Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial
Antena Sport, 27 noiembrie 2025 09:20
Alexandru Băluţă s-a transferat de la FCSB la Los Angeles la finalul acestei veri, dar jucătorul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro va pleca de la echipa lui Son după numai 14 minute disputate. La finalul lui august, atacantul român surprindea pe toată lumea după ce ajungea în MLS, în aceeaşi echipă […] The post Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 15 minute
09:30
PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool # Antena Sport
PSV a scris istorie miercuri seară în Champions League, după ce a învins-o pe Liverpool cu un răsunător 4-1 chiar pe Anfield. În urma rezultatului înregistrat pe terenul “cormoranilor”, olandezii au doborât un record în istoria competițiilor europene. PSV a învins-o categoric pe Liverpool în etapa a 5-a de Liga Campionilor, după ce s-a impus […] The post PSV a scris istorie cu Dennis Man în teren. Recordul doborât după victoria răsunătoare cu Liverpool appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
09:20
Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial # Antena Sport
Alexandru Băluţă s-a transferat de la FCSB la Los Angeles la finalul acestei veri, dar jucătorul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro va pleca de la echipa lui Son după numai 14 minute disputate. La finalul lui august, atacantul român surprindea pe toată lumea după ce ajungea în MLS, în aceeaşi echipă […] The post Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:00
“Inter, altă glumă crudă. Săptămână sumbră”. Italienii, verdict dur după eșecul trupei lui Cristi Chivu în UCL # Antena Sport
Inter Milano a pierdut pentru prima oară în acest sezon de UCL, iar reacția presei din Italia nu a întârziat să apară. Gazzetta dello Sport, celebrul cotidian din “cizmă”, a catalogat în termeni extrem de duri ce i s-a întâmplat formației lui Cristi Chivu pe Metropolitano, unde “nerazzurrii” au pierdut cu Atletico Madrid după un […] The post “Inter, altă glumă crudă. Săptămână sumbră”. Italienii, verdict dur după eșecul trupei lui Cristi Chivu în UCL appeared first on Antena Sport.
09:00
Ce a putut spune Arne Slot după umilinţa lui Liverpool. Ultima oară când s-a întâmplat asta, a retrogradat # Antena Sport
Arne Slot a declarat că nu se simte în pericol după eşecul istoric cu PSV, 1-4, în etapa a cincea a grupei principale din Liga Campionilor. În urma înfrângerii, Liverpool e pe locul 18, cu 9 puncte. Cormoranii se află la cea mai slabă serie din ultimii peste 70 de ani, după ce au ajuns […] The post Ce a putut spune Arne Slot după umilinţa lui Liverpool. Ultima oară când s-a întâmplat asta, a retrogradat appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:40
Jucătorii de la Inter pe care Cristi Chivu i-a criticat după eşecul dramatic cu Atletico Madrid # Antena Sport
Inter a pierdut dramatic meciul cu Atletico Madrid din grupa principală (1-2), după un gol încasat în al treilea minut al prelungirilor. Gimenez este cel care i-a adus primul eşec echipei lui Cristi Chivu în această ediţie a Ligii. După meci, antrenorul român a acuzat oboseala după derby-ul pierdut cu Milan, 0-1, dar i-a criticat […] The post Jucătorii de la Inter pe care Cristi Chivu i-a criticat după eşecul dramatic cu Atletico Madrid appeared first on Antena Sport.
08:30
Şedinţă de urgenţă în vestiarul lui Inter după eșecul dramatic cu Atletico. Decizia luată în privința lui Chivu # Antena Sport
Înfrângerea dramatică suferită de Inter în Liga Campionilor contra celor de la Atletico Madrid a provocat inițierea unei ședințe-fulger în vestiarul “nerazzurrilor”. După meciul de pe Metropolitano, președintele Giuseppe Marotta, directorul sportiv Piero Ausilio, Cristi Chivu și staff-ul său au avut o discuție, fără să se vorbească în vreun moment însă de posibilitatea ca antrenorul […] The post Şedinţă de urgenţă în vestiarul lui Inter după eșecul dramatic cu Atletico. Decizia luată în privința lui Chivu appeared first on Antena Sport.
