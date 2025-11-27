Investiție de 7 milioane de lei pentru Dumbrăvița. Consiliul Județean Timiș finanțează modernizarea Bulevardului Ghioceilor
Timis Online, 27 noiembrie 2025 19:20
Consiliul Județean Timiș a aprobat, în ședința de miercuri, o serie de parteneriate cu mai multe primării din județ, printre care se numără și comuna Dumbrăvița. Unul dintre cele mai importante proiecte vizate este modernizarea Bulevardului Ghioceilor, investiție pentru care CJ Timiș va aloca 7 milioane de lei.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
19:20
Investiție de 7 milioane de lei pentru Dumbrăvița. Consiliul Județean Timiș finanțează modernizarea Bulevardului Ghioceilor # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a aprobat, în ședința de miercuri, o serie de parteneriate cu mai multe primării din județ, printre care se numără și comuna Dumbrăvița. Unul dintre cele mai importante proiecte vizate este modernizarea Bulevardului Ghioceilor, investiție pentru care CJ Timiș va aloca 7 milioane de lei.
19:20
Când vor fi acordate ajutoarele pentru încălzire și suplimentele pentru energie la Timișoara # Timis Online
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara anunță că, în perioada 2-4 decembrie, se efectuează plata ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi.
19:10
Comunitatea locală de artiști din Timișoara se reunește pe 5 decembrie pentru „FLOW FOR A CAUSE – Ediția II”, un eveniment caritabil organizat de Bentik Music, care sprijină Academia Mămicilor din Timișoara (AMT). Evenimentul va avea loc la FABER & Ambasada, începând cu ora 19:00, și include muzică live, DJ seturi și activități caritabile.
Acum 2 ore
17:40
În ultimii ani, bucătăria a devenit un spațiu unde tehnologia și confortul se întâlnesc. Aparatele moderne nu mai sunt doar accesorii, ci instrumente care optimizează timpul și cresc calitatea preparatelor.
Acum 6 ore
15:30
Regulamentul olimpiadelor și concursurilor școlare 2026, publicat oficial. Calificarea la etapa națională se face cu minimum 60 de puncte # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a publicat în Monitorul Oficial Regulamentul pentru desfășurarea olimpiadelor și competițiilor școlare 2026, prima modificare majoră a normelor după 13 ani. Documentul stabilește reguli noi pentru transparență, evaluare și participarea elevilor, inclusiv pragul de calificare la etapele naționale.
15:30
Primul bloc din cartierul lugojean Stadion intră în reabilitare energetică. Investiție de peste 1,2 milioane de euro, fără contribuția locatarilor # Timis Online
Primul proiect de reabilitare energetică din Cartierul Stadion, mult așteptat de locatari, devine realitate. Joi a fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea blocurilor 52–55, o investiție ce depășește 7 milioane de lei, adică 1,2 milioane de euro și care nu presupune nicio contribuție financiară din partea proprietarilor.
15:30
Moșnița Nouă găzduiește sâmbătă, 29 noiembrie, începând cu ora 10:00, Cupa Moșnița Nouă, un eveniment dedicat competițiilor sportive de K1 Kempo. Competiția va avea loc la Sala de Sport din localitate, strada Verde nr. 2. Ediția din acest an este în scop caritabil, iar toate donațiile vor merge către Karina, care suferă de cancer.
15:20
Muzeul Național al Banatului scoate la lumină o poveste mai puțin cunoscută din istoria medicală a Timișoarei. Este vorba despre prima stație de salvare de pe teritoriul actual al României care a funcționat pe apă.
15:10
Black Friday în Iulius Town: toate brandurile din grupul INDITEX te așteaptă cu promoții de neratat # Timis Online
Urmează unul dintre cele mai așteptate weekenduri, când locațiile din Iulius Town afișează ultimele soldări din an, iar ZARA, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Lefties, Zara Home și Massimo Dutti intră în campania de Black Friday cu oferte de neratat.
14:50
Bucatele Banatului și oferta turistică a Timișului, promovate la Târgul Internațional de Turism din Novi Sad # Timis Online
Cele mai reprezentative preparate și atracții turistice din Timiș sunt prezentate, începând de astăzi, la Târgul Internațional de Turism din Novi Sad, Serbia, unde echipa Visit Timiș reprezintă județul la cea de-a 56-a ediție a evenimentului.
14:30
Bărbat de 30 de ani reținut după ce a furat patru biciclete de pe Aleea Studenților din Timișoara # Timis Online
Un bărbat de 30 de ani a fost reținut de polițiștii timișoreni după ce ar fi furat patru biciclete dintr-un rastel de pe Aleea Studenților, în mai multe nopți la rând.
