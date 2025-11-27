Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
Digi24.ro, 27 noiembrie 2025 09:50
Rusia nu are drept de veto asupra cererii Kievului de aderare la NATO, a declarat miercuri șeful alianței, Mark Rutte, respingând propunerea de acord de pace lansată de Moscova și Washington, care ar bloca aderarea Ucrainei la alianță, relatează Politico.
• • •
Acum 5 minute
10:20
Efectele ciclonului Adel în România: Vremea se răcește în toată țara, vântul se intensifică. Zonele în care meteorologii anunță ninsori # Digi24.ro
Ciclonul mediteranean Adel ajunge în România, iar ultimele zile de toamnă aduc vreme severă în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis alerte de ploi în toată țara, lapoviță și ninsori în nordul Moldovei și la munte, pentru următoarele patru zile. Se instalează și frigul. Elena Mateescu, director general ANM, a explicat la Digi24 evoluția acestui ciclon și efectele asupra României.
10:20
Trump i-a cerut premierului japonez să nu provoace China privind Taiwanul. „Sfatul a fost subtil” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a sfătuit pe premierul japonez Sanae Takaichi să nu provoace China pe tema suveranităţii Taiwanului, a relatat joi Wall Street Journal, în urma unei dispute diplomatice dintre Tokyo şi Beijing.
Acum 15 minute
10:10
Contrabandă cu motorină prin facilități din Portul Constanța: 37 de percheziții în nouă județe și 11 firme sub lupa DIICOT # Digi24.ro
Procurorii DIICOT împreună cu poliștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate fac, joi dimineață, 37 de percheziții la sediile unor firme, inclusiv în Portul Constanța, și la domiciliile unor persoane din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și evaziune fiscală.
Acum 30 minute
10:00
Ministrul Justiției, despre avizul CSM pe legea pensiilor magistraților: „Eu sper să fie dat” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi, la Digi24, că așteaptă avizul CSM pe legea privind pensiile magistraților, pentru a se putea încadra în termenul dat de Comisia Europeană României, sub sancțiunea pierderii unor fonduri PNRR. Consiliul Superior al Magistraturii se întrunește în ședință astăzi, însă pe ordinea de zi nu figurează avizul pentru legea privind pensiile magistraților.
10:00
Anchetă în Polonia, după ce au fost găsite obiecte suspecte pe șinele de cale ferată din apropierea coridorului Suwalki # Digi24.ro
Autoritățile poloneze au lansat o anchetă, după ce un mecanic de tren a fost nevoit să oprească trenul din cauza unor obstacole pe șinele din apropierea coridorului Suwalki, o zonă strategică importantă a frontierei polono-lituaniene, relatează TVPWorld.
Acum o oră
09:50
09:40
Un TIR a luat foc în mers lângă stația de taxare de la Fetești. Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul spre București, este blocat # Digi24.ro
Traficul este oprit joi dimineaţă, pe sensul spre Capitală al A2, din cauza un incendiu la un TIR care transporta nitrocalcar, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti.
09:40
Scandal internațional la Miss Universe: coproprietarii concursului sunt vizați de o anchetă penală. Acuzațiile aduse # Digi24.ro
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă. Competiția s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexc Fatima Bosch, care și luat revanşa după ce a fost public criticată de un prezentator al concursului.
09:30
Aeroportul-fantomă al Spaniei: A costat 1 miliard de euro, are una din cele mai lungi piste din Europa, dar nu a avut niciun pasager # Digi24.ro
Un aeroport din Spania care a costat peste un miliard de euro nu a avut niciun măcar un pasager. A fost inaugurat în 2009 și are una dintre cele mai lungi piste din Europa, de 4,1 kilometri.
Acum 2 ore
09:10
Premieră: Elicopter Black Hawk folosit într-o misiune de salvare montană. Salvamontiștii caută un tânăr dispărut de 4 zile în Bucegi # Digi24.ro
Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne este folosit, pentru prima dată, într-o misiune de salvare montană. A venit în sprijinul salvamontiștilor din Brașov, care caută un tânăr dispărut pe munte de patru zile, într-o zonă dificilă.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 27 noiembrie 2025: Peste 7,87 milioane de euro se pot câștiga la Joker. Reporturi importante și la 6/49 și Noroc # Digi24.ro
Joi, 27 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei.
