Suceava: Trei persoane, transportate la spital după un accident în care au fost implicate două autoutilitare şi un autocar/ Traficul pe DN 2, oprit
News.ro, 27 noiembrie 2025 17:50
Trei persoane au fost transportate la spital, joi seară, în urma unui accident produs în judeţul Suceava, în care au fost implicate două autoutilitare şi un autocar. Traficul pe DN 2 este oprit în urma accidentului.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
17:50
Suceava: Trei persoane, transportate la spital după un accident în care au fost implicate două autoutilitare şi un autocar/ Traficul pe DN 2, oprit # News.ro
Trei persoane au fost transportate la spital, joi seară, în urma unui accident produs în judeţul Suceava, în care au fost implicate două autoutilitare şi un autocar. Traficul pe DN 2 este oprit în urma accidentului.
17:50
Ministerul Finanţelor a publicat, joi seară, proiectul celei de-a doua recrificări bugetare din acest an, despre care ministrul Alexandru Nazare anunţa că prezervă ţinta de deficit de 8,4%, arătând că au fost făcute redistribuiri de sume în interiorul bugetului pentru a identifica economiile, acolo unde pot fi făcute, şi suplinirea unor cheltuieli esenţiale.
Acum 30 minute
17:40
După accidentarea la genunchiul stâng, ignorând sfaturile medicilor, Neymar a participat miercuri la o sesiune de antrenament a echipei sale, FC Santos.
17:40
O brigadă românească a fost delegată la partida amicală dintre Anglia, campioana en-titre a ultimelor două Campionate Europene de fotbal feminin (Anglia 2022, Elveţia 2025), şi China. Meciul va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, pe Stadionul Wembley din Londra.
Acum o oră
17:30
Ciprian Ciucu: Din păcate, cred că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că, din păcate, crede că aceste alegeri vor fi câştigate cu un scor de 30% sau sub 30%, ceea ce nu este bine, pentru că primarul general are nevoie de legitimitate şi de autoritate.
17:30
Pompierii din Hong Kong au reuşit să stingă abia joi un incendiu de proporţii izbucnit cu o zi înainte într-un complex rezidenţial, soldat cu cel puţin 75 de morţi şi aproape 300 de dispăruţi, potrivit celui mai recent bilanţ anunţat de poliţie, relatează Reuters.
17:20
Ludovic Orban, despre revenirea în PNL: Am discutat cu Ilie Bolojan, a rămas că vom continua discuţia. Pot să vă spun că există deschidere de ambele părţi # News.ro
Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat joi, despre revenirea în PNL ,că a discutat cu preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan şi a rămas că vor continua discuţia dar există deschidere de ambele părţi.
17:10
AFI obţine un pachet de refinanţare de 537 de milioane de euro pentru trei proiecte majore din portofoliul său: AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti. Este cea mai mare tranzacţie de refinanţare din domeniul real estate din România # News.ro
AFI anunţă obţinerea unui pachet de refinanţare în valoare de 537 de milioane de euro pentru trei proiecte majore din portofoliul său: AFI Cotroceni, AFI Braşov şi AFI Ploieşti. Aceasta reprezintă cea mai mare refinanţare din domeniul real estate din România.
Acum 2 ore
17:00
Liderul AUR, George Simion, îi cere demisia ministrului Ionuţ Moşteanu: Un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României! # News.ro
Liderul AUR, George Simion, îi cere joi demisia ministrului Ionuţ Moşteanu, el arătând că un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României. El spune că ministrul nu mai are credibilitate şi trebuie să demisioneze urgent din funcţie şi acuză USR, partid care s-a lansat cu lozinca „fără penali” şi „oameni competenţi”, că ”îşi dă astăzi arama pe faţă, pentru că niciunul dintre miniştrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce şi nici experienţa necesară pentru acel portofoliu”.
17:00
Peste 2,5 tone de articole pirotehnice interzise a fi deţinute de persoane fizice, găsite de poliţiştii din Prahova - VIDEO # News.ro
Peste 2,5 tone de articole pirotehnice din categorii interzise a fi deţinute de persoane fizice au fost găsite de poliţiştii din Prahova în urma unor percheziţii făcute la locuinţele unor persoane şi la sediul unei firme, în judeţele Prahova şi Ilfov. Marfa a fost confiscată.
