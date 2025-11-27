Două familii din Remetea Mare au rămas fără locuințe în urma unui incendiu puternic. Primarul lansează o campanie de donații
Timis Online, 27 noiembrie 2025 12:30
Cosmin Chira, primarul comunei Remetea Mare, face apel la solidaritate pentru familiile afectate de incendiul de miercuri seara.
Acum 30 minute
12:30
12:30
Schimbare importantă pe linia 17. Troleibuzele vor ajunge până la Ștrandul Tineretului # Timis Online
Traseul troleibuzului 17 se prelungește din 1 decembrie până la Ștrandul Tineretului, pentru a conecta mai bine nordul de estul Timișoarei. STPT anunță și desființarea stației Enric Baader, precum și suplimentarea liniei cu un vehicul, astfel încât frecvența curselor să rămână neschimbată.
12:20
David, băiatul de 13 ani din Timiș care are nevoie de terapii de mii de lei lunar. Familia cere ajutor pentru a-i continua recuperarea # Timis Online
David, un copil din județul Timiș, care astăzi a împlinit 13 ani, este diagnosticat cu tetrapareză spastică, epilepsie și retard neuromotor sever, și are nevoie lunar de terapii esențiale care ajung la sume de mii de lei. Pentru ca recuperarea lui să continue, familia lansează un apel către cei care pot sprijini costurile tratamentelor.
12:20
Un bărbat de 35 de ani din Timișoara a fost depistat miercuri după-amiază de polițiștii locali, la scurt timp după ce a sustras mai multe produse alimentare dintr-un magazin situat pe strada Gheorghe Lazăr nr. 5, în apropiere de Piața Unirii.
Acum o oră
12:10
Tur ghidat special de 1 Decembrie la Timișoara. Descoperă personalitățile românești care au modelat Banatul # Timis Online
Timișoara marchează Ziua Națională a României printr-un eveniment inedit organizat de Asociația Turism Alternativ, prin proiectul Timișoara Free Tours.
Acum 2 ore
11:30
IULIUS a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024: energie 100% verde în activele operaționale și o abordare nouă în regenerare urbană # Timis Online
IULIUS, lider în dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană din România, a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024, realizat, în mod voluntar, după noile standarde europene de raportare, confirmând progrese consistente în decarbonizare, eficiență energetică și impact comunitar la nivelul întregului portofoliu cu o valoare de piață de 2 miliarde de euro.
11:20
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a participat joi, 27 noiembrie 2025, la ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Educației și Cercetării, unde a fost avizat proiectul de ordin pentru modificarea Regulamentului-cadru privind funcționarea comisiilor de etică universitară. Documentul clarifică, în sfârșit, situația sesizărilor anonime, un demers solicitat de reprezentanții studenților încă din august 2024.
Acum 6 ore
08:20
Joi, 27 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
Acum 24 ore
20:10
Incendiu puternic la Remetea Mare. A cuprins două case și era să se extindă la alte locuințe # Timis Online
Două case au fost cuprinse de flăcări, în această seară, la Remetea Mare, iar pompierii au intervenit în forță pentru a opri extinderea incendiului către alte locuințe din apropiere.
19:10
FEST-FDR 2025 va fi „o ediție de buzunar”, anunță organizatorul său, Teatrul Național Timișoara, iar genericul aceste ediții, ce se va desfășura în decembrie, este „Dramaturgia feminină în spectacolul de teatru. Generații”.
18:20
Cinema Studio celebrează un an de la deschidere cu trei zile de proiecții speciale și avanpremiere # Timis Online
Cinema Studio din Timișoara marchează un an de activitate printr-o serie de proiecții speciale desfășurate între 5 și 7 decembrie. Cinematograful pregătește un program aniversar care îmbină premiere și discuții cu regizori, alături de un cineconcert.
18:10
Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „înșelăciune”, „abuz în serviciu” și „fals în înscrisuri sub semnătură privată”. Este vorba despre un medic.
18:10
Se mai demolează o construcție ilegală: o terasă de peste 100 de metri pătrați de pe Torontalului # Timis Online
Terasa de peste 100 mp a restaurantului L’Osterietta, construită fără autorizație pe domeniul public de pe Calea Torontalului, a început miercuri să fie demolată de proprietarii afacerii, după ce primarul Dominic Fritz a emis autorizația de desființare. Proprietarii spațiului spun că extinderea ilegală aparține chiriașilor, care caută acum să se reloce în spate.
17:50
Concert caritabil de colinde susținut de Corul Avocaților din Timiș, în sprijinul copiilor instituționalizați # Timis Online
Corul Avocaților din Timiș organizează anul acesta un concert caritabil de colinde, care va avea loc pe 20 decembrie, de la ora 18:00, în Sala Senatului Universității Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2). Evenimentul promite să aducă magia sărbătorilor în sufletele participanților și să susțină proiectele Asociației „Ajungem MARI” Timiș, dedicate copiilor aflați în sistemul de protecție.