09:00
Tragedie feroviară în China: 11 morți și doi răniți după ce un tren de testare a lovit muncitorii pe șine # Digi24.ro
Unsprezece persoane au murit și alte două rănite, joi dimineață, după ce un tren de testare a intrat în coliziune cu muncitori de întreținere aflați pe calea ferată în Kunming, capitala provinciei Yunnan din sud-vestul Chinei, au declarat autoritățile feroviare locale, scrie China Xinhua News.
09:00
Pentagonul ar vrea Alibaba Group, Baidu Inc și BYD Co pe lista companiilor care ajută armata chineză # Digi24.ro
Pentagonul a tras concluzis că ar trebui ca Alibaba Group Holding, Baidu Inc și BYD Co ar trebui adăugate pe o listă de companii care ajutoă armata chineză, relatează Bloomberg, preluată de Reuters.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 27 noiembrie
08:30
Papa Leon al XIV-lea face prima vizită în străinătate. Va fi primit la Ankara de Erdogan # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea va pleca joi într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, într-un context regional tensionat.
Acum 4 ore
08:10
Trump, atacat de republicani în Congres pentru planul său de pace: „Răsplătirea măcelului rus ar fi dezastruoasă pentru interesele SUA” # Digi24.ro
Mai mulţi congresmeni republicani au criticat dur Casa Albă pentru modul în care a gestionat planul de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează Rusia. Criticile formulate exprimă o schimbare radicală pentru un partid care a aderat strâns la aproape toate iniţiativele lui Donald Trump.
08:00
Incendiu uriaș la un complex de blocuri din Hong Kong: 44 de morți și peste 270 de dispăruți. Trei suspecți au fost arestați # Digi24.ro
Cel puțin 44 de persoane au murit, iar altele se află în stare critică după ce un incendiu violent a cuprins, joi, mai multe blocuri rezidențiale înalte din Hong Kong. Flăcările s-au extins rapid pe exteriorul clădirilor, unde schelele de bambus ar fi acționat ca un combustibil care a accelerat propagarea focului.
07:10
Gătim românește, dar produsele sunt din import. Fasolea din piață e în mare parte „made in China”. Carnea de porc vine din Chile, tocmai din America de Sud, cartofii din Egipt, morcovii din Grecia sau vinetele din Italia. Peste 60% din legumele din piețe și din supermarketuri sunt aduse de peste hotare.
07:10
Numărul anunțurilor online pentru recrutarea străinilor în armata rusă este în creștere accentuată # Digi24.ro
Numărul anunțurilor online care invită cetățeni străini să servească în armata rusă a crescut de șapte ori, în ciuda eforturilor diplomatice continue de a pune capăt războiului din Ucraina. Grupul de cercetare OpenMinds, cu sediul la Londra, a analizat aproximativ 132.000 de reclame pentru serviciul militar postate pe site-ul de socializare rus VK din ianuarie 2022, scrie TVPWorld.
07:10
După o pace nedreaptă în Ucraina, am putea avea doar cinci ani până la următorul război (Corriere della Sera) # Digi24.ro
Există condițiile necesare, atât din punct de vedere militar, cât și geopolitic/diplomatic, pentru o pace „bună” în Ucraina, adică o pace justă care să restabilească principiile dreptului internațional? Probabil că nu. Donald Trump gestionează o situație deja tragică și disperată, creată de mulți alții înaintea lui, într-un mod haotic, ambiguu și tulburător: guvernele europene din ultimii douăzeci de ani (conduse de Angela Merkel) au fost supuse lui Putin, iar trei președinți americani (Bush, Obama și Biden) nu au reușit să oprească agresiunea rusă, comentează cotidianul italian Corriere della Sera.
07:10
07:10
Ce se poate întâmpla în Ucraina dacă SUA își retrag sprijinul? Cinci motive pentru care Kievul ar putea continua să lupte # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a șocat Europa săptămâna trecută cu un ultimatum fără precedent pentru Kiev: să accepte planul-surpriză al Washingtonului pentru încheierea războiului din Ucraina sau să riște să piardă armele și informațiile furnizate de SUA. Planul a fost ulterior ajustat cu contribuția Ucrainei și a Europei pentru a fi mai puțin favorabil Rusiei, însă amenințarea rămâne. Aceasta ridică două întrebări: poate Europa să înlocuiască rapid arme americane și poate Ucraina să continue lupta fără sprijinul SUA? Jurnaliștii de la Politico oferă un răspuns scurt: nu și da.
