Rusia închide un consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au aruncat în aer o cale ferată strategică

România ar putea face cu 28% mai mult comerț internațional decât în prezent, dacă și-ar folosi mai eficient resursele: capital, active fizice, forță de muncă, arată un nou raport al Băncii Mondiale. În același timp, lect. univ. dr. Sergiu Delcea, de la Universitatea din București, a explicat pentru redacția Digi24.ro că problema nu este că „nu producem nimic”, ci că exportăm în continuare preponderent bunuri cu valoare adăugată mică, de la cablaje auto la produse agricole brute, și rămânem blocați în verigile inferioare ale lanțurilor globale de valoare, în timp ce importăm produse procesate scumpe, hardware sofisticat și software cu marje mult mai mari.