08:10
După Las Vegas, urmează Doha. Un nou deșert, dar diferit. De la temperaturile scăzute și reprizele de ploaie din Nevada, în Qatar piloții vor trebui să facă față căldurii și umidității similare cu cele din Singapore. Se anunță temperaturi de 21-29 de grade în aer pentru acest weekend și nicio șansă de ploaie. Vânt nu […] The post Formula 1 din nou în deșert! Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:50
Dennis Man a evoluat timp de 89 de minute în victoria istorică obținută de PSV pe terenul lui Liverpool, scor 4-1. Formația internaționalului român a urcat pe locurile de calificare în play-off-ul pentru optimile de finală, după acest succes. Internaționalul român nu a avut însă foarte multe reușite pe plan ofensiv, în partida în care […] The post Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield appeared first on Antena Sport.
00:40
Steaua Roșie Belgrad – FCSB LIVE TEXT (22:00). Campioana Serbiei și campioana României se întâlnesc în Europa League # Antena Sport
Meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB va începe la ora 22:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Campioana României a ajuns în capitala Serbiei după trei înfrângeri la rând pe plan european, în condițiile în care nici forma din campionat nu este grozavă. FCSB este fără mai mulți jucători la […] The post Steaua Roșie Belgrad – FCSB LIVE TEXT (22:00). Campioana Serbiei și campioana României se întâlnesc în Europa League appeared first on Antena Sport.
26 noiembrie 2025
23:20
Arbitrajul românesc bifează încă un moment de referinţă pe scena fotbalului european. UEFA a anunţat oficial delegările pentru prima manşă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania. Partida programată vineri, de la 21:30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern, o va avea la centru pe Iuliana Demetrescu. Demetrescu va fi ajutată la cele două linii […] The post Iuliana Demetrescu va arbitra finala UEFA Women’s Nations League appeared first on Antena Sport.
23:10
Kylian Mbappe, hat-trick în mai puțin de 7 minute! Francezul face show în Olympiacos – Real Madrid # Antena Sport
Kylian Mbappe s-a distrat în prima repriză dintre Olympiacos și Real Madrid, din etapa a cincea a grupei principale UEFA Champions League. După ce grecii au deschis scorul, Mbappe și-a făcut numărul. Chiquinho a marcat după 8 minute pentru Olympiacos și a dat startul nebuniei în tribune. Kylian Mbappe s-a asigurat că îi calmează pe […] The post Kylian Mbappe, hat-trick în mai puțin de 7 minute! Francezul face show în Olympiacos – Real Madrid appeared first on Antena Sport.
23:00
Planul nebun al lui Gigi Becali: “Bat Belgradul, mă calific în Europa, iau campionatul!” # Antena Sport
Gigi Becali încă mai speră să câştige campionatul, dar – în stilul caracteristic – latifundiarul crede că e mai bine să “prind puțin cheag” cu rezultatele, ca să înceapă iar să vorbească despre titlu. Referior la meciul cu Steaua Roşie Belgrad, patronul FCSB crede că o victorie ar mai păstra şanse de calificare. „Sunt lucruri […] The post Planul nebun al lui Gigi Becali: “Bat Belgradul, mă calific în Europa, iau campionatul!” appeared first on Antena Sport.
22:40
Controversă uriașă în Atletico – Inter! Echipa lui Cristi Chivu a primit un gol după ce mingea l-a lovit în mână pe Baena # Antena Sport
Meciul dintre Atletico Madrid și Inter, din etapa a cincea UEFA Champions League, a început cu o controversă uriașă. În minutul 12, Julian Alvarez a deschis scorul cu un șut din interiorul careului de șase metri. El a primit balonul de la Baena, jucător pe care balonul l-a lovit în braț, după ce a ricoșat […] The post Controversă uriașă în Atletico – Inter! Echipa lui Cristi Chivu a primit un gol după ce mingea l-a lovit în mână pe Baena appeared first on Antena Sport.
