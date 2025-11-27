Instanța a decis: Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, fără chirie, vor fi date afară
27 noiembrie 2025
Ministerul Economiei a câștigat, pe fond, procesul privind imobilul situat pe Șoseaua Olteniței nr. 225, unde de 18 ani funcționau mai multe firme private, fără ca autoritățile să încaseze chirie. Unele birouri ale clădirii de stat fuseseră închiriate și subînchiriate tot de privați. Ministerul Economiei anunță că a câștigat procesul, iar firmele care aveau sediul
Aeroportul Băneasa ar urma să opereze doar zboruri de zi, conform strategiei privind dezvoltarea aerogării
Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, după ce de ani de zile persoanele care şi-au construit case în zona aerogării au solicitat închiderea acestuia din cauza zgomotului produs de avioane. În cazul în care pe acest aeroport nu s-ar mai
Ponta îl ironizează pe Moşteanu: „Dacă îmi 'greşeam' diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR"
Fostul premier al României, Victor Ponta, remarcă diferenţa dintre maniera părtinitoare în care este tratat de către cei din propriul partid şi din Guvern, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu(USR), cu privire la studiile pe care spune că le-a făcut dar nu le-a făcut faţă de cum ar fi fost tratat un ministru membru al unui alt
Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord de licență pentru dronele interceptoare Octopus
Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord de licență pentru producerea drone interceptoare Octopus, a anunțat, joi, ministrul apărării Denis Shmihal. „Este un precedent istoric și următorul pas important care va permite producerea în Marea Britanie a interceptorilor ucraineni, care și-au dovedit eficacitatea în lupta împotriva (dronelor de atac rusești)", a declarat Shmihal într-o
PS News la Strasbourg – Parlamentul vrea noi norme pentru activitățile de lobby. Ce se schimbă
Parlamentul și-a adoptat joi poziția pentru negocierile cu statele membre ale UE cu privire la noi norme menite să sporească transparența activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe în țări din Uniunea Europeană, cu 392 voturi pentru, 88 împotrivă și 133 abțineri. Astfel, eurodeputații au consolidat propunerea inițială a Comisiei prin clarificarea definițiilor
A fost finalizată alimentarea tichetelor educaționale pentru anul școlar 2025–2026. Anunțul ministrului Pîslaru
Alimentarea tichetelor educaționale pentru elevii din categorii defavorizate pentru anul 2025-2026 a fost finalizată, a anunțat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Ministrul a anunțat că joi a fost finalizată alimentarea tichetelor educaționale pentru anul școlar 2025–2026. Dragoș Pîslaru susține că 249.134.500 lei au fost alocați pentru 498.269 de copii care și-au păstrat eligibilitatea din
Un primar PSD a murit în urma unui infarct, în timp ce se deplasa, ca pasager, cu maşina, la serviciu
Primarul comunei Gogoşu din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu (PSD), în vârstă de 59 de ani, a murit, joi, în urma unui infarct suferit în timp ce se îndrepta spre serviciu, cu maşina. El nu se afla la volan. Potrivit presei locale, edilul se afla pe scaunul din dreapta şoferului, iar la volan se afla partenera
Aproximativ 20.000 de protestatari au denunțat în stradă, aseară, la Sofia, creșterile semnificative de taxe și impozite prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor. Poliția a intervenit în forță după ce manifestanții au format un lanț uman în jurul clădirii legislativului și au încercat să blocheze mașinile parlamentarilor. Demonstranții au aruncat cu sticle și
După avizul negativ al CSM pe pensiilor magistraților, Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe 2 decembrie
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraților. Avizul Consiliului Superior al Magistraturii este consultativ. Acum, premierul poate începe demersurile pentru angajarea răspunderii în Parlament. Avizul negativ va fi transmis de CSM Guvernului, iar în momentul în care va ajunge la guvern, la Direcția Juridică, va fi analizat și
FOTO De astăzi România ajunge la aproape 1.400 km autostrăzi și drum expres. Imagini din dronă
Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns astăzi la 1.368 de km, anunță autoritățile. Astăzi va fi deschisă circulația pe cei aproape 14 km de autostradă dintre Pietrosele și Municipiul Buzău, ceea ce face acum posibilă conectarea Munteniei cu Moldova printr-o infrastructură rutieră modernă. Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni
Preşedinţii TVR şi Radio România, validaţi de Parlament. Lista completă a noilor consilii de administrație
Parlamentul a votat, miercuri, în plen, propunerile de Preşedinte-Director General pentru televiziunea şi radioul publice. Adriana Săftoiu, propusă de Guvernul României, şi Robert Schwartz, din partea USR, au primit votul parlamentarilor. Adriana Săftoiu a fost validată cu 230 de voturi „pentru"şi unul împotrivă, în timp ce Robert Schwartz a primit 241 de voturi pentru şi două voturi contra.
