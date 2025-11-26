Mesaj pentru U Craiova Ion Geolgău, prima apariție publică după ce a fost dat afară de FRF: „Dacă nu ieși cu zgârieturi, nu ai cum să te bucuri”
Golazo.ro, 26 noiembrie 2025 22:20
Ion Geolgău (64 de ani), fostul mare atacant al Craiovei Maxima, le-a transmis un mesaj important jucătorilor olteni înaintea partidei cu Mainz. Meciul este programat joi, 27 noiembrie, în UEFA Conference League, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și prima Sport 1.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
22:50
Reveniri importante la Dinamo Andrei Nicolescu, anunț important pentru suporterii „câinior”: „O săptămână mai durează” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat două reveniri importante în lotul lui Zeljko Kopic (48 de ani), chiar înaintea meciului cu Oțelul Galați.
Acum o oră
22:20
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al lui Denis Alibec (34 de ani), a vorbit despre situația atacantului de la FCSB
22:20
Mesaj pentru U Craiova Ion Geolgău, prima apariție publică după ce a fost dat afară de FRF: „Dacă nu ieși cu zgârieturi, nu ai cum să te bucuri” # Golazo.ro
Ion Geolgău (64 de ani), fostul mare atacant al Craiovei Maxima, le-a transmis un mesaj important jucătorilor olteni înaintea partidei cu Mainz. Meciul este programat joi, 27 noiembrie, în UEFA Conference League, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și prima Sport 1.
22:00
Suferință cumplită Un mare antrenor nordic, maladie necruțătoare: „Vorbește greu”. Legătura cu România # Golazo.ro
Age Hareide, 72 de ani, fostul selecționer al Norvegiei, Danemarcei și Islandei, a fost diagnosticat cu cancer de creier. Fiul său a spus în ce stare este tehnicianul
Acum 2 ore
21:50
FIFA l-a iertat pe Cristiano Ronaldo și m-a ajutat să îi ofer o foarte utilă lecție de viață unuia dintre copiii mei.
21:20
„Asta vrem în iarnă” Angelescu a anunțat principala țintă a Rapidului în mercato + Internaționalul român la care visează: „Mâine l-aș aduce” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre principala țintă „giuleștenilor” pentru perioada de transferuri din iarnă.
21:20
Două țări trag de Ronaldo Arabia Saudită îl consideră principalul ambasador. Portugalia vrea să profite de această legătură # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo, 40 de ani, a depășit cu mult granițele fotbalului. Arabia Saudită îl vede ca pe cel mai bun ambasador al său, iar Portugalia încearcă să atragă prin imaginea lui extraordinară investițiile regatului din Golful Persic
21:10
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!” # Golazo.ro
O asociație a suporterilor Stelei București a reclamat că, în grafica postului Digi Sport, echipa FCSB U19 a fost afișată cu inițialele „SB” în meciul pierdut cu 2-1 împotriva celor de la Puskas Akademia din Youth League.
21:00
„VA FI O ATMOSFERĂ NEBUNĂ” Ce a spus Thiam la conferința de presă + imagini de la antrenament cu Florin Cernat la prima deplasare europeană cu FCSB # Golazo.ro
Mamadou Thiam a transmis un mesaj de încredere la conferința de presă dinaintea confruntării cu Steaua Roșie. Fotbalistul adus de Gigi Becali de la U Cluj e convins că FCSB poate pleca cu toate punctele de la Belgrad.
Acum 4 ore
20:30
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League # Golazo.ro
FCSB și Universitatea Craiova evoluează mâine în cupele europene. Cele două reprezentante ale României vor juca de la 19:45, respectiv 22:00, în Europa League și Conference League. Partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos.
20:30
FCSB, înfrângere în Youth League Puștii campioanei, învinși după ce au condus cu 1-0 » Când se joacă returul # Golazo.ro
FCSB a pierdut prima manșă a dublei cu Puskas Akademia, din UEFA Youth League, scor 1-2.
20:30
DOZAT CU OPTIMISM Elias Charalambous, mesaj războinic înainte de meciul cu Steaua Roșie: „Nu joacă tunelul! Suntem pregătiți de orice” # Golazo.ro
Elias Charalambous a prefațat duelul din Europa League cu Steaua Roșie, punând accent pe încrederea în forțele proprii, deși îi laudă pe sârbi.
20:30
Reținută în Spania O luptătoare MMA a atacat un echipaj al poliției chiar în avion » Ofițerii au avut nevoie de concediu medical # Golazo.ro
Sinead Kavanagh (39 de ani), luptătoare irlandeză de MMA, a fost reținută de autoritățile spaniole după ce a atacat doi ofițeri de poliție într-un avion, în Gran Canaria.
20:10
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la FC Botoșani, a povestit cum a primit o propunere pentru a truca un meci, atunci când echipa sa evolua în Liga 2.