22:10
Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor # Antena Sport
Vlad Dragomir şi Pafos a făcut un nou meci bun în Liga Campionilor, remizând 2-2 cu Monaco. Pe Flashscore, Vlad Dragomir a fost notat cu 6,5. O notă însă care a arătat o evoluţie medie a românului. A atins mingea de 42 de ori, a avut un șut pe poartă, nu a reușit să dribleze […] The post Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
21:20
“Primăvară europeană sau transfer în străinătate” Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz # Antena Sport
Ștefan Baiaram i-a liniștit pe fanii Universității Craiova, înaintea meciului din Conference League, cu Mainz. Oltenii primesc vizita echipei din Bundesliga în etapa cu numărul 4 a grupei principale din a treia competiție organizată de UEFA. La meciul cu Mainz, Ștefan Baiaram își va îndeplini în sfârșit marele vis, acela de a juca un meci […] The post “Primăvară europeană sau transfer în străinătate” Ștefan Baiaram, răspuns categoric înainte de Universitatea Craiova – Mainz appeared first on Antena Sport.
21:10
Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului # Antena Sport
Românul Radu Drăgușin nu a mai jucat de 10 luni pentru Tottenham, fiind accidentat grav. El este acum a patra opțiune pentru postul de fundaș central și ar putea pleca în iarnă de la Tottenham. Au fost mai multe veşti venite din Anglia, care îl dădeau pe jucătorul naţionalei României chiar transferat la Inter, acolo […] The post Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Eroii Craiovei Maxima sunt sursă de inspirație pentru Baiaram și Cicâldău # Antena Sport
O victorie cu Mainz o duce pe Craiova mai aproape de primăvara europeană Eroii Craiovei Maxima care au trecut de Kaiserslautern sunt sursă de inspirație pentru Baiaram și Cicâldău The post Jurnal Antena Sport | Eroii Craiovei Maxima sunt sursă de inspirație pentru Baiaram și Cicâldău appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Campionul bun la toate appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Craiova joga bonito appeared first on Antena Sport.
20:50
Alibec nu a mers cu FCSB la Belgrad. A fost lăsat acasă să se opereze. Nu are probleme mari. I-a fost extirpat un chist The post Jurnal Antena Sport | Șansă istorică pentru FCSB la Belgrad appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:20
Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: “E foarte important” # Antena Sport
Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că FSV Mainz este unul dintre cei mai dificili adversari din Conference League, dar a subliniat că meciul direct de joi reprezintă o provocare pentru formaţia sa. “Ne aşteaptă un meci extrem de greu, împotriva unei echipe foarte puternice, […] The post Filipe Coelho cere sprijinul fanilor înaintea primului meci european la Universitatea Craiova: “E foarte important” appeared first on Antena Sport.
20:20
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă # Antena Sport
Mircea Lucescu a strâns sume frumoase ca antrenor, iar banii din fotbal au fost reinvestiţi de actualul seţecioner al României în mai multe afaceri, care i-au adus în conturi o avere fabuloasă. Mircea Lucescu derulează în prezent afaceri estimate la 30 milioane de euro, iar printre business-urile pe care le deţine se numără şi o […] The post Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă appeared first on Antena Sport.