14:20
ANI, victorie de etapă în dosarul primarului Dominic Fritz. Procesul revine la Curtea de Apel Timișoara # Timis Online
Primarul Dominic Fritz se întoarce în fața instanței în „dosărelul” deschis de ANI: Înalta Curte a anulat suspendarea procesului obținută la începutul anului, astfel că judecata privind acuzațiile de incompatibilitate și conflict de interese revine acum la Curtea de Apel Timișoara.
14:10
La 10 ani de la incendiul tragic din clubul Colectiv, timișorenii sunt invitați să participe la o seară dedicată reflecției, dialogului și comemorării. Evenimentul va avea loc miercuri, 3 decembrie, la Cinema Victoria, începând cu ora 18:00, și își propune să analizeze evoluția societății civile în ultimul deceniu, ce s-a schimbat, ce reușite au avut mișcările civice și care sunt provocările rămase.
14:10
Garda de Mediu Timiș, acțiuni dure împotriva arderilor ilegale: sesizări penale și amenzi de 155.000 lei # Timis Online
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș anunță noi măsuri ferme împotriva arderilor ilegale de deșeuri, un fenomen considerat extrem de periculos pentru sănătatea populației și pentru mediul înconjurător.
Acum 8 ore
12:30
Două familii din Remetea Mare au rămas fără locuințe în urma unui incendiu puternic. Primarul lansează o campanie de donații # Timis Online
Cosmin Chira, primarul comunei Remetea Mare, face apel la solidaritate pentru familiile afectate de incendiul de miercuri seara.
12:30
Schimbare importantă pe linia 17. Troleibuzele vor ajunge până la Ștrandul Tineretului # Timis Online
Traseul troleibuzului 17 se prelungește din 1 decembrie până la Ștrandul Tineretului, pentru a conecta mai bine nordul de estul Timișoarei. STPT anunță și desființarea stației Enric Baader, precum și suplimentarea liniei cu un vehicul, astfel încât frecvența curselor să rămână neschimbată.
12:20
David, băiatul de 13 ani din Timiș care are nevoie de terapii de mii de lei lunar. Familia cere ajutor pentru a-i continua recuperarea # Timis Online
David, un copil din județul Timiș, care astăzi a împlinit 13 ani, este diagnosticat cu tetrapareză spastică, epilepsie și retard neuromotor sever, și are nevoie lunar de terapii esențiale care ajung la sume de mii de lei. Pentru ca recuperarea lui să continue, familia lansează un apel către cei care pot sprijini costurile tratamentelor.
12:20
Un bărbat de 35 de ani din Timișoara a fost depistat miercuri după-amiază de polițiștii locali, la scurt timp după ce a sustras mai multe produse alimentare dintr-un magazin situat pe strada Gheorghe Lazăr nr. 5, în apropiere de Piața Unirii.
12:10
Tur ghidat special de 1 Decembrie la Timișoara. Descoperă personalitățile românești care au modelat Banatul # Timis Online
Timișoara marchează Ziua Națională a României printr-un eveniment inedit organizat de Asociația Turism Alternativ, prin proiectul Timișoara Free Tours.
Acum 12 ore
11:30
IULIUS a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024: energie 100% verde în activele operaționale și o abordare nouă în regenerare urbană # Timis Online
IULIUS, lider în dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană din România, a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024, realizat, în mod voluntar, după noile standarde europene de raportare, confirmând progrese consistente în decarbonizare, eficiență energetică și impact comunitar la nivelul întregului portofoliu cu o valoare de piață de 2 miliarde de euro.
11:20
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a participat joi, 27 noiembrie 2025, la ședința Comisiei de Dialog Social a Ministerului Educației și Cercetării, unde a fost avizat proiectul de ordin pentru modificarea Regulamentului-cadru privind funcționarea comisiilor de etică universitară. Documentul clarifică, în sfârșit, situația sesizărilor anonime, un demers solicitat de reprezentanții studenților încă din august 2024.
08:20
Joi, 27 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
26 noiembrie 2025
20:10
Incendiu puternic la Remetea Mare. A cuprins două case și era să se extindă la alte locuințe # Timis Online
Două case au fost cuprinse de flăcări, în această seară, la Remetea Mare, iar pompierii au intervenit în forță pentru a opri extinderea incendiului către alte locuințe din apropiere.
Ieri
19:10
FEST-FDR 2025 va fi „o ediție de buzunar”, anunță organizatorul său, Teatrul Național Timișoara, iar genericul aceste ediții, ce se va desfășura în decembrie, este „Dramaturgia feminină în spectacolul de teatru. Generații”.
18:20
Cinema Studio celebrează un an de la deschidere cu trei zile de proiecții speciale și avanpremiere # Timis Online
Cinema Studio din Timișoara marchează un an de activitate printr-o serie de proiecții speciale desfășurate între 5 și 7 decembrie. Cinematograful pregătește un program aniversar care îmbină premiere și discuții cu regizori, alături de un cineconcert.