Ministrul Apărării recunoaște că nu a făcut facultatea din primul CV oficial: O greșeală care mă jenează. Îmi cer scuze
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a reacționat printr-o postare pe Facebook la informațiile apărute în spațiul public despre studiile sale. Libertatea a publicat un material în care precizează că ministrul a trecut în primul CV oficial că a absolvit Universtiatea Athenaeum, deși acesta nu a fost student acolo niciodată. Ionuț Moșteanu a recunoscut în postarea sa
Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. Care sunt prețurile în acest sezon
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva anunţă că, în această iarnă, scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun, aceştia putând fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice, la preţuri între 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până la 1,3 metri şi 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între
Diana Buzoianu: Legea anti-risipă generează creșterea volumului de produse donate către banca de alimente
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus miercuri seara, la Digi24, că banca de alimente din București, adică depozitul unde operatorii economici trimit produsele aproape de expirare, trebuie să se mute într-un spațiu de trei ori mai mare decât cel prezent, din cauza volumului mare de mărfuri nevândute și al cărui termen de valabilitate expiră în
FOTO Cine sunt cei trei „grei" care preiau conducerea AMEPIP: Anişoara Ulcelușe, Oana Petrescu și Codruț Stănescu
Guvernul a selectat cele trei persoane care vor conduce AMEPIP, super-agenția care controlează modul în care funcționează companiile cu capital de stat, adică firme cu cifre de afaceri însumate de sute de milioane de euro. România salvează așadar 330 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cei trei selectați, în
Daniel David: Lupta cu analfabetismul funcțional, parte integrantă din Strategia Națională de Apărare
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, joi, că lupta împotriva analfabetismului funcțional și dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere au devenit parte integrantă din Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. David și-a început declarația explicând viziunea sa asupra ministerului Educației. „Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important
Unul dintre cei mai importanți producători românești de microbuze își extinde gama și lansează noi modele electrice destinate transportului public, transportului școlar și rutelor urbane scurte. Compania a atras deja atenția marilor târguri internaționale și livrează în prezent vehicule atât în Europa, cât și în Orientul Mijlociu. Vedeta noii game este un microbuz electric care
Grupul parlamentar PACE anunță procedurile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Grupul parlamentar PACE – Întâi România anunță inițierea procedurilor pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată: „România nu este de vânzare – Un guvern fără USR". „Această moțiune este un semnal clar că actuala guvernare a eșuat în protejarea intereselor fundamentale ale românilor și a gestionat defectuos domenii esențiale
Cea mai importantă ședință a lunii de la Primăria Capitalei, care ar fi trebuit să se țină joi, 27 noiembrie, se anulează, din cauza neînțelegerilor politice dintre PNL și USR, potrivit Gândul. Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București de joi, 27 octombrie, se anulează. Surse politice au precizat în exclusivitate pentru Gândul că
Daniel Băluță: Sectorul 4 demarează proiectul de interconectare a liniilor de tramvai între Piața Sf. Vineri și Unirii
Proiectul interconectării infrastructurii de tramvai între capetele de linie Piața Sf. Vineri și Piața Unirii va fi început în perioada imediat următoare, sub coordonarea directă a Sectorului 4 al Municipiului București, potrivit Mediafax. Anunțul a fost făcut de către primarul
SIE a rămas fără bani de salarii. Ca să o dreagă, Guvernul va lua bani de la STS – surse # PSNews.ro
Serviciul de Informații Externe (SIE), condus de Gabriel Vlase, a solicitat și va primi la rectificarea bugetară aproximativ unu-două milioane de lei pentru plata salariilor, au declarat surse guvernamentale pentru Cotidianul. În același timp, bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) ar urma să fie redus cu aproximativ 100 de milioane de lei. Potrivit ministrului Finanțelor, rectificarea […] Articolul SIE a rămas fără bani de salarii. Ca să o dreagă, Guvernul va lua bani de la STS – surse apare prima dată în PS News.
