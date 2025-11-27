O rudă a purtătoarei de cuvânt de la Casa Albă, reținută de autoritățile de imigrare americane: „Nu au fost cei mai blânzi cu ea”
Adevarul.ro, 27 noiembrie 2025 13:00
Mama nepotului Karolinei Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a fost reținută de agenții americani de imigrare în statul Massachusetts.
Acum 15 minute
13:15
Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu, ales președinte al CSM. Cine a fost votat vicepreședinte # Adevarul.ro
Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales joi, 27 noiembrie, în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturi, iar procurorul Bogdan-Silviu Staicu, în cea de vicepreședinte al CSM.
13:15
Un incendiu violent a mistuit miercuri seară două gospodării din localitatea Hulubeşti, judeţul Giurgiu, după ce doi copii s-au jucat cu focul.
Acum 30 minute
13:00
De la „Furtuna în deșert” la războiul din Ucraina: de ce ucrainenii au pierdut 90% din tancurile americane M1 Abrams # Adevarul.ro
Tancul american M1 Abrams, unul dintre cele mai cunoscute vehicule blindate ale armatei SUA, a fost utilizat în ultimele patru decenii în conflicte majore din Orientul Mijlociu și Asia Centrală.
13:00
O rudă a purtătoarei de cuvânt de la Casa Albă, reținută de autoritățile de imigrare americane: „Nu au fost cei mai blânzi cu ea” # Adevarul.ro
Mama nepotului Karolinei Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a fost reținută de agenții americani de imigrare în statul Massachusetts.
Acum o oră
12:45
Cine sunt candidații care au picat la examenul de director al Hidroelectrica. Procedura se reia, dar România riscă să piardă 227 milioane de euro din PNRR # Adevarul.ro
Numirea unui nou director la Hidroelectrica, parte dintr-un jalon PNRR cu termen la 28 noiembrie, nu a reușit.
12:45
Europa își reconstruiește, în grabă, industria de apărare și capacitatea militară, după trei decenii de reduceri succesive. # Adevarul.ro
Europa își reconstruiește, în grabă, industria de apărare și capacitatea militară, după trei decenii de reduceri succesive.
12:45
„Putingrad”. Stupoare în Ucraina după ce un cântăreț, admirator al lui Putin, a propus schimbarea numelui orașului Pokrovsk # Adevarul.ro
Cântărețul rus Grigori Leps, cunoscut pentru promovarea propagandei Kremlinului, a propus în cadrul unui interviu ca orașul ucrainean Pokrovsk să fie redenumit după război.
12:45
VIDEO Suporterii lui Mainz au aterizat în România: atmosferă incendiară înainte de duelul cu Craiova # Adevarul.ro
Bănia se pregătește de invazie germană. Fanii lui Mainz au ajuns în România pentru duelul cu Craiova din Conference League.
12:45
Ziua patriotismului de paradă și a patrihoților naționale: Trăiască România, trăiască tricolorul # Adevarul.ro
Ce îi unește pe români și ce îi dezbină, dincolo de patrioții de carton și de paradă care își fac numărul la fiecare 1 decembrie, de Ziua Națională a României, când patriotismul renaște viguros în noaptea minții patrioților de o zi?
12:45
Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. La ce prețuri sunt vânduți # Adevarul.ro
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva anunţă că, în această iarnă, scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun, aceştia putând fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice.
12:30
Alexandru Nazare: „TVA-ul colectat aferent lunii octombrie, cel mai mare nivel din cursul anului 2025” # Adevarul.ro
Alexandru Nazare, Ministrul Finanţelor, spune că Taxa pe Valoarea Adăugată colectată în octombrie 2025 este cu 1,4 miliarde de lei mai mare faţă de luna precedentă și reprezintă cel mai mare nivel din an: peste 13 miliarde de lei.
12:30
Un primar a murit în mașină după un stop cardio-respirator, în drum spre serviciu alături de iubita sa # Adevarul.ro
Primarul localității Gogoșu, județul Mehedinți, Jean Rogoveanu, a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla în mașină.
Acum 2 ore
12:15
Ministrul Justiției, după votul negativ al CSM privind reforma pensiilor magistraților: „Important este că avem un aviz” # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul privind reforma pensiilor magistraților.
12:15
Schuster Boarding House: O bijuterie arhitecturală la poalele Tâmpei, pusă în valoare de ferestrele și balcoanele de mansardă VELUX # Adevarul.ro
Te-ai întrebat vreodată cum lumina naturală poate transforma complet o clădire? Prin ferestrele și balcoanele sale de mansardă inovatoare, VELUX redefinește modul în care spațiile sunt percepute și trăite.
12:15
Dr. Claudiu Daniel Chitea, MedLife: „Artroza nu înseamnă sfârșitul mișcării, ci începutul unei schimbări” # Adevarul.ro
Peste 600 de milioane de oameni din lumea întreagă se confruntă cu artroză, o boală cunoscută și sub numele de osteoartrită, potrivit cifrelor dintr-un studiu publicat în 2024.
