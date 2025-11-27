Aproape 500.000 de carduri educaționale au alimentate cu 500 de lei, anunță ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru
G4Media, 27 noiembrie 2025 12:50
„În perioada imediat următoare, vor fi emise cardurile pentru alți 209.696 de copii nou eligibili, precum și pentru cei ale căror date au fost actualizate”, a mai spus ministrul pe Facebook. Anunțul vine după ce Edupedu.ro a scris în urmă cu trei zile că „vineri (n. red 28 noiembrie) ar putea să fie deblocate sumele, iar […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
13:20
Politico: Marco Rubio le-a transmis europenilor că SUA vrea un acord de pace în Ucraina înainte de a agrea garanții de securitate # G4Media
Secretarul de Stat american Marco Rubio le-a transmis aliaților europeni că SUA dorește un acord de pace înainte de a fi de acord cu orice garanții de securitate pentru Ucraina, transmite publicația americană Politico, care a citat un diplomat european și o altă sursă. Liderii Ucrainei au considerat garanțiile de securitate occidentale ca fiind o […] © G4Media.ro.
13:20
Aeroportul Băneasa ar urma să opereze doar zboruri de zi / Persoanele care şi-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea acesteia din cauza zgomotului produs de avioane # G4Media
Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce de ani de zile persoanele care şi-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea acestuia din cauza zgomotului produs de avioane. În cazul în care pe acest aeroport nu s-ar mai […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:00
Doi deţinuţi au evadat dintr-o închisoare din Franţa după ce au tăiat gratiile / Unul dintre ei face parte dintr-o organizaţie criminală cu legături cu traficul de droguri # G4Media
Doi deţinuţi au evadat în noaptea de miercuri spre joi dintr-o închisoare din Dijon, în zona de centru-est a Franţei, tăind gratiile celulei lor, iar primele indicii sugerează că unul dintre ei face parte dintr-o organizaţie criminală având legătură cu traficul de droguri, informează agențiile de știri EFE şi AFP, citate de Agerpres. Dubla […] © G4Media.ro.
13:00
Jordan Bardella – viitorul președinte al Franței sau doar un beneficiar al impopularității extreme a lui Emmanuel Macron? # G4Media
La un și jumătate de la data alegerilor prezidențiale președintele partidului Reunirea Națională (RN, dreapta populistă/extremă), eurodeputatul Jordan Bardella este dat câștigător în fața tuturor contra-candidaților potențiali. Sondajul Odoxa a testat candidatura lui Bardella în fața liderului partidului Orizonturi (centru dreapta), Edouard Philippe, dându-l câștigător cu 53% – 47% în turul doi al alegerilor prezidențiale, […] © G4Media.ro.
13:00
Vicepreședintele CSM, nemulțumit de reforma pensiilor speciale: Ar trebui să vă întrebați ca cetățean dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani # G4Media
Vicepreședinte CSM Claudiu Sandu s-a arătat nemulțumit de reforma pensiilor speciale, adoptată din nou de guvernul Bolojan după ce precedentul proiect a fost respins de Curtea Constituțională pe motiv de formă. Procurorul Sandu le-a spus ziariștilor că ”ar trebui să vă întrebați ca cetățean dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:50
Cine a divulgat apelul lui Witkoff care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina ? (analiză The Guardian) # G4Media
Informația secretă a agenției de știri Bloomberg, care arată cum Steve Witkoff, consilierul lui Trump, a îndrumat Kremlinul cu privire la cea mai bună modalitate de a intra în grațiile lui Trump, este extraordinară, scrie The Guardian. Și asta pentru că vorbește de la sine despre loialitățile dubioase ale lui Witkoff și despre potențiala influență […] © G4Media.ro.
12:50
Ionuț Moșteanu își publică diploma de licență la Universitatea Bioterra / Despre Universitatea Athenaeum: „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Pentru asta îmi cer scuze” # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a publicat, joi, publică diploma de licență obținută în anul 2015 la Universitatea Bioterra. El spune despre faptul că într-un CV a scris că este licențiat la Universitatea Athenaeum, că „într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală” care îl jenează și […] © G4Media.ro.
12:50
BREAKING Noul șef CSM este judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu, apropiat de Lia Savonea, șefa Curții Supreme / Procurorul Bogdan-Silviu Staicu a fost ales vicepreședinte # G4Media
Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales, joi, noul șef al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Bogdan-Silviu Staicu a fost ales vicepreședinte al CSM. știre în curs de actualizare Comunicatul CSM Astăzi, 27 noiembrie 2025, în cadrul şedinţei de Plen a Consiliului Superior al Magistraturii a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului […] © G4Media.ro.