18:10
Polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „înșelăciune”, „abuz în serviciu” și „fals în înscrisuri sub semnătură privată”. Este vorba despre un medic.
18:10
Se mai demolează o construcție ilegală: o terasă de peste 100 de metri pătrați de pe Torontalului # Timis Online
Terasa de peste 100 mp a restaurantului L’Osterietta, construită fără autorizație pe domeniul public de pe Calea Torontalului, a început miercuri să fie demolată de proprietarii afacerii, după ce primarul Dominic Fritz a emis autorizația de desființare. Proprietarii spațiului spun că extinderea ilegală aparține chiriașilor, care caută acum să se reloce în spate.
17:50
Concert caritabil de colinde susținut de Corul Avocaților din Timiș, în sprijinul copiilor instituționalizați # Timis Online
Corul Avocaților din Timiș organizează anul acesta un concert caritabil de colinde, care va avea loc pe 20 decembrie, de la ora 18:00, în Sala Senatului Universității Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2). Evenimentul promite să aducă magia sărbătorilor în sufletele participanților și să susțină proiectele Asociației „Ajungem MARI” Timiș, dedicate copiilor aflați în sistemul de protecție.
17:00
Unele autobuze deviate, altele suplimentate, în zilele următoare, la Timișoara și în zona metropolitană # Timis Online
De Ziua Națională, mai multe autobuze și un troleibuz vor circula pe trasee deviate în centrul Timișoarei, atât vineri, cât și luni, din cauza repetițiilor și ceremoniei oficiale. În plus, linia metropolitană M39 către Foeni va fi suplimentată pentru evenimentele de la Conacul Mocioni.
16:00
Bărbat de 39 de ani plecat în Belgia, căutat de poliție după ce a dispărut fără urmă de peste un an # Timis Online
Polițiștii încearcă să dea de urma unui bărbat de 39 de ani, după ce familia nu mai știe nimic despre el din 2024, deși acesta trăia de ani buni în Belgia.
16:00
Primăria Lugoj intensifică lucrările de întreținere în cartiere: toaletări, reparații și asfaltări # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj continuă în această perioadă seria lucrărilor de întreținere în mai multe zone ale orașului. Potrivit primarului Călin Dobra, echipele de la Serviciul Spații Verzi intervin în cartiere pentru toaletarea arborilor care pot prezenta riscuri pentru locuitori sau pentru rețelele electrice.
15:50
O adolescentă de 15 ani din Timișoara, dispărută de acasă, este căutată de poliție și familie # Timis Online
O adolescentă de 15 ani din Timișoara, Gavriloaia Florica-Natasa, este căutată de poliție după ce a dispărut de acasă pe 17 noiembrie și nu s-a mai întors la locuința familiei din comuna Pișchia.
15:20
De la liceu la viața de student. Tot ce trebuie să știe viitori absolvenți de liceu înainte de admiterea la facultate # Timis Online
Elevii care se pregătesc să devină studenți anul viitor au acum la dispoziție mai multe ghiduri practice care explică ce presupune viața de student și ce facilități oferă acest statut, dincolo de pregătirea academică. Ghidurile au fost elaborate de Ministerul Educației și UEFISCDI.
14:40
Atmosfera unei camere se schimbă complet atunci când folosești iluminatul într-un mod creativ. Dacă ai intrat vreodată într-o încăpere în care un colț sau un obiect atrăgea toată atenția, atunci ai remarcat deja efectul unui punct focal reușit. Iluminarea potrivită poate transforma orice spațiu, ajutându-te să scoți în evidență zone sau obiecte pe care le apreciezi. Acest ghid te va ajuta să conturezi cu ușurință un punct focal spectaculos folosind tehnici simple și soluții moderne, indiferent de stilul sau mărimea casei tale.
13:50
Un bărbat în vârstă de 45 de ani, Calin-Daniel Dan, a dispărut pe 22 noiembrie 2025 din localitatea Albina, județul Timiș, iar autoritățile și familia fac apel la public pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea lui.
13:20
Situație „dramatică” la Teatrul Maghiar. Instituția are nevoie de avocat pentru a se judeca cu singura juristă a sa # Timis Online
Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara se află într-o situație „dramatică”: singura juristă a instituției a dat teatrul în judecată în două procese, iar noul director, Hunor Horvath, cere angajarea unui avocat extern pentru a reprezenta interesele teatrului. Proiectul a ajuns marți pe masa consilierilor locali, fiind și aprobat.
13:00
PROGRAM. Timișoara sărbătorește Ziua Națională a României cu ceremonii militare, religioase și retragere cu torțe # Timis Online
Timișoara va marca Ziua Națională a României printr-o serie amplă de ceremonii organizate luni, 1 decembrie, în mai multe locații din oraș.
