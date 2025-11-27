A cincea zi de căutări pentru tânărul dispărut în Munţii Bucegi. Elicopter Black Hawk, folosit în premieră
ObservatorNews, 27 noiembrie 2025 08:20
O amplă operațiune de salvare montană are loc în Munții Bucegi, în zona Țigănești, județul Brașov, pentru căutarea unui tânăr dispărut duminică seară. Miercuri, în cea de-a patra zi de căutări, echipele de intervenție au beneficiat de sprijinul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, utilizat pentru prima dată într-o astfel de misiune montană în România.
• • •
Acum 10 minute
08:40
Incendiu devastator în Hong Kong: Bilanţul victimelor a urcat la 44 de morţi. 279 de persoane sunt dispărute # ObservatorNews
Cel puţin 44 de persoane au murit şi alte 279 sunt dispărute după ce opt zgârie-nori dintr-un complex rezidenţial din Hong Kong au fost cuprinşi de flăcări. Peste o mie de pompieri şi poliţişti s-au luptat cu flăcările, iar 900 de persoane au fot evacuate.
08:40
Pod din Brașov, pericol major pentru șoferi: riscă să se prăbuşească în orice moment # ObservatorNews
În judeţul Brașov, un pod peste Olt, vechi de mai bine de un secol, s-ar putea prăbuşi în orice moment. Deşi autoritățile au instituit restricții, nimeni nu le respectă. Localnicii se uită cu teamă, dar sunt mai preocupaţi de faptul că ar putea avea de bătut zilnic un drum de peste 50 de kilometri dus-întors, până când vor reuşi autoritățile să facă un pod nou.
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:10
Românca Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women’s Nations League, Germania - Spania # ObservatorNews
O brigadă românească va arbitra prima manță a finalei UEFA Women’s Nations League, dintre Germania și Spania, care va avea loc vineri, 28 noiembrie.
08:10
Incendiu violent în Timiş: două case şi o anexă, făcute scrum înainte de sosirea pompierilor # ObservatorNews
Incendiu uriaş, aseară, într-o comună din judeţul Timiş! Două case şi o anexă cu două etaje s-au făcut scrum, după ce au fost cuprinse de flăcări uriaşe.
Acum 2 ore
07:40
Horoscop 28 noiembrie 2025. Ultima zi de joi a lunii noiembrie aduce o atmosferă profundă și reflexivă pentru toate zodiile. Luna accentuează sensibilitatea, iar emoțiile nespuse cer atenție. Este un moment ideal pentru clarificări în relații, decizii interioare și reconectare cu propriile nevoi.
Acum 12 ore
23:20
22:50
Cum ar putea fi tratat cancerul cerebral prin nas: o nouă nanoterapie promițătoare, testată cu succes în SUA # ObservatorNews
Un nou tratament intranazal ar putea revoluționa lupta împotriva unor forme agresive de cancer cerebral, activând sistemul imunitar direct în creier, printr-o metodă non-invazivă, conform News.ro.
22:20
Papucii și pijamalele, "interzise" la aeroport în SUA. Oficial american cere "ținută decentă" pentru zbor # ObservatorNews
Pe măsură ce se apropie aglomerația specifică Zilei Recunoștinței, secretarul american al transporturilor, Sean Duffy, a pornit o inițiativă surprinzătoare: dorește să restabilească ordinea și eleganţa în aeroporturile din Statele Unite. Scopul său declarat este eliminarea papucilor și pijamalelor din peisajul aeroportuar. Inițiativa a stârnit reacții ironice și critici, notează "Le Figaro", conform News.ro.
22:20
Peste 680.000 de familii au primit tichetele de energie pentru octombrie. Anunțul ministrului Muncii # ObservatorNews
Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie, a anunţat ministrul Muncii, Florin Manole, informează News.ro.
22:20
Focuri de armă în apropierea Casei Albe. Doi militari, posibili membri ai Gărzii Naţionale, printre victime # ObservatorNews
Mai multe persoane, printre care şi doi militari, aparent membri ai Gărzii Naţionale, au fost împușcate în Washington DC. Focul a fost deschis în apropierea Casei Albe, scrie CNN.
22:10
Crimă desprinsă din "Mioriţa". Cioban găsit mort la fermă, colegul de 79 de ani prins cu un cuţit în bagaj # ObservatorNews
Un cioban de 57 de ani a fost găsit mort în apropierea unei ferme din județul Constanța, iar principalul suspect este chiar colegul său de muncă, un bărbat de 79 de ani. Acesta a fost prins într-un microbuz de transport persoane la scurt timp după alertă, având în bagaje un cuțit despre care anchetatorii cred că a fost folosit la comiterea crimei. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței, scrie News.ro.
