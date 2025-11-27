”Creierul” exploziilor de la gazoductele Nord Stream a fost extrădat în Germania: ”Acuzatul a fost extrădat din Italia astăzi”
Aktual24, 27 noiembrie 2025 17:10
Presupusul organizator al actului de sabotaj asupra gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 a fost extrădat din Italia în Germania, au declarat surse judiciare, citate de DPA, AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Suspectul, un cetăţean ucrainean în vârstă de 49 de ani, a fost transferat poliţiei germane după trei luni de […]
• • •
Acum 15 minute
17:10
Acum o oră
16:50
Savonea a cerut locuință de protocol, deși are casă lângă București: ”Da, am formulat o solicitare în acest sens”. Ce a decis Guvernul # Aktual24
Șefa ÎCCJ, Lia Savonea, a anunțat joi că a cerut Guvernului o locuință de protocol. Magistrata deține deja o casă în apropiere de București, la aproximativ 20 de kilometri distanță Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a solicitat Guvernului atribuirea unei locuințe de protocol, invocând cadrul legal aplicabil funcției pe care o […]
Acum 2 ore
16:20
Putin, primele declarații despre ”planul de pace”. Amenințări: „Dacă trupele ucrainene nu pleacă, vom realiza asta prin mijloace militare” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a comentat, joi, pentru prima dată, planul de pace negociat de echipa președintelui american Donald Trump cu Ucraina, după ce varianta inițială – transmisă de consilierii săi lui Steve Witkoff – a fost substanțial modificată de Washington, Kiev și aliații europeni. Într-o conferință de presă susținută joi, liderul de la Kremlin […]
15:40
Lasconi desființează cartea pe care trompeta Beijingului, Dan Tomozei, i-a dedicat-o: ”Aberații, nu i-am dat niciun interviu acestui domn” # Aktual24
Dan Tomozei, cunoscut pentru pozițiile pro-Beijing și pentru promovarea narativelor antidemocratice, a anunțat publicarea cărții „Anatomia Loviturii de Stat – România, Decembrie 2024”, volum pe care îl dedică Elenei Lasconi și lui Călin Georgescu. Lasconi spune însă că afirmațiile lui Tomozei din carte sunt ”aberații” și că nu i-a acridat niciun interviu. Cartea acreditează teoria […]
15:30
„O greșeală care recunosc că mă jenează”. Ministrul Apărării și-a publicat diploma de inginer # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut publică, joi, diploma sa de licență de la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, după ce presa a relatat că într-un CV vechi, publicat pe site-ul TAROM în perioada în care lucra la Ministerul Transporturilor, apărea ca absolvent al Universității Athenaeum din București. Instituția a negat însă […]
Acum 4 ore
15:20
Tensiunile legate de relația Armeniei cu Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), alianța militară dominată de Rusia, au escaladat din nou joi, după ce președintele Parlamentului, Alen Simonyan, a afirmat că țara „a părăsit efectiv” blocul de securitate, chiar dacă nu a fost făcut un anunț formal. Declarația sa vine pe fondul deteriorării accelerate a […]
15:10
Președinta CE: ”Dacă astăzi legitimăm și oficializăm schimbarea frontierelor, deschidem calea către mai multe războaie mâine” # Aktual24
Ucraina nu poate fi divizată. Dacă Occidentul recunoaște schimbarea frontierelor unui stat suveran, acest lucru ar putea duce la noi războaie, afirmă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Von der Leyen a subliniat că Rusia „nu dă semne ale unei dorințe reale de a pune capăt conflictului” și continuă să acționeze în cadrul unei […]
15:10
Bolojan merge mai departe, în ciuda avizului negativ al CSM. Vineri va adopta noua lege privind pensiile magistraților # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan urmează să convoace, vineri, o ședință de Guvern în care ar trebui adoptat proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților. Executivul nu a reușit să respecte termenul limită de 28 noiembrie impus de Comisia Europeană, însă Guvernul susține că există șanse ca România să nu piardă banii din PNRR. […]
15:00
