Bistriţa-Năsăud: Ambulanţă privată care transporta pacienţi la dializă, implicată într-un accident rutier / Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una fiind transportată la spital

17:00

Liderul AUR, George Simion, îi cere joi demisia ministrului Ionuţ Moşteanu, el arătând că un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României. El spune că ministrul nu mai are credibilitate şi trebuie să demisioneze urgent din funcţie şi acuză USR, partid care s-a lansat cu lozinca „fără penali” şi „oameni competenţi”, că ”îşi dă astăzi arama pe faţă, pentru că niciunul dintre miniştrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce şi nici experienţa necesară pentru acel portofoliu”.