22:00
Un microbuz de transport persoane, în care se aflau cinci pasageri, a luat foc miercuri seara în localitatea Ocnele Mari. Echipajele de pompieri sosite la faţa locului au găsit vehiculul complet cuprins de flăcări, informează Agerpres.
22:00
Deşi este neutră, Elveţia ia în calcul introducerea serviciului militar obligatoriu pentru bărbaţi şi femei. Un referendum va fi organizat în acest sens în weekend.
22:00
Mark Rutte: Rusia nu are dreptul să blocheze aderarea Ucrainei la NATO. Drumul Kievului este ireversibil # ObservatorNews
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are drept de veto în ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la Alianţă şi că doar statele membre pot lua astfel de decizii, scrie Pravda. Declaraţiile intervin pe fondul unei serii de negocieri între oficialii americani, ucraineni și europeni cu privire la un plan de pace în Ucraina, prezentat săptămâna trecută de administrația președintelui american Donald Trump.
21:40
Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite, invadat de turişti. Atracţia principală, macabră # ObservatorNews
Un sat izolat din inima Pirineilor, unde au avut loc mai multe crime rămase în istorie, a devenit o destinație turistică pentru pasionații de mistere și cazuri nerezolvate. Localitatea Tor, supranumită "capitala crimelor din Spania", atrage vizitatori din toată lumea, fascinați atât de trecutul său violent, cât și de legendele care vorbesc despre un spirit ce ar proteja muntele, potrivit Mediafax.
21:30
21:20
Ministrul Educaţiei, despre cumulul pensie-salariu: Vom fi atenţi să nu afecteze cadrele didactice # ObservatorNews
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdiciţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât cadrele didactice să nu fie afectate. Acesta a explicat că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor. David a anunţat că nu se discută de o nouă mărire a normei didactice.
21:20
Chefi la cuţite, 26 noiembrie 2025. Cine este concurentul de 23 de ani care a gătit pentru frații Tate # ObservatorNews
Chefi la cuţite, 26 noiembrie 2025. Un tânăr bucătar din Satu Mare a atras atenția chefilor nu doar prin preparatul său, ci și prin experiența profesională neobișnuită: a gătit pentru frații Tate.
21:10
Polonia, contract de 2,73 mld. $ cu Saab pentru achiziția a trei submarine A26 destinate Mării Baltice # ObservatorNews
Polonia a anunțat miercuri că a ales compania suedeză Saab pentru a furniza trei submarine, într-un contract de miliarde de dolari, considerat crucial pentru întărirea apărării naționale în zona Mării Baltice, potrivit Reuters, informează News.ro.
21:00
Un elev de 9 ani din Cluj i-a dislocat umărul învăţătoarei, şi-a lovit mama şi directoarea adjunctă în pauză # ObservatorNews
Un incident grav a avut loc la un colegiu din Cluj-Napoca, unde un elev de 9 ani a devenit extrem de agitat şi agresiv după ce a crezut că un coleg i-a pus piedică. Băiatul a fost greu de imobilizat, iar învăţătoarea, directoarea adjunctă şi chiar mama lui au fost rănite, potrivit News.ro. Copilul a fost transportat la o unitate medicală pentru evaluare, iar poliţia a deschis o anchetă.
20:50
Medic din Argeș, reținut după ce ar fi agresat sexual o tânără sub pretextul angajării # ObservatorNews
Un medic stomatolog din județul Argeș a fost reținut după ce ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, sub pretextul că intenționează să o angajeze. Acesta se află deja sub control judiciar într-un alt dosar, în care este acuzat de amenințare și distrugere, informează News.ro.
20:40
Ciprian Ciucu, despre prima măsură ca primar al Capitalei: Întâi înveţi, apoi prioritizezi. Faci management # ObservatorNews
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei, a refuzat să răspundă care va fi prima măsură pe care o va face în calitate de edil al Bucureştiului în ediţia specială Observator 19, spunând că mai întâi trebuie să înveţe şi apoi să prioritizeze.
20:40
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană" # ObservatorNews
Punctul nevralgic al sectorului 6 este Prelungirea Ghencea, un cartier nou cu probleme vechi. Ca să scape de trafic locuitorii au încercat totul: de la proteste la mersul pe jos sau chiar mutarea în altă zonă. Dar lucările de modernizare tot nu se mai termină.