Libanul și Ciprul au semnat un acord istoric privind frontiera maritimă și Zonele Economice Exclusive, deschizând calea pentru explorarea resurselor offshore # Aktual24
Libanul și Ciprul au finalizat miercuri un acord istoric privind demarcarea frontierei maritime, marcând un pas important înainte în relațiile bilaterale și cooperarea regională. Acordul a fost semnat la Palatul Prezidențial din orașul libanez Baabda, urmat de o conferință de presă comună cu președintele libanez Joseph Aoun și președintele cipriot Nikos Christodoulides, relatează Reuters. Aoun […]
14:40
Ministrul Apărării din Germania, tranșant: „NATO trebuie să devină mai europeană. Noi ne decidem propriul viitor” # Aktual24
Viitorul buget al apărării va fi probabil cel mai mare de la sfârșitul Războiului Rece. Ministrul Apărării, Pistorius, a cerut un ritm mai rapid de consolidare a capacităților de apărare în Bundestag – și a avertizat cu privire la instabilitatea alianțelor deja existente. Ministrul german al Apărării a justificat cheltuielile record planificate în departamentul său […]
14:20
O instanță din Grecia a respins cererea de extrădare formulată de autoritățile române în cazul fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă, iar motivarea completă nu a fost încă publicată, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. „Instanța elenă nu a aprobat extrădarea lui Sorin Oprescu, nu a motivat încă decizia”, au […]
13:50
Noi represalii ale Moscovei la adresa Poloniei. A fost închis și ultimul consulat polonez din Rusia # Aktual24
Ministerul de Externe rus a anunţat joi revocarea acordului privind funcţionarea ultimului consulat al Poloniei în Rusia, cel din Irkuţk (în Siberia), ca răspuns la anunţul de săptămâna trecută privind o măsură similară referitoare la ultimul consulat rus din Polonia, potrivit AFP. Rusia l-a informat pe ambasadorul polonez despre închiderea acestui consulat începând cu sfârşitul […]
13:40
Africa de Sud ripostează după ce Trump a declarat că SUA nu o va invita la G20, anul viitor # Aktual24
Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a descris drept „regretabilă” anunțul președintelui american Donald Trump conform căruia Africa de Sud nu va fi invitată să participe la summitul G20 de anul viitor din Florida. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că Africa de Sud a refuzat să predea președinția G20 unui reprezentant […]
13:30
Lia Savonea și-a impus un apropiat în fruntea CSM. Cine este noul președinte al CSM, ales astăzi # Aktual24
Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales joi președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Bogdan Silviu Staicu a fost desemnat vicepreședinte, în urma votului dat de plenul CSM. Cei doi îi înlocuiesc pe judecătoarea Elena Costache și pe procurorul Claudiu Sandu, iar mandatele lor vor începe oficial la 7 ianuarie 2026. Odagiu, membru […]
Acum 6 ore
13:10
Washingtonul dorește semnarea unui acord de pace înainte de a se angaja în garanții de securitate pentru Ucraina # Aktual24
Statele Unite le-au spus aliaților europeni că garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina vor fi discutate numai după semnarea unui acord de pace – chiar dacă administrația Trump insistă public că garanțiile trebuie să facă parte din acord, potrivit mai multor diplomați europeni familiarizați cu conversațiile. Politico a relatat inițial că secretarul de […]
12:40
Politico: Europa fac planuri pentru răspunsuri mai hotărâte la operațiunile hibride ale Rusiei # Aktual24
Pe fondul incidentelor cu drone rusești care încălcă spațiul aerian al țărilor NATO, Europa a început să analizeze ce răspuns poate fi dat la acțiunile hibride ale Federației Ruse. Potrivit surselor Politico, ideile variază de la operațiuni cibernetice ofensive comune împotriva Rusiei și identificarea mai rapidă a sursei atacurilor hibride până la exerciții militare surpriză […]
12:10
Generalii germani dezvoltă un plan secret pentru un eventual război cu Rusia. 800.000 de militari NATO ar urma să fie desfășurați pe linia frontului # Aktual24