17:00
Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire a Ministerului Economiei fără să achite chirie vor fi evacuate/ Miruţă: S-a terminat şi episodul în care nişte băieţi deştepţi furau cu clădirea de la statul român, adică de la noi toţi/ Decizia instanţei # News.ro
Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire de 1.500 de metri pătraţi a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) fără să plătească chirie vor fi evacuate. Hotărârea privind evacuarea Asociaţiei „Incubator de Afaceri" din clădire a fost luată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi este executorie, cu drept de apel în termen de cinci zile de la pronunţare. „S-a terminat şi episodul în care nişte băieţi deştepţi furau cu clădirea de la statul român, adică de la noi toţi”, afirmă ministrul Radu Miruţă.
16:50
UPDATE - Putin spune că nu are sens să semneze documente cu o conducere „ilegitimă” a Ucrainei. Moscova va înceta ostilităţile dacă forţele de la Kiev se retrag din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta, informează Reuters.
16:50
Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei. Ludovic Orban: Este singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria şi să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD # News.ro
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei, liderul formaţiunii, Ludovic Orban, arătând că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD.
16:50
Anchetă în Spania după ce o fetiţă de 6 ani a murit şi o alta de 4 ani a fost spitalizată în stare gravă în urma unei vizite la acelaşi dentist, la Alcira # News.ro
O anchetă este în desfăşurare în Spania, după ce o fată în vârstă de şase ani a murit, iar altă fată în vârstă de patru ani a fost spitalizată în stare gravă, în urma unor vizite la un dentist, la Alcira, în Valencia (est), scrie publicaţia locală 20 Minutos.
16:40
UPDATE - Putin spune că nu are sens să semneze documente cu o conducere „ilegitimă” a Ucrainei # News.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta, informează Reuters.
16:40
Incendiu la Spitalul Judeţean Reşiţa/ A fost actival Planul roşu de intervenţie/ Un fum gros a apărut în timpul montării unui aparat RMN # News.ro
Autorităţile au activat Planul roşu de intervenţie, după ce la Spitalul Judeţean Reşiţa din judeţul Caraş-Severin un fum gros a ieşit dintr-una dintre încăperi.
16:30
Guvernul a aprobat Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025 - 2029 # News.ro
Guvernul a aprobat, joi, Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025 – 2029 împreună cu Planul de acţiune aferent. Strategia are ca obiectiv general valorificarea potenţialului agroalimentar al României, prin consolidarea prezenţei produselor româneşti pe pieţele interne şi internaţionale şi, implicit, prin sprijinirea dezvoltării comunităţilor rurale.
16:30
Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar, testat în premieră mondială # News.ro
Cancerul pulmonar rămâne una dintre cele mai letale forme de cancer, iar prevenirea acestuia ar putea schimba radical prognosticul la persoanele cu risc crescut. Un studiu clinic, lansat în premieră mondială, testează acum dacă o imunizare preventivă poate induce un răspuns imun capabil să identifice şi să elimine precoce celulele pulmonare cu modificări tumorale, conturând o nouă strategie de prevenţie pentru această boală cu mortalitate ridicată.
16:30
Camerele de supraveghere ale unui spital au ajutat la achitarea unui campion mondial chinez acuzat de dopaj # News.ro
Campionul mondial chinez la săritura în lungime, Wang Jianan, a fost absolvit de acuzaţiile de dopaj după o analiză a imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere ale unui spital, informează BBC.
16:20
Curtea Supremă rusă clasează drept ”teroristă” ”Anti-Corruption Foundation”, o organizaţie a lui Aleksei Navalnîi despre care spune că a fost înfiinţată în SUA # News.ro
Curtea Supremă rusă a clasat joi drept ”teroristă” o organizaţie anticorupţie a opozantului defunct Aleksei Nvalnîi, a cărui mişcare a fost deja declarată ”extremistă”, alimentând temeri cu privire la o înăsprire a reprimării susţinătorilor acestuia, relatează AFP.