12:50
Aproape 500.000 de carduri educaționale au alimentate cu 500 de lei, anunță ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru # G4Media
„În perioada imediat următoare, vor fi emise cardurile pentru alți 209.696 de copii nou eligibili, precum și pentru cei ale căror date au fost actualizate”, a mai spus ministrul pe Facebook. Anunțul vine după ce Edupedu.ro a scris în urmă cu trei zile că „vineri (n. red 28 noiembrie) ar putea să fie deblocate sumele, iar […] © G4Media.ro.
12:30
Investigație Libertatea: Cum și-a falsificat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, primul CV ca membru al Guvernului pentru a intra în Consiliul de Administrație al Tarom / Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi” # G4Media
Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii superioare. Studiile superioare pe care șeful MApN le-a declarat în CV, în perioada respectivă, constau în diploma […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:50
Guvernul bulgar retrage proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor opoziţiei, liderilor de afaceri şi sindicatelor / Câteva mii de bulgari au manifestat miercuri seară în faţa Parlamentului de la Sofia # G4Media
Guvernul tripartit al Bulgariei, condus de partidul conservator GERB, a anunţat joi că va retrage proiectul de buget pentru 2026, primul pe care ţara l-a pregătit în euro, după câteva zile de nemulţumire crescândă din partea opoziţiei, a liderilor de afaceri şi a sindicatelor, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Liderul GERB Boiko […] © G4Media.ro.
11:40
VIDEO Dronă militară rezistentă la bruiaj, produsă în România / Modelul pe care este bazată a luptat în Afganistan # G4Media
În România este produsă de compania israeliană Elbit Systems drona Watchkeeper X. UAV-ul este derivat și varianta de export a modelului Watchkeeper WK450, folosit de Armata Britanică. Drona WK450 a fost folosită în misiuni în Afganistan. La rândul său, Watchkeeper WK450 este derivată din drona Hermes 450 a Elbit. Dronele Watchkeeper sunt folosite în cadrul […] © G4Media.ro.
11:30
Consiliul Superior al Magistraturii, așteptat să dea astăzi avizul pe proiectul privind pensiile magistraților / Ministrul Justiției: Voi transmite așteptarea Guvernului ca avizul să fie dat / CSM își alege conducerea pentru următorul an # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își alege, joi, conducerea pentru următorul an. CSM este așteptat și să dea un aviz pentru noul proiect al pensiilor magistraților, contestat de judecători. UPDATE Ora 11.22: Ordinea de zi a ședinței CSM a fost suplimentată cu avizul pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților, potrivit surselor G4Media. UPDATE Ora […] © G4Media.ro.
11:30
Administraţia Trump le cere diplomaţilor americani să facă lobby pe lângă guverne împotriva politicilor pro-migraţie # G4Media
Administraţia preşedintelui Donald Trump le-a cerut săptămâna trecută diplomaţilor americani din străinătate să facă lobby împotriva politicilor pro-migraţie şi să îşi exprime îngrijorarea cu privire la ceea ce ea consideră a fi populaţii de migranţi care comit infracţiuni violente, conform unei telegrame a Departamentului de Stat, consultată de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
11:30
STUDIU Progresiștii europeni trebuie să abordeze criza locuințelor pentru a învinge extrema dreaptă / Cercetător: „Accesibilitatea locuințelor a devenit o problemă economică și politică critică” # G4Media
Partidele de centru-stânga pot construi o nouă coaliție largă de susținere dacă abordează criza tot mai profundă a locuințelor din Europa, afirmă cercetătorii. În schimb, ignorarea acesteia riscă să împingă alegătorii din ce în ce mai nemulțumiți în brațele extremei drepte, relatează The Guardian. Cercetările efectuate de Progressive Politics Research Network (PPRNet) sugerează că creșterea […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:20
Statele Unite vor avea voie să utilizeze o bază aeriană din sudul Republicii Dominicane pentru operaţiunile sale militare împotriva presupuselor ambarcaţiuni de contrabandă cu droguri din Caraibe, a anunţat miercuri preşedintele Luis Abinader, conform agenției de știri dpa, citate de Agerpres. SUA vor avea acces temporar la Baza Aeriană San Isidro şi la Aeroportul Internaţional […] © G4Media.ro.