Germania a început să dezvolte și să implementeze un plan secret de război, denumit „Operational Plan Germany” (OPLAN DEU), menit să pregătească țara și aliații NATO pentru un eventual conflict cu Rusia. Potrivit The Wall Street Journal, documentul, care are nu mai puțin de 1.200 de pagini, detaliază logistica, apărarea și desfășurarea forțelor militare, reamintind […]
12:10
Proteste violente în Bulgaria înaintea votului parlamentar final asupra bugetului. Trei ofițeri de poliție au fost răniți # Aktual24
Mii de oameni au ieșit miercuri seară pe străzile capitalei bulgare, Sofia, pentru a denunța taxele mari anunțate în proiectul de buget pentru anul viitor, înaintea unui vot parlamentar final pe această temă. Coaliția de opoziție dintre partidele „Continuăm Schimbarea” și „Bulgaria Democrată” a organizat mitingul, atrăgând aproximativ 20.000 de protestatari. Manifestația are loc în […]
11:40
Discurs fabulos al campionului mondial la șah, Garry Kasparov: „Ucraina ne-a oferit cea mai clară linie morală din ultimele decenii: de o parte e libertatea, de cealaltă e tirania. A treia cale nu există. Alegeți!” – VIDEO # Aktual24
În sala plină a hotelului Westin Nova Scotian, fostul campion mondial de șah și unul dintre cei mai vocali critici ai lui Vladimir Putin, Garry Kasparov a ținut unul dintre cele mai aplaudate discursuri ale celei de-a 17-a ediții a Halifax International Security Forum. Cu vocea sa caracteristică, tăioasă și fără ocolişuri, Kasparov a readus […]
11:40
CSM a avizat negativ, joi, noul proiect de lege privind pensiile magistraților, au dedclarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a declarat înainte de ședință că va vota „categoric” împotriva noului proiect de reformă a pensiilor magistraților, în situația în care acesta va fi introdus pe ordinea de […]
11:30
Lia Savonea contra lui Bolojan: ”Categoric voi vota în CSM împotriva noului proiect de reformă a pensiilor magistraților” # Aktual24
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a declarat joi că va vota „categoric” împotriva noului proiect de reformă a pensiilor magistraților, în situația în care acesta va fi introdus pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Savonea a contestat prima variantă a legii la Curtea Constituțională, iar CCR a […]
Acum 8 ore
11:00
Peste 14.000 de români lucrează pentru companii indiene: ”În București, peste 5.000 de apartamente sunt construite de firme din India” # Aktual24
India este un motor tot mai puternic pentru economia globală, cu reverberaţii concrete şi în România, a anunțat ambasadorul Indiei la București, Manoj Kumar Mohapatra, într-o conferință de presă. Creşterea impresionantă a economiei India şi implicarea activă a companiilor indiene au început să aibă un impact vizibil în România, prin investiţii, locuri de muncă, proiecte […]
11:00
Un congresmen democrat dă asigurări că generalii americani îl vor „ține în frâu” pe Donald Trump, dacă acesta va da ordine neconstituționale # Aktual24
Într-o apariție televizată, congresmanul democrat Eric Swalwell a afirmat că a auzit de la „membri ai forțelor armate” că aceștia se văd pe ei înșiși drept o „frână” în fața tendințelor autoritariste ale președintelui Donald Trump și nu vor ezita „să-l țină în frâu” în caz că acesta ar da ordine considerate neconstituționale. „Ei spun […]
10:40
Prima vizită la cabinetul stomatologic este pentru mulți pacienți un moment încărcat de emoții, întrebări și uneori chiar teamă. Fie că este vorba despre un control de rutină, o durere recentă sau dorința de a începe tratamente estetice, prima întâlnire cu medicul dentist setează tonul întregii relații pe termen lung. Tocmai de aceea, este esențial […]
10:40
Șoc în Pakistan, după lansarea zvonului că fostul premier Imran Khan ar fi fost ucis în închisoare. Familia sa acuză poliția că refuză accesul la el # Aktual24
O panică generală a cuprins Pakistanul în ultimele ore, după ce conturi de pe rețelele sociale, majoritatea operate din Afganistan, au răspândit informația neverificată că fostul prim-ministru Imran Khan ar fi fost asasinat în închisoarea Adiala de către armată. Autoritățile pakistaneze nu au reacționat până în prezent la aceste zvonuri. Între timp, familia lui Imran […]
10:40