16:20
Apel public al IICCMER la preşedinte şi premier să ia măsuri ferme pentru a contracara fenomenul „tot mai insidios” al „nostalgiei pro-totalitare”: Crimele regimului comunist, represiunile Securităţii, foametea, frigul şi suferinţa sunt astăzi banalizate # News.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) face un apel public, alături de personalităţi ale spaţiului public la preşedintele Nicuşor Dan şi la premierul Ilie Bolojan să manifeste „fermitate decizională” pentru „contracararea fenomenului tot mai insidios al nostalgiei pro-totalitare” care „ameninţă fundamental valorile şi instituţiile democratice”. „Crimele regimului comunist, represiunile Securităţii, restricţiile asupra libertăţilor fundamentale, foametea, frigul şi suferinţa sunt, din păcate, banalizate astăzi şi înlocuite prin campanii de rescriere a istoriei şi de albire a trecutului totalitar”, afirmă preşedintele executiv al IICCMER, Daniel Şandru.
16:10
Lia Savonea: Am formulat o solicitare privind atribuirea unei locuinţe de protocol conform procedurilor prevăzute de cadrul legal aplicabil funcţiei de preşedinte al ICCJ. Decizia aparţine exclusiv Guvernului # News.ro
Preşedintele ICCJ Lia Savonea a solicitat atribuirea unei locuinţe de protocol, ea explicând că demersul său este bazat pe cadrul legal aplicabil funcţiei pe care o deţine şi că decizia aparţine exclusiv Guvernului, fără legătură cu ”vreun beneficiu personal discreţionar”.
Acum 4 ore
16:00
Două angajate ale unei firme din Ialomiţa au fost reţinute după ce au încheiat aproape două mii de contracte de amanet pentru obiecte despre care pretindeau că sunt din aur, dar care nu aveau valoare financiară/ Prejudiciul depăşeşte trei milioane de lei # News.ro
Două femei cu vârste de 53 şi 59 de ani, angajate ale unei firme din Ialomiţa, au fost reţinute, fiind acuzate că au încheiat, timp ce cinci ani, aproape două mii de contracte de amanet pentru obiecte despre care au pretins că sunt din aur, dar care în realitate nu aveau valoare financiară. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în acest caz depăşeşte trei milioane de lei.
16:00
Deputatul PNL Ionuţ Stroe, petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea legii care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi "români" în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale # News.ro
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a lansat o petiţie publică, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea legii care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi "români" în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale.
15:50
Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” anunţă reprezentaţii ale spectacolului „Joyful Christmas” programate pe 18, 19, 20 şi 21 decembrie, şi în urma cererii copleşitoare din partea dumneavoastră, suplimentăm seria cu o a 5-a reprezentaţie programată pe 22 decembrie de la ora 19.00.
15:40
Ministrul Energiei trimite Corpul de Control la Hidroelectrica, după informaţiile conform cărora a furnizat energie gratuit unor firme şi instituţii religioase: Toate contractele preferenţiale, verificate. Cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica. Oficialul spune că toate contractele preferenţiale intră în verificare, iar cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral. Anunţul vine după ce o investigaţie Recorder a dezvăluit că producătorul de energie ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită, către 20 de persoane juridice, paguba fiind estimată la peste 9 milioane de lei.
15:40
Trei poliţişti răniţi la Sofia în ciocniri cu manifestanţi împotriva bugetului Bulgariei pe 2026 # News.ro
Ciocniri au avut loc joi, la Sofia, între manifestanţi şi poliţie, în faţa sediului Parlamentului Bulgar, înaintea adoptării Fondului Asigurărilor de Sănătate din bugetul de stat pe 2026 în Comisia Bugetului şi Finanţelor, relatează Euronews.
15:40
STUDIU: Românii percep antreprenoriatul în relaţia cu statul ca pe un meci de box sau o cursă cu obstacole. Birocraţia şi taxarea excesivă sunt percepute drept capcanele majore pentru antreprenorii din România # News.ro
Mai mult de o treime dintre respondenţii unui sondaj (37%) descriu antreprenoriatul ca pe un meci de box, adversarul fiind statul, 32% îl văd ca pe o competiţie de sărituri cu obstacole, în care antreprenorii sunt nevoiţi permanent să îşi croiască anevoios drumul prin procedurile birocratice. Sondajul „România de zi cu zi şi spiritul antreprenorial” a fost realizat în luna octombrie 2025, pe un eşantion reprezentativ de 1.033 de respondenţi români, în platforma de sondare iVOX. Statul este perceput ca principalul inhibitor al iniţiativei private în România, iar cele mai mari obstacole la startul unui business sunt birocraţia (27,69%) şi taxele (25,75%).
