Cum au ajutat selfie-urile la localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia
Euractiv.ro, 27 noiembrie 2025 09:20
Mulțumită analizei imaginilor din satelit, un laborator de la Universitatea Yale din Statele Unite a dezvăluit 210 tabere de reeducare și militare unde sunt trimiși copii ucraineni răpiți, scrie „Le Nouvel Observateur” (Franța).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 30 minute
09:20
Mulțumită analizei imaginilor din satelit, un laborator de la Universitatea Yale din Statele Unite a dezvăluit 210 tabere de reeducare și militare unde sunt trimiși copii ucraineni răpiți, scrie „Le Nouvel Observateur” (Franța).
Acum o oră
09:10
De ce se grăbește Trump să încheie acordul privind Ucraina, în timp ce europenii se abțin # Euractiv.ro
Donald Trump își dorește să încheie cât mai curând posibil acordul de pace dintre Rusia și Ucraina, scrie Giuseppe Saracina în cotidianul italian „Il Corriere della Sera”, încercând să explice și de ce face acest lucru.
09:00
„Dezbină și cucerește”: Moscova încearcă să semene discordie în fața răsturnării de situație # Euractiv.ro
Moscova a primit marți planul de pace pentru Ucraina al președintelui american Donald Trump, dar, așa cum a subliniat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a făcut-o „pe canale neoficiale”, scrie „La Razon” (Spania).
08:50
O convorbire telefonică între Steve Witkoff și Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin, dezvăluie dedesubturile planului de pace american, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Thomas Graindorge.
Acum 24 ore
20:20
Parlament: Eludarea sancțiunilor internaționale, unde este inclusă și Rusia, devine infracțiune # Euractiv.ro
Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege al Guvernului, coinițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancțiunile internaționale.
18:50
“Cine a pus-o să nu facă curățenie în ziua aia, că d-aia și el s-a enervat când a venit de la muncă și a bătut-o?”.
18:30
Campania ostilă a Rusiei este dezinformarea, nu dronele care ajung în România, spune președintele # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, după ce a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare, că Rusia duce o acțiune ostilă în ceea ce privește dezinformarea, iar intrarea dronelor în România reprezintă "accidente".
18:30
Recorder: Hidroelectrica a dat curent fără factură pentru pile de partid și instituții religioase # Euractiv.ro
Hidroelectrica a dat curent fără factură, de aproape 2 milioane de euro, pentru pile de partid și instituții religioase, potrivit unui raport al Curții de Conturi consultat de Recorder.
18:00
Parlamentul a votat miercuri numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și pe cea a președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune.
16:30
Angajat al Guvernului, filmat când brusca jurnaliști care voiau să se apropie de Bolojan # Euractiv.ro
Un angajat al Guvernului a fost filmat miercuri, după ce președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare, cum agresează jurnaliști care voiau să ia declarații de la premierul Ilie Bolojan.
15:50
Nicușor Dan așteaptă rapoarte de la MAI și Parchet după scăparea de sub control a femicidului # Euractiv.ro
După ce a prezentat Strategia Națională de Apărare, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Parlament, unde a fost întrebat și despre problema femicidului din România.
15:30
Președintele Nicușor Dan a început să râdă miercuri, în Parlament, întrebat dacă actuala șefă a Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, este o variantă luată de el în calcul pentru șefia SRI.
14:50
PE cere măsuri ambițioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență.
14:20
Parlament: Eludarea sancțiunilor internaționale, unde este inclusă și Rusia, devine infracțiune # Euractiv.ro
Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege al Guvernului, coinițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancțiunile internaționale.
14:10
Camera Deputaților și Senatul s-au reunit miercuri, de la ora 14:00, pentru ca, printre altele, președintele Nicușor Dan să prezinte Strategia Națională de Apărare 2025-2030.
13:30
Cetățenii care vor să înmatriculeze o mașină vor putea interacționa cu angajații Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări în online, fără să fie nevoiți să meargă la ghișeu pentru a-și obține datele de conectare la platformă.
13:20
Camera Deputaților a adoptat, în calitate de Cameră decizională, pachetul legislativ de modificare a Legii nr. 217/2003 și a Codului Penal – un set de prevederi esențiale pentru protecția victimelor violenței domestice.