11:20
Polonia arestează un cetăţean rus suspectat de atacuri cibernetice care au vizat companii poloneze # G4Media
Un cetăţean rus suspectat de piratarea sistemelor IT ale unor companii poloneze a fost arestat la Cracovia, a declarat joi ministrul de interne polonez, Marcin Kierwinski, relatează agenția de știri Reuters. „Poliţia din Cracovia a reţinut un cetăţean rus suspectat de infracţiuni grave legate de interferenţa neautorizată în sistemele IT ale unor companii poloneze”, a […] © G4Media.ro.
11:20
Thomas Frank și-a ales favoritul de la PSG după înfruntarea cu Spurs: „Ce jucător! Mijlocașul ăsta e ceva deosebit” # G4Media
Thomas Frank și-a ales favoritul din tabăra adversă după super-meciul Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspurs din etapa a 5-a de Liga Campionilor, încheiat în favoarea francezilor cu scorul de 5-3. Antrenorul lui Spurs a salutat în special prestația mijlocașului Vitinha, care a reușit să marcheze o triplă pe Parc des Princes. E puțin frustrant că […] © G4Media.ro.
11:00
Lia Savonea, șefa Curții Supreme, anunță că va vota ”categoric” în CSM împotriva proiectului modificat privind pensiile speciale ale magistraților # G4Media
Preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, Lia Savonea, a declarat joi că va vota „categoric” împotriva noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor dacă va fi introdus pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), transmite Agerpres. Savonea a atacat prima versiune a legii la CCR, iar Curtea Constituțională a respins proiectul […] © G4Media.ro.
10:50
Primul vaccin din lume cu doză unică împotriva febrei denga a fost aprobat miercuri în Brazilia, o premieră considerată „istorică” de autorităţile din ţara sud-americană, cea mai afectată de această boală în 2024, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Agenţia Naţională de Supraveghere Sanitară din Brazilia (ANVISA) a autorizat utilizarea vaccinului Butantan-DV, dezvoltat […] © G4Media.ro.
10:50
Gafă în Italia: o mare rețea de electronice a vândut din greșeală iPad-uri cu 15 euro / Se roagă acum de clienți să le returneze sau să plătească restul de 619 euro # G4Media
Din cauza unei erori, MediaWorld, unul din cei mai mari retaileri de electronice din Italia, a vândut câteva iPad-uri la prețul de 15 euro în loc de aproximativ 800 de euro. Totul s-a produs din cauza unei erori de soft pe pagina de internet a magazinului. Clienților li s-au oferit două opțiuni: să plătească diferența […] © G4Media.ro.
10:40
METEO Ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei vor fi lapoviţă şi ninsoare / Cod galben de ploi abundente, în zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi Braşov # G4Media
Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare. Totodată, vremea se răceşte sud-vest, centru şi nord-est, apoi şi în sud-est. Pentru zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi Braşov, a fost emis Cod galben de ploi însemnate cantitativ, […] © G4Media.ro.
10:40
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului prelungeşte termenul de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediţia 2024. Platforma de înscriere va rămâne deschisă timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere şi până la ora 20:00 a ultimei zile de […] © G4Media.ro.
10:40
Ministrul ungar de Externe nu a fost lăsat să aterizeze cu un avion militar în Bosnia-Herțegovina din cauza susținerii pentru liderul separatist Milorad Dodik # G4Media
Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, nu a fost lăsat să aterizeze cu un avion militar în Bosnia-Herțegovina din cauza susținerii pentru liderul separatist pro-rus Milorad Dodik, transmite publicația maghiară Index. Ministrul Apărării al Bosniei și Herțegovinei, Zukan Helez, este cel care a luat decizia de a interzice aterizarea la Banja Luka a aeronavei militare care […] © G4Media.ro.
10:40
Echipa de Formula 1 Aston Martin l-a numit pe Adrian Newey drept noul său „team principal” pentru sezonul 2026, anunță Autosport. Inginerul legendar, care a venit la Aston Martin în calitate de managing technical partner pe 1 martie, va prelua noul rol, cel ocupat în prezent de Andy Cowell, care ar urma să treacă în […] © G4Media.ro.