Secretarul Armatei SUA anunță că Rusia își intensifică producția de rachete. Declarația, făcută pentru a pune presiune pe Ucraina și Europa # Aktual24
La o întâlnire cu politicieni europeni la Kiev săptămâna trecută, secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll a încercat să-i convingă să sprijine planul de pace al lui Trump, invocând consolidarea forțelor militare ale Rusiei. Potrivit a două surse, Driscoll a declarat că Rusia a reușit să crească producția de rachete și acum își poate acumula stocuri […]
10:10
Președinta POT, Anamaria „Ițgon” Gavrilă, acuză Strategia Națională de Apărare: „Va deschide calea spre noi restricții și secretizări față de cetățeni” # Aktual24
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), deputata Anamaria Gavrilă, a lansat critici dure în Parlament la adresa noii Strategii Naționale de Apărare a Țării 2025–2030, document adoptat miercuri de Legislativ într-o ședință comună. Gavrilă susține că strategia va permite statului să introducă noi restricții, obligații și mecanisme de secretizare în relația cu propriii cetățeni, scrie Ziare.com. […]
09:30
Donald Trump afirmă că afganul care a împușcat doi militari la Washington a intrat ilegal în țară, sub administrația Biden – în realitate, el a intrat legal și a primit azil chiar din partea administrației Trump – VIDEO # Aktual24
Atacul armat din apropierea Casei Albe, soldat cu rănirea gravă a doi membri ai Gărzii Naționale, a generat un val de reacții politice și sociale în Statele Unite. Președintele Trump a acuzat administrația Biden că ar fi permis intrarea în țară a ucigașului, identificat ca Rahmanullah Lakanwal, un bărbat afgan de 29 de ani, și […]
Acum 12 ore
09:10
Dați în vileag: Teoria că România ar fi atacată de fapt de „drone ucrainene”, răspândită masiv de fanii lui Călin Georgescu în ultimele zile, a fost concepută la Kremlin și distribuită inițial prin canale de Tik-Tok pro-rusești # Aktual24
Propaganda rusă a lansat o nouă campanie de dezinformare în care susține că mai multe state europene ar fi atacate de „drone ucrainene”, încercând să inducă ideea că Ucraina reprezintă o amenințare pentru propriile sale țări aliate. Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, obiectivul acestor narațiuni […]
08:50
Donald Trump îi numește pe jurnaliștii de la The New York Times „gunoaie și monștri”, după ce aceștia au scris că președintele de 79 de ani dă semne de îmbătrânire # Aktual24
Președintele Donald Trump a declanșat o veritabilă tiradă miercuri pe platforma Truth Social după ce The New York Times a publicat un articol amplu în care descrie, pe baza mărturiilor a peste douăzeci de consilieri și oficiali, actuali și foști, semnele vizibile de oboseală ale celui mai în vârstă președinte din istoria SUA la începutul […]
08:30
Fostul informator al Securității, Sorin Roșca-Stănescu, dă verdictul: „Dacă vor vedea că nu o pot bate pe Anca Alexandrescu, vor frauda alegerile!” # Aktual24
Jurnalistul și fostul politician Sorin Roșca Stănescu avertizează asupra unui posibil scenariu de fraudă electorală la alegerile pentru Primăria Capitalei, dacă candidata AUR, Anca Alexandrescu, va părea imbatabilă. Într-un interviu acordat cotidianului Replica Online, Roșca Stănescu susține că „monstruoasa coaliție” nu va permite ca bugetul uriaș al Primăriei – miliarde de euro – să ajungă […]
08:20
Institutul pentru Studiul Războiului: În ritmul actual al ofensivei, rușii ar ocupa abia în august 2027 bazinul Donbas, pe care Trump vrea să-l ofere fără luptă lui Putin # Aktual24
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) estimează că, dacă ritmul actual de înaintare se menține, trupele ruse vor reuși să captureze complet partea rămasă sub control ucrainean din regiunea Donețk abia în august 2027 – adică peste un an și nouă luni de acum încolo. Analiza publicată miercuri contrazice narativa Kremlinului privind o victorie rapidă în […]
08:10
Ai noștri, ca brazii: Un elev de 9 ani din Cluj și-a bătut mama, învățătoarea și directoarea adjunctă în urma unei crize de furie – învățătoarea a ajuns la spital, cu umărul dislocat # Aktual24