07:10
La fiecare ploaie încăperile sediului în care lucrează sunt inundate iar apa curge direct pe ei. Pentru a se proteja, directoarea a improvizat un soi de adăpost agățând un nailon de tavanul biroului. Peste tot este plin de mobilier putrezit și mucegai iar bucăți mari din ziduri se desprind și riscă să le pice în cap. Vorbim de sucursala din județul Giurgiu a Institutului de Imbunătățiri Funciare a cărui situație dezastruoasă v-am arătat-o săptămâna trecută. Un Institut aflat în subordinea Ministerului Agriculturii. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă # Digi24.ro
Decalajul dintre săraci și noii îmbogățiți din Coreea de Nord se adâncește, iar bunurile occidentale de lux circulă acum liber printre locuitorii înstăriți de la frontiera cu China, în timp ce oamenii obișnuiți se confruntă cu o sărăcie extremă, relatează South China Morning Post.
07:10
„Nu producem prost, vindem prost”. România pierde 28% din potențialul comercial, arată un raport al Băncii Mondiale # Digi24.ro
România ar putea face cu 28% mai mult comerț internațional decât în prezent, dacă și-ar folosi mai eficient resursele: capital, active fizice, forță de muncă, arată un nou raport al Băncii Mondiale. În același timp, lect. univ. dr. Sergiu Delcea, de la Universitatea din București, a explicat pentru redacția Digi24.ro că problema nu este că „nu producem nimic”, ci că exportăm în continuare preponderent bunuri cu valoare adăugată mică, de la cablaje auto la produse agricole brute, și rămânem blocați în verigile inferioare ale lanțurilor globale de valoare, în timp ce importăm produse procesate scumpe, hardware sofisticat și software cu marje mult mai mari.
07:00
Focuri de armă la Washington: doi militari de la Gărzile Naționale au fost împușcați. Suspectul a venit din Afganistan în 2021 # Digi24.ro
Doi membri ai Gărzii Naționale, un bărbat și o femeie, au fost împușcați în Washington, DC, la doar câteva străzi distanță de Casa Albă, transmite BBC News. Un suspect a fost prins și se află în stare gravă. Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra celor doi militari venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.
Acum 12 ore
00:10
Pete Hegseth, marele absent de la discuțiile privind pacea în Ucraina. Cum justifică situația Casa Albă # Digi24.ro
O figură cheie lipsește din grupul de înalți oficiali ai securității naționale care străbat lumea pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina: secretarul apărării Pete Hegseth. Dar asta nu deranjează Casa Albă, care este mulțumită de atacurile sale culturale, de imaginile create pentru televiziune în care mobilizează trupele și de trollingul online al dușmanilor MAGA, notează Politico.
00:10
Polonia cumpără trei submarine din Suedia într-un contract de ordinul miliardelor de dolari # Digi24.ro
Polonia a anunţat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziţia a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esenţial pentru consolidarea apărării ţării în Marea Baltică, transmite Reuters.
00:00
Revoltă în Bulgaria: mii de oameni au ieșit în stradă pentru a manifesta contra proiectului de buget pentru 2026 # Digi24.ro
Mii de bulgari au manifestat miercuri în faţa Parlamentului de la Sofia contra proiectului de buget pentru 2026 ce prevede o creştere a salariilor în sectorul public şi majorare a impozitelor, care în opinia lor maschează corupţia, transmite Novinite.
26 noiembrie 2025
23:40
FMI, acord de 8,2 miliarde de dolari cu Kievul. Iuliia Svîrîdenko: „Ucraina își demonstrează capacitatea de a gestiona riscurile” # Digi24.ro
FMI a anunțat miercuri că a ajuns la un acord privind un pachet de sprijin în valoare de 8,2 miliarde de dolari pentru Ucraina, în contextul în care țara continuă să se confrunte cu devastarea economică cauzată de invazia Rusiei. Între timp, Kremlinul a declarat miercuri că negocierile pentru încheierea războiului sunt în curs și „serioase”, confirmând vizita de săptămâna viitoare a trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova, anunță France24.
