Mama care şi-a înjunghiat fetiţa de 10 ani a fost arestată preventiv. Ce spun procurorii
Digi24.ro, 27 noiembrie 2025 15:50
Femeia din Timişoara care a înjunghiat-o în somn, marţi, pe fiica sa de 10 ani, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Procurorul de caz a început urmărirea penală împotriva acesteia, pentru tentativă de omor.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
16:20
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol de la Guvern, lângă Arcul de Triumf: „Nu e un beneficiu discreționar” # Digi24.ro
Guvernul i-a alocat, în ședința de joi, președinței Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) locuință de protocol, în nordul Capitalei, lângă Arcul de Triumf. Este vorba despre un apartament cu 5 camere, de 282 de metri pătrați.
16:20
Ionuț Moșteanu a absolvit anii III și IV într-un singur an universitar. Legea le permitea acest lucru „studenților excepționali” # Digi24.ro
În continuarea scandalului legat de CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, Universitatea Bioterra a clarificat pentru Digi24.ro dilema legată de anii de studiu parcurși de acesta, atunci când era student. Reamintim că în CV-ul ministrului apar trei ani de studiu la Bioterra, pe diploma publicată de acesta apar cinci ani, iar Universitatea subliniază că Moșteanu a studiat între 1995 și 1999, ceea ce ar însemna patru ani universitari.
Acum 30 minute
16:10
Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol” # Digi24.ro
Dictatorul rus a declarat într-o conferință de presă susținută la Bișkek că planurile propuse de către Donald Trump pot fi o „bază bună de plecare” pentru viitoarele acorduri care ar duce la încheierea războiului din Ucraina.
Acum o oră
16:00
Reacții în scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu: liderul AUR George Simion îi cere demisia. Ce spune Guvernul # Digi24.ro
Președintele AUR George Simion cere de urgență demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării și îl acuză că „a mințit în acte oficiale ale statului român” cu privire la studiile pe care le are. În schimb, purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a declarat, referitor la neclaritățile din CV-ul lui Moșteanu că nu a discutat subiectul cu premierul Ilie Bolojan, însă pare a fi vorba de ceea ce ps-ar putea numi „o eroare materială”.
15:50
Mama care şi-a înjunghiat fetiţa de 10 ani a fost arestată preventiv. Ce spun procurorii # Digi24.ro
Femeia din Timişoara care a înjunghiat-o în somn, marţi, pe fiica sa de 10 ani, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Procurorul de caz a început urmărirea penală împotriva acesteia, pentru tentativă de omor.
15:50
Accidentul aviatic în care a murit miliardarul Dan Petrescu. Expertiza cerută de familie îi contrazice pe procurorii italieni # Digi24.ro
Răstunare de situație în cazul accidentului aviatic din Milano din octombrie2021, în urma căruia și-a pierdut viața magnatul român Dan Petrescu. Familia omului de afaceri contestă decizia procurorilor italieni de clasare a dosarului și aduce noi dovezi. Au fost angajați și foști experți NASA, care au stabilit că aeronava avea defecțiuni grave.
Acum 2 ore
15:20
Franța reintroduce serviciul militar voluntar după mai bine de 25 de ani. Tinerii vor participa la 10 luni de instruire plătită # Digi24.ro
Franța va reintroduce o formă limitată de serviciu militar, ca răspuns la temerile tot mai mari legate de o eventuală confruntare cu Rusia. Tinerii vor putea să se înregistreze voluntar pentru o perioadă de 10 luni de instruire militară plătită, relatează BBC.
15:20
Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familiei Regale. Anunțul făcut de edilul Vlad Oprea # Digi24.ro
Edilul Vlad Oprea a anunțat că Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica al Familei Regale și că vor fi inițiate negocieri în acest sens, scrie presa locală. Propunerea va fi supusă dezbaterii și votului Consiliului Local în ședința din luna decembrie.
15:10
Ministra Mediului: Peste 1.000 de imobile de pe litoral au ajuns ilegal în proprietate privată. Apele Române au început să le revendice # Digi24.ro
Peste o mie de imobile din zona costieră se află în proprietate privată, iar autorităţile vor face demersuri în instanţă pentru revendicarea dreptului de proprietate publică, a anunţat ministra Mediului Diana Buzoianu. Ea a comparat situația cu scenariul unui film din Vestul Sălbatic.
