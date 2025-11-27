Ludovic Orban îl susţine pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei
Bursa, 27 noiembrie 2025 17:50
Ludovic Orban, preşedintele partidului Forţa Dreptei şi recent revocat din funcţia de consilier prezidenţial de către preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, că îl susţine pe candidatul PNL Ciprian Ciucu la Primăria Municipiului Bucureşti, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează.
Asociaţia Neamul Strămoşesc în parteneriat cu Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură and #8222;Ioan I. Dalles and #8221; şi cu Editura Cartea Actuală 3C, organizează în data de 4 decembrie 2025, ora 18:00, la Sala I.C.Brătianu din Bucureşti (vis-a-vis de Biserica Amzei) o prelegere de neuitat: FERICIREA ALTFEL - susţinută de scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ
George Simion: Un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României! # Bursa
George Simion, preşedintele AUR, a declarat faptul că and #8222;Ionuţ Moşteanu trebuie să demisioneze urgent! and #8221;, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Curtea Supremă rusă declară and #8222;teroristă and #8221; organizaţia Anti-Corruption Foundation a lui Aleksei Navalnîi # Bursa
Curtea Supremă rusă a clasat joi drept and #8222;teroristă and #8221; organizaţia anticorupţie a opoziţionarului defunct Aleksei Navalnîi, al cărui grup fusese deja declarat and #8222;extremist and #8221;, ridicând temeri privind o înăsprire a represiunii împotriva susţinătorilor săi, relatează news.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
Amnesty International, organizaţie pentru drepturile omului, a transmis faptul că and #8222;autorităţile din Israel comit în continuare un genocid and #8221; în Gaza, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica. Oficialul spune că toate contractele preferenţiale intră în verificare, iar cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral
Sezonul s-a încheiat pentru Lara Gut-Behrami. Victimă a unei căzături la antrenament la Copper Mountain, în Colorado, elveţianca în vârstă de 34 de ani suferă de o ruptură a ligamentului încrucişat anterior, a ligamentului lateral intern şi de o leziune de menisc la genunchiul stâng
Steve Witkoff, apărat de Kremlin: and #8222;Nu există nimic neobişnuit în negocieri and #8221; # Bursa
Kremlinul îl apără pe emisarul american Steve Witkoff, desemnat de Casa Albă pentru negocieri cu Rusia privind planul de pace propus de Donald Trump, potrivit Euronews, de la care relatăm cele ce urmează.
Angela Merkel a negat acuzaţiile privind responsabilitatea Poloniei şi statelor baltice în agresiunea Rusiei # Bursa
Fostul cancelar federal german Angela Merkel a declarat că nu a acuzat niciodată Polonia şi statele baltice de responsabilitatea pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, calificând drept and #8222;fake news and #8221; interpretările apărute în presă pe această temă, informează dpa, de la care relatăm cele ce urmează.
and #8222;Navele fantomă and #8221; ale Rusiei folosesc steaguri false pentru a evita sancţiunile # Bursa
Rusia foloseşte and #8222;nave fantomă and #8221;, care utilizează steaguri false, pentru a evita sancţiunile impuse în urma conflictului din Ucraina, conform Al-Jazeera, de unde urmează să relatăm.
Liderul AUR, George Simion, îi cere azi demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, arătând că un ministru care a prezentat studii false nu poate conduce Armata României, potrivit news.ro de la care relatăm cele ce urmează. Potrivit acestuia, ministrul nu mai are credibilitate şi trebuie să demisioneze urgent, iar USR, partidul care s-a lansat cu lozincile and #8222;fără penali and #8221; şi and #8222;oameni competenţi and #8221;, îşi pierde astfel credibilitatea, deoarece niciunul dintre miniştrii săi actuali nu are studii reale sau experienţa necesară pentru portofoliile pe care le ocupă.
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, în Kârgâzstan, că nu există and #8222;versiuni finale and #8221; ale unui acord de pace privind Ucraina şi că Rusia este pregătită pentru discuţii and #8222;serioase and #8221;, transmite Sky News, de la care relatăm cele ce urmează. Liderul de la Kremlin a participat la reuniunea Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), unde a susţinut o amplă conferinţă de presă.
Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a solicitat atribuirea unei locuinţe de protocol, explicând că demersul său se bazează pe cadrul legal aplicabil funcţiei pe care o deţine şi că decizia finală aparţine exclusiv Guvernului, fără legătură cu and #8222;vreun beneficiu personal discreţionar and #8221;, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează.
Deficitul de şoferi profesionişti a devenit unul dintre cele mai mari riscuri pentru transportul rutier din România şi Europa, în condiţiile în care doar la nivel naţional este nevoie de aproximativ 70.000 de şoferi de camion, iar deficitul total de conducători auto urcă la circa 150.000, potrivit estimărilor Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România pentru 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
Execuţia bugetului general consolidat în primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB, în scădere cu 0,55 miliarde lei faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 109,42 miliarde lei, respectiv 6,22% din PIB.
Guvernul japonez a dezminţit joi o informaţie publicată de Wall Street Journal, potrivit căreia preşedintele american Donald Trump ar fi sfătuit-o pe premierul Sanae Takaichi să evite provocarea Beijingului în disputa privind suveranitatea Taiwanului, transmite France Presse, de la care relatăm cele ce urmează.
Alexandru Nazare: 'Deficitul bugetar la 10 luni este de 5,7%, în scădere faţă anul trecut and #8221; # Bursa
Deficitul bugetar la 10 luni este de 5,7% din PIB, în scădere cu 0,5%. faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când a fost de 6,2% din PIB a anunţat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, astăzi în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat execuţia bugetară la finalul lunii octombrie.
Piaţa muncii a fost mult timp considerată ca unul dintre cele mai mari atuuri ale ţării noastre, însă, în 2025, a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru perioada următoare, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Potrivit EY Attractiveness Survey 2025, deşi investitorii continuă să aprecieze disponibilitatea forţei de muncă, atenţia s-a mutat de la costuri spre calitate, cu accent crescut pe competenţă şi adaptabilitate.
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a lansat o petiţie publică, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, prin care solicită stoparea legii ce impune o pondere minimă de 40% sportivi and #8222;români and #8221; în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale, potrivit unei postări pe pagina sa oficială de Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
Schiorul norvegian Aleksander Aamodt Kilde a confirmat că va reveni în competiţie joi, la vârsta de 33 de ani, în proba de super-G de la Copper Mountain (Statele Unite), după o absenţă de aproape doi ani din cauza unei accidentări grave.
Ciocniri au avut loc azi, la Sofia, între manifestanţi şi poliţie, în faţa sediului Parlamentului Bulgar, înaintea adoptării Fondului Asigurărilor de Sănătate din bugetul de stat pe 2026 în Comisia Bugetului şi Finanţelor, potrivit news.ro, de la care transmitem cele ce urmează. Manifestaţia împotriva bugetului pe 2026 a degenerat după ce protestatarii au încercat să rupă un cordon al poliţiei. Aceştia au aruncat cu sticle şi petarde în poliţişti, informează autorităţile.
Macron lansează un nou and #8222;Serviciu Naţional and #8221; militar voluntar pentru tineri # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, joi, introducerea unui nou and #8222;Serviciu Naţional and #8221;, cu durată de zece luni, destinat tinerilor majori, un program and #8222;pur militar and #8221;, voluntar şi conceput pentru a răspunde nevoilor armatei franceze în contextul intensificării riscurilor de securitate generate de Rusia, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Moda şi luxul vor intra în 2026 într-o lume în care volatilitatea devine normalul, mai degrabă decât excepţia, potrivit comentariului analistului eToro, Bogdan Maioreanu. În acest mediu complicat, doar brandurile cele mai agile, care se pot adapta rapid, vor ieşi învingătoare, conform raportului and #8222;The State of Fashion 2026 and #8221; al companiei de consultanţă McKinsey.