13:20
Se vorbește în ultimii ani în unele think-tank-uri occidentale despre o nevoie de convergență parțială și chiar de fuziune parțială între sectorul public și cel privat. Pe ansamblu, ar fi câteva motive principale.
12:00
Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând, anunță ministrul Apărării # Euractiv.ro
Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. O capacitate care va crește semnificativ protecția spațiului aerian românesc și răspunsul nostru în fața provocărilor de tip dronă.
10:50
2 ani de când românii returnează sticlele goale: aproape 8 miliarde de ambalaje au mers la reciclat # Euractiv.ro
La doi de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare (RetuRO SGR) în România au fost colectate aproximativ 7,9 miliarde de ambalaje, iar la reciclatori au ajuns peste 550.000 de tone de materiale.
10:40
ANCOM publică Ghidul pentru combaterea preluării neautorizate a elementelor de identitate vizuală a conturilor instituțiilor publice, în mediul online.
Ieri
09:10
Milioane de femei din întreaga lume trăiesc cu teama constantă de violență domestică, iar zeci și sute de femei își pierd viața în fiecare an în fiecare țară, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).
08:40
A fost capturat și al treilea autor al furtului de la Luvru. Povestea lui Doudou, hoțul gentilom # Euractiv.ro
La mai bine de o lună după senzaționalul jaf de la Luvru, poliția franceză l-a arestat și pe al patrulea și ultimul suspect din banda care a comis jaful, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
08:20
Mai mulți clienți nemulțumiți ai grupului energetic maghiar de stat, MVM, vor organiza vineri un protest în fața clădirii Companiei furnizoare de electricitate din Budapesta (ELMŰ), relatează portalul 24.hu, citat de „Nepszava” (Ungaria).
08:00
Dacă situația o cere, doar ofițerii de poliție, soldații, paramedicii, pompierii și reprezentanți ai organismelor care gestionează situația de criză în Ungaria vor putea alimenta la benzinăriile de urgență, scrie Infostart.hu (Ungaria).
07:50
Până la 31 ianuarie 2026, turiștii europeni vor avea două zboruri interne gratuite în Japonia # Euractiv.ro
Organizația Națională de Turism din Japonia (JNTO), împreună cu All Nippon Airways (ANA), va oferi zboruri interne gratuite călătorilor din Regatul Unit și Europa, notează „Euronews” (Italia).
07:40
De la vizita la Moscova din 2015 la negocierile cu instituțiile financiare și discuțiile privind reunificarea Ciprului, fostul premier dezvăluie detalii necunoscute și controverse ale guvernării sale, notează „Kathimerini” (Grecia).
07:10
Petăr Kănev: Cooperarea Economică la Marea Neagră face parte din arhitectura europeană # Euractiv.ro
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre deschide spațiu pentru o participare activă, sprijin pentru proiecte cheie și consolidarea dimensiunii parlamentare a parteneriatului cu UE, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).
07:00
Parlamentul European a adoptat marți, în sesiunea plenară, la Strasbourg, un raport potrivit căruia situația statului de drept din Ungaria s-a deteriorat și încălcarea continuă a statului de drept amenință valorile europene și ordinea juridică a UE.
06:50
Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de Trump: „Mai sunt doar câteva detalii minore” # Euractiv.ro
Ucraina a acceptat, după consultări cu emisarii americani, condițiile unui posibil acord de pace, a declarat marți un oficial american pentru ABC News, potrivit „La Libre Belgique” (Belgia).
06:40
Există condițiile, atât militare, cât și geopolitico-diplomatice, pentru o pace „bună” în Ucraina – adică o pace justă care să restabilească principiile dreptului internațional? Probabil că nu, răspunde „Il Corriere della Sera” (Italia).
25 noiembrie 2025
21:30
Comisia Europeană suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv pentru România # Euractiv.ro
Comisia Europeană a suspendat procedura de deficit excesiv pentru România, anunță instituția într-un comunicat de presă, potrivit Economedia.ro.
18:10
Mediul de afaceri din România, apel comun pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri # Euractiv.ro
În perspectiva discuțiilor privind construcția bugetului de stat pentru 2026, mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenților de a elimina impozitul minim pe cifra deafaceri (IMCA).