15:10
The Atlantic: Donald Trump mai face un pas către Vladimir Putin „și-ar dori să aplice o nouă abordare” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a decis să schimbe abordarea procesului de soluționare a conflictului din Ucraina, renunțând la încercările de a exercita presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni, despre acest lucru scrie revista The Atlantic, citând surse.
15:00
Uniunea Europeană critică dur planul de pace Trump-Putin: „Nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina” # Digi24.ro
Parlamentul European a adoptat joi o rezoluţie prin care solicită UE să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea europeană şi să se angajeze în mod activ în iniţiativele pentru obţinerea păcii în Ucraina, subliniind că niciun teritoriu ucrainean ocupat nu va fi recunoscut de UE ca aparţinând Rusiei şi reproşând SUA că ambivalenţa politicii sale faţă de Ucraina este în detrimentul obţinerii păcii.
15:00
Ambasadoarea SUA la Atena stârnește comentarii pe rețelele de socializare din cauza ținutei provocatoare afișate la un eveniment # Digi24.ro
Noua ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a devenit vedeta neașteptată a unui eveniment de Ziua Recunoștinței organizat de Camera de Comerț Americano-Elenă. Atenția nu s-a concentrat pe discursul ei, ci pe ținuta purtată de aceasta la eveniment – o rochie transparentă împodobită cu pietricele strălucitoare, pe care mulți au considerat-o mult prea provocatoare pentru o reuniune diplomatică oficială, relatează Nexta.
14:50
Director în Ministerul Transporturilor: Avem în discuţie două mari magistrale de metrou despre care nu s-a vorbit până acum # Digi24.ro
Ministerul Transporturilor ia în calcul realizarea de noi tronsoane de metrou care să lege zone dens populate. Una dintre acestea vizează continuarea magistralei M5, iar cealaltă ia în calcul o nouă magistrală care să lege Crângaşi de Dristor 2, a spus Robert Răzvan Dobre, director în Ministerul Transporturilor.
14:50
DNA: „România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale” # Digi24.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) arată, într-un comunicat transmis pe 27 noiembrie, că a contribuit la îndeplinirea unui criteriu pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anume combaterea mitei în operațiunile economice internaționale.
14:40
Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,5 milioane de lei în urma controalelor desfășurate. „Nu vom tolera munca la negru” # Digi24.ro
Inspecția Muncii a aplicat amenzi de peste 4,5 milioane de lei și a depistat 249 de persoane care munceau fără forme legale, în urma controalelor desfășurate la nivel național în perioada 17-21 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat de presă. Inspectorii au efectuat 2.337 de controale, dintre care 1.533 au vizat domeniul relațiilor de muncă și 804 domeniul securității și sănătății în muncă.
Acum 4 ore
14:20
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Este posibil un plan de pace funcțional în Ucraina, cât timp Putin rămâne la putere? # Digi24.ro
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Este posibil un plan de pace funcțional în Ucraina, cât timp Putin rămâne la putere?
14:20
Momentul în care piloții ucraineni reușesc să doboare o rachetă de croazieră rusească de la bordul unui avion Mirage francez # Digi24.ro
Armata ucraineană a postat pe reţelele sociale o înregistrare video în care un pilot ucrainean doboară, la bordul unui avion de luptă francez de tip Mirage 2000-5F, o rachetă rusă de croazieră deasupra Ucrainei, relatează BFMTV, potrivit news.ro.
14:10
Șase români au furat 800.000 de euro din bancomate din UK. Detaliul surprinzător pe care l-au descoperit polițiștii la percheziții # Digi24.ro
Șase membri ai unei bande criminale, care au furat 700.000 de lire sterline (aproape 800.000 de euro) din bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare. Toți sunt români și au fost arestați în colaborare cu poliția din România și Europol, potrivit BBC.
14:10
Un pastor penticostal de 72 de ani a violat timp de doi ani o minoră de 15 ani. „Practici prezentate ca având scop spiritual” # Digi24.ro
Un bărbat de 72 de ani, pastor penticostal, este cercetat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti după ce, timp de aproape doi ani, a desfăşurat acte de natură sexuală asupra unei fete de 15 ani. El ar fi profitat de vulnerabilitatea adolescentei şi de faptul că ea îl percepea ca pe o figură paternă, pretextând că acele practici ar fi avut scop spiritual. El a fost iniţial reţinut, dar propunerea procurorilor de arestare preventivă a fost respinsă de judecător, bărbatul fiind plasat sub control judiciar.
