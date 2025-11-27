Două familii din Remetea Mare au rămas fără locuințe în urma unui incendiu puternic. Primarul lansează o campanie de donații

10:10

O etapa importantă în procesul de amenajare a unei case este legată de organizarea garajului. Acesta nu trebuie văzut exclusiv ca un spațiu tehnic, ci ar trebui valorificat la potențialul maxim, mai mult cu finisaje bine alese, devine o componentă care crește valoarea proprietății. Garajul este o anexă importantă a locuinței, iar ușa de garaj aleasă inteligent se transformă într-o extensie firească a arhitecturii casei. Dacă ești dezvoltator, constructor sau proprietar de casă, și ești în etapa de a alege uși pentru garaj, aceste răspunsuri îți pot salva timp, bani și multe bătăi de cap mai târziu.