17:00
Unele autobuze deviate, altele suplimentate, în zilele următoare, la Timișoara și în zona metropolitană # Timis Online
De Ziua Națională, mai multe autobuze și un troleibuz vor circula pe trasee deviate în centrul Timișoarei, atât vineri, cât și luni, din cauza repetițiilor și ceremoniei oficiale. În plus, linia metropolitană M39 către Foeni va fi suplimentată pentru evenimentele de la Conacul Mocioni.
16:00
Bărbat de 39 de ani plecat în Belgia, căutat de poliție după ce a dispărut fără urmă de peste un an # Timis Online
Polițiștii încearcă să dea de urma unui bărbat de 39 de ani, după ce familia nu mai știe nimic despre el din 2024, deși acesta trăia de ani buni în Belgia.
16:00
Primăria Lugoj intensifică lucrările de întreținere în cartiere: toaletări, reparații și asfaltări # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj continuă în această perioadă seria lucrărilor de întreținere în mai multe zone ale orașului. Potrivit primarului Călin Dobra, echipele de la Serviciul Spații Verzi intervin în cartiere pentru toaletarea arborilor care pot prezenta riscuri pentru locuitori sau pentru rețelele electrice.
15:50
O adolescentă de 15 ani din Timișoara, dispărută de acasă, este căutată de poliție și familie # Timis Online
O adolescentă de 15 ani din Timișoara, Gavriloaia Florica-Natasa, este căutată de poliție după ce a dispărut de acasă pe 17 noiembrie și nu s-a mai întors la locuința familiei din comuna Pișchia.
15:20
De la liceu la viața de student. Tot ce trebuie să știe viitori absolvenți de liceu înainte de admiterea la facultate # Timis Online
Elevii care se pregătesc să devină studenți anul viitor au acum la dispoziție mai multe ghiduri practice care explică ce presupune viața de student și ce facilități oferă acest statut, dincolo de pregătirea academică. Ghidurile au fost elaborate de Ministerul Educației și UEFISCDI.
14:40
13:50
Un bărbat în vârstă de 45 de ani, Calin-Daniel Dan, a dispărut pe 22 noiembrie 2025 din localitatea Albina, județul Timiș, iar autoritățile și familia fac apel la public pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea lui.
13:20
Situație „dramatică” la Teatrul Maghiar. Instituția are nevoie de avocat pentru a se judeca cu singura juristă a sa # Timis Online
Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara se află într-o situație „dramatică”: singura juristă a instituției a dat teatrul în judecată în două procese, iar noul director, Hunor Horvath, cere angajarea unui avocat extern pentru a reprezenta interesele teatrului. Proiectul a ajuns marți pe masa consilierilor locali, fiind și aprobat.
13:00
PROGRAM. Timișoara sărbătorește Ziua Națională a României cu ceremonii militare, religioase și retragere cu torțe # Timis Online
Timișoara va marca Ziua Națională a României printr-o serie amplă de ceremonii organizate luni, 1 decembrie, în mai multe locații din oraș.
Ieri
12:30
Sindromul de tunel carpian netratat poate duce la afectare nervoasă permanentă, avertizează medicii # Timis Online
Sindromul de tunel carpian, una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale încheieturii mâinii, apare atunci când nervul median este comprimat într-un spațiu îngust localizat la baza palmei. Medicii Spitalului CFR Timișoara explică faptul că tunelul carpian este delimitat de oase și de un ligament foarte gros, iar orice inflamație la acest nivel pune presiune pe nerv, generând durere, amorțeală și slăbiciune la nivelul mâinii.
12:20
Trafic dat peste cap vineri, timp de o oră, în centrul Timișoarei. Se fac repetiții pentru parada de 1 Decembrie # Timis Online
Instituția Prefectului va organiza vineri, între orele 12 și 13, o repetiție pentru ceremonia de 1 Decembrie, iar pentru desfășurarea ei a fost aprobată restricționarea circulației pe mai multe trasee din centrul Timișoarei. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona în intervalul menționat.
12:10
FOTO. Palatul Baroc, împodobit în premieră. Clădirea Muzeului Național de Artă va avea și iluminat festiv # Timis Online
Luminile de Crăciun se aprind la Muzeul Național de Artă din Piața Unirii, iar Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, anunță startul unei noi tradiții în Timișoara.
12:00
Descinderi în Timiș: 13 percheziții și 12 suspecți ancetați de DIICOT pentru trafic de cocaină # Timis Online
Autoritățile din Timiș au descins la 13 locuințe într-un dosar de trafic de droguri, vizând 12 persoane suspectate că ar fi vândut cocaină și substanțe psihoactive consumatorilor din județ.
11:50
Primăria Timișoara va organiza vineri, 28 noiembrie, o dezbatere publică privind desființarea Direcției Generale Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar, structură condusă de Culiță Chiș. Discuția, solicitată de Sindicatul Liber, care va avea loc de la ora 12:30, în sala de consiliu.
11:40
15 percheziții și 25 de mandate în dosarul „VICE CITY”, vizând traficul de droguri și substanțe psihoactive, în Timiș și Caraș # Timis Online
DIICOT a declanșat o acțiune amplă în Caraș-Severin și Timiș, după ce o grupare de traficanți de droguri, aflată sub control judiciar, ar fi revenit la vechile practici.