14:00
Vicepreședintele CSM, despre vârsta de pensionare: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreți să fiți judecat de un judecător de 65 de ani” # Digi24.ro
Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, susține că magistrații nu avut niciodată o problemă cu ieșirea la pensie la 65 de ani, dar, în același timp, l-a întrebat pe un reporter dacă și-ar dori să fie judecat de un judecător de 65 de ani. Potrivit magistratului, aplicarea proiectului de modificare legii pensiilor magistraților ar duce la diferențe inechitabile, „motiv pentru care ne opunem unei asemenea reglementări”.
13:50
Nouă teorie marca Zaharova: SUA recrutează mercenari filipinezi pe care îi trimite să lupte în Ucraina # Digi24.ro
„Reprezentanții Statelor Unite au început să recruteze mercenari pentru Ucraina în Filipine”, acuză purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zakharova.
13:40
„Minifulgere” pe Marte. Un rover al NASA a detectat pentru prima dată descărcări electrice, asociate cu „diavoli de praf” # Digi24.ro
„Minifulgere” pe Marte. Un rover al NASA a detectat pentru prima dată descărcări electrice, asociate cu „diavoli de praf”
13:40
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu a declarat joi că avizul negativ al CSM pe proiectul pensiilor magistraţilor va fi trimis Guvernului abia vineri. Ea precizează că cel mai probabil şedinţa extraordinară a Executivului va avea loc mâine, pentru demararea procedurii de angajare a răspunderii pe acest proiect.
13:40
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”. Detaliile transferului a 800.000 de trupe # Digi24.ro
În cazul unui război cu Rusia, care, în opinia unor militari germani, ar putea începe „chiar mâine”, Germania va deveni principalul nod de transport pentru transferul unităților NATO către est. Conducerea Bundeswehrului a început să elaboreze planul acestei transferări încă de acum 2,5 ani. Acum, documentul secret de 1200 de pagini marchează revenirea la mentalitatea din perioada Războiului Rece, când societatea civilă și infrastructura erau pregătite pentru o cooperare permanentă cu armata, scrie The Wall Street Journal.
13:30
Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales președinte al CSM. Reacția ministrului Justiției # Digi24.ro
Noul preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii este judecătorul Gheorghe-Liviu Odagiu, în locul Elenei Costache, iar mandatul acestuia va începe la 7 ianuarie 2026 şi durează un an. În funcţia de vicepreşedinte al CSM a fost ales procurorul Bogdan-Silviu Staicu, în locul lui Claudiu Sandu. Ministrul Justiţiei Radu Marinescu a declarat că priveşte „cu încredere” colaborarea cu noua conducere şi spune că justiţia „are nevoie să fie calitativ superioară” şi „să răspundă cetăţeanului”.
13:30
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de licență. Răspunsul Universității Bioterra # Digi24.ro
Deși Ionuț Moșteanu a clarificat în mare parte trecutul său profesional, inclusiv cel academic, există anumite date și informații care încă necesită explicații. Dintr-un răspuns transmis de conducerea Universității Bioterra pentru Digi24.ro, reiese că Moșteanu a participat timp de patru ani la cursuri (deși diploma menționează cinci ani, iar CV-ul personal doar trei). În același timp, ministrul a subliniat că a „greșit” când a completat într-un CV mai vechi că a finalizat studiile unei alte universități private.
13:30
Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, fără chirie, vor fi date afară. Decizia instanței # Digi24.ro
Ministerul Economiei a câștigat, pe fond, procesul privind imobilul situat pe Șoseaua Olteniței nr. 225, unde de 18 ani funcționau mai multe firme private, fără ca autoritățile să încaseze chirie. Unele birouri ale clădirii de stat fuseseră închiriate și subînchiriate tot de privați.
13:20
Economiștii văd, într-un scenariu optimist, un deficit de 8,4-8,6% din PIB în 2025. Ce înseamnă asta pentru economie # Digi24.ro
România ar putea încheia anul 2025 cu un deficit bugetar situat între 8,4% și 8,6% din PIB, chiar și într-un scenariu considerat optimist, arată o analiză realizată de Romanian Economic Monitor (RoEM) - UBB FSEGA. Noua țintă de deficit agreată cu Comisia Europeană este de 8,4% din PIB, după ce obiectivul inițial stabilit fusese de 7%. Economiștii avertizează că procesul de consolidare bugetară avansează lent și se bazează în principal pe frânarea cheltuielilor, nu pe reforme structurale profunde.