10:30
LIVE VIDEO Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare: Deficitul a scăzut în octombrie la 5,7% din PIB, față de 6,2% anul trecut în aceeași perioadă, ceea ce confirmă că măsurile fiscale sunt eficiente / Avem o economie la cheltuielile de personal de aproape 1,1 miliarde lei în ultimele patru luni # G4Media
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare susține joi, începând cu ora 10.00, o conferință de presă cu privire la execuția bugetară. În cadrul conferinței vor fi prezentate: ▪️Raportul privind execuția bugetară pentru trimestrul III al anului 2025; Citește integral pe economedia.ro © G4Media.ro.
10:30
Emmanuel Macron urmează să efectueze la începutul lunii decembrie o vizită de stat în China # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să efectueze o vizită de stat în China, în perioada 3-5 decembrie, la Beijing, Chengdu şi în Sichuan, anunţă preşedinţia franceză, relatează AFP, preluată de News.ro. Şeful statului francez urmează să se întâlnească cu omologul său chinez Xi Jinping la doi ani şi jumătate după precedenta sa vizită, în aprilie […] © G4Media.ro.
10:30
Boeing va construi elicoptere Apache pentru Polonia, în cadrul unui contract de 4,7 miliarde de dolari # G4Media
Grupul american Boeing a anunţat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru clienţi internaţionali, inclusiv 96 de aparate pentru Forţele Armate Poloneze, în cadrul unui contract în valoare de aproape 4,7 miliarde de dolari, acordat de Armata SUA, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Livrările ar urma să înceapă în […] © G4Media.ro.
10:20
BREAKING Procurorii DIICOT ridică înscrisuri din Vama Constanța: Acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și documente falsificate la import-export produse petroliere (surse) # G4Media
Procurorii DIICOT ridică înscrisuri, joi dimineață, din Vama Constanța: Acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și documente falsificate la import-export produse petroliere, conform unui document consultat de Info Sud-Est și G4Media. Procurorii ridică înscrisuri și de la comisionarii vamali apropiați de fostul adjunct al Vămii Alexandru Mateiciuc, actual șef la Vama Mangalia, conform […] © G4Media.ro.
10:20
Conflict în lumea crescătorilor de câini. Asociația Chinologică Română acuză o organizație din Sibiu că promovează ilegal agresivitatea câinilor ciobănești românești prin „testarea mușcăturii la manșon” # G4Media
Scandal uriaș în lumea chinologică. Asociația Chinologică Română acuză o asociație cu același profil din Sibiu că organizează concursuri în care este încurajată agresivitatea raselor de câini ciobănești românești faţă de oameni, prin așa-zisa ”testare a muşcăturii la manşon”. Este o practică ilegală și periculoasă pentru turiști sau salvamontiști, având în vedere că majoritatea câinilor de stână […] © G4Media.ro.
10:10
A patra persoană reținută în dosarul camionului cu armament de contrabandă de la vama Albița # G4Media
A patra persoană a fost reținută în dosarul camionului cu armament descoperit la punctul vamal Albița-Leușeni, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, după audierile închise ale Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Bărbatul reținut avea rolul de organizator și este cercetat pentru complicitate la contrabandă cu armament, […] © G4Media.ro.
10:10
Brico Depot a finalizat remodelarea magazinului din Târgoviște prin reorganizarea și extinderea spațiului comercial cu 1.000 mp. Noul Brico Depot Târgoviște include cea mai amplă zonă de expunere pentru bucătării din rețea – 27 de modele. Clienții au acum acces la proiectare personalizată, mobilier modular, electrocasnice complementare și finanțare în rate, toate într-un singur loc. […] © G4Media.ro.
09:50
UPDATE Trafic oprit pe autostradă, pe sensul spre Capitală: Un TIR care transporta uree a luat foc / Incidentul, în apropiere de stația de taxare de la Fetești # G4Media
Trafic oprit pe autostradă, pe sensul spre Capitală: Un TIR care transporta uree a luat foc. Incidentul a avut loc în apropiere de stația de taxare de la Fetești. ”Traficul este oprit Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, pe sensul spre Capitală, kilometrul 145, în apropierea Staţiei de taxare Feteşti, judeţul Ialomiţa, după ce a izbucnit un incendiu […] © G4Media.ro.
09:40
Trafic oprit pe autostradă, pe sensul spre Capitală: Un TIR care transporta nitrocalcar a luat foc / Incidentul, în apropiere de stația de taxare de la Fetești # G4Media
Trafic oprit pe autostradă, pe sensul spre Capitală: Un TIR care transporta nitrocalcar a luat foc. Incidentul a avut loc în apropiere de stația de taxare de la Fetești. ”Traficul este oprit Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, pe sensul spre Capitală, kilometrul 145, în apropierea Staţiei de taxare Feteşti, judeţul Ialomiţa, după ce a izbucnit un incendiu […] © G4Media.ro.
