„Avem meciuri grele” Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine”
Golazo.ro, 27 noiembrie 2025 15:20
Iulia Curea, antrenorul secund al naționalei României de handbal feminin, a vorbit despre obiectivul tricolorelor la Campionatul Mondial.
Se zguduie Oltenia! Câte bilete s-au vândut pentru meciul U Craiova - Mainz » O să fie o atmosferă fabuloasă # Golazo.ro
Câte bilete s-au vândut până acum pentru partida dintre Universitatea Craiova și Mainz, din runda #4 din Conference League, mai jos.
Schimbări majore la Aston Martin O legendă din Formula 1 a preluat conducerea echipei » Prima sa reacție # Golazo.ro
Adrian Newey, cel mai de succes designer de mașini din Formula 1, va fi noul director de la Aston Martin, înlocuindu-l pe Andy Cowell.
Naționala României de handbal feminin își face debutul la Campionatul Mondial, cu un duel împotriva selecționatei din Croația.
„E FCSB sau Steaua?” Presa din Serbia pune paie pe foc înainte de meciul de la Belgrad al campioanei: „Pentru cunoscătorii fotbalului e clar” # Golazo.ro
Jurnaliștii sârbi au scris despre conflictul FCSB - Steaua înainte de partida pe care campioana României o joacă la Belgrad.
Alibec, refuzat în Liga 1 Surpriza sezonului nu vrea să audă de atacantul de la FCSB: „N-ai ce să faci cu el. E vorba de atitudine!” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a declarat că nu își dorește să-l transfere pe Denis Alibec de la FCSB.
CFR, teste medicale pe banii jucătorilor Un fotbalist de la Rapid a aflat că are facturi neachitate de 6 ani, de când a făcut vizita medicală pentru trupa din Gruia # Golazo.ro
CFR Cluj a avut probleme și a fost reclamată la comisii și pentru că nu le-a plătit jucătorilor TVA-ul aferent câștigurilor, unul dintre cazuri fiind cel al lui Denis Ciobotariu
Respect pentru Belo Muzeul clubului Steaua Roșie e plin cu imagini cu Belodedici: „Fantastic! O legendă! Va fi în tribune”. Trofeul-surpriză expus # Golazo.ro
GOLAZO.ro a vizitat muzeul lui Steaua Roșie Belgrad, iar acolo am găsit mai multe poze și amintiri cu Miodrag Belodedici
FIFA riscă o bătălie în justiție Cum ar putea fi schimbată decizia controversată luată de for cu privire la suspendarea lui Cristiano Ronaldo # Golazo.ro
FIFA ar putea fi atacată la TAS, în urma deciziei controversate luate în privința lui Cristiano Ronaldo (40 de ani).
„Fă-ți bagajele, bătrâne!” FOTO. Fanii lui Bayern n-au avut milă de Neuer după greșelile colosale comise cu Arsenal » Reacția portarului # Golazo.ro
Arsenal - Bayern Munchen 3-1. Manuel Neuer a fost ținta criticilor după greșelile comise în runda #5 din Liga Campionilor.
Marele minus al lui Chivu Ce nu a reușit să facă antrenorul lui Inter în primele trei luni ale sezonului. Probleme cu vedetele? # Golazo.ro
Cristi Chivu a pierdut încă un meci mare cu Inter Milano, 1-2 cu Atletico, la Madrid. Care este punctul nevralgic al echipei nerazzurre și în Serie A, și în Champions League
Universitatea Craiova și Mainz se întâlnesc în cadrul unei partide din etapa #4 a fazei principale din Conference League.
Avem primul „11” al FCSB GOLAZO.ro a aflat echipa de start a campioanei în meciul cu Steaua Roșie. Tănase e rezervă! # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB. Care este formația de start a campioanei României în partida de la Belgrad, în rândurile de mai jos.
Mbappe e în istoria UCL Starul lui Real Madrid, hat-trick la foc automat cu Olympiacos: performanța sa fabuloasă, depășită de un singur fotbalist # Golazo.ro
OLYMPIACOS - REAL MADRID 3-4. Kylian Mbappe (26 de ani) a avut o nouă prestație magistrală în Liga Campionilor.
Baiaram, ochit de o forță a Turciei Starul de la U Craiova, în „triunghiul de foc” al Istanbulului. Cu cine s-ar duela pe extremă # Golazo.ro
Ștefan Baiaram, 22 de ani, curtat de Galatasaray, campioana ultimelor trei sezoane în Super Lig. Ar fi coechipier cu superjucători la Istanbul
Steaua Roșie - FCSB LIVE de la 22:00. Campioana României luptă pentru victorie în infernul de la Belgrad # Golazo.ro
Steaua Roșie și FCSB se vor întâlni astăzi, de la ora 22:00, pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad, în cadrul etapei #5 din grupa XXL din Europa League.