Premieră pe calea ferată Brașov–Sighișoara: tuneluri săpate cu tehnologie specială. Săvoiu explică proiectele finanțate # PSNews.ro
Proiectul de modernizare a căii ferate în zona Braşov-Sighişoara, întârziat de ani de zile, merge „într-o direcţie predictibilă”, pentru prima dată în România fiind săpate tunele cu ajutorul tehnologiei Tunnel Boring Machines (TBM). Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionuţ Cristian Săvoiu dă asigurări că acest proiect va beneficia de finanţare pentru a fi finalizat. […] Articolul Premieră pe calea ferată Brașov–Sighișoara: tuneluri săpate cu tehnologie specială. Săvoiu explică proiectele finanțate apare prima dată în PS News.
Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi achiziția de noi robe pentru 337 de judecători, magistrați asistenți și grefieri de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Bugetul pentru noua achiziție este de 368 de mii de lei pentru anul 2026, potrivit Digi24. Executivul are pe ordinea de zi un proiect care stabilește ținuta […] Articolul Guvernul alocă fonduri pentru robe noi la ÎCCJ: Cât costă un costum de judecător apare prima dată în PS News.
Secretarul Consiliului de Securitate din Ucraina, audiat ca martor în ancheta de corupție din sectorul nuclear al țării # PSNews.ro
Rustem Umerov, oficialul ucrainean responsabil de securitate în țară, a fost audiat ca martor de către anchetatorii anticorupție, conform relatărilor a două agenții media locale. Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) l-a chemat pe Umerov pentru a depune mărturie în cadrul anchetei referitoare la Timur Mindich, presupus lider al unei scheme de comisioane de 100 […] Articolul Secretarul Consiliului de Securitate din Ucraina, audiat ca martor în ancheta de corupție din sectorul nuclear al țării apare prima dată în PS News.
Când se aprind luminile de sărbători în București. Ce evenimente vor fi în Piața Constituției # PSNews.ro
Sâmbătă, 29 noiembrie, Primăria Capitalei dă startul evenimentelor de iarnă prin deschiderea celei de-a 18-a ediții a Târgului de Crăciun din Piața Constituției. De la ora 18:00 vor fi aprinse luminile de sărbători în București, iar în Piața Universității va fi deschis cel de-al doilea târg festiv – „Bucharest Downtown Christmas Market”. Târgurile Municipalității din […] Articolul Când se aprind luminile de sărbători în București. Ce evenimente vor fi în Piața Constituției apare prima dată în PS News.
Șefa ÎCCJ, vot împotriva reformei pensiilor magistraților la ședința CSM. Argumentele aduse de Lia Savonea # PSNews.ro
Președința Înaltei Curți de Casație și Justiție Lia Savonea a anunțat, joi pentru Digi24, că va da „un vot categoric împotrivă”, la ședința de joi a Consiliului Superior al Magistraturii care trebuie să emită un aviz privind reforma pensiilor magistraților. Șefa Curții Supreme a adăugat că și colegii ei percep această reformă ca fiind „o […] Articolul Șefa ÎCCJ, vot împotriva reformei pensiilor magistraților la ședința CSM. Argumentele aduse de Lia Savonea apare prima dată în PS News.
Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ proiectului guvernamental privind pensiile magistraţilor # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat un aviz negativ, joi, proiectului privind pensiile speciale ale magistraților, inițiat de Guvernul Bolojan. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ. Înainte să se ia această decizie, joi dimineață, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea, a afirmat că va vota ”categoric” împotriva noului […] Articolul Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ proiectului guvernamental privind pensiile magistraţilor apare prima dată în PS News.
Pregătiri intensificate în Turcia pentru vizita Papei Leon al XIV-lea la aniversarea Sinodului de la Niceea # PSNews.ro
Măsurile de securitate au fost intensificate de către echipele de poliție în districtul İznik din provincia Bursa, Trucia, înaintea vizitei Papei Leon al XIV-lea, liderul spiritual al catolicilor și șeful statului Vatican. Turcia reprezintă prima sa călătorie în străinătate, după preluarea atribuțiilor de pontif. Acesta se va afla în vizită în Turcia în perioada 27-30 […] Articolul Pregătiri intensificate în Turcia pentru vizita Papei Leon al XIV-lea la aniversarea Sinodului de la Niceea apare prima dată în PS News.