Un episod de violență extremă a avut loc marți, 25 noiembrie, în curtea unui colegiu din Cluj-Napoca. Un băiat de doar 9 ani a intrat într-o stare de furie oarbă după ce a crezut că un coleg i-a pus piedică în pauză, rănind grav trei persoane adulte: învățătoarea, directoarea adjunctă și chiar propria mamă, scrie […]
07:50
Autoritățile infirmă decesul celor doi membri ai Gărzii Naționale împușcați lângă Casa Albă. Suspectul a fost identificat ca un fost militar afgan care a luptat alături de trupele speciale americane # Aktual24
Autoritățile americane au retractat rapid anunțul privind decesul a doi membri ai Gărzii Naționale împușcați miercuri după-amiază în centrul Washingtonului, la doar câteva blocuri de Casa Albă. Guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, a admis că informațiile inițiale erau contradictorii, iar cei doi soldați rămân în stare critică la spital, transmite ABC News. Incidentul, descris […]
07:40
L-au cumpărat și chinezii? Donald Trump sfătuiește Japonia să nu provoace China pe tema Taiwanului # Aktual24
Președintele american Donald Trump a intervenit direct în tensiunile dintre Japonia și China, sfătuind-o pe prima-ministră japoneză Sanae Takaichi să „scadă tonul” în declarațiile publice privind suveranitatea Taiwanului, pentru a evita escaladări inutile. Apelul telefonic, purtat luni, 25 noiembrie, vine în contextul unei dispute diplomatice aprinse între Tokyo și Beijing, declanșată de afirmațiile naționaliste ale […]
07:20
Fostul președinte peruan, Martin Vizcarra, condamnat la 14 ani de închisoare pentru corupție. La noi, Iohannis are mici probleme cu ANAF-ul # Aktual24
Fostul președinte peruan Martín Vizcarra (2018-2020) a fost condamnat miercuri de un tribunal din Lima la 14 ani de închisoare pentru fapte de corupție comise în perioada în care era guvernator al regiunii Moquegua (2011-2014). Sentința reprezintă o lovitură dură pentru politicianul care ajunsese la Palatul Pizarro tocmai pe valul promisiunii de a curăța politica […]
07:00
Papa Leon al XIV-lea a început miercuri prima sa călătorie apostolică în străinătate, urmând să viziteze Turcia și Libanul # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea, primul pontif american din istorie, a decolat de pe aeroportul Fiumicino din Roma, îndreptându-se spre Ankara. Vizita de șase zile în Turcia și Liban reprezintă debutul său internațional și poartă un puternic mesaj de pace într-o regiune marcată de conflictele din Gaza, Liban și Siria, anunță Vatican News. Primul segment al […]
Acum 24 ore
23:30
Pentagonul sugerează adăugarea companiilor Alibaba, Baidu și BYD pe listă celor care sprijină armata chineză # Aktual24
Pentagonul a concluzionat că Alibaba Group Holding, Baidu Inc și BYD Co ar trebui adăugate pe o listă de companii care ajută armata chineză, a relatat Bloomberg News miercuri, citată de Reutes. Secretarul adjunct al Apărării, Stephen Feinberg, i-a informat pe parlamentari despre această concluzie într-o scrisoare din 7 octombrie, cu trei săptămâni înainte ca […]
23:20
Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță din Franța, a confirmat, miercuri, condamnarea fostului președinte Nicolas Sarkozy pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale, în cea mai recentă problemă juridică a sa, după ce a fost încarcerat recent pentru aproape o lună într-un alt caz. Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a făcut apel împotriva […]
23:00
Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați la Washington DC. Un suspect a fost arestat # Aktual24
Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați, miercuri, în Washington DC, în apropierea Casei Albe, iar starea lor nu este cunoscută imediat, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine care nu sunt autorizați să discute public problema și care au vorbit cu AP sub condiția anonimatului. Un suspect a fost arestat. UPDATE: Cei […]
22:30
Numărul morților în incendiul din Hong Kong a ajuns la 36, iar 279 de persoane au fost date dispărute # Aktual24
Numărul morților în urma incendiului uriaș care a cuprins mai multe blocuri rezidențiale din Hong Kong a crescut la 36, alte 279 de persoane fiind date dispărute, a declarat liderul orașului, John Lee, în primele ore ale dimineții de joi. A fost înființată o forță de intervenție pentru a investiga cauza incendiului, care a izbucnit […]