Horia Tecău, fost numărul 1 mondial în proba de dublu şi vice-campion olimpic, a anunţat două investiţii majore în tenisul românesc: lansarea platformei educaţionale Mind.Set.Match. şi intrarea în acţionariatul Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
AFI a anunţat un pachet de refinanţare în valoare de 537 de milioane de euro pentru trei proiecte majore din portofoliul său: AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Coreea de Nord a introdus studierea obligatorie a limbii ruse începând cu vârsta de zece ani, potrivit declaraţiilor făcute joi de Alexander Kozlov, copreşedinte rus al comisiei interguvernamentale Rusia-Coreea de Nord, citate de agenţia EFE, de la care relatăm cele ce urmează. Oficialul rus, care este şi ministru al resurselor naturale şi ecologiei, a precizat că limba rusă a fost inclusă în programa şcolară începând cu clasa a patra.
În mai puţin de un deceniu, Smart Data a crescut de la un startup local la una dintre cele mai mari 50 de companii IT din Moldova, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Diana Buzoianu a declarat că a aprobat săptămâna trecută raportul privind ilegalităţile de pe litoral # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat azi, despre construcţiile din zona plajelor şi zona costieră, că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani este and #8222;scenariul unui film din Vestul Sălbatic and #8221;, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează. Ea a acuzat că, prin complicitatea tuturor autorităţilor, terenuri care ar fi trebuit să rămână proprietate publică au ajuns în proprietate privată.
Consiliul Judeţean Galaţi şi Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027, au semnat contractul de finanţare în valoare de 111.616.939 lei pentru reabilitarea şi modernizarea tronsonului funcţional E581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G. Proiectul vizează un traseu de 16 kilometri, între Berheci - Gohor - Corcioveni - Brăhăşeşti.
Imigraţia netă în Regatul Unit a scăzut cu aproape 69% într-un an, până la sfârşitul lunii iunie 2025, ca urmare a înăspririi politicilor privind vizele de muncă şi de studii adoptate înainte de venirea la putere a Partidului Laburist, potrivit Le Figaro, de la care transmitem cele ce urmează. Potrivit Oficiului Naţional de Statistică (ONS), circa 898.000 de persoane au intrat în ţară între iulie 2024 şi iunie 2025, iar 693.000 au plecat, rezultând un sold net de 204.000 de imigranţi.
Statele Unite au suspendat procesarea tuturor cererilor de imigrare depuse de cetăţeni afgani, după ce un bărbat afgan a fost identificat ca suspect în atacul armat asupra a doi soldaţi ai Gărzii Naţionale lângă Casa Albă, potrivit BBC, de la care transmitem cele ce urmează.
Expert Forum a analizat veniturile şi cheltuielile partidelor politice din subvenţii pentru luna octombrie 2025 # Bursa
Expert Forum a analizat veniturile şi cheltuielile partidelor politice din subvenţii pentru luna octombrie 2025, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Organizaţia a descoperit faptul că partidele nu au respectat reglementările din Regulament în perioada dinainte de începerea campaniei electorale.
Drone, sabotaje şi operaţiuni clandestine atribuite Moscovei provoacă tensiuni fără precedent în interiorul NATO, iar statele europene iau în calcul reacţii care ar fi părut imposibile în urmă cu câţiva ani, potrivit Politico, de la care transmitem cele ce urmează. În faţa unei campanii agresive de război hibrid desfăşurate de Rusia, liderii continentului discută măsuri ofensive, de la operaţiuni cibernetice coordonate până la exerciţii militare surpriză.
Comisia Europeană a lansat un program de 14,5 milioane euro dedicat firmelor din industria auto # Bursa
Comisia Europeană a lansat joi un nou sistem, numit and #8222;Garanţia de competenţe and #8221;, în sprijinul muncitorilor şi companiilor şi pentru a rezolva deficitul de forţă de muncă în sectoarele strategice şi în creştere, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează.
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 27 noiembrie 2025, Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti pentru perioada 2025-2029, împreună cu planul de acţiune aferent, potrivit informaţiilor transmise de Executiv, de la care relatăm cele ce urmează.
Parlamentul a solicitat UE să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea europeană şi să se angajeze în mod activ în iniţiativele pentru obţinerea păcii în Ucraina, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Judecătorii din Grecia nu au aprobat extrădarea fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu.