16:20
Ciorba românească, între dietă și deliciu: ce spun datele nutriționale despre favorit al românilor # Euractiv.ro
Pentru mulți români, o masă nu este completă fără o porție de ciorbă, indiferent de sezon. Fie că vorbim despre ciorba de burtă, de perișoare sau o variantă vegetariană, acest preparat tradițional este omniprezent în meniurile restaurantelor.
16:20
16:00
Proiect: Victimele care au un ordin de protecție să aibă consiliere psihologică gratuită # Euractiv.ro
Deputata PNL Raluca Turcan și deputata PSD Victoria Stoiciu au depus, cu susținerea unui număr mare de parlamentari, un proiect de lege în favoarea victimelor violențelor care au un ordin de protecție provizoriu sau definitiv.
15:40
Zelenski va efectua o vizită în SUA, pentru o înțelegere finală cu Trump asupra propunerii de pace # Euractiv.ro
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
15:30
Regulamentul adoptat marți va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina, anunță Parlamentul European.
14:40
Un stat trebuie să recunoască căsătoria dintre 2 cetățeni de același sex încheiată în alt stat UE # Euractiv.ro
Un stat membru are obligația de a recunoaște căsătoria dintre doi cetățeni ai Uniunii de același sex încheiată legal într-un alt stat membru în care aceștia și-au exercitat libertatea de circulație și de ședere, a decis marți Curtea de Justiție a UE.
14:30
Judecătorii CCR au admis marți obiecția de neconstituționalitate a Legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern și care prevede modificări la Pilonul II și Pilonul III de pensii.
13:40
Trump și Xi - care s-au întâlnit în urmă cu aproape o lună în Coreea de Sud - au discutat o serie de chestiuni, inclusiv despre comerț, invazia Rusiei în Ucraina, fentanilul și Taiwanul, potrivit președintelui și Ministerului de Externe al Chinei.
13:10
Conform datelor oficiale furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) arată de unde sunt majoritatea cetățenilor din țări terțe care au obținut permise de ședere în scopul angajării în România în ultimii ani.
11:00
Președintele Nicușor Dan a transmis din nou un apel către mediul de afaceri să vină "cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștia timp" în privința reformelor de care România are nevoie.
10:10
Psihologia culorii în uniforma medicală: cum influențează starea pacientului și percepția profesiei # Euractiv.ro
Într-un spital, culoarea nu este un detaliu decorativ.
10:00
Analistul Cristian Andrei: Candidații din București sunt slabi, nu creează teme sau vreo emoție # Euractiv.ro
Consultantul politic și fondatorul Agenției de Rating Politic Cristian Andrei a analizat, într-un interviu pentru Euractiv România, viitorul Coaliției în raport cu lupta pentru Primăria Capitalei, miza votului util și provocările viitorului edil.
09:50
Senatul a votat înlocuirea termenului de „handicap” cu „dizabilitate” în Legea nr. 448/2006 # Euractiv.ro
Senatul a adoptat inițiativa legislativă a unor senatori USR prin care termenul „handicap” este înlocuit în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu termenul „dizabilitate”.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Forțele Aeriene au detectat drone în spațiul aerian al României/ RO-Alert emis și în Vrancea # Euractiv.ro
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de marți, în proximitatea județului Tulcea.
09:20
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de marți, în proximitatea județului Tulcea.
08:50
China denunță planul Japoniei de a amplasa rachete pe o insulă din apropierea Taiwanului # Euractiv.ro
Autoritățile din China au calificat luni planul Japoniei de a amplasa rachete pe o insulă din apropierea Taiwanului „o încercare deliberată de a crea tensiuni regionale și de a provoca o confruntare militară”, informează Reuters (Marea Britanie).
08:30
Analiză NewsVibe: Discursul economic mainstream are un ton neutru, pe TikTok el devine furios # Euractiv.ro
O analiză realizată de NewsVibe arată că dezbaterile economice din România evoluează în două direcții: una dominată de neutralitate în presa mainstream și pe rețelele clasice, și alta mult mai tensionată pe TikTok, unde discursul negativ se dublează.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.