15:30
Newcastle denunţă „tratamentul inacceptabil” al suporterilor săi de către poliţie la stadionul Vélodrome după meciul împotriva echipei Olympique Marseille # News.ro
Presa engleză şi clubul Newcastle susţin că suporterii formaţiei din Anglia au fost victime ale unui „tratament inacceptabil” la Stade Vélodrome, la finalul meciului din Liga Campionilor împotriva Olympique Marseille, scor 1-2, de marţi.
15:30
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica: Toate contractele preferenţiale intră în verificare. Cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica. Oficialul spune că toate contractele preferenţiale intră în verificare, iar cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral. Anunţul vine după ce o investigaţie Recorder a dezvăluit că producătorul de energie ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită.
15:20
Ioana Dogioiu: Guvernul alocă bani pentru asigurarea ţinutei judecătorilor, magistraţiilor, asistenţilor şi grefierilor de la ÎCCJ: Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei, pentru perioada 2027-2028 # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că Guvernul alocă bani, printr-o hotărâre, pentru asigurarea ţinutei judecătorilor, magistraţiilor, asistenţilor şi grefierilor de la ÎCCJ: Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei, pentru perioada 2027-2028
15:20
Trei bărbaţi, cercetaţi pentru un scandal petrecut în urmă cu peste patru ani, la Brăila/ Ei au bătut cinci persoane aflate într-o locuinţă, fiind trase focuri de armă/ Ulterior, un bărbat a lovit cu maşina o altă victimă, care a murit în urma rănilor # News.ro
Trei bărbaţi sunt cercetaţi de procurori, unul în arest preventiv, după ce, în urmă cu peste patru ani, au provocat un scandal la Brăila, intrând într-o locuinţă peste cinci persoane pe care le-au bătut. Unul dintre suspecţi a tras două focuri de armă în direcţia victimelor, iar apoi s-a urcat la volanul unei maşini şi a lovit intenţionat o altă victimă, provocându-i răni grave. Ulterior, aceasta a murit.
15:20
Trenul metropolitan către aeroportul Otopeni, folosit de aproape 1,5 milioane de călători, anul trecut / Ce proiecte sunt în lucru # News.ro
Trenul metropolitan către aeroportul Otopeni a fost folosit de aproape 1,5 milioane de călători, anul trecut, arată datele prezentate joi, la Maratonul Infrastructurii şi Mobilităţii organizat de Profit.ro, de Iosif Szentes director al Direcţiei de dezvoltare transport feroviar din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Bucureşti-Ilfov.
15:20
Ioana Dogioiu, despre incidentul de la Parlament: Ofiţerul de presă nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă. Pentru orice formă de protecţie fizică a premierului există echipa SPP # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre incidentul de la Parlament, când presa a fost împiedicată să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan, că ofiţerul de presă nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă, ea arătând că ”pentru orice formă de protecţie fizică a premierului există echipa SPP”.
15:10
Ioana Dogioiu, despre poziţia premierului cu privire la neclarităţile din CV-ul ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu: Nu am discutat acest aspect cu domnul premier, deocamdată cel puţin / Înţeleg că este vorba de ceea ce s-ar numi o eroare materială # News.ro
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a declarat, joi, despre poziţia premierului cu privire la neclarităţile din CV-ul ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, că nu a discutat acest aspect cu premierul Ilie Bolojan, deocamdată, cel puţin dar că, din ceea ce a publicat ministrul, pe Facebook, înţelege că este vorba de ceea ce s-ar numi o eroare materială.
15:10
Lansări de carte şi mese rotunde vor fi organizate de Centrul Naţional al Cărţii la standul Editurii ICR (Standul 33) în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus Radio România (3-7 decembrie) de la Romexpo. Accesul este gratuit.
15:00
Diana Buzoianu, despre reducerea de cheltuieli cu salariile de 10%: Va fi undeva la aproximativ 60 de milioane / Vom avea o discuţie pe reorganizare. Sunt deja câteva departamente pe care ne-am uitat, dar încă nu au fost luate deciziile # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, despre reducerea de cheltuieli cu salariile de 10%, că va fi undeva la aproximativ 60 de milioane, ea arătând că vor avea o discuţie pe reorganizare şi sunt deja câteva departamente pe care s-au uitat, dar încă nu au fost luate deciziile.