19:50
Elias Charalambous, înainte de Steaua Roşie Belgrad: “Suntem pregătiţiţi să câştigăm trei puncte” # Antena Sport
FCSB o va înfrunta joi seară, în deplasare, pe Steaua Roșie Belgrad, într-un meci contând pentru cea de-a cincea etapă a fazei ligii din Europa League. Roș-albaștrii au plecat în Serbia fără cinci jucători, care au fost lăsați acasă. Printre absenții din lotul lui Elias Charalambous se remarcă Denis Alibec și Vlad Chiricheș. Tehnicianul crede […] The post Elias Charalambous, înainte de Steaua Roşie Belgrad: “Suntem pregătiţiţi să câştigăm trei puncte” appeared first on Antena Sport.
19:50
FCSB U19 – Akademia Puskas U19 1-2! Înfrângere pentru roș-albaștri în prima manșă a turului 3 UEFA Youth League # Antena Sport
FCSB U19 a pierdut meciul din manșa tur a dublei cu Akademia Puskas U19, din turul 3 preliminar UEFA Youth League. Alexandru Stoian a fost marcatorul roș-albaștrilor în meciul care s-a disputat la Buftea. În ciuda înfrângerii de miercuri seară, FCSB mai are șanse de calificare. Meciul retur va avea loc pe 10 decembrie, în […] The post FCSB U19 – Akademia Puskas U19 1-2! Înfrângere pentru roș-albaștri în prima manșă a turului 3 UEFA Youth League appeared first on Antena Sport.
19:20
Maxime Sivis și-a prelungit contractul cu Dinamo! Anunțul clubului din Ștefan cel Mare # Antena Sport
Maxime Sivis și-a prelungit contractul cu Dinamo până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Anunțul a fost făcut de clubul din Ștefan cel Mare în cursul zilei de miercuri. Sivis se află la Dinamo din iulie 2024 și a reușit să devină un jucător important al echipei lui Zeljko Kopic, chiar […] The post Maxime Sivis și-a prelungit contractul cu Dinamo! Anunțul clubului din Ștefan cel Mare appeared first on Antena Sport.
18:40
Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației # Antena Sport
România va face parte din Grupa A, la Campionatul Mondial de handbal feminin, care va avea loc în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie, în Olanda și Germania. Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă vor disputa cele trei meciuri ale grupei la Rotterdam. Cele trei adversare ale României din Grupa A de la Campionatul Mondial de handbal […] The post Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației appeared first on Antena Sport.
18:40
Fotbalistul lui Inter, de 17 milioane euro, şi-a încheiat cariera la 26 de ani! Ce “rol” a avut Cristi Chivu # Antena Sport
O adevărată ţeapă financiară pentru Inter. Clubul lui Cristi Chivu a plătit pentru Zinho Vanheusden nu mai puţin de 17 milione euro către Standard Liege. Cu un lung şir de accidentări, în momentul în care Cristi Chivu a ajuns la Inter, fotbalistul şi-a reziliat contractul. El a mai jucat pentru o scurtă perioadă în Liga […] The post Fotbalistul lui Inter, de 17 milioane euro, şi-a încheiat cariera la 26 de ani! Ce “rol” a avut Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
18:10
I-a făcut Mihai Rotaru echipa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova? Dezvăluirea lui Gică Craioveanu # Antena Sport
Mulţi au spus că Mirel Rădoi ar fi plecat pentru că Mihai Rotaru ar fi încercat să-i facă echipa la Universitatea Craiova. Au trecut deja două săptămâni de când oltenii au făcut mutarea pe banca tehnică, dar Gică Craioveanu încă nu înțelege de ce a plecat Rădoi. „Grande” susține că fostul selecționer a avut mână […] The post I-a făcut Mihai Rotaru echipa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova? Dezvăluirea lui Gică Craioveanu appeared first on Antena Sport.
17:50
Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la detaliile despre operaţia la care a fost supus Denis Alibec la reacţia lui Hansi Flick după meciul Chelsea – Barcelona 3-0. AntenaSport Update 26 noiembrie 1. S-a operat Alibec Denis Alibec a fost operat. Atacantului FCSB-ului i-a fost îndepărtat un […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 noiembrie appeared first on Antena Sport.
