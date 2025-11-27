Instanța din Grecia a refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România. Decizia poate fi contestată
Gândul, 27 noiembrie 2025 15:50
Magistrații Curții de Apel din Salonic au refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România. Fostul edil nu a fost prezent în sală la pronunțarea deciziei, deoarece ar fi fost internat în spital, potrivit Antena 3. Sorin Oprescu a invocat, anterior, că este bolnav și că penitenciarele din România nu îndeplinesc condițiile necesare. Decizia poate fi […]
România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei # Gândul
Ediția specială de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a găzduit un dialog cu jurnalistul Marius Tucă dedicat împlinirii unui an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a instalării unei noi formule de guvernare. În viziunea cunoscutului jurnalist, tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan semnifică o opoziție fățișă față de ideologia […]
Ce preț au cozonacii de Crăciun în marile cofetării. Prețurile au explodat în 2025, iar unul poate costa și 200 de lei # Gândul
Sărbătorile de iarnă vin cu miros de cozonac cald, dar și cu prețuri pe măsură. În 2025, cozonacii de Crăciun din cofetăriile artizanale sau de lux nu mai sunt doar desertul tradițional al vremurilor bune, ci au devenit un produs de lux, iar pentru unii, prețul poate urca la sute de lai pe bucată. Prețurile […]
Putin spune că e gata să dea cu subsemnatul că nu atacă Europa. E de acord cu planul lui Trump și pune condiții pentru oprirea războiului din Ucraina # Gândul
Putin anunță că este gata să dea cu subsemnatul că nu atacă Europa. Liderul rus prezintă condițiile încetării războiului din Ucraina. Rusia este gata să consemneze pe hârtie absența planurilor agresive față de Europa, a transmis Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin spune că este gata să discute fiecare punct al planului de pace privind […]
Ce trebuie să faci dacă întâlnești acest indicator rutier. A apărut în 2020, dar puțini șoferi știu ce înseamnă # Gândul
Un indicator rutier care înfățișează o mașină cu trei ocupanți există încă din 2020. Cu toate acestea, este rar întâlnit în traficul zilnic. Motivele pentru care este rar utilizat și semnificația sa rămâne în continuare pentru unii o sursă de confuzie. Poate fi și o sursă pentru amenzi de circulație. Din 2020, în Germania au […]
Începând de sâmbătă, 29 noiembrie, Primăria Capitalei va da startul evenimentelor pregătite pentru sărbătorile de iarnă. Anul luminițele de sărbători din București vor lumina întreg orașul începând de ajunul Sfântului Andrei, când începe și ediția 18 a Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Luminițele de sărbători se vor aprinde în București la ora 18.00 pe […]
FOTO. Alina Laufer, despre posibilitatea de a-și MĂRI din nou familia. ”Nu excludem să avem încă un copil în viitor” # Gândul
Alina Laufer a vorbit despre eventualitatea de a deveni din nou mămică. Aceasta are patru copii. Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi au devenit părinți de gemeni, un băiețel și […]
Uniunea Europeană ar putea începe discuțiile pentru pachetul 20 de sancțiuni împotriva Rusiei în ianuarie anul viitor # Gândul
Uniunea Europeană va începe discuțiile pentru cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei la începutul anului următor, anunță Politico. Discuțiile vor începe în luna ianuarie deoarece, în acest moment, nu sunt o prioritate, anunță un oficial european. Discuțiile informale privind impunerea unui nou pachet de sancțiuni asupra Rusiei, în special întocmirea listelor cu domeniile […]
Cum s-au anulat alegerile din 2024 pentru a i se face culoar lui Nicușor Dan. Tucă: Puteau să anuleze turul întâi, dar au anulat cu totul # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Gândul Ionuț Cristache și Marius Tucă au analizat, la un an de la anularea alegerilor din 24 noiembrie 2024, mecanismele și interesele din spatele acestui eveniment unic după Revoluție. Marius Tucă a explicat de ce este evident că anularea alegerilor de către CCR a avut ca obiectiv […]
Test de logică | Aceste două dormitoare par identice, dar nu sunt. Identificați cele 4 diferențe # Gândul
