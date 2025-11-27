Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire a ministerului Economiei fără să achite chirie vor fi evacuate / Miruţă: S-a terminat şi episodul în care nişte băieţi deştepţi furau cu clădirea de la statul român, adică de la noi toţi / Decizia instanţei nu este definitivă
G4Media, 27 noiembrie 2025 17:50
Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire de 1.500 de metri pătraţi a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) fără să plătească chirie vor fi evacuate. Hotărârea privind evacuarea Asociaţiei „Incubator de Afaceri” din clădire a fost luată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi este executorie, cu drept de apel în termen de […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
18:00
Racheta Soiuz 5 este gata de primul ei zbor. Dar mai dorește cineva să zboare cu noua rachetă a Rusiei? # G4Media
După aproape un deceniu de dezvoltare, noua rachetă rusească Soiuz 5 se pregătește pentru primul ei zbor. Lansarea este programată înainte de sfârșitul anului, de la Cosmodromul Baikonur, în Kazahstan, un moment important pentru Roscosmos, care încearcă să-și recapete relevanța într-o piață dominată tot mai mult de companii occidentale și asiatice, informează Ars Technica. © G4Media.ro.
18:00
Primul vaccin experimental pentru prevenirea cancerului pulmonar, testat în premieră mondială # G4Media
Cancerul pulmonar rămâne una dintre cele mai letale forme de cancer, iar prevenirea acestuia ar putea schimba radical prognosticul la persoanele cu risc crescut. Un studiu clinic, lansat în premieră mondială, testează acum dacă o imunizare preventivă poate induce un răspuns imun capabil să identifice şi să elimine precoce celulele pulmonare cu modificări tumorale, conturând […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
17:50
Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire a ministerului Economiei fără să achite chirie vor fi evacuate / Miruţă: S-a terminat şi episodul în care nişte băieţi deştepţi furau cu clădirea de la statul român, adică de la noi toţi / Decizia instanţei nu este definitivă
Firmele care funcţionau de 18 ani într-o clădire de 1.500 de metri pătraţi a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) fără să plătească chirie vor fi evacuate. Hotărârea privind evacuarea Asociaţiei „Incubator de Afaceri” din clădire a fost luată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi este executorie, cu drept de apel în termen de […] © G4Media.ro.
17:50
Anchetă în Spania după ce o fetiţă de 6 ani a murit şi o alta de 4 ani a fost spitalizată în stare gravă în urma unei vizite la acelaşi dentist # G4Media
O anchetă este în desfăşurare în Spania, după ce o fată în vârstă de şase ani a murit, iar altă fată în vârstă de patru ani a fost spitalizată în stare gravă, în urma unor vizite la un dentist, la Alcira, în Valencia (est), scrie publicaţia locală 20 Minutos, citată de News.ro. Cele două fete […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:40
Lista autorilor recomandați la clasa a IX-a de Ministerul Educației, prin noua programă de limba română 2026: Cronicarul Miron Costin cu Letopisețul de la Aron Vodă, „Predoslovie adecă voroava cătră cititoriul” sau Costache Negruzzi # G4Media
Noua programă școlară pentru limba și literatura română, pusă în dezbatere publică de Ministerul Educației pe 25 noiembrie 2025, conține recomandări de autori precum cronicarul Miron Costin cu „Letopisețul de la Aron Vodă încoace”, Costache Negruzzi, Ioan Slavici, Marin Preda sau Mihail Sadoveanu, cu referire la criterii diacronice (n. red care urmăresc în timp evoluția […] © G4Media.ro.
17:40
ONU îndeamnă administraţia Trump să nu stigmatizeze afganii după atacul de la Washington, în care au fost răniți doi membri ai Gărzii Naţionale # G4Media
Atacul armat de la Washington „nu ar trebui să fie” un motiv pentru administraţia Trump de a-şi revizui politica migraţiei faţă de afgani, a afirmat joi un responsabil al ONU pentru agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Un cetăţean afgan care lucrase pentru forţele americane în Afganistan este suspectat că a tras miercuri asupra […] © G4Media.ro.
