VIDEO Dronă militară rezistentă la bruiaj, produsă în România / Modelul pe care este bazată a luptat în Afganistan

06:40

După dubla descalificare de care a avut parte la cursa din Las Vegas, McLaren va fi atent „monitorizată” de către FIA cu ocazia Marelui Premiu din Qatar, din acest weekend. Echipa din Woking a fost acuzată că trișează. Conform givemesport.com, McLaren va fi atent supravegheată în weekendul de cursă din Qatar. După episodul din Las […] © G4Media.ro.