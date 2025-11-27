Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte

22:50

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că România are nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții iar un astfel de proiect depus de deputata USR „zace în sertare de vreun an de zile”. Aceasta susține că „cel mai târziu la începutul anului viitor va trebui să avem această discuție în Guvern, pentru că este oricum jalon în PNRR, să fie adoptată această lege”. În ceea ce privește deșeurile din textile, ea spune că se află în ultimele discuții de aliniere cu Ministerul Economiei pentru a putea adopta „în perioada următoare” o lege care să prevadă mult mai clar importurile de second-hand, „ca să nu mai vedem pe câmpuri nu doar deșeuri din construcții, ci munți întregi de haine aruncate sau poate haine arse”. Totodată, ministra a afirmat că până în august 2026 vor fi finanțate, prin PNRR, 200 de puncte de colectare cu aport voluntar pentru deșeurile vegetale.