17:40
România a primit aviz formal de la OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale # G4Media
România a primit avizul formal al Grupului de lucru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale, un pas „decisiv” în procesul de aderare a ţării noastre, a anunţat joi Direcţia Naţională Anticorupţie, citată de Agerpres. Potrivit DNA, evaluarea adoptată în luna octombrie arată că România îndeplineşte standardele […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:30
Acord între România și Germania ce privește staţionarea a până la 3.000 de membri ai forţelor armate pentru exerciţii și misiuni umanitare # G4Media
Guvernul a aprobat, joi, semnarea unui acord cu Germania privind staţionarea temporară a unor membri ai forţelor armate ale celor două state pe teritoriul celuilalt stat. Acordul ce urmează a fi semnat reglementează intrarea, ieşirea şi staţionarea unui număr de până la 3.000 de membri ai forţelor armate române şi germane (personalul militar al forţelor […] © G4Media.ro.
17:30
Jurnaliştii din Italia vor intra vineri în grevă, din cauza eşuării negocierilor cu patronatul ce privește reînnoirea contractului colectiv de muncă # G4Media
Jurnaliştii din Italia, printre care reporteri de la agenţia naţională de presă ANSA, se vor afla vineri în grevă împotriva eşuării reînnoirii contractului colectiv de muncă, după ce discuţiile cu patronatul media au ajuns în impas. Contractul colectiv a expirat în 2016 şi de atunci salariile jurnaliştilor au fost îngheţate, informează joi agenţia de presă […] © G4Media.ro.
17:20
Sărbători Conștiente: cum construim mese festive echilibrate folosind mai multe ingrediente vegetale – pentru că merită să încercăm varietatea / Sfatul nutriționistului Tania Fântână # G4Media
Sărbătorile se apropie cu pași repezi și printre principalele noastre preocupări legate de ele sunt mâncarea și cadourile. Oare care o să fie meniul de anul ăsta? Oare ce putem schimba față de cel de anul trecut, care poate nu a picat așa de bine? Căutăm rețete perfecte, ascultăm sfaturile din jur și încercăm să […] © G4Media.ro.
17:20
Presupusul „creier” al sabotajului din septembrie 2022 asupra gazoductelor Nord Stream a fost extrădat în Germania # G4Media
Presupusul organizator al actului de sabotaj asupra gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 a fost extrădat din Italia în Germania, au declarat surse judiciare, citate de agențiile de știri DPA, AFP şi Reuters, informație preluată de Agerpres. Suspectul, un cetăţean ucrainean în vârstă de 49 de ani, a fost transferat poliţiei germane […] © G4Media.ro.
17:20
Gripa aviară prezintă un risc de pandemie mai grav decât COVID, avertizează Institutul Pasteur # G4Media
Gripa aviară ar putea provoca o pandemie mai gravă decât cea de COVID-19 dacă virusul suferă o mutație și devine transmisibil între oameni, estimează responsabila centrului de infecții respiratorii al Institutului Pasteur, transmite agenția Reuters. Virusul gripei aviare se răspândește printre păsările sălbatice, păsările de curte și mamifere. Fiind extrem de patogenă, gripa aviară a […] © G4Media.ro.
17:10
BREAKING Ludovic Orban, concediat de președintele Nicușor Dan săptămâna trecută, îl susține pe Ciprian Ciucu (PNL) la Primăria București # G4Media
Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei concediat de președintele Nicușor Dan săptămâna trecută din funcția de consilier prezidențial, a anunțat joi într-o conferință de presă că îl susține pe candidatul PNL Ciprian Ciucu PNL la Primăria București. ”Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Municipiului București. Decizia noastră se bazează pe evaluări obiective, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:00
DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate de perchezițiile din Vama Constanța și alte 36 de locații / Procurorii anchetează o rețea de contabandă cu produse petroliere, acuzată de evaziune și grup infracțional # G4Media
DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate de perchezițiile din Vama Constanța și alte 36 de locații, transmit procurorii într-un comunicat de joi după-amiază. Perchezițiile au avut loc în 8 județe, la domiciliile personale sau firmele vizate de acțiunea DIICOT, dar și în Vama Constanța. Acuzațiile din dosarul […] © G4Media.ro.