20:30
20:30
Trump îşi trimite oamenii la Putin să negocieze planul de pace. Europenii cer să ia parte la discuţii # ObservatorNews
Entuziasmul stârnit de planul american de pace în Ucraina s-a stins după o zi. Rusia cere discuţii suplimentare. Donald Trump îşi trimite diplomaţii la Moscova, pentru tratative cu Vladimir Putin. Negocierile vin în plin în plin scandal la Washington. Presa americană a dezvăluit că emisarul special Steve Witkoff i-a sfătuit pe ruşi cum să îl manipuleze pe liderul de la Casa Albă pentru a obţine o înţelegere favorabilă lor.
20:20
20:20
Ciprian Ciucu propune un plan pe 10 ani pentru București: "Riscul seismic este cea mai mare problemă" # ObservatorNews
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Municipiului Bucureşti şi actualul edil al Sectorului 6, a vorbit, în cadrul ediţiei speciale Observator 19 cu Alessandra Stoicescu, despre planul său de 10 ani pentru Capitală. El a subliniat care sunt cele mai arzătoare probleme ale Bucureştiului şi a prezentat etapizarea planului care cuprinde
20:10
Portret de candidat: Ciprian Ciucu, între administrație, muzică rock și terenul de baschet # ObservatorNews
E rocker, joacă baschet şi merge cu metroul. Prietenii spun despre el că are tupeu de spartan. I-ar plăcea să fie portar, dar e primar. Ciprian Ciucu este la al doilea mandat la primăria de sector, după un scor am putea spune istoric 73 la sută, dar ţinteşte mai sus, la primăria capitalei. De altfel, este a doua oară când înceracă asta, în 2016 a candidat independent cu sprijinul partidului M10. Ciprian Ciucu îi asigură pe locuitorii din sectorul 6 că nu pleacă din oraş dacă iese primar, rămâne tot alături de el. Haideţi să l cunoaştem şi altfel decât până acum pe Ciprian Ciucu.
20:10
19:50
Foştii manageri Euroins ar fi furat 330 de milioane de euro. Milioane de români au plătit preţul delapidării # ObservatorNews
Falimentul Euroins, care a dus la scumpirea poliţelor RCA pentru milioane de români, a fost rezultatul delapidării companiei de asigurări. Parchetul General a percheziţionat astăzi zece foşti manageri Euroins, bănuiţi că au sifonat 330 de milioane de euro către companii căpuşă. În tot acest timp, compania bulgară minţea statul român că nu are bani, iar aproape 6.000 de clienţi s-au ales cu dosarele de pagubă respinse fără motiv. Ancheta procurorilor arată şi că Euroins încearcă acum să revină pe piaţa românească de asigurări prin intermediul a trei firme noi.
Acum 24 ore
19:40
Filmul exploziei din Buftea. O butelie defectă a creat haos. "Uşile de la bucătărie le-am găsit în parcare" # ObservatorNews
Au trecut 24 de ore de la explozia care a zguduit oraşul Buftea, însă autorităţile nu au putut intra încă în clădire pentru că se poate prăbuşi în orice moment. O butelie defectă a provocat deflagraţia după ce proprietarul apartamentului ar fi intrat cu ţigara aprinsă în casă, susţin vecinii săi. Şase oameni au ajuns la spital în stare gravă, printre ei şi o fată de 14 ani. Zeci de locatari sunt pe drumuri acum.
19:10
Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor # ObservatorNews
Campioni la reciclare! Peste două miliarde 300 de milioane de ambalaje au fost returnate prin sistemul naţional. La doi ani de la implementare, RetuRO are proiecte-pilot pentru a putea recicla ambalaje din carton şi caută soluţii pentru oamenii de la sate care nu au cum să îşi recupereze garanţia plătită.
19:10
ANIMAŢIE. Tânără de 20 de ani, moartă în accidentul provocat de prietena ei, în Bucureşti # ObservatorNews
O fată de 21 de ani şi-a condus cea mai bună prietenă spre moarte seara trecută, în Capitală. Maşina în care se aflau cele două s-au lovit puternic de un stâlp de pe marginea drumului. Impactul a fost fix pe partea pasagerei de 20 de ani care nu a mai avut nicio şansă. Martorii spun că autoturismul circula cu viteză de autostadă în mijlocul oraşului. Poliţiştii iau în calcul varianta unei întreceri ilegale.
18:40
Escrocheriile se reinventează în sezonul petrecerilor, iar ultimele verificări ale autorităților scot la iveală o schemă tot mai sofisticată: bilete false pentru Revelion vândute online sub eticheta "last-minute". Totul pare perfect până ajungi la eveniment și afli că accesul nu îți este recunoscut.