11:00
Tânăr prins după ce a furat bijuterii de aproape 30.000 de lei dintr-un centru comercial din Timișoara # Timis Online
Un tânăr a fost reținut la Timișoara după ce a furat bijuterii de aproape 30.000 de lei dintr-un centru comercial și a agresat angajata magazinului în încercarea de a scăpa, fiind imobilizat rapid de trecători și predat polițiștilor.
10:50
Programul „Burse pentru Viitor” sprijină elevii din mediul rural din Timiș și Arad. Cum puteți ajuta # Timis Online
Fundația Alber lansează programul „Burse pentru Viitor”, destinat elevilor cu vârste între 11 și 18 ani din mediul rural din județele Arad și Timiș. Inițiativa urmărește să ofere sprijin financiar și educațional copiilor cu rezultate foarte bune la învățătură, sport, muzică sau arte, dar care se confruntă cu dificultăți financiare.
10:10
10:10
Tot mai mulți timișoreni primesc flori de la rude plecate în străinătate: gesturile la distanță devin tot mai frecvente # Timis Online
Românii plecați în străinătate trimit tot mai des flori rudelor din Timișoara sau din judetul Timis, iar comenzile venite din diaspora au crescut considerabil în ultimul an pentru florarii. Gesturile la distanță au devenit o modalitate prin care familiile rămân conectate, în ciuda kilometrilor care le despart.
10:10
10:10
CCIA Timiș lansează prima serie a cursului gratuit de EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE prin Proiectul ECOTECH # Timis Online
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, beneficiar și lider de parteneriat al Proiectului ECOTECH-Integrarea competențelor ecologice și digitale în vederea dezvoltării sustenabile în Regiunea Vest și Sud Est, (cod SMIS 310939), co-finanțat de Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, anunță demararea primei serii a cursului GRATUIT și AUTORIZAT de EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE.
09:50
Casa de Cultură „Traian Grozăvescu” din Lugoj invită publicul la un eveniment muzical special: un recital de pian susținut de trei tineri artiști: Victor Gozob, Bianca Georgescu și Codrin Cheptine.
09:10
O fetiță de 10 ani a ajuns la spital marți seara după ce mama sa, aparent care suferă de boli psihice, a înjunghiat-o.
09:10
„Fata cu Focul” la patinoarul din Lugoj. Se redeschide din 30 noiembrie în noua locație # Timis Online
Primăria Lugoj reamintește că deschiderea oficială a patinoarului va avea loc în 30 noiembrie, de la ora 18:00, în Piața I. C. Drăgan, noua locație aleasă pentru acest an.
08:20
Miercuri, 26 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
25 noiembrie 2025
21:30
O mașină s-a răsturnat după ce șoferul a pierdut controlul în curbă, iar trei persoane au ajuns la spital, în Timiș # Timis Online
Trei persoane au fost rănite, marți, pe DJ 692, după ce un șofer de 50 de ani a pierdut controlul mașinii într-o curbă și s-a răsturnat în afara șoselei.
19:30
Explozie într-un apartament din Buftea, provocată de o butelie. Patru persoane rănite și risc de prăbușire # Timis Online
O explozie care nu a fost urmată de incendiu a avut loc, marți, într-un apartament aflat pe Aleea Tineretului din localitatea Buftea, județul Ilfov.
19:30
Prefectura pune în aplicare strategia de prevenire a urgențelor de mediu până la deschiderea Celulei 3 de la deponeul Ghizela # Timis Online
Instituția Prefectului Județului Timiș ia măsuri pentru prevenirea situațiilor de urgență legate de deșeuri. A fost adoptată o strategie, marți, până la finalizarea Celulei 3 de la Ghizela.
19:20
Consilierii locali au aprobat noile zone de impozitare din Timișoara, care vor fi delimitate după cele patru inele de trafic, în locul structurii fragmentate folosite din 2006. Schimbarea vine după extinderea considerabilă a intravilanului. Noile zone ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2026.
19:00
Accident în lanț pe Calea Aradului din Timișoara, provocat de un șofer beat. O tânără a ajuns la spital # Timis Online
Trei mașini au fost implicate într-un accident, marți, pe Calea Aradului din Timișoara, provocat de un șofer beat.
18:50
18:40
Intervenție a ISU în Calea Șagului, după ce a fost reclamat miros de benzină într-un bloc # Timis Online
Pompierii timișoreni intervin marți într-un la un bloc de locuințe de pe Calea Șagului din Timișoara, după ce au primit reclamații vizavi de un miros suspect de benzină pe casa scării.
17:20
17:20
Operatorul Stației de Transfer a notificat autoritățile și Retim de suspendarea temporară a preluării deșeurilor menajere # Timis Online
Autoritățile Consiliul Județean (CJ) Timiș, ADID Timiș, Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Timiș, Direcția Județeană de Mediu Timiș și RETIM Ecologic Service S.A. au fost notificate de operatorul Stației de Transfer de suspendarea temporară a preluării deșeurilor reziduale (pubela neagră) din Zona 1 Rural Timiș