12:30
Sindromul de tunel carpian netratat poate duce la afectare nervoasă permanentă, avertizează medicii # Timis Online
Sindromul de tunel carpian, una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale încheieturii mâinii, apare atunci când nervul median este comprimat într-un spațiu îngust localizat la baza palmei. Medicii Spitalului CFR Timișoara explică faptul că tunelul carpian este delimitat de oase și de un ligament foarte gros, iar orice inflamație la acest nivel pune presiune pe nerv, generând durere, amorțeală și slăbiciune la nivelul mâinii.
12:20
Trafic dat peste cap vineri, timp de o oră, în centrul Timișoarei. Se fac repetiții pentru parada de 1 Decembrie # Timis Online
Instituția Prefectului va organiza vineri, între orele 12 și 13, o repetiție pentru ceremonia de 1 Decembrie, iar pentru desfășurarea ei a fost aprobată restricționarea circulației pe mai multe trasee din centrul Timișoarei. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona în intervalul menționat.
12:10
FOTO. Palatul Baroc, împodobit în premieră. Clădirea Muzeului Național de Artă va avea și iluminat festiv # Timis Online
Luminile de Crăciun se aprind la Muzeul Național de Artă din Piața Unirii, iar Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, anunță startul unei noi tradiții în Timișoara.
12:00
Descinderi în Timiș: 13 percheziții și 12 suspecți ancetați de DIICOT pentru trafic de cocaină # Timis Online
Autoritățile din Timiș au descins la 13 locuințe într-un dosar de trafic de droguri, vizând 12 persoane suspectate că ar fi vândut cocaină și substanțe psihoactive consumatorilor din județ.
11:50
Primăria Timișoara va organiza vineri, 28 noiembrie, o dezbatere publică privind desființarea Direcției Generale Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar, structură condusă de Culiță Chiș. Discuția, solicitată de Sindicatul Liber, care va avea loc de la ora 12:30, în sala de consiliu.
11:40
15 percheziții și 25 de mandate în dosarul „VICE CITY”, vizând traficul de droguri și substanțe psihoactive, în Timiș și Caraș # Timis Online
DIICOT a declanșat o acțiune amplă în Caraș-Severin și Timiș, după ce o grupare de traficanți de droguri, aflată sub control judiciar, ar fi revenit la vechile practici.
11:00
Tânăr prins după ce a furat bijuterii de aproape 30.000 de lei dintr-un centru comercial din Timișoara # Timis Online
Un tânăr a fost reținut la Timișoara după ce a furat bijuterii de aproape 30.000 de lei dintr-un centru comercial și a agresat angajata magazinului în încercarea de a scăpa, fiind imobilizat rapid de trecători și predat polițiștilor.
10:50
Programul „Burse pentru Viitor” sprijină elevii din mediul rural din Timiș și Arad. Cum puteți ajuta # Timis Online
Fundația Alber lansează programul „Burse pentru Viitor”, destinat elevilor cu vârste între 11 și 18 ani din mediul rural din județele Arad și Timiș. Inițiativa urmărește să ofere sprijin financiar și educațional copiilor cu rezultate foarte bune la învățătură, sport, muzică sau arte, dar care se confruntă cu dificultăți financiare.
10:10
Baia este locul în care începe și se încheie fiecare zi – un spațiu dedicat nu doar igienei, ci și momentelor de relaxare și îngrijire personală. Pentru ca această încăpere să fie cu adevărat funcțională și plăcută, designul trebuie să îmbine eficiența cu confortul vizual. Un spațiu bine gândit îți simplifică rutina de dimineață și te ajută să închei ziua într-o atmosferă calmă. Iată câteva direcții utile pentru a transforma baia într-un loc practic, dar și primitor.
10:10
Tot mai mulți timișoreni primesc flori de la rude plecate în străinătate: gesturile la distanță devin tot mai frecvente # Timis Online
Românii plecați în străinătate trimit tot mai des flori rudelor din Timișoara sau din judetul Timis, iar comenzile venite din diaspora au crescut considerabil în ultimul an pentru florarii. Gesturile la distanță au devenit o modalitate prin care familiile rămân conectate, în ciuda kilometrilor care le despart.
10:10
O etapa importantă în procesul de amenajare a unei case este legată de organizarea garajului. Acesta nu trebuie văzut exclusiv ca un spațiu tehnic, ci ar trebui valorificat la potențialul maxim, mai mult cu finisaje bine alese, devine o componentă care crește valoarea proprietății. Garajul este o anexă importantă a locuinței, iar ușa de garaj aleasă inteligent se transformă într-o extensie firească a arhitecturii casei. Dacă ești dezvoltator, constructor sau proprietar de casă, și ești în etapa de a alege uși pentru garaj, aceste răspunsuri îți pot salva timp, bani și multe bătăi de cap mai târziu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.