16:50
George Simion îi cere demisia ministrului Apărării Ionuț Moşteanu după scandalul cu diploma de licență # G4Media
George Simion, liderul partidului extremist AUR, i-a cerut joi demisia ministrului Apărării Ionuț Moşteanu (USR) după scandalul cu diploma de licență dezvăluit de Libertatea. ”Un ministru al Apărării cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României”, a spus Simion într-un comunicat. „Ionuţ Moşteanu trebuie să demisioneze urgent. De aproape 10 ani se perindă prin funcţii […] © G4Media.ro.
16:50
Cine este Scarlett Karoleva, tânăra basarabeancă care l-a susținut în campania prezidențială pe George Simion / Acuză Uniunea Europeană de dictatură, dar pe Instagram susține că „a prins un loc de muncă” la Parlamentul European # G4Media
Scarlett Karoleva a dat numeroase declarații la televiziuni din mai multe țări. Cu acest nume se prezintă politicienilor și sub acest pseudonim afirmă că Uniunea Europeană este o dictatură, scrie Rise Moldova. Înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova a participat la evenimente politice controversate alături de lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Într-un material […] © G4Media.ro.
16:40
EXCLUSIV | Constelații cu pisici. Psihologul Laura Albu aduce o abordare inedită în terapie: ,,Pisicile creează spațiul în care clientul își poate „descurca” gândurile și emoțiile’’ / Cum decurge o ședință de vindecare și cât costă experiența (VIDEO & FOTO) # G4Media
Psihologul clinician Laura Albu transformă iubirea pentru pisici într-un instrument terapeutic unic: constelațiile sistematice în care animalele devin ghizi discreți pentru participanți. Crescută într-o familie care adăpostea câini și pisici abandonate, Laura are astăzi 11 pisici acasă și este voluntar activ la Protecția Animalelor Sector 1. Ședințele de constelații cu pisici se desfășoară în spațiul lor stabil, unde animalele […] © G4Media.ro.
16:40
Putin: Nu există „versiuni finale” ale acordului de pace / Rusia este pregătită pentru discuții „serioase” # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, că nu există „versiuni finale” ale acordului de pace și că Rusia este pregătită pentru discuții „serioase”, transmite Sky News. Putin participă, în Kârgâzstan, la reuniunea Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), structură de securitate prezidată de Moscova. Putin a susținut o conferință de presă. Vladimir Putin a […] © G4Media.ro.
16:40
ANALIZĂ Noua programă de Limba română propusă pentru clasa a IX-a nu are absolut nicio mențiune despre Inteligența Artificială, deși programele altor discipline cer „imperativ” folosirea AI în predare-învățare # G4Media
Proiectul de programă pentru disciplina Limba și literatura română – clasa a IX-a, care a stârnit deja critici cu privire la conținuturile literare recomandate și modalitatea de abordare a acestora, se remarcă prin faptul că nu face absolut nicio mențiune cu privire la inteligența artificială. Această lipsă devine cu atât mai vizibilă cu cât AI […] © G4Media.ro.
16:30
Primarul Daniel Băluță propune fuziunea între Elcen și Termoenergetica, pentru un sistem integrat de producție, transport și distribuție a agentului termic în București # G4Media
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Municipiului București, inițiază procesul administrativ menit să soluționeze definitiv situația critică a termiei din Capitală. În cadrul unei conferințe de presă, organizată în incinta punctului termic „CTE Progresul”, împreună cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, Daniel Băluță a propus fuziunea […] © G4Media.ro.
