012, în care a fost înfrânt, și a dispus măsuri alternative cu privire la partea nesuspendată a pedepsei, relatează Le Monde.
16:40
Firmele și cetățenii scapă de prezentarea la direcțiile de permise pentru a-și obține conturi online pentru înmatricularea, radierea sau vânzarea autovehiculelor # Profit.ro
Persoanele fizice și juridice nu vor mai fi obligate să asigure o prezență fizică pentru a obține conturi online pentru platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, care permite desfășurarea exclusiv online a unor serii de operațiuni privind autovehiculele, inclusiv vânzarea.
16:20
World Class România sărbătorește 25 de ani și lansează planul de extindere a accesului la mișcare, sănătate și prevenție # Profit.ro
La aniversarea a 25 de ani, World Class România, liderul național în health, fitness, înot și wellness, anunță o strategie orientată către viitor, menită să accelereze transformarea modului în care românii accesează serviciile de mișcare și wellbeing.
16:20
Constructorul BMW retrage modelul Z4 cu o ediție specială denumită Final Edition
16:10
Oxygen deschide un nou birou la Atena, pentru a sprijini clienții activi în Europa de Sud-Est # Profit.ro
Oxygen, una dintre cele mai mari agenții independente de comunicare integrată din România, își extinde operațiunile la nivel regional prin deschiderea unui nou birou la Atena.
16:10
Căderea Bitcoin - „Balenele” au cumpărat masiv. Sute de miliarde de dolari șterse din valoarea totală a pieței cripto # Profit.ro
Bitcoin a scăzut cu peste 20% în ultima lună. Pentru scurt timp a căzut sub 84.000 de dolari, după ce ajunsese la 126.000 de dolari.
15:30
Parlamentul European cere măsuri la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență.
15:30
Europenii au cumpărat, în premieră, mai multe mașini cu propulsie plug-in hybrid decât diesel.
15:10
Zuzanna Kurek: arhitecta din umbră a listărilor rapide și a noii generații de lideri din piața de capital # Profit.ro
Într-o industrie dominată de ritm alert, presiune și transformări continue, Zuzanna Kurek, Director Cornerstone Communications, apare ca exemplul unei femei-lider care a construit în România o carieră accelerată, de la primul job într-o corporație la un rol strategic în dezvoltarea pieței de capital din România.
15:10
ULTIMA ORĂ Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul va putea lua ″sub tutelă″ din proprie inițiativă rafinăria, benzinăriile și celelalte afaceri locale ale rușilor # Profit.ro
Guvernul va putea institui din proprie inițiativă un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice dictate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte aici, potrivit unui proiect legislativ pregătit de autorități ca reacție la sancțiunile dure impuse de Statele Unite gigantului petrolier rus Lukoil.
14:50
De Crăciun, nici blănoșii nu ar trebui să fie singuri. Salt Bank dublează donațiile și dragostea # Profit.ro
25 noiembrie 2025 — Salt Bank, în parteneriat cu asociația Kola Kariola, lansează campania „Adoptă sau donează pentru blănoși, iar Salt îți dublează donația și dragostea.”
14:30
Piața proprietăților rezidențiale premium din București a cunoscut o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, ajungând la niveluri record, în special în zonele exclusiviste precum Primăverii, Kiseleff, Aviatorilor și Dorobanți.
14:20
Două noi contracte semnate pentru Autostrada Unirii A8, în valoare de peste 1,1 miliarde de euro # Profit.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că au fost semnat contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada Unirii A8.
14:00
Parlamentul rectifică prevederi aberante. Din cauza redactării greșite a unui singur cuvânt, statul i-ar fi penalizat pe fermierii care respectă normele privind pesta porcină # Profit.ro
Parlamentul a rectificat abia acum o lege - adoptată la începutul anului 2023 tot în Parlament - prin care pot fi tăiate despăgubirile pentru porcii afectați de pesta porcină africană și uciși, la dispoziția autorităților, tocmai în cazul fermierilor care efectuează tratamente sau acțiuni medicale cu ajutorul medicului veterinar.
14:00
Poveștile celor mai mari cinci sportivi români, inspirație pentru depășirea greutăților, de Ziua României # Profit.ro
De ziua națională, românii sunt invitați să privească spre viitor cu optimism, în ciuda momentelor grele prin care poate trecem cu toții în această perioadă, găsind inspirație și motivație în experiențele împărtășite de mari sportivi ai țării.
13:40
REACȚIA Euroins la perchezițiile din România: Fix când am deschis al doilea proces contra statului român! # Profit.ro
Eurohold Bulgaria și Euroins Insurance Group reacționează la perchezițiile declanșate la foști angajați ai companiei Euroins Romania.
13:30
Aeroportul ”Henri Coandă” - Otopeni intră într-o amplă modernizare.
13:30
Un proiect de lege care vizează asigurarea unui flux complet online pentru crearea și primirea conturilor de utilizator folosite pe paginile de internet ale serviciilor de permise de conducere, înmatriculări și serviciilor de pașapoarte a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților.
13:30
ANUNȚ Reguli schimbate pentru intrarea în marea Britanie - Este impusă o autorizație specială # Profit.ro
Cetățenii români care călătoresc în Regatul Unit al Marii Britanii (UK) sunt obligați să obțină o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA).
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0903 lei, de la 5,0890 lei, curs înregistrat marți.
13:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță un val de reduceri la bilete de avion, cu ocazia „Pink Friday”.
13:00
DECIZIE Închisoare 12 ani sau sute mii lei pe zi amendă. Încălcarea sancțiunilor economice impuse de UE devine infracțiune în România # Profit.ro
Diferitele forme de încălcare a sancțiunilor economice internaționale impuse de Uniunea Europeană (UE) devin infracțiuni în România și vor fi investigate de DIICOT, pedepsele mergând până la 12 ani de închisoare sau sute de mii de lei pe zi amendă penală, potrivit proiectului de lege adoptat astăzi de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.
12:50
Guvernul britanic a anunțat că va crește salariul minim cu 4,1%, ajungând la 12,71 lire pe oră începând din aprilie 2026, relatează Reuters.
12:40
În vremuri grele, cunoașterea rămâne un adăpost. Și încă unul gratuit.