22:00
Timișoara: Un hoț a încercat să fugă cu bijuterii în valoare de 30.000 de lei dintr-un magazin din mall. A fost prins de trecători # Aktual24
Un bărbat a încercat să fugă cu o brățară și un inel cu diamante dintr-un magazin de bijuterii de la un mall din Timișoara, după ce a atacat vânzătoarea. Marți seară, bărbatul a intrat în magazin și a cerut să vadă brățara și inelul, care valorează aproape 30.000 de lei. Apoi, le-a înșfăcat, a lovit-o […]
21:40
O femeie din Timișoara a fost arestată după ce, marți seara, și-a înjunghiat copilul în vârstă de 10 ani, care dormea. Copilul a ajuns la spital cu patru răni de cuțit. Mama, cunoscută cu unele probleme psihice, ar fi fost furioasă că soțul intenționa să o interneze într-o clinică de boli nervoase. A profitat de […]
21:20
Ciclonul Adel ajunge și în România. Ne pregătim de ploi abundente, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului în aproape toate regiunile # Aktual24
România intră în următoarele zile într-un proces de răcire rapidă, pe fondul apropierii ciclonului Adel, sistem care a făcut deja ravagii în mai multe țări europene. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea accentuat, și vor apărea ploi abundente, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului în aproape toate regiunile. Ciclonul s-a format în 25 noiembrie în […]
21:10
Primăria Capitalei dă startul sărbătorilor de iarnă, sâmbătă, odată cu deschiderea Târgurilor de Crăciun din Piața Constituției și din Piața Universității, dar și cu aprinderea luminilor. Târgul din Piața Constituției va fi deschis timp de 30 de zile. Aici se află cel mai înalt brad ecologic din țară, „Casa lui Moș Crăciun”, roată panoramică, un […]
21:00
Rusia ar trebui să își reducă dimensiunea armatei și a bugetului militar pentru a face posibilă o pace durabilă în Ucraina, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, avertizând că liderii occidentali nu trebuie să cadă în „capcana” de a discuta restricții asupra armatei ucrainene în negocierile cu Moscova. Declarațiile vin după ce președintele american […]
20:50
Cine este PSD-istul care râdea de președintele Dan prin Parlament. Face parte din clanul care conduce de peste 25 de ani cel mai sărac oraș din Valea Jiului, Lupeni # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a fost atacat și ironizat, marți, la discursul din Parlament nu numai de extremiștii din AUR, POT și SOS ci și de parlamentari ai PSD. Unul dintre senatorii PSD a strigat că președintele e de râs. Înainte să plece din sala de plen, după discursul în care a prezentat prezenta Strategia Naţională […]
20:40
Lacul de la Vidraru, golit pentru modernizarea echipamentelor. Teoriile conspirației au dat greș: Pe fundul lacului au fost descoperite resturi de ambarcațiuni și pontoane, nu aur și sat acoperit de ape # Aktual24
Lacurile de acumulare de la barajul Vidraru și de la barajul Paltinu au fost golite pentru realizarea unor lucrări de retehnologizare. Golirea controlată a barajului Vidraru, pentru prima dată în cei aproape 60 de ani de existență, a început în urmă cu aproape 4 luni. După ce lacul a fost secat, au ieșit la suprafață […]
20:40
Rusia nu poate bloca în niciun fel drumul Ucrainei spre NATO, a declarat miercuri secretarul general al Alianței, Mark Rutte, respingând astfel un proiect de acord de pace negociat între Moscova și Washington, care prevedea interzicerea aderării Kievului. „Rusia nu are nici vot, nici drept de veto asupra cui poate fi membru NATO”, a spus […]
20:30
Presshub: “Cine a pus-o să nu facă curățenie în ziua aia, că d-aia și el s-a enervat când a venit de la muncă și a bătut-o?”. Peste 60.000 de cazuri de violență domestică, raportate în 2025 # Aktual24
Conform Inspectoratului General al Poliției Române, peste 60.000 de victime au raportat autorităților faptul că trec sau au trecut prin violență domestică. De la uciderea Teodorei Marcu, femicidul a devenit un fenomen alarmant în România, deși termenul femicid nu este recunoscut în legislația penală. Teodora Marcu este tânăra de 23 de ani, ucisă cu fetița […]