Gândul.ro vă propune astăzi un test de logică. Două imagini care par identice, însă nu sunt, cele două ascund patru diferențe. Puzzle-urile „Găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă de a-ți antrena abilitățile de observare și de a-ți antrena creierul rapid. Provoacă-te să găsești toate cele patru diferențe subtile în frumoasa scenă din dormitor înainte ca […]
Bulă este oprit de un polițist de la Rutieră: – Domnule, de ce circulați pe trotuar? – Păi pe unde ați vrea să merg, domnule polițist! Pe stradă nu am voie, că nu am permis. Să râdem în continuare Bancul de vineri | Soțul, soția și ouăle-ochiuri Într-o dimineață soția pregătea micu-dejun. În momentul în […]
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici # Gândul
Săptămâna 24-30 noiembrie vine cu vești grele pentru unele zodii. Runele aduc urgane puternice. Furtunile nu vin degeaba în viața acestor zodii. Mihai Voropchievici anunță însă că majoritatea nativilor se vor bucura de victorii și șanse mari de reușită. Horoscopul runelor este cu mesaje foarte importante în această perioadă pentru majoritatea zodiilor. Unele vor avea […]
Ai putea fi copleșit dacă ai prea multe lucruri de făcut în același timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 28 noiembrie 2025. Berbec Din punct de vedere mental, astăzi vei avea o zi foarte bună. Vei descoperi că poți face față oricărei provocări intelectuale care ți se va ivi în cale. […]
Macron introduce serviciul militar voluntar în Franța: zece luni de instrucție și 800 de euro pe lună pentru tinerii de peste 18 ani # Gândul
Președintele Emmanuel Macron a dezvăluit joi, detaliile noului serviciu militar voluntar care va fi instituit în Franța, începând de vara viitoare. Potrivit datelor BFMTV și Le Figaro, acest angajament de zece luni este deschis tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care vor fi recompensați cu 800 de euro pe lună pentru […]
Diana Buzoianu sesizează procurorii în cazul fostului șef Romsilva, care a primit ilegal prima de 100.000 de euro # Gândul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție raportul Corpului de Control privind Direcția Silvică Arad. Documentul evidențiază pierderi financiare masive, investiții plătite dar inexistente în teren și acordarea ilegală a unei prime de pensionare de 100.000 de euro fostului director al Romsilva, Teodor Țigan, care a […]
Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă organizată la CET Progresul, că fuziunea dintre componenta de producție a energiei și cea de transport este cea mai bună soluție pentru eficientizarea sistemului de termoficare din București. „Din punctul nostru de vedere al bucureștenilor, această problemă a termiei este […]
Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia: pregătește un plan de transfer a 800.000 de soldați NATO în Est # Gândul
O serie de generali și ofițeri superiori ai Germaniei s-au strâns, în urmă cu doi ani și jumătate, într-un complex militar din Berlin, ca să lucreze la ceea ce urma să devină un ambițios plan de război, dezvăluie astăzi Wall Street Journal. Presa relatează că aceiași oameni au de gând să pună în aplicare acest […]
Clubul Diplomaților a găzduit miercuri seara Gala Mari Sportivi 2025, organizată de ProSport. La eveniment au participat nume uriașe din sport precum înotătorul David Popovici, Cătălin Chirilă, Simona Radiș, Ancuța Bodnar, fostul mare fotbalist Gică Popescu, președintele COSR Mihai Covaliu, fostul președinte LPF Dumitru Dragomir, președinți de federații și foști sportivi importanți din România. David Popovici a […]
FOTO. Ce relație are Andreea Bălan cu fiicele sale. ”Nu ies din CUVÂNTUL meu, au fost crescute așa” # Gândul
Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a spus ce fel de mămică este și ce relație are cu cele două fetițe ale sale, Ella și Clara. Andreea Bălan s-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu. În ceea […]
Fosta noră a lui Trump îi supără pe greci. Ambasadoarea SUA la Atena a purtat o ținută strâmtă și transparentă la un eveniment formal # Gândul
Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, a ajuns în centrul unui scandal mediatic, după ce a apărut la un eveniment organizat de Camera de Comerț Americano-Elenă, de Ziua Recunoștinței, la care au participat și alți diplomați și oficiali, într-o ținută extrem de strâmtă și care nu a lăsat nimic la voia imaginașiei. Fosta personalitate […]