Cristina Prună a cerut ca activele Lukoil din România să fie preluate de un investitor serios, nu naţionalizate # Bursa
Deputata Cristina Prună afirmă că scoaterea la vânzare a activelor Lukoil reprezintă and #8222;abordarea corectă and #8221;, respingând varianta naţionalizării şi susţinând că ţara noastră are nevoie de un investitor strategic, posibil american, în sectorul energetic.
Societatea Oil Terminal a informat acţionarii şi investitorii că, în data de 27 noiembrie 2025, în contextul efectuării unor cercetări într-o cauză penală în care se efectuează cercetări in rem, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai unităţilor subordonate, s-au prezentat la sediul Oil Terminal, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Organele au solicitat documente comerciale aferente unor prestaţii ale societăţii din perioada 2022-2025.
Ministerul Transporturilor va realiza studii de fezabilitate pentru construirea unor radiale, prelungiri ale marilor bulevarde din Bucureşti, în zona adiacentă Capitalei, fie că este vorba despre zone rezidenţiale sau industriale, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează.
Ministrul Apărării din Ucraina, Denis Şmîgal, a anunţat joi semnarea unui acord de licenţiere cu o delegaţie britanică pentru producţia în masă, în Regatul Unit, a dronelor ucrainene de interceptare Octopus, potrivit EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
Un bărbat acuzat că ar fi participat la actul de sabotaj care a blocat, în 2022, tranzitul de gaz rusesc către Europa va fi adus în Germania pentru a fi cercetat penal, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Acesta fusese reţinut în august în Italia, iar justiţia italiană a aprobat predarea lui autorităţilor germane.
Premierul Ilie Bolojan urmează să convoace vineri o şedinţă extraordinară de Guvern pentru adoptarea proiectului de lege care creşte vârsta de pensionare a magistraţilor.
Camera Bilaterală de Comerţ şi Industrie Polono-Română a anunţat schimburi de peste 12 miliarde de euro anual # Bursa
Dezvoltarea relaţiilor economice româno-polone continuă să accelereze, fapt confirmat de statisticile şi prognozele prezentate de Camera Bilaterală de Comerţ şi Industrie Polono-Română (PRBCC) în cadrul recepţiei organizate pentru a marca Ziua Independenţei Poloniei şi Ziua Naţională a României, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a câştigat, pe fond, litigiul privind imobilul situat pe Şoseaua Olteniţei nr. 225, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Judecătoria Sector 4 Bucureşti a dispus evacuarea Asociaţiei and #8222;Incubator de Afaceri and #8221; din clădire, iar decizia instanţei este executorie, cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare.
Judecătorul Liviu Odagiu a fost ales, joi, în funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii
Primark a publicat al patrulea său raport în materie de Sustenabilitate şi Etică, care evidenţiază cele mai recente progrese ale obiectivelor stabilite în cadrul strategiei sale de sustenabilitate, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Trenduri pe piaţa imobiliară din România: Creştere pe retail şi industrial, stagnare pe birouri şi locuinţe # Bursa
Segmentul de retail a devenit principalul motor al pieţei imobiliare din ţara noastră în acest an, urmat îndeaproape de segmentul industrial, în timp ce segmentul birourilor a înregistrat o scădere în 2025 după o activitate de închiriere intensă în ultimii doi ani, iar pe piaţa locuinţelor, oferta rămâne limitată menţinând preţurile ridicate, conform analizei PwC România pe baza datelor publice disponibile în piaţă.
Institutul Naţional de Statistică (INS) este partener activ în noua reţea Refugee and Migration Academia and Practitioners Network (ReMAP) pentru îmbunătăţirea datelor privind refugiaţii din România, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Vicepreşedintele INS, Silviu Vîrva, a declarat că datele oficiale reprezintă infrastructura esenţială pentru orice intervenţie eficientă, iar colaborarea interinstituţională este cel mai puternic instrument pentru construirea unei baze de date solide.
Flanco îşi consolidează prezenţa în ţară prin deschiderea a două noi magazine, în Timişoara şi Orăştie, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