S-au încălzit în Euroligă VIDEO. GOLAZO.ro a fost la Steaua Roșie - Olympiacos: 18.000 de fani, galerii înfrățite și o atmosferă fantastică # Golazo.ro
La doar 15 minute de gazonul unde FCSB își pregătea a 5-a partidă europeană a sezonului, la Belgrad Arena, pe parchet, sub lumini, în fum de pasiune colectivă și în nebunia a aproximativ 18.000 de oameni se juca Euroliga.
Româncă la finala Nations League! Iuliana Demetrescu va arbitra meciul Germania - Spania # Golazo.ro
Iuliana Demetrescu va arbitra prima manșă a finalei din Liga Națiunilor 2025 feminin, dintre Germania și Spania.
„Suntem în rahat!” Furie în vestiarul lui Liverpool după umilința cu PSV: „E inacceptabil!” » Ce spune Arne Slot despre demitere # Golazo.ro
LIVERPOOL - PSV 1-4. Curtis Jones (24 de ani), mijlocașul campioanei Angliei, și-a găsit cu greu cuvintele după o nouă înfrângere a „cormoranilor”.
Alex Băluță, dat afară Românul a jucat doar 14 minute în SUA. Anunțul echipei și reacția jucătorului: „Niciun regret!” # Golazo.ro
Alex Băluță nu va mai continua la Los Angeles FC, întrucât clubul din MLS a decis să nu-i prelungească contractul.
„Stați pe loc 16 minute!” Sfaturi din Belgrad pentru români vizavi de situația tensionată din Serbia: „Protestele sunt de 11 luni, respectați-le” # Golazo.ro
Zvonko Milojkovic a oferit un interviu pentru GOLAZO, la Belgrad, capitală măcinată de instabilitate în ultimele 11 luni. Protestele vizavi de președintele Aleksandar Vucic continuă, iar impresarul le cere românilor care vin la meci să le respecte pentru a nu avea probleme
FCSB nu va fi singură! Câți români sunt așteptați pe „Marakana”, la meciul cu Steaua Roșie. Și-au luat bilete și la tribună # Golazo.ro
„Marakana” din Belgrad va fi plină doar pe jumătate diseară, la Steaua Roșie - FCSB
Dennis Man i-a cucerit pe olandezi Nota primită de român, după ce PSV a umilit Liverpool chiar pe Anfield: „Cel mai slab, dar excelent!” # Golazo.ro
LIVERPOOL - PSV 1-4. Jurnaliștii olandezi au analizat prestația lui Dennis Man (27 de ani) după victoria răsunătoare a echipei sale, chiar pe Anfield.
Chivu și-a criticat jucătorii E furios după înfrângerea cu Atletico: „Planul nu a funcționat” » Gestul său de după meci a uimit Italia # Golazo.ro
Atletico Madrid - Inter 2-1. Cristi Chivu, antrenorul oaspeților, s-a declarat nemulțumit de înfrângerea din etapa #5 din Liga Campionilor.
Bilete FCSB - Dinamo Campioana a pus în vânzare tichetele pentru Derby de România » Cât costă și cum pot fi achiziționate # Golazo.ro
FCSB - DINAMO. Campioana României a pus în vânzare bilete pentru al doilea Derby de România al sezonului, programat în etapa #19 din Liga 1.
„Dacă vorbesc, se oprește emisiunea” Dezvăluiri despre Sebastian Ghiță și licitații trucate de zeci de milioane de euro: „Lua tot, n-aveai nicio șansă” # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), afacerist român și patron al celor de la FC Botoșani, a vorbit despre influența uriașă pe care ar fi avut-o Sebastian Ghiță (47 de ani) în licitațiile din domeniul IT.
Bilete la CM 2026 Cum pot prinde fanii României loc la meciurile turneului final din America de Nord, dacă „tricolorii” se califică. Toate detaliile # Golazo.ro
GOLAZO.ro prezintă toate detaliile pentru fanii României: opțiuni oficiale de bilete, prețuri și pachete VIP pentru Cupa Mondială 2026.
Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an # Golazo.ro
Alexandru Stoian (17 ani), atacantul de la FCSB, s-a accidentat în meciul echipei U19 din UEFA Youth League.
Dezamăgire la Inter Președintele clubului, despre Cristi Chivu: „Evoluțiile au fost satisfăcătoare, rezultatele însă nu” # Golazo.ro
Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele celor de la Inter Milano, a vorbit despre rezultatele obținute de elevii lui Cristi Chivu (45 de ani).
Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?” # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a venit cu o soluție inedită pentru găsirea unui înlocuitor pentru Gino Iorgulescu (69 de ani), șeful Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF)
Reveniri importante la Dinamo Andrei Nicolescu, anunț important pentru suporterii „câinior”: „O săptămână mai durează” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat două reveniri importante în lotul lui Zeljko Kopic (48 de ani), chiar înaintea meciului cu Oțelul Galați.
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al lui Denis Alibec (34 de ani), a vorbit despre situația atacantului de la FCSB
Mesaj pentru U Craiova Ion Geolgău, prima apariție publică după ce a fost dat afară de FRF: „Dacă nu ieși cu zgârieturi, nu ai cum să te bucuri” # Golazo.ro
Ion Geolgău (64 de ani), fostul mare atacant al Craiovei Maxima, le-a transmis un mesaj important jucătorilor olteni înaintea partidei cu Mainz. Meciul este programat joi, 27 noiembrie, în UEFA Conference League, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și prima Sport 1.
