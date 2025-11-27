Suceava: Trei persoane, transportate la spital după un accident în care au fost implicate două autoutilitare şi un autocar/ Traficul pe DN 2, oprit

15:00

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au desfăşurat, miercuri, 30 de acţiuni operative la nivel naţional pentru destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică. În cadrul operaţiunii, au fost făcute peste 150 de percheziţii şi au fost găsite, printre altele, peste zece kilograme de canabis şi plante de canabis, un kilogram de droguri sintetice, cocaină, peste 100 de comprimate, laptopuri şi medii de stocare a datelor, două arme letale şi două neletale, precum şi sume de bani în lei, euro şi alte valute. Potrivit sursei citate, a fost pus sechestru asigurător pe şapte autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro. Potrivit procurorilor, au fost reţinute 61 de persoane, uar 15 au fost plasate sub control judiciar.