23:40
Lovitură de stat în Guineea-Bissau. Preşedintele a fost arestat, iar alegerile suspendate cu o zi înainte de anunţarea rezultatelor # Digi24.ro
Militarii din Guineea-Bissau au anunţat miercuri că au preluat „controlul total al ţării”, l-au arestat pe preşedintele în exerciţiu şi au suspendat procesul electoral, în timp ce ţara aştepta rezultatele alegerilor prezidenţiale şi parlamentare foarte disputate, relatează AFP, citată de News.ro.
23:40
23:30
Lansarea primilor sateliți militari ai Poloniei, oprită cu câteva minute înainte de decolare # Digi24.ro
Lansarea primilor sateliți militari ai Poloniei a fost amânată din nou, după ce o rachetă SpaceX care transporta încărcătura a fost oprită cu câteva minute înainte de decolare din cauza unor probleme tehnice.
22:50
Buzoianu, despre tăierile ilegale din parcuri: „Mult timp autoritățile au închis ochii în fața milionarilor care construiau blocuri” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a declarat, în direct la Digi24, că ani de zile autoritățile „au închis ochii pentru că cei care au marcat, au tăiat și au distrus copaci în parcuri, de fapt, erau niște milionari care urmau să construiască niște blocuri acolo - adică, oameni cu foarte multe resurse”. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică legea privind Codul silvic, stabilind un regim penal clar pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spaţiile verzi aflate în intravilanul localităţilor.
22:50
Ministra Mediului: Avem nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. În alte state sunt văzute ca resurse # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că România are nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții iar un astfel de proiect depus de deputata USR „zace în sertare de vreun an de zile”. Aceasta susține că „cel mai târziu la începutul anului viitor va trebui să avem această discuție în Guvern, pentru că este oricum jalon în PNRR, să fie adoptată această lege”. În ceea ce privește deșeurile din textile, ea spune că se află în ultimele discuții de aliniere cu Ministerul Economiei pentru a putea adopta „în perioada următoare” o lege care să prevadă mult mai clar importurile de second-hand, „ca să nu mai vedem pe câmpuri nu doar deșeuri din construcții, ci munți întregi de haine aruncate sau poate haine arse”. Totodată, ministra a afirmat că până în august 2026 vor fi finanțate, prin PNRR, 200 de puncte de colectare cu aport voluntar pentru deșeurile vegetale.
22:40
Zona ecologică de la Mahmudia, în pericol: instanța permite transformarea în teren agricol. Ministrul Mediului caută soluții # Digi24.ro
Zona de reconstrucție ecologică de la Mahmudia, parte din Delta Dunării, riscă să fie transformată în teren agricol după o decizie definitivă a instanței. Localnicii sunt disperați, iar Ministerul Mediului analizează urgent opțiunile pentru protejarea zonei, întrucât economia comunității depinde de ecosistemul refăcut natural.
22:30
Doctoriță cercetată după ce nu s-a prezentat la locul de muncă, deşi figura ca fiind prezentă tot programul # Digi24.ro
O femeie de 62 de ani din judeţul Timiş este cercetată pentru înşelăciune, abuz în serviciu şi fals, după ce nu s-ar fi prezentat sau s-a prezentat sporadic, la locul de muncă, unde era angajată ca medic primar de medicină sportivă. În acte, ea figura ca prezentă pe toată durata programului.
22:30
Diana Buzoianu spune că există 4.000 de construcții ilegale în zona costieră a Mării Negre: „S-a făcut această șmecherie” # Digi24.ro
La mai bine de o lună de la apariția imaginilor cu construcțiile ilegale de pe plaje demolate, Diana Buzoianu a dezvăluit, la Digi24, că situația plajelor și zonelor costiere „nu are nevoie de niciun fel de conspirație”, adăugând că există 4.000 de construcții ilegale.
22:30
„O să le opresc comunicarea, la naiba”: o nouă interceptare de pe frontul din Donețk arată că trupele ruse refuză să lupte # Digi24.ro
Trupele ruse din sectorul Donețk refuză ordinele de luptă. Într-o interceptare recentă, un comandat furios a început să-și amenințe subalternii că, dacă nu se vor conforma, vor deveni dezertori.