13:00
AMEPIP, agenția care controlează toate companiile de stat, are o nouă conducere, pentru a debloca banii UE. Cine sunt noii șefi # Digi24.ro
Guvernul a stabilit pe ultima sută de metri cine va conduce Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), după ce numirile anterioare nu au respectat cerințele europene. Decizia vine cu doar o zi înainte de termenul limită care ar fi dus la pierderea a peste 300 de milioane de euro din PNRR.
13:00
Franța consideră inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România și Republica Moldova # Digi24.ro
Incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt „inacceptabile”, a transmis, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa şi Afaceri Externe.
12:40
Preşedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, a declarat joi că magistraţii au devenit ţinta unei campanii de ură, după ce au fost supuşi „unui veritabil asediu din partea unor lideri politici”. CSM a dat aviz negativ pe reforma pensiilor magistraților, în ședința de azi.
12:40
Romsilva scoate la vânzare 16.000 de pomi de Crăciun. Care sunt prețurile pentru achiziţia directă de la ocoalele silvice # Digi24.ro
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva anunţă că, în această iarnă, scoate la vânzare peste 16.000 de pomi de Crăciun. Aceştia pot fi achiziţionaţi direct de la sediul ocoalelor silvice, la preţuri între 17 lei pentru un molid cu înălţimea de până la 1,3 metri şi 39 de lei pentru un brad cu înălţimea între 2 şi 3 metri. Acolo unde pomii de Crăciun sunt vânduţi de reprezentanţii Romsilva în pieţe, preţurile vor fi mai mari.
Acum 6 ore
12:30
Rusia închide un consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au aruncat în aer o cale ferată strategică # Digi24.ro
Moscova a decis să închidă, începând cu 30 decembrie 2025, Consulatul General al Poloniei din Irkutsk, ca măsură de răspuns la o acțiune similară a Varșoviei. Acest lucru este menționat într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.
12:30
Un laborator al Universității Yale documentează încă din 2022, folosind imagini din satelit, localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia, iar în septembrie anul trecut a dezvăluit 210 tabere de reeducare și militare unde sunt trimiși aceștia, a declarat directorul său pentru AFP, relatează Le Nouvel Observateur.
12:10
Premierul Ilie Bolojan vine azi la Digi24, de la ora 21:00
12:10
Alexandru Nazare: „Îngheţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene este un pas foarte important pentru țară” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi, 27 noiembrie, în conferința de presă, că decizia Comisiei Europene de a îngheța procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România reprezintă „la nivel simbolic și reputațional un pas foarte important”. Potrivit ministrului, această situație era „foarte gravă” și ar fi reprezentat o premieră negativă pentru România la nivelul Uniunii Europene.
12:00
Pericol de inundații în 11 judeţe: hidrologii au emis cod galben de viituri. Sfaturi pentru oamenii din zonele vizate # Digi24.ro
Hidrologii au emis o atenţionare cod galben de viituri pentru râuri din judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău şi Sibiu, unde sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. Atenţionarea este în vigoare până vineri la prânz.
11:50
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar a scăzut față de 2024. „TVA a adus în plus 2,4 miliarde de lei la buget” # Digi24.ro
Deficitul bugetar al României a ajuns la 5,7% din PIB în luna octombrie 2025, în scădere față de 6,2% din PIB în aceeași lună a anului trecut, a anunțat joi, 27 noiembrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe de presă privind execuția bugetară pe trimestrul al treilea și pentru primele zece luni ale anului.
11:50
Autorităţile americane pentru imigraţie au reţinut-o pe mama nepotului purtătoarei de cuvânt a Casei Albe # Digi24.ro
Autorităţile americane pentru imigraţie (ICE) au reţinut-o pe mama nepotului purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, au anunţat miercuri responsabili de la Washington, semn al amplorii măsurilor luate de preşedintele Donald Trump împotriva imigraţiei.