09:30
Papa Leon al XIV-lea, primit la Ankara de Erdogan, în prima sa călătorie în străinătate de când conduce Vaticanul # G4Media
Papa Leon al XIV-lea va pleca joi într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan, un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat, potrivit AFP, transmite News.ro. Pentru prima călătorie internaţională a pontificatului său, care îl va duce apoi în Liban, primul papă american […] © G4Media.ro.
09:30
Presa bulgărească despre perchezițiile din România în dosarul Euroins: Acțiunea are loc pe fondul unui al doilea proces de arbitraj intentat cu o zi înainte împotriva României la Washington pentru suma de 575 de milioane de euro # G4Media
Presa bulgărească, despre perchezițiile din România în dosarul Euroins: Acțiunea are loc pe fondul unui al doilea proces de arbitraj intentat cu o zi înainte împotriva României la Washington pentru suma de 575 de milioane de euro Polițiștii români, conduși de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:20
Agenţia Spaţială Europeană a primit confirmarea angajamentului NASA pentru explorarea planetei Marte # G4Media
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a primit confirmarea angajamentului NASA pentru misiunea roverului Rosalind Franklin, prevăzută pentru 2028 cu destinaţia Marte, a anunţat miercuri directorul său general în oraşul german Bremen, informează AFP, citată de Agerpres. © G4Media.ro.
09:20
Bulgaria, Grecia și România semnează un memorandum privind transportul / Conectează două mări și un fluviu prin drumuri și căi ferate # G4Media
Consiliul de Miniștri de la Sofia a aprobat un Memorandum de Înțelegere și un Plan de Acțiune între guvernele Bulgariei, Greciei și României. Din partea bulgară, documentul va fi semnat de vicepremierul și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov. Prin acest act, cele trei țări se angajează să întreprindă acțiuni coordonate pentru a asigura […] © G4Media.ro.
09:20
Tulburările de somn nu afectează doar calitatea vieţii de zi cu zi, ci pot avea consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii creierului. Un studiu amplu sugerează că unele probleme respiratorii din timpul somnului, dacă rămân necorectate, ar putea contribui la apariţia unor boli neurodegenerative. Intervenţiile timpurii ar putea schimba această traiectorie, transmite News.ro. Apneea obstructivă […] © G4Media.ro.
09:10
Cum funcționează mintea pisicilor. Mirosul stăpânului nu intră în topul preferințelor felinelor / Ce le stârnește cel mai mult curiozitatea # G4Media
Pisicile domestice reacționează diferit la mirosul stăpânului lor față de cel al unui om necunoscut. Un studiu publicat în PLOS One, realizat de o echipă de la Universitatea de Agricultură din Tokyo, a constatat că felinele petrec mai mult timp adulmecând mirosul unui străin decât al proprietarilor. © G4Media.ro.
09:10
Australia a blocat accesul la trei site-uri web care permiteau generarea de conţinut pedopornografic prin intermediul AI # G4Media
Trei site-uri care permiteau utilizatorilor să genereze conţinut pedopornografic cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) au fost blocate în Australia, a anunţat joi agenţia de reglementare a internetului din această ţară, transmite News.ro. Agenţia guvernamentală australiană pentru siguranţa electronică (eSafety Commissioner) a declarat că aceste pagini web au primit peste 100.000 de vizite de la utilizatori […] © G4Media.ro.
09:10
Analiză la raft: Cât costă peștele proaspăt în plin Post al Crăciunului / Crapul este pe locul întâi în topul preferințelor # G4Media
În Postul Crăciunului vânzările de pește ating, în România, niveluri record. Aproape în fiecare săptămână există câte o dezlegare. În acele zile, la raioanele și în magazinele de specialitate se face, de obicei, coadă. În toate magazinele specializate, la fel ca și în supermarketuri, există o ofertă bogată, iar peștele proaspăt este „vedeta” sezonului. De […] © G4Media.ro.