15:00
Schi alpin: Final de sezon prematur pentru Lara Gut-Behrami, care a suferit o ruptură de ligamente la genunchiul stâng # News.ro
Sezonul s-a încheiat pentru Lara Gut-Behrami. Victimă a unei căzături la antrenament la Copper Mountain, în Colorado, elveţianca în vârstă de 34 de ani suferă de o ruptură a ligamentului încrucişat anterior, a ligamentului lateral intern şi de o leziune de menisc la genunchiul stâng.
15:00
Bilanţul percheziţiilor pentru destructurarea unor grupări specializate în trafic de droguri, pornografie infantilă şi criminalitate informatică: 61 de reţinuţi, bani, arme şi droguri confiscate, sechestru pe şapte maşini de lux de 1,5 milioane de euro # News.ro
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au desfăşurat, miercuri, 30 de acţiuni operative la nivel naţional pentru destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică. În cadrul operaţiunii, au fost făcute peste 150 de percheziţii şi au fost găsite, printre altele, peste zece kilograme de canabis şi plante de canabis, un kilogram de droguri sintetice, cocaină, peste 100 de comprimate, laptopuri şi medii de stocare a datelor, două arme letale şi două neletale, precum şi sume de bani în lei, euro şi alte valute. Potrivit sursei citate, a fost pus sechestru asigurător pe şapte autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro. Potrivit procurorilor, au fost reţinute 61 de persoane, uar 15 au fost plasate sub control judiciar.
15:00
Călin Bichir, antreprenor în construcţii: În general, când angajezi un tânăr absolvent, vreo trei ani de zile îl ajuţi tu pe el. Abia după aia începe el să aducă plus valoare. Oamenii care aduc plusvaloare e să fie plătiţi bine # News.ro
Când o companie din domeniul construcţiilor angajează un tânăr absolvent, în primii ani îl „ajută” firma pe angajat şi abia apoi acesta începe să aducă plusvaloare, afirmă Călin Bichir, director general al firmei ACVATOT. Antreprenorul este de părere că oamenii care aduc plusvaloare trebuie să fie plătiţi bine.
15:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a resuscitat joi un ”Serviciu Naţional” - pe o perioadă de zece luni - al tinerilor majori - ”tinerilor noşti le este sete de angajament” - ”, care va fi ”pur militar”, dar voluntar, menit ”să răspundă nevoilor armatei” împotriva ameninţării ruse şi riscurilor crescute de izbucnire a unui conflict, relatează AFP.
14:50
Diana Buzoianu, despre controversele din CV-ul ministrului Apărării: Domnul Ionuţ Moşteanu în primul rând a putut să-şi pună diploma / Oamenii care astăzi vor să facă reforme sau vor să schimbe lucruri în bine pentru România vor fi atacaţi # News.ro
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, despre controversele din CV-ul ministrului Apărării, că Ionuţ Moşteanu în primul rând a putut să-şi pună diploma, ea arătând că acesta ”a venit asumat şi a explicat absolut toate lucrurile” şi ”mai important decât orice este inclusiv ce s-a făcut în ultimul timp, la Ministerul Apărării”. Potrivit lui Buzoianu, ”oamenii care astăzi vor să facă reforme sau vor să schimbe lucruri în bine pentru România vor fi atacaţi”.
14:40
Ministrul Mediului: Vom trimite raportul Corpului de Control, efectuat la Direcţia Silvică Arad, unde Teodor Ţigan şi-a obţinut bonusul de pensionare de 100.000 de euro, către ÎCCJ şi conducerea Romsilva: Este într-o cădere financiară accelerată # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi că va trimite raportul Corpului de Control, efectuat la Direcţia Silvică Arad, unde directorul Teodor Ţigan şi-a obţinut bonusul de pensionare de 100.000 de euro, către ÎCCJ şi conducerea Romsilva, pentru a lua deciziile necesare pentru conducerea de la nivelul ocoalelor din direcţie, care, ani de zile au încălcat, practic, criteriile aprobate de CA-ul Romsilva. Ea a mai spus că această direcţie este într-o cădere financiară accelerată.