18:20
18:20
Au comandat kendame, dar au primit cartofi. Cum eviți țepele de Crăciun de pe internet # ObservatorNews
Cea mai frumoasă imagine a sărbătorilor de iarnă este, fără doar şi poate, momentul în care oferim şi primim la rândul nostru cadouri de la cei dragi. Imaginaţi-vă cum ar fi ca, sub ambalaj, copilul vostru să găsească un cartof. Pare o glumă, dar mai mulţi români care au avut prezenţa de spirit să verifice coletul comandat au avut parte de această dezamăgire.
18:10
Primul elicopter Black Hawk folosit într-o operațiune montană. Salvamont caută tânărul dispărut în Bucegi # ObservatorNews
Operațiunile de căutare din zona Țigănești, în Munții Bucegi, au continuat și astăzi pentru localizarea tânărului dispărut în cursul serii de duminică. Într-un efort fără precedent, pentru prima dată într-o misiune de salvare montană a fost folosit un elicopter Black Hawk al IGAv - MAI, care a transportat și inserat rapid echipele de intervenție direct în zonele extrem de greu accesibile ale masivului.
18:10
Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 şi a anunţat o noutate majoră: în cadrul SRI va fi înfiinţată o unitate specială care se va ocupa exclusiv de fenomenul de mare corupţie. Noua structură va avea un mandat precis: să identifice şi să colecteze informaţii despre reţelele şi mecanismele corupţiei la nivel înalt, transmite News.ro.
18:00
Cele trei cerinţe din planul de pace pe care Ucraina nu e dispusă să le accepte. Analiză CNN # ObservatorNews
Deși administrația lui Donald Trump vrea să pară că este aproape de un acord de pace în Ucraina, Kievul nu este încă pregătit să accepte condițiile impuse, arată o analiză CNN care sugerează că "optimismul oficial" maschează probleme în negocieri. Potrivit sursei citate, Ucraina a respins trei condiții esențiale din planul american de pace, importante pentru Rusia: cedarea de teritoriu în regiunea Donețk, reducerea efectivelor armatei ucrainene și renunțarea la aderarea la NATO.
17:50
Modele de pe OnlyFans și LiveJasmin, sub lupa ANAF. 103 persoane vizate şi alte 384 analizate # ObservatorNews
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a inițiat controale ample vizând 103 persoane fizice care au obținut venituri din activitatea de creare de conținut video, iar datele preliminare indică faptul că au fost nedeclarate venituri în valoare totală de 64,25 milioane de lei, informează Agerpres.
17:50
Secundele de dinainte de impactul fatal din Ferentari. Jasmina a murit pe loc, lângă şoferiţa de 21 de ani # ObservatorNews
Un accident cumplit a avut loc azi-noapte în Bucureşti, pe Calea Ferentari. Jasmina, o tânără de 20 de ani, a murit pentru că prietena ei a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a izbit cu viteză de un stâlp. Şoferiţa de 21 de ani a scăpat cu viaţă, dar este în stare gravă. Imaginile surprinse de camera de supraveghere cu câteva secunde înainte de impact arată că atât maşina în care se aflau fetele, cât şi un alt autoturism condus de un tânăr de 19 ani, mergeau cu viteză extrem de mare. Tocmai de aceea anchetatorii iau în calcul varianta că făceau liniuţe în momentul în care autoturismul condus de Maria a derapat pe liniile de tramvai
17:50
17:20
BMW Seria 3 confiscat într-un dosar penal, scos la licitație de ANAF în decembrie. Care e preţul de pornire # ObservatorNews
Un autoturism BMW 320D confiscat într-un dosar penal va fi scos la a doua licitație publică, organizată în decembrie de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. Mașina are un preț de pornire de 31.220 de lei, fără TVA.
17:20
Momentul exploziei din Buftea, surprins de camera de supraveghere a unui magazin situat la 50 de metri de bloc # ObservatorNews
Momentul exploziei de marţi seara din Buftea a fost surprins de o cameră de supraveghere a unui magazin aflat la circa 50 de metri de bloc.
17:20
MApN, achiziţie de rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL din Franţa în valoare de peste 625 mil. euro # ObservatorNews
Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat, marţi, contractul privind achiziţia de sisteme de rachete antiaeriene portabile MANPAD MISTRAL, cu bătaie apropiată sau rază foarte scurtă de acţiune. Preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro fără TVA.
17:20
17:00
Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!" # ObservatorNews
Opoziția a întrerupt de mai multe ori miercuri discursul președintelui Nicușor Dan în Parlament, la prezentarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării.
17:00
România, printre puținele state care își majorează rezervele de gaze. Media UE, în scădere # ObservatorNews
Datele publicate pe platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe (GIE) indică o scădere considerabilă a stocurilor de gaze ale Uniunii Europene față de aceeași perioadă a anului trecut, informează News.ro.
17:00