Suferință cumplită Un mare antrenor nordic, maladie necruțătoare: „Vorbește greu”. Legătura cu România # Golazo.ro
Age Hareide, 72 de ani, fostul selecționer al Norvegiei, Danemarcei și Islandei, a fost diagnosticat cu cancer de creier. Fiul său a spus în ce stare este tehnicianul
FIFA l-a iertat pe Cristiano Ronaldo și m-a ajutat să îi ofer o foarte utilă lecție de viață unuia dintre copiii mei.
„Asta vrem în iarnă” Angelescu a anunțat principala țintă a Rapidului în mercato + Internaționalul român la care visează: „Mâine l-aș aduce” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre principala țintă „giuleștenilor” pentru perioada de transferuri din iarnă.
Două țări trag de Ronaldo Arabia Saudită îl consideră principalul ambasador. Portugalia vrea să profite de această legătură # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo, 40 de ani, a depășit cu mult granițele fotbalului. Arabia Saudită îl vede ca pe cel mai bun ambasador al său, iar Portugalia încearcă să atragă prin imaginea lui extraordinară investițiile regatului din Golful Persic
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!” # Golazo.ro
O asociație a suporterilor Stelei București a reclamat că, în grafica postului Digi Sport, echipa FCSB U19 a fost afișată cu inițialele „SB” în meciul pierdut cu 2-1 împotriva celor de la Puskas Akademia din Youth League.
„VA FI O ATMOSFERĂ NEBUNĂ” Ce a spus Thiam la conferința de presă + imagini de la antrenament cu Florin Cernat la prima deplasare europeană cu FCSB # Golazo.ro
Mamadou Thiam a transmis un mesaj de încredere la conferința de presă dinaintea confruntării cu Steaua Roșie. Fotbalistul adus de Gigi Becali de la U Cluj e convins că FCSB poate pleca cu toate punctele de la Belgrad.
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League # Golazo.ro
FCSB și Universitatea Craiova evoluează mâine în cupele europene. Cele două reprezentante ale României vor juca de la 19:45, respectiv 22:00, în Europa League și Conference League. Partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos.
FCSB, înfrângere în Youth League Puștii campioanei, învinși după ce au condus cu 1-0 » Când se joacă returul # Golazo.ro
FCSB a pierdut prima manșă a dublei cu Puskas Akademia, din UEFA Youth League, scor 1-2.
DOZAT CU OPTIMISM Elias Charalambous, mesaj războinic înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Nu joacă tunelul! Suntem pregătiți de orice” # Golazo.ro
Elias Charalambous a prefațat duelul din Europa League cu Steaua Roșie, punând accent pe încrederea în forțele proprii, deși îi laudă pe sârbi.
Reținută în Spania O luptătoare MMA a atacat un echipaj al poliției chiar în avion » Ofițerii au avut nevoie de concediu medical # Golazo.ro
Sinead Kavanagh (39 de ani), luptătoare irlandeză de MMA, a fost reținută de autoritățile spaniole după ce a atacat doi ofițeri de poliție într-un avion, în Gran Canaria.
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani, a povestit cum a primit o propunere pentru a truca un meci, atunci când echipa sa evolua în Liga 2.
Scouteri la Steaua Roșie - FCSB Doi titulari ai campioanei României urmăriți în Europa League! Avertisment la Belgrad: „Lasă văicărelile dacă vrei să pleci” # Golazo.ro
Cinci cluburi din top 5 vin să vadă Steaua Roșie - FCSB, iar Olaru și Bîrligea sunt printre jucătorii urmăriți.
Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică # Golazo.ro
A apărut un nou episod din podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea. Invitat: Valeriu Iftime
Complex sportiv nou în București Anunțul primarului de la Sectorul 2 despre construția din Capitală # Golazo.ro
Rareș Hopincă (41 de ani), primarul Sectorului 2, a anunțat că va propune Consiliului Local două proiecte importante, dintre care unul prevede construirea unui parc sportiv destinat locuitorilor din sectorul condus de acesta.
Laude pentru Ținta lui FCSB Adrian Mititelu, despre fundașul dorit de campioană: „A profitat de o clauză din contract” # Golazo.ro
Adrian Mititelu (57 de ani), patronul celor de la FCU Craiova, a vorbit despre Andre Duarte (28 de ani), fundașul dorit de la FCSB.
Steaua Roșie - FCSB. Denis Alibec, atacantul campioanei, nu a putut face deplasarea la Belgrad pentru duelul din etapa #5 din Europa League.
Liga Campionilor Trei români sunt implicați în meciuri importante din etapa #5 a competiției » Programul + Clasamentul actualizat # Golazo.ro
Etapa #5 din Liga Campionilor continuă astăzi cu dueluri interesante.