16:30
Strategia de promovare a produselor agroalimentare românești 2025-2029, aprobată în ședința de guvern. Se vor crea registre de piaţă cu informaţii despre operatorii economici şi produsele lor # G4Media
Guvernul a aprobat, joi, prin hotărâre, Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025 – 2029 împreună cu Planul de acţiune aferent, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă, Strategia are ca obiectiv general valorificarea potenţialului agroalimentar al României, prin consolidarea prezenţei produselor româneşti pe pieţele interne şi internaţionale şi, implicit, prin sprijinirea dezvoltării […] © G4Media.ro.
16:30
Apel public al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului la preşedinte şi premier să ia măsuri ferme pentru a contracara fenomenul „tot mai insidios” al „nostalgiei pro-totalitare”: Crimele regimului comunist, represiunile Securităţii, foametea, frigul şi suferinţa sunt astăzi banalizate # G4Media
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) face un apel public, alături de personalităţi ale spaţiului public la preşedintele Nicuşor Dan şi la premierul Ilie Bolojan să manifeste „fermitate decizională” pentru „contracararea fenomenului tot mai insidios al nostalgiei pro-totalitare” care „ameninţă fundamental valorile şi instituţiile democratice”. „Crimele regimului comunist, represiunile Securităţii, […] © G4Media.ro.
16:30
BBC Verify a geolocalizat imagini video care par să arate primele stadii ale incendiului care a devastat un complex rezidențial de zgârie-nori din Hong Kong – și cât de repede s-a propagat focul. Videoclipul arată un incendiu pornit în Wang Cheong House, care corespunde cu relatarea adjunctului directorului Serviciului de Pompieri din Hong Kong, Derek […] © G4Media.ro.
16:20
TOP 10 cele mai vândute SUV-uri/crossovere din Europa în 2025. Volkswagen marele câștigător, Tesla cea mai mare scădere # G4Media
Primele 10 luni ale anului confirmă din nou apetitul europenilor pentru SUV-uri compacte și crossovere. Conform analizei realizate de Automotive News pe baza datelor Dataforce, segmentul continuă să fie motorul pieței, iar două mărci se evidențiază clar. Volkswagen ocupă primele două poziții, iar Dacia își menține poziția solidă în partea superioară a clasamentului. © G4Media.ro.
16:20
Curtea Supremă rusă a clasificat joi drept ”teroristă” organizaţia anticorupţie a opozantului defunct Aleksei Navalnîi, a cărui mişcare fusese deja declarată ”extremistă”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Fundaţia Anticorupţie este recunoscută ”ca o organizaţie teroristă”, a indicat Curtea Supremă într-un comunicat, adăugând că va interzice ”activităţile sale, precum şi pe cele ale […] © G4Media.ro.
16:10
Lia Savonea: Am formulat o solicitare privind atribuirea unei locuinţe de protocol conform procedurilor prevăzute de cadrul legal aplicabil funcţiei de preşedinte al ICCJ / Decizia aparţine exclusiv Guvernului # G4Media
Preşedintele ICCJ Lia Savonea a solicitat atribuirea unei locuinţe de protocol, ea explicând că demersul său este bazat pe cadrul legal aplicabil funcţiei pe care o deţine şi că decizia aparţine exclusiv Guvernului, fără legătură cu ”vreun beneficiu personal discreţionar”, transmite News.ro. ”Da, am formulat o solicitare în acest sens, în condiţiile şi potrivit procedurilor […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:50
Trei polițiști răniți la Sofia în ciocniri cu manifestanți împotriva bugetului Bulgariei pe 2026 # G4Media
Ciocniri au avut loc joi la Sofia între manifestanţi şi poliţie, în faţa sediului Parlamentului Bulgar, înaintea adoptării Fondului Asigurărilor de Sănătate din bugetul de stat pe 2026 în Comisia Bugetului şi Finanţelor, transmite News.ro. Manifestanții îi acuză pe deputaţi de faptul că adoptă bugetul de stat fără vreo dezbatere adevărată. Manifestaţia împotriva bugetului pe […] © G4Media.ro.