Lotul 3 Pietrosele-Buzău al autostrăzii A7, dat în circulație. Imagini spectaculoase din dronă cu noul tronson # Gândul
Joi se dau în circulație aproximativ 14 kilometri din lotul 3 al tronsonului Ploiești-Buzău al Autostrăzii Moldovei (A7), care vor asigura legătura continuă între București și Focșani pe o distanță de aproximativ 200 de kilometri. Lotul 3 Pietroasele-Buzău din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat, joi, urmând să fie dat în circulație pe parcursul zilei. […]
Mirajul cifrelor. Cum de a scăzut deficitul bugetar, așa cum se laudă ministrul Alexandru Nazare, dar economia abia se târăște și încasările de la buget gâfâie? Cheia e la creșterea PIB și la inflație. Ar fi de bine dacă nu ar fi de rău # Gândul
Deficitul bugetar a scăzut de la 6,2% din PIB în primele 10 luni din 2024 la 5,7% din PIB în aceeași perioadă din 2025, în aplauzele Comisiei Europene, care a suspendat procedura de deficit excesiv pentru statele membre UE, inclusiv pentru România. „În primul rând este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de anul trecut, […]
Iată care este semnificația bradului de Crăciun și când s-a împodobit prima dată. Semnificația bradului de Crăciun este legată de viața eternă, de vitalitate și speranță. Inițial, a fost văzut ca o tradiție păgână legată de solstițiul de iarnă, dar, cu timpul, a fost preluată de creștini. Semnificația bradului de Crăciun este strâns legată de […]
România nu are nevoie doar de autostrăzi și de drumuri expres pentru ca transportatorii să poată avea un randament la nivelul colegilor lor din vest. România are nevoie și de parcări unde șoferii de camion să fie în siguranță. Declarația a fost făcută de Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din […]
Pas decisiv în procesul de aderare la OCDE. România a primit avizul pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale # Gândul
România a primit al 17-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE, anunţă secretarul de stat în MAE Luca Niculescu. Avizul Grupului de lucru al OCDE vizează combaterea mitei în operațiunile economice internaționale și este un pas decisiv în procesul de aderare la Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică. Obținerea avizului formal reprezintă un […]
Zodia binecuvântată în ultima săptămână din noiembrie, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Universul îi va oferi șansa potrivită # Gândul
Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, în ultima săptămână din luna noiembrie este o zodie binecuvântată. Acești nativi vor avea o mare bucurie la final de toamnă. Pe 25 și 29 noiembrie se produce o conjuncție între Lună și planetele grele ale sistemului solar – Pluton, Saturn și Neptun, spune Cristina Demetrescu. Fenomenul aduce energii foarte puternice […]
Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid # Gândul
Chiar dacă pandemia de COVID-19 a paralizat planeta, China continuă cercetările în domeniul virusologiei și creează un nou virus mortal, arată Berliner Zeitung. Indiferent dacă virusul pandemiei a venit din natură sau de la Institutul de Virusologie din Wuhan, China continuă să facă cercetări în acest domeniu. Acestea implică experimente în care virusurile sunt făcute […]
Adunarea Generală a INTERPOL a ales șase noi membri pentru a face parte din Comitetul Executiv: Președintele, Vicepreședintele pentru Asia și Delegații pentru Africa, Asia și Europa. Comitetul Executiv este responsabil pentru furnizarea de îndrumări strategice, supravegherea implementării deciziilor Adunării Generale și asigurarea alinierii cu prioritățile Organizației. Membrii își desfășoară mandatele pentru trei ani, cu […]
Un român a circulat cu de peste trei ori viteza legală în Austria și a mai trecut și pe roșu. Care au fost consecințele # Gândul
Un șofer român de 27 de ani a fost surprins de radar circulând cu 115 km/h în Austria, într-o zonă în care limita de viteză era de 30 km/h. Bărbatul a încălcat mai multe reguli de circulație. Șoferul român circula cu viteză marți, 25 noiembrie, în localitatea Kathal, din statul federal austriac Stiria. El a […]