19:40
Scouteri la Steaua Roșie - FCSB Doi titulari ai campioanei României urmăriți în Europa League! Avertisment la Belgrad: „Lasă văicărelile dacă vrei să pleci” # Golazo.ro
Cinci cluburi din top 5 vin să vadă Steaua Roșie - FCSB, iar Olaru și Bîrligea sunt printre jucătorii urmăriți.
19:10
Valeriu Iftime la podcastul TOP LEVEL Președintele revelației FC Botoșani, în dialog cu Țepelin și Udrea despre fotbal, blaturi, pariuri și politică # Golazo.ro
A apărut un nou episod din podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea. Invitat: Valeriu Iftime
19:00
Complex sportiv nou în București Anunțul primarului de la Sectorul 2 despre construția din Capitală # Golazo.ro
Rareș Hopincă (41 de ani), primarul Sectorului 2, a anunțat că va propune Consiliului Local două proiecte importante, dintre care unul prevede construirea unui parc sportiv destinat locuitorilor din sectorul condus de acesta.
19:00
Laude pentru Ținta lui FCSB Adrian Mititelu, despre fundașul dorit de campioană: „A profitat de o clauză din contract” # Golazo.ro
Adrian Mititelu (57 de ani), patronul celor de la FCU Craiova, a vorbit despre Andre Duarte (28 de ani), fundașul dorit de la FCSB.
Acum 6 ore
18:20
Steaua Roșie - FCSB. Denis Alibec, atacantul campioanei, nu a putut face deplasarea la Belgrad pentru duelul din etapa #5 din Europa League.
18:10
Liga Campionilor Trei români sunt implicați în meciuri importante din etapa #5 a competiției » Programul + Clasamentul actualizat # Golazo.ro
Etapa #5 din Liga Campionilor continuă astăzi cu dueluri interesante.
18:10
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon # Golazo.ro
FCSB va înfrunta la Belgrad nu una dintre cele mai bogate echipe din Europa de Est, dar și o atmosferă care te face să tremuri
18:00
Dinamo va juca astăzi, de la 19:45, pe terenul celor de la Kielce, în etapa #9 din Liga Campionilor. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro şi în direct la Prima Sport 4, Digi Sport 4 și în format livetext pe GOLAZO.ro.
17:30
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028” # Golazo.ro
Dinamo a anunțat prelungirea contractului fundașului dreapta Maxime Sivis, 27 de ani
17:20
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat” # Golazo.ro
Foti Tona, kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, dezvăluie un incident halucinant petrecut în cabinetul de masaj.
17:10
Declinul unui stadion FOTO . Arena din SUA care a găzduit Jocurile Olimpice e acum abandonată și plină de graffiti # Golazo.ro
Stadionul „Alonzo Herndon” din statul american Georgia a ajuns într-o stare deplorabilă după ce, în urmă cu 29 de ani, găzduia turneul de hochei pe iarbă de la Jocurile Olimpice.
17:10
„Nu iau nimic de bun” Vladan Milojevic nu se lasă adormit de declarațiile lui Gigi Becali: „Îl cunoaștem toți cine e!” # Golazo.ro
Vladan Milojevic, tehnicianul celor de la Steaua Roșie, a prefațat meciul cu FCSB, care recunoaște că vine într-un moment greu pentru echipa sa. Tehnicianul laudă însă jocul elevilor săi și vrea o reacție mâine seară, pe teren.
Acum 8 ore
16:50
Istiqlol Dushanbe - Al Nassr Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a fost lăsat în afara lotului la meciul din Liga Campionilor Asiei # Golazo.ro
Istiqlol Dușanbe – Al Nassr. Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul portughez al oaspeților, a fost lăsat în afara lotului de conaționalul său, Jorge Jesus (71 de ani), pentru duelul din Liga Campionilor Asiei 2.
16:50
Rivalitate în 760 de metri GOLAZO.ro îți prezintă stadionul unde va juca FCSB cu Steaua Roșie: cum e gazonul și cât de aproape e Partizan, marea rivală a gazdelor # Golazo.ro
GOLAZO.ro a realizat un reportaj la Belgrad, a vizitat stadionul Stelei Roșii și a surprins câteva cadre din dronă pentru a vedea distanța scurtă între această arenă și cea a rivalei Partizan.
16:40
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre abuzurile din gimnastica românească și lipsa reacțiilor din partea marilor campioane.
16:30
Salah, pus la zid Jamie Carragher, dezamăgit: „Îl aud vorbind doar când este ales omul meciului sau vrea un nou contract” # Golazo.ro
Jamie Carragher, jucător cu peste 700 de meciuri pentru Liverpool, îi cere lui Mohamed Salah explicații pentru forma slabă a echipei.