Un TIR a luat foc lângă stația de taxare de la Fetești. Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul spre București, blocat # PSNews.ro
Traficul este oprit joi dimineaţă, pe sensul spre Capitală al A2, din cauza unui incendiu la un TIR care transporta nitrocalcar, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti. ACTUALIZARE 09.47: Incendiul a fost lichidat. La locul evenimentului se aşteaptă un camion de la firma transportatoare pentru a prelua încărcătura neafectată. În urma măsurătorilor efectuate de […] Articolul Un TIR a luat foc lângă stația de taxare de la Fetești. Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul spre București, blocat apare prima dată în PS News.
Hidroelectrica: Procedura de selectie pentru poziţia de director general s-a încheiat fără o propunere de numire # PSNews.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că procedura de selecţie transparentă şi competitivă pentru poziţia de director general (CEO), efectuată de expertul independent selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, s-a încheiat fără o propunere de numire a unuia dintre candidaţili selectaţi de acesta […] Articolul Hidroelectrica: Procedura de selectie pentru poziţia de director general s-a încheiat fără o propunere de numire apare prima dată în PS News.
Potra denunțătorul lui Georgescu? Posibilul joc dublu al mercenarului: „Poate deține cheia înțelegerii unor mecanisme” # PSNews.ro
Fostul mercenar Horațiu Potra, recent predat autorităților române, ar putea deveni un martor-cheie esențial în ancheta privind presupusa tentativă de destabilizare a ordinii constituționale de către Călin Georgescu, datorită contactelor sale anterioare cu figuri controversate și multiple structuri de intelligence franceze, rusești, chineze și chiar românești. Foarte multă lume vorbește despre faptul că Horațiu Potra, […] Articolul Potra denunțătorul lui Georgescu? Posibilul joc dublu al mercenarului: „Poate deține cheia înțelegerii unor mecanisme” apare prima dată în PS News.
Protest de amploare la Sofia împotriva proiectului de buget pe 2026: „Nu vrem o Bulgarie a afacerilor dubioase” # PSNews.ro
Câteva mii de bulgari au ieșit miercuri în stradă, în fața Parlamentului de la Sofia, pentru a manifesta împotriva proiectului de buget pentru 2026, despre care spun că ascunde practici corupte, în ciuda creșterilor salariale prevăzute pentru sectorul public și a majorărilor de taxe. Protestatarii au înconjurat clădirea legislativului și au încercat să blocheze ieșirea […] Articolul Protest de amploare la Sofia împotriva proiectului de buget pe 2026: „Nu vrem o Bulgarie a afacerilor dubioase” apare prima dată în PS News.
Atenționare de vreme rea în toată România: Ploi torențiale în 7 județe. Unde ninge din această seară # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o avertizare cod galben de ploi torențiale în zonele montane din șapte județe. De asemenea, este în vigoare o informare meteo de vreme rea în toată țara: sunt așteptate temperaturi scăzute, ploi, ninsori și vânt puternic. România a intrat de ieri sub influența ciclonului mediteranean „ADEL” și va ieși abia […] Articolul Atenționare de vreme rea în toată România: Ploi torențiale în 7 județe. Unde ninge din această seară apare prima dată în PS News.
Recunoașterea căsătoriilor gay provoacă dispute intense în online: „Noi mergem înainte, cine vrea să rămână în urmă…” # PSNews.ro
Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să recunoască în mod oficial căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat membru, chiar dacă legislația națională nu permite astfel de uniuni. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), anunțată marți, a generat discuții intense pe platforma Reddit. Decizia a fost pronunțată în […] Articolul Recunoașterea căsătoriilor gay provoacă dispute intense în online: „Noi mergem înainte, cine vrea să rămână în urmă…” apare prima dată în PS News.
Grindeanu consideră că majorarea TVA-ului a fost o greșeală: „Încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote” # PSNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri că, la prima vedere, majorarea TVA a fost o greșeală, argumentând că a cerut o analiză la partid pe impactul pe care l-au avut măsurile fiscale luate de Executiv, iar încasările nu ar fi pe măsura creșterii cotei. „Am cerut colegilor mei să facă analiza mai mare asupra […] Articolul Grindeanu consideră că majorarea TVA-ului a fost o greșeală: „Încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote” apare prima dată în PS News.
Ministrul Ionuț Moșteanu, prins cu CV-ul falsificat. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi” # PSNews.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în perioada 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la acel moment, studii superioare. Studiile superioare pe care ministrul Ionuț Moșteanu le-a declarat în CV, în perioada respectivă, constau […] Articolul Ministrul Ionuț Moșteanu, prins cu CV-ul falsificat. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi” apare prima dată în PS News.