Super agenția de stat AMEPIP, care controlează toate companiile de stat, are o nouă conducere # Gândul
Guvernul a selectat joi, un președinte și doi vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Instituția va fi condusă de Anișoara Ulcelușe-Pîrvan, iar în funcțiile de vicepreședinți au fost numiți Bogdan-Codruț Stănescu și Oana-Mihaela Petrescu, fost CEO al Blue Air. Deși recrutarea la Hidroelectrica a eșuat, compania clujeană ARC Consulting a […]
FOTO. Eugenia Șerban a avut de tras din cauza unui fan. ”Erau scrisori chiar și de AMENINȚARE, că eu voi fi a lui și doar a lui” # Gândul
Actrița Eugenia Șerban, în vârstă de 56 de ani, s-a confruntat cu neplăceri din cauza unui admirator care făcuse o obsesie pentru ea. Eugenia Șerban este o cunoscută actriță. În plan personal aceasta a fost căsătorită cu un bărbat de origine arabă, de care a divorțat când fiul său, Lorans Fawaz Bataineh, avea doi ani. […]
Pei, „diva care mănâncă și fuge”. O auto-proclamată influenceriță culinară a fost arestată la New York. Ce potop de acuzații i se aduc # Gândul
Poliția din New York a reținut o femeie acuzată că a luat masa în mai multe restaurante de lux și apoi a refuzat să plătească pentru preparatele extravagante. Pei Chung, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată după ce, în luna octombrie, cel puțin șapte restaurante au reclamat-o și, în același timp, au […]
Scăderea prețului la energia electrică nu a fost introdusă în ședința CSAT pentru că Ilie Bolojan nu a dat „un aviz formal”/ Ministrul Energiei: Propunerea a ajuns și la Nicușor Dan # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că proiectul privind scăderea prețului la energie pe care l-a propus pentru ședința CSTA nu a primit „un aviz formal” din partea premierului Ilie Bolojan. Ivan spune că a trimis acest proiect și către președintele Nicușor Dan. „Am transmis această problemă către […]
Semnul ciudat care a apărut la metroul din Bucureşti. Ce reprezintă, de fapt, pătratele negre şi albe alăturate # Gândul
Care este semnul ciudat care a aparut la metroul din București. Iată ce reprezintă, de fapt, pătratele negre şi albe alăturate. La unele stații de metrou din București a fost observat un semn neobișnuit, cu pătrate negre și albe, care a stârnit curiozitate și întrebări în rândul călătorilor. Deși la început mulți s-au întrebat dacă […]
Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului arată că victoria Rusiei nu este inevitabilă. Ritmul real al ofensivei trupelor ruse arată că o cucerire rapidă a întregii regiuni Donețk este puțin probabilă, în ciuda declarațiilor Kremlinului. ISW precizează că, dacă armata rusă va continua să avanseze cu viteza actuală, va putea cuceri complet regiunea Donețk nu mai […]
Romsilva scoate la vânzare 16.000 de pomi de Crăciun. Prețurile pentru achiziţia directă de la ocoalele silvice pornesc de la o sumă modică # Gândul
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va scoate la vânzare, în această iarnă, peste 16.000 de pomi de Crăciun. Brazii pot fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice, la preţuri între 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până la 1,3 metri şi 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între 2 […]
Iată când se pune grâu la încolţit pentru Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, și de ce trebuie să respecți tradiția. Adesea, grâul se pune la încolțit în ziua de 30 noiembrie, dar dacă este să respectăm întru totul tradiția, grâul se pune la încolțit în prima oră a zilei Sfântului Andrei. Prin urmare, ar […]
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a spus că Denis Alibec nu are loc la echipa sa fiindcă atacantul ar strica atmosfera în vestiar. Denis Alibec a revenit în vară la FCSB, dar a lipsit mult din cauza problemelor medicale. A marcat un gol pentru FCSB, în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița, […]
Doru Bușcu despre numirile ciudate făcute de Ilie Bolojan. Cine este și ce sfori trage Florin Vlădică, un fel de Potra al premierului # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat pe tema numirilor controversate din echipa premierului Ilie Bolojan. Astfel, Oana Gheorghiu nu este singura persoană a cărei competență în materie de guvernare ridică semne de întrebare, ci și un alt consilier care are legături cu oamenii de afaceri condamnați […]