12:15
Un fost director de școală va ajunge în fața judecătorilor după ce i-a spart capul unui elev # Adevarul.ro
Un profesor de matematică din Sântandrei este trimis în judecată după ce a lovit un elev și i-a spart capul. Incidentul a fost filmat, părinții au depus plângere, iar cazul a ajuns în instanță, deși o parte dintre părinți îl apără pe profesor.
12:15
Capac de canal lipsă pe Centura Capitalei: „Rupi un sfert de mașină acolo”. Autoritățile promit o remediere urgentă # Adevarul.ro
O porțiune a Centurii București a devenit periculoasă pentru șoferi, după ce un capac de canal a dispărut, lăsând o groapă în mijlocul drumului.
12:00
„Cei mici transformă detaliile aparent simple în adevărate povești!” O fetiță a descoperit furnica în logo-ul Minifarm # Adevarul.ro
În urma videoclipului devenit recent viral pe rețelele de socializare, în care o fetiță descoperă o furnică în logo-ul Minifarm, lanțul de farmacii răspunde pozitiv și consideră momentul unul foarte creativ.
12:00
Notino Black Friday 2025 atinge astăzi apogeul! Ai parte de cele mai mari reduceri din an, până la 30% pe site și 35% în aplicație, alături de o serie de surprize suplimentare!
12:00
Fostul star de la Arsenal a făcut pasul cel mare: se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți # Adevarul.ro
Nicolas Pepe, fostul star de la Arsenal, este pregătit de nuntă cu actrița americană Teanna Trump.
11:45
Percheziții de amploare în Constanța: rețea transfrontalieră de contrabandă cu petrol, destructurată de procurori # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT efectuează percheziții la un operator portuar din Constanța într-un caz de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.
11:45
SUA presează pentru un acord cu Rusia înainte de a oferi garanții Ucrainei. Europa încearcă să descifreze strategia administrației Trump # Adevarul.ro
În capitalele europene domnește confuzia: Washingtonul transmite mesaje contradictorii, iar diplomații încearcă să înțeleagă ce direcție reală urmărește noua administrație Trump.
11:45
Consiliului Superior al Magistraturii, reunit joi, a dat aviz negativ pe reforma pensiilor magistratilor.
11:45
Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”. Câți bani câștiga pe OnlyFans # Adevarul.ro
Nicole Gabriela V., 25 de ani, o agentă de poliție din Buenos Aires, a fost suspendată după ce a postat conținut provocator în uniforma de serviciu pe rețelele sociale.
11:30
Ministrul Finanțelor, despre îngheaţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene: „Este un pas foarte important. Era foarte gravă” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor Publice a vorbit joi despre despre îngheaţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene și a subliniat că România a primit o evaluare favorabilă din partea Comisiei Europene în ceea ce privește gestionarea acestor sume.
Acum 4 ore
11:15
Șefa ÎCCJ se va opune reformei pensiilor magistraților în ședința CSM: „Asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu” # Adevarul.ro
Președintele ÎCCJ, Lia Savonea, a anunțat că va vota „categoric împotrivă” la ședința CSM privind reforma pensiilor magistraților.
11:15
Ciclonul mediteranean Adel ajunge în România, iar ultimele zile de toamnă aduc vreme severă în cea mai mare parte a țării.
11:00
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului prelungeşte termenul de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediţia 2024.
11:00
Loteria Română organizează joi, 27 noiembrie 2025, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
11:00
Patru liberali, trimiși în judecată pentru că ar fi dat mită electorală: „Își băgase reportofonul în chiloți, ne spunea că PSD le-a oferit atâta, că noi cât dăm?” # Adevarul.ro
Patru liberali din comuna Comuna Toboliu, județul Bihor au fost trimiși în instanță cu acuzații de corupere a alegătorilor.
11:00
Asul din mâneca europenilor la negocierile care vor decide soarta Ucrainei. Cum ar putea UE să-l oblige pe Putin să facă pace # Adevarul.ro
Până acum, europenii au fost marii absenți în tratativele de pace, dar există speranța că UE ar putea ajunge printre actorii de la masa negocierilor. Politologul Radu Albu Comănescu, de la UBB Cluj, a explicat, pentru „Adevărul”, cum ar fi posibil acest lucru și care ar fi scenariile.
10:45
Specializările preferate de viitorii medici care au promovat rezidențiatul. Medicina de familie și ATI, evitate # Adevarul.ro
Din primii 200 de rezidenți, în ordinea mediilor, 1 a ales chirurgia generală, 6 au ales ATI, iar 33 au ales cele două specialități care țin de medicina de înfrumusețare.