14:40
Cristi Stancu, antreprenor, despre costuri şi muncitorii străini: În primul rând să plăteşti munca, nu culoarea pielii sau provenienţa # News.ro
Cristi Stancu, acţionar al companiei Maristar, SRL este de părere că muncitorii în construcţii străini şi cei români trebuie plătiţi în mod egal, pentru că trebuie remunerată munca, nu culoarea pielii. În cadrul Maratonului Infrastructurii şi Mobilităţii organizat joi de Profit.ro, antreprenorul a vorbit şi despre efectele măsurilor luate de statul român pentru ajustarea preţuri în cadrul contractelor încheiate de firmele de construcţii cu autorităţile publice.
14:30
Sibiu: Tânăr, arestat preventiv după ce a condus beat şi fără permis o maşină cu doi pasageri/ Urmărit de poliţişti, el a provocat un accident soldat cu un rănit şi trei maşini avariate # News.ro
Un tânăr de 26 de ani a fost arestat preventiv după ce a condus un autoturism prin municipiul Sibiu, fără a deţine permis de conducere şi având o alcoolemie de 1,69 g/l alcool pur, iar la un moment dat a provocat un accident, în timp ce era urmărit în trafic de poliţişti. În urma accidentului, o persoană a fost transportată la spital, iar trei maşini, inclusiv autospeciala de Poliţie, au fost avariate.
14:30
Cristi Stancu, antreprenor: Problema proiectelor de infrastructură care sunt în trafic este legată de impredictibilitate. Găsim nişte ţevi, o utilitate pe care nu o recunoaşte nimeni # News.ro
Cristi Stancu, reprezentant al companiei Maristar SRL care lucrează pe aşa-numita „centură veche” a Capitalei, afirmă că proiectul este în grafic. Antreprenorul a afirmat, în cadrul Maratonului Infrastructurii şi Mobilităţii organizat de Profit.ro, că impredictibilitatea cauzată de neconcordanţa între ce scrie în studii şi ceea ce se găseşte în teren reprezintă, adeseori, un factor care cauzează întârzieri în proiectele de infrastructură.
14:20
Deputatul Augustin Hagiu: Otopeni este singurul aeroport din lume, cred, care nu are o zonă de îmbarcare-debarcare rapidă, în condiţii de siguranţă # News.ro
Aeroportul Otopeni este singurul aeroport din lume care nu are o zonă de îmbarcare-debarcare rapidă, în condiţii de siguranţă, crede deputatul Augustin Hagiu, membru al Comisiei de transporturi. Acesta a declarat, la Profit.ro Maratonul Infrastructură şi Mobilitate, că imaginea aeroportului este dezolantă în rândul turiştilor străini care vin în România.
14:20
Ministrul Transporturilor: Dăm în circulaţie încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei, lotul Pietroasele-Buzău/ Vom putea circula de la Bucureşti la Focşani doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei sunt daţi în circulaţie, iar de la Bucureşti la Focşani se va putea circula doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri. El a adăugat că, până la finalul anului, autostrada A7 ar putea să fie deschisă până în dreptul localităţii Adjud.
14:20
Liverpool - Antrenorul Arne Slot nu se teme pentru funcţia sa: Am mult sprijin din partea conducerii # News.ro
Arne Slot, antrenorul echipei Liverpool, a spus că nu îşi simte postul ameninţat, după noua înfrângere suferită miercuri pe teren propriu în faţa formaţiei PSV Eindhoven (1-4), în Liga Campionilor.
14:10
UPDATE - Secretarul de stat în MAE Luca Niculescu: Al 17-lea capitol încheiat in drumul către OCDE. România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale/ Precizările DNA # News.ro
România a primit al 17-lea aviz din cele 25 necesre aderării la OCDE, anunţă secretarul de stat în MAE Luca Niculescu, care precizează că ţara noatră a primit Avizul Formal al Grupului de lucru pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale. Direcţia Naţională Anticorupţie precizează că primirea acestui aviz arată că România îndeplineşte standardele internaţionale în prevenirea şi combaterea corupţiei care implică funcţionari publici străini. Potrivit DNA, în baza noii legislaţii, procurorii anticorupţie au competenţă exclusivă pentru investigarea mitei oferite funcţionarilor publici străini şi a infracţiunilor conexe, precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.