Oficialul Rapidului, Mauro Pederzoli, va aduce un mijlocaş din Serie A. Rapid e pe primul loc în Superliga, cu 35 de puncte, la două distanță de locul doi, FC Botoşani, și pentru a câștiga titlul, șefii vor să întărească echipa în iarnă. Mauro Pederzoli e în Italia pentru a negocia cu un decar din Serie […]
Victor Ponta îl ironizează pe ministrul Ionuţ Moşteanu: „Dacă îmi ‹greşeam› diploma de la BIOTERA, jucam biliard și mă înscriam în USR” # Gândul
Fostul premier al României, Victor Ponta, remarcă diferenţa dintre maniera părtinitoare în care este tratat de către cei din propriul partid şi din Guvern, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu(USR), cu privire la studiile pe care spune că le-a făcut dar nu le-a făcut faţă de cum ar fi fost tratat un ministru membru al unui alt […]
FOTO. Cum se menține în formă Mihela Tatu. ”Am mereu grijă să mă ridic de la MASĂ fără să mă satur” # Gândul
Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a explicat ce anume face pentru a se menține în formă și pentru a se simți cât mai bine. Mihaela Tatu a dat detalii despre cum reușește să se mențină în formă. Vedeta TV a explicat, pentru revista Viva, că este foarte atentă în ceea ce privește […]
Vânzările de pește ating niveluri record în perioada Postului de Crăciun. Aproape în fiecare săptămână există câte o dezlegare, iar în aceste zile, raioanele cu produse pescărești sunt luate cu asalt. La toate magazinele specializate și în supermarketuri se găsește o ofertă variată, de la pești autohtoni la specii exotice, în diverse dimensiuni și formate, […]
Fostul jucător de la FCSB nu a confirmat nici în MLS și clubul îi încheie contractul. „Nu am niciun regret” # Gândul
Alex Băluță nu va mai juca la Los Angeles FC, după ce echipa din MLS a anunțat că nu-i prelungește contractul. Fostul jucător de la FCSB va intra în MLS Re-Entry Process. Băluță a ajuns gratis la Los Angeles FC, după ce FCSB a decis să încheie acordul cu jucătorul de 32 de ani. Acum […]
Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite # Gândul
La examenul de rezidențiat din 16 noiembrie 2025, din rândul primilor 200 de candidați, în ordinea mediilor, opțiunile s-au concentrat în special asupra cardiologiei și a specialităților de medicină estetică. Specializările precum medicina de familie sau ATI au fost ocolite de viitori medici. Dermato-venerologia s-a ocupat prima, având doar 60 de locuri disponibile la nivel […]
Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea” # Gândul
Cristina Pîrv a transmis un mesaj emoționant pentru Gică Hagi, la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport. Astfel, cea mai bună jucătoare de volei din istoria României și-a deschis academie, chiar pe stilul lui Gică Hagi în fotbal. De asemenea, fosta mare jucătoare de volei a vorbit despre asta și a recunoscut că a fost […]
Razie DIICOT în Vama Constanța. Grave acuzații de constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere # Gândul
Joi dimineață, DIICOT efectuează ample percheziții la sediul unui cunoscut operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane într-un dosar în care este vizat un grup infracțional organizat care folosea documente falsificate pentru import-export de produse petroliere. Procurorii DIICOT ridică la acest moment înscrisuri din Vama Constanța, perchezițiile vizând 37 de locații. Există acuzații de […]
Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează” # Gândul
În urma dezvăluirilor presei, ministrul Ionuţ Moşteanu a postat pe pagina sa de facebook un text însoţit de o fotografie a unei diplome din care reiese că este inginer, de profesie. Ministrul Moşteanu a completat un CV, pe vremea când era consiliere de ministru şi membru în CA la TAROM, că este absolvent al Universităţii […]
Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii # Gândul
Convorbirea telefonică dintre trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și consilierul principal al Kremlinului, Yuri Ushakov, a fost probabil interceptată de un serviciu de informații străin, scriu jurnaliștii de la The Wall Street Journal, citând mai multe surse. Un oficial din domeniul securității a declarat pentru WSJ că principalul suspect este o țară europeană, […]
