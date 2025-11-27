”Creierul” exploziilor de la gazoductele Nord Stream a fost extrădat în Germania: ”Acuzatul a fost extrădat din Italia astăzi”

21:10

Primăria Capitalei dă startul sărbătorilor de iarnă, sâmbătă, odată cu deschiderea Târgurilor de Crăciun din Piața Constituției și din Piața Universității, dar și cu aprinderea luminilor. Târgul din Piața Constituției va fi deschis timp de 30 de zile. Aici se află cel mai înalt brad ecologic din țară, „Casa lui Moș Crăciun”, roată panoramică, un […]