22:10
Ministrul Diana Buzoianu: Depozitul din Capitală unde se trimit alimente aproape de expirare are nevoie de un spațiu de 3 ori mai mare # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus miercuri seara, la Digi24, că banca de alimente din București, adică depozitul unde operatorii economici trimit produsele aproape de expirare, trebuie să se mute într-un spațiu de trei ori mai mare decât cel prezent, din cauza volumului mare de mărfuri nevândute și al cărui termen de valabilitate expiră în scurt timp.
22:10
Focuri de armă la Washington, aproape de Casa Albă: doi militari de la Gărzile Naționale au fost împușcați # Digi24.ro
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington, DC, la doar câteva străzi distanță de Casa Albă, potrivit secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem. „Vă rog să vă alăturați mie în rugăciune pentru cei doi membri ai Gărzii Naționale care au fost împușcați în urmă cu câteva momente în Washington DC”, a scris ea pe X, transmite BBC News.
22:00
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să reciclăm. „Dăm amenzi, punem presiune pe comunități” # Digi24.ro
Prezentă în studioul Digi24, Diana Buzoianu, ministrul mediului a explicat că atâta vreme cât nu se face o campanie de conștientizare în domeniul reciclării, pentru ca populația să pună presiune pe autoritățile locale, acestea vor continua să ducă la groapa de gunoi deșeuri reciclabile, pentru care se plătesc amenzi uriașe.
21:50
Ministra Mediului, despre lucrările de la Vidraru și Paltinu: „Sunt făcute tocmai pentru a da mai multă siguranță” # Digi24.ro
Diana Buzoianu a vorbit miercuri, la Digi24, despre lucrările realizate la Vidraru și Paltinu. Ministra Mediului a precizat că acestea nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oamenii din aval, ci „sunt făcute tocmai pentru a da mai multă siguranță” și „pentru a le face mai eficiente”.
21:50
Ministrul Alexandru Nazare anunță startul selecției pentru noua conducere a Băncii de Investiții și Dezvoltare. „Un proces competitiv” # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că asigură continuitatea şi stabilitatea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare în perioada de provizorat a structurilor de management. Mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale Directoratului (conducere executivă s-au încheiat şi a fost demarată procedura pentru desemnarea conducerii neexecutive.
21:40
Un judecător a fost de acord miercuri să respingă acuzațiile formulate împotriva președintelui american Donald Trump și a aliaților săi, care erau acuzați că au încercat să răstoarne înfrângerea republicanului în alegerile prezidențiale din 2020 în statul Georgia, potrivit documentelor depuse la instanță.
Acum 24 ore
21:20
Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit pentru octombrie o nouă tranșă de tichete de energie # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, miercuri, că peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie.
21:10
OpenAI, dată în judecată pentru sinuciderea unui adolescent american, spune că băiatul a folosit greșit ChatGPT # Digi24.ro
Producătorul ChatGPT a declarat că sinuciderea unui adolescent de 16 ani s-a datorat „utilizării abuzive” a sistemului său și „nu a fost cauzată” de chatbot, scrie The Guardian. Comentariile au fost făcute în răspunsul OpenAI la un proces intentat împotriva companiei din San Francisco și a directorului său executiv, Sam Altman, de către familia adolescentului californian Adam Raine. Băiatul s-a sinucis în aprilie, după conversații îndelungate și „luni de încurajări din partea ChatGPT”, a declarat avocatul familiei.
21:00
Liceenii români pot studia un an în SUA în cadrul programului FLEX. Până când se pot înscrie în cursa pentru visul american # Digi24.ro
Liceenii români născuți în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2010 au oportunitatea de a studia un an în SUA. Tinerii interesați pot aplica pentru programul FLEX până la data de 18 decembrie, conform News.ro.
20:50
Un gigant IT vrea să înlocuiască până la 6.000 de angajați cu AI într-o restructurare globală uriașă # Digi24.ro
Producătorul american de computere și imprimante HP a anunțat că intenționează să renunțe la până la 6.000 de angajați până în 2028, în cadrul unei restructurări masive prin care tot mai multe activități vor fi preluate de sisteme de inteligență artificială. Decizia face parte dintr-un plan amplu de reducere a costurilor și de accelerare a dezvoltării produselor prin tehnologie.
20:40
A fost finalizat podul cu cel mai mare arc parabolic din România. Unde este amplasat și ce legături asigură # Digi24.ro
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România, care traversează râul Argeşel, a fost finalizat, a anunţat, miercuri, Primăria Mioveni.