08:50
Wall Street Journal: Trump a cerut Japoniei să reducă tonul în privința Taiwanului / Reacție a liderului american după o discuție cu Xi Jinping / Trump ar fi obținut de la chinezi promisiunea de a cumpăra mai multe produse de la fermierii americani # G4Media
Liderul chinez Xi Jinping a petrecut jumătate de oră într-o convorbire telefonică cu președintele Trump, insistând asupra revendicării istorice a Chinei asupra Taiwanului și asupra responsabilității comune de a gestiona ordinea mondială. Trump i-a recomandat ulterior prim-ministrului japonez Sanae Takaichi să nu provoace Beijingul în ceea ce privește suveranitatea Taiwanului, într-o convorbire telefonică pe care […] © G4Media.ro.
08:30
Chivu, după eşecul cu Atletico Madrid: ”Planul pe care l-am avut nu a funcţionat” / ”Am reacţionat cu furie şi calitate, dar nu am reuşit să apărăm rezultatul până la final” # G4Media
Antrenorul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a declarat, miercuri seară, că planul avut la meciul cu Atletico Madrid, scor 1-2, nu a funcţionat, el apreciind că eşecul este unul dureros, transmite News.ro. „Aveam un plan de joc, dar nu a funcţionat. Am reacţionat cu furie şi calitate, în opinia mea, dar nu am reuşit să […] © G4Media.ro.
08:30
Cum folosește Trump atacul armat asupra membrilor Gărzii Naționale: ”Trebuie acum să reexaminăm fiecare străin care a intrat în țara noastră din Afganistan sub administrația Biden” # G4Media
Trump folosește atacul armat asupra membrilor Gărzii Naționale pentru a-i ataca pe Joe Biden și afganii veniți în SUA în timpul administrației democrate, arată informațiile transmise de NBC. Trump a cerut în această ca autoritățile să „reexamineze” persoanele care au venit în Statele Unite din Afganistan în timpul administrației Biden. Trump a făcut aceste remarci […] © G4Media.ro.
08:30
Moment istoric: Prima operațiune majoră de spionaj realizată aproape în întregime de inteligența artificială / Cel mai probabil China a declanșat atacul – presă # G4Media
Era doar o chestiune de timp. Când avea să aibă loc primul atac sau intruziune paramilitară în care s-ar fi folosit doar inteligența artificială? Acum putem conjuga verbele la timpul trecut. S-a întâmplat deja în septembrie, relatează Il Corriere della Sera, citată de Rador Radio România. Cel mai probabil China a fost cea care a […] © G4Media.ro.
08:20
Pe 3 noiembrie, guvernele României și Olandei au semnat un acord prin care 18 avioane F-16 olandeze vor fi transferate în proprietatea României. Aeronavele operează deja de la Baza Aeriană 86 Borcea din Fetești și urmează să fie integrate în Centrul European de Instruire F-16 (EFTC), se arată într-un comunicat de presă emis de Lockheed […] © G4Media.ro.
08:10
DSU: Prima misiune de salvare montană a elicopterului Black Hawk / Un tânăr e căutat de duminică după ce a dispărut pe munte, în Munții Bucegi # G4Media
O operațiune de salvare montană de amploare a avut loc ieri în Munții Bucegi, zona Țigănești, județul Brașov, pentru căutarea unui tânăr dispărut duminică seară, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). Un elicopter Black Hawk al IGAv MAI a fost utilizat, în premieră, pentru a insera rapid salvamontiști și jandarmi montani în zona greu […] © G4Media.ro.
08:00
Oferte de Crăciun și Revelion la Cluj: de la 100, la peste 500 de euro pe noapte / Ciubăr, saună, mese tradiționale și foc de tabără # G4Media
Sărbătorile de iarnă aduc, în județul Cluj, pachete tot mai complexe pentru turiștii care vor să schimbe agitația orașului pe liniștea muntelui, anunță Cluj24. De la Răchițele și Mărișel până la Băișoara și satele de munte din Apuseni, pensiunile propun sejururi de Crăciun și Revelion cu ciubăr, saună, mese tradiționale, foc de tabără, activități în […] © G4Media.ro.
08:00
Vremea rece epuizează rezervele de gaze din Europa / Îngrijorări la Bruxelles din cauza sistemului aflat sub presiune, care se apropie de recordurile istorice pentru luna noiembrie # G4Media
În mijlocul toamnei europene, când temperaturile ar fi trebuit să rămână blânde, un val de frig timpuriu a pus presiune asupra securității energetice a continentului. În câteva zile cererea de gaze a crescut dramatic, erodând rapid aprovizionarea acumulată în timpul verii, relatează Avvenire, citată de Rador Radio România. Rezervele europene au scăzut sub 80%, un […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.