17:40
Iulian Chiriță, prima medalie pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca # Antena Sport
Iulian Chiriţa şi-a asigurat miercuri prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă, la Cluj-Napoca, în proba de U19 dublu mixt. Este şi prima medalie pentru România la ediţia istorică găzduită la Cluj-Napoca, în BTarena, locul în care sportivul român şi-a continuat parteneriatul de succes cu jucătoarea galeză Anna Hursey. Iulian Chiriță, […] The post Iulian Chiriță, prima medalie pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca appeared first on Antena Sport.
17:30
Daniel Bîrligea a dezvăluit cine este modelul său în fotbal: “Vreau să am mentalitatea și caracterul lui” # Antena Sport
Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a răspuns la mai multe întrebări înaintea partidei din Europa League, cu Steaua Roșie Belgrad. Bîrligea a recunoscut că îl apreciază foarte mult pe Cristiano Ronaldo și își dorește să aibă mentalitatea și caracterul starului portughez, cel care continuă să înscrie și la 40 de ani. Cristiano Ronaldo, […] The post Daniel Bîrligea a dezvăluit cine este modelul său în fotbal: “Vreau să am mentalitatea și caracterul lui” appeared first on Antena Sport.
17:20
Marea gimnastă a României a ajuns de nerecunoscut. Ce s-a ales de Gina Gogean şi ce moment greu a trăit anul trecut # Antena Sport
Nu există român care să nu o ştie pe Gina Gogean. Anii au trecut, iar marea gimnastă a ajuns acum de nerecunoscut. S-a retras din spaţiul public de an buni, iar veştile legate de ea sunt din ce în ce mai puţine. Ce s-a ales de Gina Gogean şi ce dramă a trăit anul trecut […] The post Marea gimnastă a României a ajuns de nerecunoscut. Ce s-a ales de Gina Gogean şi ce moment greu a trăit anul trecut appeared first on Antena Sport.
17:00
Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad: “Toată lumea din Serbia îl ştie pe Gigi Becali” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat echipa de start cu câteva zile înaintea meciului cu Steaua Roşie Blegrad. Vladan Milojevic, antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, a căutat să evite subiectul, spunând că latifundiarul a devenit cunoscut chiar şi la Belgrad pentru declaraţiile lui. „Respect pe toată lumea și toate declarațiile adversarilor. Nu luăm asemenea declarații de […] The post Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad: “Toată lumea din Serbia îl ştie pe Gigi Becali” appeared first on Antena Sport.
16:50
Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are # Antena Sport
Ion Ţiriac (86 de ani) a deţinut poziţia de cel mai bogat român. Miliardarul, care are o avere estimată la 2.3 miliarde de dolari de către Forbes, a fost detronat de către cofondatorii Databricks, Matei Zaharia şi Ion Stoica, ambii cu o avere de 2.5 miliarde de dolari. Co-fondatorul Dedeman, Dragoş Pavăl, are o avere […] The post Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are appeared first on Antena Sport.
16:50
Avertisment pentru România! Starul din Turcia care a impresionat un campion mondial: “Un plus pentru toată lumea” # Antena Sport
A avea un jucător precum Kenan Yildiz “este un plus pentru toată lumea”, a declarat una din legendele lui Juventus Torino, Alessandro Del Piero, scrie site-ul Football Italia. Del Piero a vorbit, pentru Sky, despre evoluţia “curajoasă” a lui Juventus în victoria dramatică de pe terenul norvegienilor de la Bodo/Glimt (3-2) în Liga Campionilor. Alessandro […] The post Avertisment pentru România! Starul din Turcia care a impresionat un campion mondial: “Un plus pentru toată lumea” appeared first on Antena Sport.