VIDEO PS News la Strasbourg. Vasile Dîncu propune modificarea CSAT-ului – ce atribuții ar trebui să aibă # PSNews.ro
Invitat miercuri în emisiunea Puterea Știrilor, ediție specială din Parlamentul European de la Strasbourg, europarlamentarul PSD Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării, a susținut că, în opinia sa, ar trebui extinse atribuțiileConsiliului Suprem de Apărare a Țării. „CSAT-ul cred că trebuie modificat. Trebuie să își construiască niște componente operaționale, pentru că astăzi CSAT este un […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Vasile Dîncu propune modificarea CSAT-ului – ce atribuții ar trebui să aibă apare prima dată în PS News.
Cătălin Drulă are mari probleme tocmai cu electoratul USR, după ce Ana Ciceală a decis să intre în cursa pentru Primăria București, alături de partidul SENS. Problemele lui Drulă sunt și cu Vlad Gheorghe, independent, și Dan Trifu, independent și fost colaborator al lui Nicușor Dan. Toți aceștia se luptă pe electoratul USR din capitală. […] Articolul ANALIZĂ Drulă, în război cu foștii USR-iști: de ce nu poate negocia cu Ciceală apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Parlamentul European cere o limită minimă de 16 ani pentru accesul minorilor la rețelele sociale fără acordul părinților și responsabilizarea penală a directorilor platformelor în caz de abateri repetate privind protecția minorilor. În Franța, Nicolas Sarkozy a primit o pedeapsă definitivă de închisoare pentru finanțarea ilegală a campaniei din 2012, după ce Curtea […] Articolul Știri din capitalele Europei, 26 noiembrie apare prima dată în PS News.
„Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Daniel Buda # PSNews.ro
Joi, de la ora 16:00, Marinela Angheluș vă aduce o ediție specială a emisiunii „Puterea Știrilor”, realizată chiar în Parlamentul European de la Strasbourg. Invitatul ediției este europarlamentarul Daniel Buda. Nu ratați o ediție exclusivă, cu o perspectivă europeană asupra temelor care ne privesc pe toți – joi, ora 16:00, la „Puterea Știrilor”, doar pe […] Articolul „Puterea Știrilor”, din Parlamentul European – Marinela Angheluș în dialog cu europarlamentarul Daniel Buda apare prima dată în PS News.
VIDEO PS News la Strasbourg. Vasile Dîncu: Educația digitală ar trebui introdusă în școli ca disciplină obligatorie # PSNews.ro
Într-o ediție specială Puterea Știrilor, transmisă din Parlamentul European de la Strasbourg, europarlamentarul PSD Vasile Dîncu, vicepreședinte în Comisia specială pentru Scutul democrației europene, a explicat poziția României în dezbaterea privind introducerea unei vârste minime de 16 ani pentru accesul pe rețelele sociale, dar și provocările uriașe în protejarea democrației în era digitală. „Eu sunt […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Vasile Dîncu: Educația digitală ar trebui introdusă în școli ca disciplină obligatorie apare prima dată în PS News.
Prăpăd la o școală din Cluj: învățătoarea – cu umăr dislocat, directoarea lovită, psiholoaga mușcată. Ce s-a întâmplat # PSNews.ro
Au fost scene șocante la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, marți, 25 noiembrie, unde un elev de doar nouă ani a atacat mai multe cadre didactice, dislocându-i umărul uneia dintre învățătoare. Potrivit poliției, incidentul a avut loc în timpul unei pauze și a degenerat după o neînțelegere între doi copii. „Din primele verificări a […] Articolul Prăpăd la o școală din Cluj: învățătoarea – cu umăr dislocat, directoarea lovită, psiholoaga mușcată. Ce s-a întâmplat apare prima dată în PS News.
Lovitură pentru Țoiu: Tamilia Cristescu rezolvă singură o criză internațională de care MAE nu s-a dovedit în stare # PSNews.ro
Scandalul izbucnit pe 24 noiembrie, când echipa României de pescuit din caiac a fost oprită la intrarea în Mexic – unde urma să participe la o competiție internațională – și ulterior expulzată, s-a încheiat, în cele din urmă, cu bine. Rezolvarea situației a fost posibilă și datorită implicării Tamilei Cristescu, fosta angajată a consulatului român […] Articolul Lovitură pentru Țoiu: Tamilia Cristescu rezolvă singură o criză internațională de care MAE nu s-a dovedit în stare apare prima dată în PS News.
