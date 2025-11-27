Guvernul bulgar retrage proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor masive

13:10

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva anunţă că, în această iarnă, scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun, aceştia putând fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice, la preţuri între 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până la 1,3 metri şi 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între […]