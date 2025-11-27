Andrew Tate, acuzat de fosta iubită că a depus o plângere falsă împotriva ei! Ar rămas blocată în Dubai din cauza lui

22:20

Chiar dacă are o relație foarte bună cu tatăl ei, Carmina Vârciu, fiica lui Liviu Vârciu, își dorește să se desprindă de numele părintelui său. În exclusivitate pentru Spynews.ro, tânăra, care este acum și influenceriță, ne-a mărturisit că simte presiunea pe care o aduce numele tatălui ei și că ar vrea să fie recunoscută pentru ceea ce face ea, nu pentru faptul că este fiica artistului. Totodată, ne-a dezvăluit că este din nou singură, după o relație de iubire de lungă durată.