VIDEO PS News la Strasbourg. Dîncu avertizează: Războiul dronelor nu este o joacă. Suntem în război hibrid # PSNews.ro
În ediția specială Puterea Știrilor transmisă miercuri din Parlamentul European de la Strasbourg, europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a făcut o analiză amplă a situației de securitate după noile incidente în care drone rusești au căzut pe teritoriul României. Acesta a subliniat că România nu se confruntă cu episoade izolate, ci cu o formă clară de […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Dîncu avertizează: Războiul dronelor nu este o joacă. Suntem în război hibrid apare prima dată în PS News.
VIDEO Jurnaliştii din Parlament, bruscaţi de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria. Reacția Guvernului # PSNews.ro
Jurnaliştii din Parlament au fost bruscaţi, miercuri, de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria, în momentul în care au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan. Guvernul a transmis, într-o reacţie la solicitările reprezentanţilor mass-media, că conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. În plus, Guvernul a dat asigurări reprezentanţilor presei […] Articolul VIDEO Jurnaliştii din Parlament, bruscaţi de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria. Reacția Guvernului apare prima dată în PS News.
Clasamentul vizibilității membrilor Guvernului: cine domină conversația online în ultima săptămână # PSNews.ro
Un ministru de la PSD, unul de la USR și un vicepremier apartinic se află în fruntea clasamentului vizibilității membrilor Guvernului în săptămâna 19-25 noiembrie, potrivit datelor procesate cu ajutorul NewsVibe, platformă de monitorizare media și social media. Analiza se concentrează pe expunerea online a membrilor guvernului Bolojan, cu excepția premierului, a cărui prezență constant ridicată […] Articolul Clasamentul vizibilității membrilor Guvernului: cine domină conversația online în ultima săptămână apare prima dată în PS News.
Georgescu și Simion participă separat la evenimentele de la Alba Iulia de 1 decembrie. Mobilizare online # PSNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și președintele AUR George Simion vor participa separat la evenimentele de 1 Decembrie de la Alba Iulia, organizând marșuri cu susținători în părți diferite ale orașului, transmite RTV. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu și președintele partidului AUR, George Simion, vor fi prezenți la Alba Iulia, de 1 […] Articolul Georgescu și Simion participă separat la evenimentele de la Alba Iulia de 1 decembrie. Mobilizare online apare prima dată în PS News.
Tenis de masă: Iulian Chiriţa şi-a asigurat prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori 2025, la Cluj-Napoca # PSNews.ro
Iulian Chiriţa şi-a asigurat miercuri prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă, la Cluj-Napoca, în proba de U19 dublu mixt. Este şi prima medalie pentru România la ediţia istorică găzduită la Cluj-Napoca, în BTarena, locul în care sportivul român şi-a continuat parteneriatul de succes cu jucătoarea galeză Anna Hursey. La U19 […] Articolul Tenis de masă: Iulian Chiriţa şi-a asigurat prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori 2025, la Cluj-Napoca apare prima dată în PS News.
VIDEO PS News la Strasbourg. Dîncu explică de ce este nevoie de un „Schengen militar” – marile probleme pentru Europa # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a explicat, miercuri, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, de ce Uniunea Europeană trebuie să accelereze implementarea unui Schengen militar, concept tot mai des invocat în contextul tensiunilor de securitate de pe continent. În acest context, fost ministru al Apărării, Dîncu a detaliat provocările actuale legate de mobilitatea trupelor și echipamentelor militare […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. Dîncu explică de ce este nevoie de un „Schengen militar” – marile probleme pentru Europa apare prima dată în PS News.
Cuvinte care au marcat anul 2025: ”Skibidi”, ”prompt”, ”matcha”, ”parasocial” și ”broligarhie”. Ce înseamnă fiecare # PSNews.ro
”Skibidi”, ”prompt”, ”matcha”, ”parasocial” și ”broligarhie”. Deși nu toată lumea le cunoaște semnificația, aceste cuvinte au marcat, cu siguranță, anul 2025, remarcă AFP. Matcha Acest ceai verde japonez a devenit în 2025 vedeta băuturilor care conferă ”o stare de bine” pe rețelele de socializare și în magazine. Prezentată sub forma unei pudre produsă pe bază […] Articolul Cuvinte care au marcat anul 2025: ”Skibidi”, ”prompt”, ”matcha”, ”parasocial” și ”broligarhie”. Ce înseamnă fiecare apare prima dată în PS News.