10:30
Secretarul Transporturilor din SUA critică ținutele din aeroporturi: „Se îmbracă de parcă ar merge la culcare” # Adevarul.ro
Secretarul american al Transporturilor le cere pasagerilor să renunțe la pijamale, papuci și ținute de casă atunci când zboară. Mesajul a fost întâmpinat rapid cu ironii.
10:30
Unul dintre fiii lui Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialu, ar fi fost implicat în accidentul mortal produs la începutul săptămânii pe o stradă din Drăgănești-Olt.
10:30
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele, dispărute fără urmă # Adevarul.ro
Un bărbat de 46 de ani din vestul Rusiei este acuzat de uciderea mai multor tinere pe care le angaja ca bone pentru fiul său.
10:15
Marele viciu al lui Chivu a ieșit la iveală după al doilea meci consecutiv pierdut cu Inter Milano # Adevarul.ro
Cristian Chivu (45) de ani) a căutat metode de calmare, după 1-2 cu Atletico Madrid.
10:15
O companie aeriană și-a găsit un Boeing despre care nu mai știa nimic de 13 ani. Ce se întâmplase cu avionul # Adevarul.ro
Air India a recuperat unul dintre avioanele sale Boeing 737-200, dispărut de 13 ani de pe radarul companiei aeriene.
10:15
...și o sală cu aproape o mie de suflete, asculta cu sufletul la gură, într-o unică respirație. “Extraordinar” a fost pe buzele tuturor la final.
10:00
Un fotbalist dat afară de FCSB pentru că-i stătea mintea la jocuri de noroc s-a făcut de râs în America # Adevarul.ro
Alexandru Băluță a fost pus pe liber de Los Angeles FC.
10:00
Tulburările de somn nu afectează doar calitatea vieţii de zi cu zi, ci pot avea consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii creierului.
10:00
Haine de lux și Chanel pentru elitele din Coreea de Nord, foamete pentru restul populației și chiar execuții pentru cei care fac averi # Adevarul.ro
Locuitorii bogați care trăiesc lângă granița cu China cumpără articole de lux aduse de comercianții de etnie chineză, în timp ce alte regiuni se confruntă cu sărăcie extremă.
10:00
Imagini rare cu Regina Maria și fiica ei preferată, Principesa Ileana: filmarea care dezvăluie legătura lor specială # Adevarul.ro
O înregistrare rară din 1931 o arată pe Regina Maria pozând pentru fiica sa preferată, Principesa Ileana, în timp ce aceasta îi sculpta portretul.
09:45
Scurgerea de informații despre conversațiile dintre SUA și Rusia declanșează un joc global de tipul „Cine a făcut-o și de ce?” # Adevarul.ro
O convorbire telefonică, dezvăluită prin scurgeri de informații , între trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și un înalt oficial rus, despre cum să-i convingă pe liderii lor să relanseze negocierile de pace blocate privind Ucraina, a declanșat miercuri un joc global de „indicii” pentru a afla cin
09:45
Un tânăr este dispărut de patru zile în Munții Bucegi. Un elicopter Black Hawk este folosit în premieră pentru salvarea sa # Adevarul.ro
Salvamontiștii caută un tânăr dispărut de 4 zile în Bucegi. Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne este folosit, pentru prima dată, într-o misiune de salvare montană.
09:30
Un TIR a luat foc pe Autostrada A2, joi dimineață, în dreptul stației de taxare de la Feteşti.
09:30
În contextul actualei crize de securitate din Europa, Clubul de la Berna, o structură informală ce reunește serviciile secrete europene, are un rol esențial în cooperarea și schimbul de informații pentru securitatea continentului.
Acum 6 ore
09:15
„Independența Solidară”. Cum poate România transforma o oportunitate istorică într-o strategie industrială pentru securitatea națională # Adevarul.ro
România are o oportunitate strategică unică de a-și moderniza industria de apărare.
09:00
Tensiuni printre republicani: Witkoff „nu poate fi de încredere, îi favorizează pe ruşi” # Adevarul.ro
Mai mulţi membri republicani ai Congresului SUA au criticat dur Casa Albă pentru modul în care a gestionat planul de pace propus de Trump pentru Ucraina, despre care spun că favorizează Rusia, o schimbare radicală pentru un partid care a aderat strâns la aproape toate iniţiativele lui Trump.
09:00
Trump promite măsuri privind imigrația după atacul armat de lângă Casa Albă: suspectul „a fost adus din Afganistan de guvernul Biden” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că bărbatul suspectat că a împușcat doi militari în apropierea Casei Albe a venit din Afganistan.
08:45
Un bărbat condamnat la moarte a murit în pușcărie după ce instanța i-a anulat execuția # Adevarul.ro
Un bărbat condamnat la moarte din statul Utah care a fost cruțat de execuție în această toamnă după ce a dezvoltat demență în timpul celor 37 de ani petrecuți în detenție, a murit miercuri din cauze aparent naturale, potrivit Departamentului de Corecție al statului.