16:30
Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: “Am fost naiv” # Antena Sport
Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a reacționat după ce a aflat că Gigi Becali vrea să îl aducă pe Andre Duarte la FCSB. Portughezul a evoluat la echipa patronată de Adrian Mititelu, în perioada 2022-2023. În cele 41 de meciuri disputate în tricoul celor de la FCU Craiova, Andre Duarte a impresionat. […] The post Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: “Am fost naiv” appeared first on Antena Sport.
16:20
Salariul pe care Louis Munteanu îl are la CFR Cluj. Americanii de D.C. United îi dau de trei ori mai mult # Antena Sport
Louis Munteanu ţine la bani, atunci când vine vorba de salariul lui. La CFR Cluj el încasează un salariu lunar de 21.000 de euro pe lună, lucru dezvăluit chiar de Gigi Becali. În momentul în care a fost ofertat de FCSB, el a cerut 60.000 de euro pe lună, dar latifundiarul s-a opus. Acum, a […] The post Salariul pe care Louis Munteanu îl are la CFR Cluj. Americanii de D.C. United îi dau de trei ori mai mult appeared first on Antena Sport.
16:10
Grand Prix, ediţia 35: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea analizează nebunia din Las Vegas # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 35: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea analizează nebunia din Las Vegas appeared first on Antena Sport.
15:50
“Aş putea antrena Inter” Declaraţie surprinzătoare a lui Diego Simeone înaintea duelului cu Cristi Chivu # Antena Sport
Antrenorul echipei Atlético Madrid, Diego Simeone, a declarat într-o conferinţă de presă înaintea meciului din Liga Campionilor împotriva formaţiei Inter Milano, pregătită de Cristian Chivu, că s-ar vedea antrenând la clubul italian. Cu câteva ore înainte de unul dintre meciurile importante din Liga Campionilor, între Atlético Madrid şi Inter Milano, Simeone şi-a imaginat un viitor… […] The post “Aş putea antrena Inter” Declaraţie surprinzătoare a lui Diego Simeone înaintea duelului cu Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
15:00
Denis Alibec (34 de ani) a suferit o intervenţie chirurgicală. Operaţia a fost una de rutină, fiind vorba despre eliminarea unui chist. Nu este singura problemă medicală pe care Alibec a întâmpinat-o de la venirea la FCSB. Atacantul a acuzat şi mari dureri musculare. Denis Alibec a fost operat Potrivit fanatik.ro, operaţia îl va ţine […] The post Denis Alibec a fost operat! Când va reveni pe teren atacantul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
14:30
Washington Wizards a pus capăt unei serii de 14 înfrângeri în acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după ce a obţinut victoria cu 132-113 în faţa formaţiei Atlanta Hawks, marţi seara, pe propriul teren, informează AFP. CJ McCollum, coordonatorul lui Wizards, a înscris 46 de puncte, cel mai bun total al său […] The post Washington Wizards, prima victorie după 14 înfrângeri consecutive appeared first on Antena Sport.
14:20
Imagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei # Antena Sport
FCSB a sosit în capitala Serbiei, Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roşie, care se va disputa pe celebra arenă Marakana, ce poartă numele lui Rajko Mitic, fostul jucător legendar al formaţiei din Belgrad. Alături de FCSB a făcut deplasarea la Belgrad şi portarul Ştefan Târnovanu, care nu va evolua în partida cu Steaua Roşie. Târnovanu […] The post Imagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei appeared first on Antena Sport.
14:00
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani # Antena Sport
Adrian Mititelu a ajuns la o avere de 70-80 de milioane de euro, după cum a dezvăluit prietenul său Marcel Puşcaş, cea mai mare parte din afaceri provenind acum din imobiliare. Provenit dintr-o familie modestă, Mititelu, ajuns acum la 57 de ani, s-a dovedit priceput în afaceri, chiar dacă şi-a luat diploma de licenţă la […] The post Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani appeared first on Antena Sport.