15:40
Liderii europeni au aflat despre „planul de pace” al lui Trump din mass-media, apoi au reușit să convingă Washingtonul să-l modifice (NYT) # G4Media
New York Times a publicat o anchetă detaliată privind influența țărilor europene asupra planului de pace pentru Ucraina, care a fost prezentat de Statele Unite și apoi finalizat cu participarea Europei și Ucrainei, scrie BBC. Potrivit jurnaliștilor publicației, care au vorbit cu 16 oficiali anonimi, liderii multor țări europene au aflat de existența „planului de […] © G4Media.ro.
15:40
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica: Toate contractele preferenţiale intră în verificare. Cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica. Oficialul spune că toate contractele preferenţiale intră în verificare, iar cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral. Anunţul vine după ce o investigaţie Recorder a dezvăluit că producătorul de energie ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie […] © G4Media.ro.
15:40
Comisia Europenă lansează un sistem denumit sugestiv „garanţia de competenţe” ca răspuns la deficitul de forţă de muncă în sectoarele strategice # G4Media
Comisia Europeană a lansat, joi, un nou sistem denumit „Garanţia de competenţe” pentru a sprijini lucrătorii şi întreprinderile şi pentru a aborda deficitul de forţă de muncă în sectoarele strategice şi în creştere, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres. Garanţia de competenţe va consolida sectoarele strategice în conformitate cu viitorul Fond […] © G4Media.ro.
15:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron a resuscitat joi un ”Serviciu Naţional” – pe o perioadă de zece luni – al tinerilor majori – ”tinerilor noşti le este sete de angajament” – ”, care va fi ”pur militar”, dar voluntar, menit ”să răspundă nevoilor armatei” împotriva ameninţării ruse şi riscurilor crescute de izbucnire a unui conflict, relatează […] © G4Media.ro.
15:30
Altex România extinde rețeaua de magazine la nivel național și inaugurează un nou magazin în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Deschiderea a avut loc pe 27 noiembrie, iar locuitorii din zonă au de acum acces rapid la o gamă variată de produse electro-IT. Până pe 3 decembrie, cumpărătorii beneficiază de oferte exclusive. Noul magazin, al […] © G4Media.ro.
15:30
Ministrul Mediului: Vom trimite raportul Corpului de Control, efectuat la Direcţia Silvică Arad, unde Teodor Ţigan şi-a obţinut bonusul de pensionare de 100.000 de euro, către ÎCCJ şi conducerea Romsilva # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi că va trimite raportul Corpului de Control, efectuat la Direcţia Silvică Arad, unde directorul Teodor Ţigan şi-a obţinut bonusul de pensionare de 100.000 de euro, către ÎCCJ şi conducerea Romsilva, pentru a lua deciziile necesare pentru conducerea de la nivelul ocoalelor din direcţie, care, ani de zile au […] © G4Media.ro.
15:30
Deputatul PNL Ionuț Stroe îi cere președintelui Nicușor Dan să acționeze împotriva legii care prevede utilizarea a „minimum 40% de sportivi români” în competițiile naționale: „Echipele nu mai sunt făcute în vestiar, ci de politic, prin lege” # G4Media
Deputatul PNL Ionuț Stroe i-a cerut, joi, printr-o petiție publicată pe Facebook, președintelui Nicușor Dan să retrimită Parlamentului sau să sesizeze Curtea Constituțională legea care prevede obligația unei componențe de minim 40% sportivi români în competițiile naționale oficiale. Fost ministru al sportului, Ionuț Stroe a înșirat mai multe argumente juridice pe care se bazează solicitarea […] © G4Media.ro.
15:20
Guvern, după anularea concursului la Hidroelectrica: România riscă o penalizare pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind numirile în companii de stat # G4Media
România riscă o penalizare din partea Comisiei Europene pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR privind numirile în companii de stat, dar nu se află în situaţia neîndeplinirii integrale a acestuia, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres. Oficialul s-a referit la anularea concursului pentru numirea directorilor executivi la compania cu capital […] © G4Media.ro.
