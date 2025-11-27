Cel puțin 55 persoane au murit într-un incendiu ce a cuprins un complex de apartamente din Hong Kong
TeleM Iași , 27 noiembrie 2025 10:50
Un incendiu care a cuprins mai multe clădiri înalte dintr-un complex de apartamente din Hong...
Acum 15 minute
11:00
37 percheziții DIICOT în țară într-un dosar de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității...
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:30
În această dimineață, pompierii din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au fost solicitați să intervină...
Acum 2 ore
09:50
Programul manifestărilor din Iași dedicate Zilei Naționale a Romaniei și sărbătorilor de iarnă # TeleM Iași
Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, va fi marcată la laşi printr-o serie...
09:40
Miercuri, în Grecia, la Olympia, a fost aprinsă flacăra pentru jocurile Olimpice de iarnă de...
09:40
Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea...
09:30
Cetățenii care vor să înmatriculeze o mașină vor putea interacționa cu angajații Direcției Generale Permise...
09:30
Guvernul va aproba exproprierile de pe lotul Miercurea Nirajului – Leghin, parte din A8 # TeleM Iași
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru exproprierile secțiunii Miercurea Nirajului – Leghin se află pe...
09:30
Județul Vaslui are cele mai puține aparate automate de colectare a ambalajelor de băuturi # TeleM Iași
Județul Vaslui este „pe roșu" pe harta distribuirii pe județe a aparatelor automate de colectare...
09:30
Această perioadă de repaus, care acoperă Crăciunul și Revelionul, se va încheia marți, 7 ianuarie...
09:30
Aseara, în jurul orei 18:50, polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare au fost sesizați, prin...
09:20
Studenților Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași le-au fost virate bursele de merit și cele sociale # TeleM Iași
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV Iași) anunță finalizarea...
09:20
Ca amenințări, sunt menționate între altele acțiunile ostile ale Federației Rusă și războiul provocat de...
09:20
Uniunea Europeană va dispune anul viitor de un buget de aproape 193 de miliarde de euro # TeleM Iași
Parlamentul European a dat miercuri votul final şi a ţinut să precizeze că au reuşit...
Acum 4 ore
09:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că prin Strategia naţională de Apărare a Ţării, vom...
08:10
Școlile din municipiul Suceava solicită primăriei aproape 300.000 de lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice # TeleM Iași
Consiliul Local Suceava va dezbate și va vota, în ședința din 27 noiembrie a.c., un...
08:00
Nicuşor Dan: Vom avea o unitate din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că prin Strategia naţională de Apărare a Ţării, vom...
08:00
Cimitirul Pacea din Suceava va fi dotat cu alarmă, buton de panică, detectoare de mișcare, senzori de vibrații și camere video # TeleM Iași
Primăria Suceava renunță la supravegherea cu polițiști locali la 10 obiective pe care le are...
07:50
Numărul românilor care au cerut tichete de energie, în creștere de la o lună la alta. Cum se obține ajutorul # TeleM Iași
Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă...
07:50
Manifestările religioase prilejuite de Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galaţi şi al...
07:50
Grupare de hoţi români, destructurată după jafuri de 800.000 € în UK. Ce ascundeau în fortăreaţa lor din Bacău # TeleM Iași
O grupare de crimă organizată din România, care a furat 800.000 de euro din bancomatele...
07:40
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate # TeleM Iași
„Ciclonul mediteranean denumit de Serviciul Meteorologic Grec „ADEL" s-a format la 25 noiembrie 2025 în...
Acum 24 ore
16:40
Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament situat...
16:30
Pompierii militari ieșeni intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la balconul unui...
16:20
Ministerul Afacerilor Externe anunță adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României,...
16:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România urmează să pună în funcțiune în curând...
15:50
A fost semnat autorizatia de construire pentru executărea lucrărilor de consolidare și refuncționalizare a Casei...
15:00
Adrian Șovea, un tânăr alergător din Iași, continuă să uimească România prin determinarea și empatia...
15:00
Primăria Iași dă startul unui proiect major de transformare a orașului. Șase terenuri degradate dintre...
15:00
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au trimis în judecată doisprezece inculpați, acuzați...
14:50
Primarul Mihai Chirica a facut o declaratie in spatiul public prin care afirma faptul ca...
14:50
Municipalitatea ieșeană repetă scenariul ultimilor doi ani și se pregătește să contracteze un nou împrumut...
14:50
În Iași, oamenii simt din plin greutatea scumpirilor din ultimul an, iar fiecare lună a...
13:30
Ramona Corduneanu cercetată sub control judiciar după ce a snopit în bătaie un bărbat împreună cu soțul Adrian și fiul ei # TeleM Iași
Ramona Corduneanu, sotia lui Adrian „Beleaua" este cercetata sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de...
13:10
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi, în prezența ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian...
13:00
19 percheziții în Piatra Neamț, Galați și Târgu Neamț într-un dosar de trafic de droguri # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Neamț, împreună cu polițiști ai SCCO Neamț, au pus în aplicare 19 mandate...
12:40
Incendiu la un depozit de muniție din Dâmbovița. Au ars componente pentru încărcături de azvârlire # TeleM Iași
Un incendiu a izbucnit astazi la un depozit de munitie din localitatea damboviteana Mija. La...
11:50
Ieri dupa amiaza, in jurul orei 17:00, directorul unei unități de învățământ din orașul Vicovu...
11:30
Studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan Iași va fi finalizat în luna decembrie # TeleM Iași
Studiul de fezabilitate contractat de Primăria Municipiului Iași pentru proiectul trenului metropolitan va fi realizat...
11:30
În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipa pirotehnică a Inspectoratul pentru...
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile.De astăzi, 26 noiembrie,...
Ieri
11:10
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția...
11:10
Armele din camionul prins săptămâna trecută la Vama Albița erau preluate dintr-un depozit neidentificat din...
11:10
Studiul de fezabilitate pentru proiectul trenului metropolitan va fi finalizat în luna decembrie # TeleM Iași
Studiul de fezabilitate contractat de Primăria Municipiului Iași pentru proiectul trenului metropolitan va fi realizat...
11:10
ANAF a început verificarea veniturilor nedeclarate obținute de tinerele care se dezbracă pe OnlyFans # TeleM Iași
Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane...
11:10
Primăria Piatra-Neamț anunță deschiderea a patru locuri de joacă noi în cartierele Dărmănești, Mărăței și...
10:30
Valuri de mesaje pentru Andrei, tânărul care a sărit în Bahlui să salveze o fata de la înec # TeleM Iași
La doar 25 ani, inima lui Andrei Burlacu a incetat sa mai bata. Ultimele 6...
10:20
România nu riscă pierderea fondurilor europene, dar deficitul bugetar este încă prea mare. Avertismentul Comisiei Europene # TeleM Iași
România poate deocamdată să răsufle ușurată: Comisia Europeană nu propune tăierea sau înghețarea fondurilor europene,...
10:20
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași: Criza de la Spitalul de Copii din Iași se adâncește. Întrebări fără răspuns, al doilea manager interimar a demisionat! # TeleM Iași
„Cel mai mare spital pediatric din Moldova este în derivă. Zilele trecute, al doilea manager...
10:20
A treia zi consecutivă fără apă în cel mai mare cartier din Piatra-Neamţ şi în trei comune. Autoritățile anunță noi avarii # TeleM Iași
Locuitorii celui mai mare cartier din municipiul Piatra-Neamţ şi cei din trei comune limitrofe nu...
