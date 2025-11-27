Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri”

14:10

Un bărbat de 72 de ani, pastor penticostal, este cercetat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti după ce, timp de aproape doi ani, a desfăşurat acte de natură sexuală asupra unei fete de 15 ani. El ar fi profitat de vulnerabilitatea adolescentei şi de faptul că ea îl percepea ca pe o figură paternă, pretextând că acele practici ar fi avut scop spiritual. El a fost iniţial reţinut, dar propunerea procurorilor de arestare preventivă a fost respinsă de judecător, bărbatul fiind plasat sub control judiciar.