11:40
Avertismentul șefului armatei SUA: Rusia produce mai multe rachete decât are nevoie „Pierdeți și trebuie să acceptați acordul” # Digi24.ro
Rusia a început să producă o cantitate mare de rachete cu rază lungă de acțiune, suficiente nu numai pentru bombardarea masivă a Ucrainei, ci și pentru a crea rezerve pentru viitoare atacuri pe alte posibile teatre de operațiuni militare, avertizează șeful armatei americane.
11:40
Hidroelectrica anunţă că nu a numit un nou director general: „Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor” # Digi24.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a anunțat că procedura de selecţie pentru poziţia de director general s-a încheiat fără o propunere de numire a unuia dintre candidaţili selectaţi de un expert independent pe lista scurtă. Consiliul de Supraveghere a decis că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor asociate funcţiei de CEO în acest moment, potrivit unui comunicat al companiei.
11:30
Termenul pentru înscrierea în programul pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediția 2024, a fost prelungit, a anunțat Ministerul Economiei. Platforma de înscriere va rămâne deschisă timp de 45 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere şi până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere.
11:20
Polonia cumpără aproape 100 de elicoptere de atac Apache de la Boeing. Contract de 4,7 miliarde de dolari # Digi24.ro
Grupul american Boeing a anunţat că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru clienţi internaţionali, inclusiv 96 de aparate pentru Forţele Armate Poloneze, în cadrul unui contract în valoare de aproape 4,7 miliarde de dolari, acordat de Armata SUA.
11:20
Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi achiziția de noi robe pentru 337 de judecători, magistrați asistenți și grefieri de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Bugetul pentru noua achiziție este de 368 de mii de lei pentru anul 2026.
11:20
Încă un lot din A7 se deschide astăzi. Șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la Focșani # Digi24.ro
Traficul rutier va fi deschis joi pe lotul 3 Pietroasele - Buzău din Autostrada A7, astfel că șoferii vor putea circula pe autostradă din București până la Focșani. Până la Crăciun este programată și deschiderea tronsonului Focșani Adjud, cu o lungime de aproximativ 49 km.
11:20
Alexandru Nazare: Planul de relansare nu trebuie să compromită consolidarea fiscală. Ministrul a adus în discuție și eliminarea IMCA # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat joi, 27 noiembrie, într-o conferință de presă, că Ministerul Finanțelor susține măsuri de relansare economică, însă acestea trebuie să fie strict compatibile cu obiectivele de consolidare fiscal-bugetară. „Planul de relansare trebuie gândit într-un asemenea mod încât să nu compromită toate câștigurile pe care România le-a obținut până acum, inclusiv decizia Comisiei publicată zilele trecute”, a transmis ministrul.
11:10
Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de 8,4%. Peste 2 miliarde de lei merg către sănătate # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat joi, 27 noiembrie, într-o conferință de presă, că rectificarea bugetară aflată încă în discuție va fi prezentată în ședința de Guvern de mâine și va respecta ținta de deficit bugetar de 8,4% din PIB. „Această rectificare bugetară prezervă ținta de deficit de 8,4%. Am făcut redistribuiri de sume în interiorul bugetului, plecând de la premisa de cheltuială și anticipând cheltuielile pe ultima lună din an”, a explicat ministrul.
11:10
Turiștii ar putea plăti o taxă nouă în Anglia. În Scoția și Țara Galilor au fost introduse deja măsuri similare # Digi24.ro
Marea Britanie ar putea să introducă o taxă pentru turiștii care rămân peste noapte în orașele din Anglia. Măsura, deja aplicată în multe state europene, ar urma să ajute la finanțarea transportului și infrastructurii locale, relatează Euronews.
11:00
Prețurile locuințelor din marile orașe ale României au crescut cu 60-90% în ultimii șase ani, potrivit unei analize a pieței # Digi24.ro
Preţurile locuinţelor au crescut cu procente cuprinse între 60% - 90% în ultimii şase ani, în marile oraşe din România, ceea ce face ca apartamentele cu adevărat accesibile să fie tot mai greu de găsit în zonele centrale şi semicentrale, potrivit unei companii de consultanţă imobiliară, citate de Agerpres.
11:00
Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă # Digi24.ro
Comitetul de anchetă din regiunea Moscovei a anunțat reținerea unui bărbat de 46 de ani din districtul Bogorodsk. Acesta este acuzat de uciderea a două fete, de determinarea a încă două femei să consume droguri și de violuri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.