13:50
Atletico Madrid – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Chivu, duel cu Simeone. Man o înfruntă pe Liverpool! Meciurile serii # Antena Sport
Meciul Atletico Madrid – Inter e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport în această seară, de la ora 22:00. Sunt dueluri tari în Liga Campionilor. Dennis Man e anunţat titular în meciul Liverpool – PSV, care va începe tot la ora 22:00. La ora 22:00 se va juca şi meciul “de […] The post Atletico Madrid – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Chivu, duel cu Simeone. Man o înfruntă pe Liverpool! Meciurile serii appeared first on Antena Sport.
13:10
Neymar va reveni pe teren în 2026. Brazilianul va rata ultimele trei meciuri ale sezonului pentru Santos, din cauza unei leziuni la menisc, relatează Le Figaro, citând Globo Esporte. Santos va mai înfrunta în 2025 Sport, Juventude şi Cruzeiro. Jucătorul s-a plâns deja de o durere la genunchi la 19 octombrie. Neymar, OUT până la […] The post An încheiat pentru Neymar! Cupa Mondială e tot mai departe pentru starul brazilian appeared first on Antena Sport.
12:50
Neluţu Varga se află în negocieri pentru vânzarea lui Lindon Emerllahu (23 de ani) şi Louis Munteanu (23 de ani). Patronul CFR-ului a găsit deja un înlocuitor pentru Emerllahu, în cazul în care îl va transfera pe jucătorul kosovar. Gigi Becali a încercat să îi ia “la pachet” pe Emerllahu şi Louis Munteanu. Patronul FCSB-ului […] The post Un jucător de naţională, înlocuitorul lui Lindon Emerllahu la CFR Cluj! appeared first on Antena Sport.
12:40
Jaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” # Antena Sport
Jaqueline Cristian a intrat în Top 40 WTA şi se pregăteşte de o colaborare care să o ajute să urce şi mai mult în ierarhia mondială. Marius Copil este antrenorul cu care va trece perioada de pregătire dinaintea turneelor. “E o perioadă de probă”, susţine jucătorul retras în 2025 din circuitul masculin. Copil e şi […] The post Jaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” appeared first on Antena Sport.
12:10
Lotul FCSB-ului pentru duelul cu Steaua Roşie! 5 jucători nu au făcut deplasarea în Serbia # Antena Sport
În afară de Denis Alibec (34 de ani), care s-a accidentat înainte de duelul cu Steaua Roşie Belgrad, alţi 4 jucători ai campioanei nu au făcut deplasarea în Serbia. Este vorba despre Vlad Chiricheş, şi el accidentat, David Kiki, Alex Stoian şi Mihai Toma. Ultimii doi au fost lăsaţi acasă pentru partida FCSB-ului din Youth […] The post Lotul FCSB-ului pentru duelul cu Steaua Roşie! 5 jucători nu au făcut deplasarea în Serbia appeared first on Antena Sport.
11:50
Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian # Antena Sport
Compania tatălui starului brazilian Neymar a anunţat marţi că a cumpărat drepturile asupra mărcii legendarului fotbalist Pele, informează AFP. Neymar Santos Sr a confirmat, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Pele din Santos, Brazilia, achiziţionarea acestor drepturi de către agenţia sa sportivă NR Sports, care va putea acum să exploateze comercial numele şi imaginea […] The post Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian appeared first on Antena Sport.
11:20
Dublul campion al României cu FCSB, previziune sumbră pentru roş-albaştri: “CFR are mai multe şanse la play-off” # Antena Sport
Florin Gardoş (37 de ani), de două ori campion al României cu FCSB, e de părere că echipa patronată de Gigi Becali are şanse mici să prindă play-off-ul. Gardoş a catalogat-o pe FCSB ca fiind o echipă “imprevizibilă”. El a criticat schimbările dese din primul 11 de la roş-albaştri. Florin Gardoş: “Aş da mai mari […] The post Dublul campion al României cu FCSB, previziune sumbră pentru roş-albaştri: “CFR are mai multe şanse la play-off” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.