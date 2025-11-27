Hidroelectrica anunţă că nu a numit un nou director general: „Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor”

23:40

FMI a anunțat miercuri că a ajuns la un acord privind un pachet de sprijin în valoare de 8,2 miliarde de dolari pentru Ucraina, în contextul în care țara continuă să se confrunte cu devastarea economică cauzată de invazia Rusiei. Între timp, Kremlinul a declarat miercuri că negocierile pentru încheierea războiului sunt în curs și „serioase”, confirmând vizita de săptămâna viitoare a trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova, anunță France24.