16:20
Presiuni pe liderul din Formula 1 Verstappen și tatăl său, atac la adresa lui Lando Norris: „Se concentrează doar pe Max și uită să frâneze în prima curbă” # Golazo.ro
Max Verstappen, pilot la Red Bull, și tatăl său Jos pun presiune pe liderul din Formula 1, Lando Norris, cu două etape înainte de încheierea sezonului.
16:10
„Nenorocit murdar!” Explozia de furie a lui Mbappe împotriva arbitrului. L-a jignit de 3 ori. În franceză! # Golazo.ro
Kylian Mbappe are trei meciuri consecutive fără gol marcat la Real Madrid și frustrarea lui s-a simțit la egalul cu Elche, insultând de trei ori arbitrul în franceză. Riscă să fie pedepsit de Comisia de Disciplină
16:00
„E mai probabil să plece” O legendă a Barcelonei a tras un semnal de alarmă cu privire la situația lui Hansi Flick # Golazo.ro
Lobo Carrasco (66 de ani), fostul mare fotbalist al celor de la Barcelona, a vorbit despre situația lui Hansi Flick (60 de ani) pe banca tehnică a catalanilor.
15:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre tăcerea Nadiei Comăneci, după dezvăluirile despre abuzurile din gimnastică.
15:10
Neymar, accidentări fără sfârșit An încheiat pentru superstarul brazilian. Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Neymar, jucătorul lui Santos, s-a accidentat și ar putea lipsi de pe teren până în 2026.
15:00
„Poate fi 7-0, dar și 0-3” Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur”. Adevărul șocant al excluderii lui Radonjic # Golazo.ro
Zvonko Milojkovic a descusut-o pe Steaua Roșie într-un interviu pentru GOLAZO.ro și a tras o concluzie: poate câștiga lejer cu FCSB, dar nu e exclus nici un eșec dur.
Acum 12 ore
14:50
Amenințată cu moartea Paige Spiranac, victima hărțuirii online, după ce a fost acuzată că a trișat la un turneu de golf: „Unii îmi spun să mă sinucid” # Golazo.ro
Paige Spiranac (32 de ani), fosta jucătoare de golf, a dezvăluit că a primit numeroase amenințări cu moartea, în urma unor controverse apărute la un turneu care a adunat mai mulți creatori de conținut.
14:20
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter # Golazo.ro
Lorenzo Buffon, fostul mare portar al lui AC Milan, a decedat, marți. Avea 95 de ani.
13:50
~ „Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat. A blocat ușa, fetele au plecat plâ # Golazo.ro
Toni Fota ne-a acordat un interviu în exclusivitate în care a povestit cum au stat lucrurile. De notat e faptul că, conform surselor GOLAZO, plângerea nu a primit număr de înregistrare, deși s-a solicitat acest fapt.
13:30
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a vorbit despre ultima deciziei a Comitetului Internațional Olimpic.
13:20
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis # Golazo.ro
Tragerea la sorți a grupelor CM 2026, programată pe 5 decembrie, ar putea deschide și calea celor mai puternice patru echipe spre semifinalele și finala Mondialului. Protejate de FIFA
12:50
Cum poate fi învinsă Steaua Roșie Mihai Stoica, despre adversara din etapa #5 din Europa League: „Au început și ei să aibă probleme” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a prefațat partida din etapa #5 din Europa League.
12:30
12:20
FCSB a lăsat acasă 5 jucători Lotul deplasat de campioana României la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB. Cinci jucători nu au prins lotul pentru partida de la Belgrad. Detalii, în rândurile de mai jos.
12:10
Steaua Roșie - FCSB. Denis Alibec, atacantul campioanei, nu a putut face deplasarea la Belgrad pentru duelul din etapa #5 din Europa League.
12:00
„Ce nu are Steaua” Belodedici, comparație între Steaua Roșie și FCSB, căreia îi spune tot Steaua # Golazo.ro
Miodrag Belodedici, 61 de ani, a fost primul jucător care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite: Steaua (1986) și Steaua Roșie (1991)
11:40
CHELSEA - BARCELONA 3-0. Lamine Yamal a avut o prestație ștearsă în Liga Campionilor, motiv pentru internauți să-l ironizeze pe starul catalanilor prin câteva meme-uri sugestive.
11:40
Campionatul Mondial de handbal feminin Astăzi, primele partide din cadrul turneului final din Olanda și Germania # Golazo.ro
A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin începe astăzi, când sunt programate patru partide.
11:20
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!” # Golazo.ro
Chelsea - Barcelona 3-0. Alan Shearer (55 de ani), fost mare atacant englez, a desființat apărarea catalanilor, după meciul din etapa #5 din Liga Campionilor.
11:10
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani # Golazo.ro
Penny Oleksiak a fost suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Înotătoarea este sportiva care a cucerit cele mai multe medalii pentru Canada la Jocurile Olimpice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.