Maxime Sivis și-a prelungit contractul cu Dinamo! Anunțul clubului din Ștefan cel Mare

16:20

Louis Munteanu ţine la bani, atunci când vine vorba de salariul lui. La CFR Cluj el încasează un salariu lunar de 21.000 de euro pe lună, lucru dezvăluit chiar de Gigi Becali. În momentul în care a fost ofertat de FCSB, el a cerut 60.000 de euro pe lună, dar latifundiarul s-a opus. Acum, a […] The post Salariul pe care Louis Munteanu îl are la CFR Cluj. Americanii de D.C. United îi dau de trei ori mai mult appeared first on Antena Sport.