Curtea Supremă rusă declară and #8222;teroristă and #8221; organizaţia Anti-Corruption Foundation a lui Aleksei Navalnîi

Liderul AUR, George Simion, îi cere azi demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, arătând că un ministru care a prezentat studii false nu poate conduce Armata României, potrivit news.ro de la care relatăm cele ce urmează. Potrivit acestuia, ministrul nu mai are credibilitate şi trebuie să demisioneze urgent, iar USR, partidul care s-a lansat cu lozincile and #8222;fără penali and #8221; şi and #8222;oameni competenţi and #8221;, îşi pierde astfel credibilitatea, deoarece niciunul dintre miniştrii săi actuali nu are studii reale sau experienţa necesară pentru portofoliile pe care le ocupă.