15:20
Imigrația netă în Regatul Unit a scăzut cu aproape 69% într-un an, la sfârșitul lunii iunie 2025, a indicat joi Oficiul Național de Statistică, ca urmare a restricțiilor privind vizele de muncă și de studii introduse înainte de venirea la putere a Partidului Laburist în 2024, potrivit Le Figaro. În total, aproximativ 898.000 de persoane […] © G4Media.ro.
15:20
Guvernul alocă 368.000 de lei pentru ținuta vestimentară a magistraților de la Înalta Curte # G4Media
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care alocă 368.000 de lei pentru asigurarea gratuită a ținutei vestimentare a judecătorilor, magistraților asistenți și grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, transmite MEDIAFAX. Răspunzând unei întrebări, joi, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că au fost aprobați 368.000 […] © G4Media.ro.
15:20
Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zece ani, a anunţat joi copreşedintele rus al comisiei interguvernamentale Rusia-Coreea de Nord, Alexander Kozlov, relatează agenţia de știri EFE. „Limba rusă a fost inclusă în programa şcolară a Republicii Populare Democrate Coreene ca limbă obligatorie începând cu […] © G4Media.ro.
15:20
Noile programe școlare propuse pentru liceu au mari probleme de formulare a competențelor, majoritatea fiind neevaluabile – avertizează Șerban Iosifescu, cercetător și expert educațional # G4Media
M-am uitat, din curiozitate, pe câteva proiecte de programe noi pentru liceu. Conținuturile m-au interesat mai puțin (ele sunt, oricum, orientative, cu condiția ca „recomandările” să nu devină obligatorii prin subiectele de examen…), fiind interesat, mai mult, în fundamentarea lor pe competențe. Conceptul de competență este, după părerea mea, foarte util în educație, pentru că […] © G4Media.ro.
15:20
Guvernul alocă 368.000 de lei pentru asigurarea ţinutei magistraţilor, asistenţilor şi grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că Guvernul alocă bani, printr-o hotărâre, pentru asigurarea ţinutei magistraţilor, asistenţilor şi grefierilor de la ÎCCJ: Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei, pentru perioada 2027-202, transmite News.ro. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a venit cu precizări, după şedinţa de guvern, despre hotărârea prin […] © G4Media.ro.
15:10
Alimentarea tichetelor educaționale pentru elevii din categorii defavorizate pentru anul 2025-2026 a fost finalizată, a anunțat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, citat de MEDIAFAX. Ministrul a anunțat că joi a fost finalizată alimentarea tichetelor educaționale pentru anul școlar 2025–2026. Dragoș Pîslaru susține că 249.134.500 lei au fost alocați pentru 498.269 de copii […] © G4Media.ro.
15:10
Ministra USR Diana Buzoianu despre controversele din CV-ul ministrului Apărării: Ionuț Moșteanu a putut să-și pună diploma / Oamenii care vor să facă reforme vor fi atacați # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a declarat joi, despre controversele din CV-ul ministrului Apărării, că Ionuţ Moşteanu a putut să-şi facă publică diploma, ea arătând că acesta ”a venit asumat şi a explicat absolut toate lucrurile” şi ”mai important decât orice este inclusiv ce s-a făcut în ultimul timp, la Ministerul Apărării”. Potrivit lui Buzoianu, […] © G4Media.ro.
15:10
Wellington vegan cu ciuperci și spanac/ O variantă a celebrului mușchi de vită – simplă, vegetariană, bună și pentru post # G4Media
Teama de a prepara mușchiul de vită Wellington este justificată, trebuie ceva experiență în ale gătitului pentru ca aluatul să fie copt, dar carnea să păstreze culoarea roz de vită medium well și să rămână suculentă. Pentru cei care iubesc Wellington-ul și nu se încumetă să treacă direct la mușchiul de vită, iată o variantă […] © G4Media.ro.
15:10
Evenimente organizate de ministerul Apărării la București și Alba Iulia cu prilejul zilei de 1 Decembrie / La parada militară de la Arcul de Triumf vor participa 2.900 de militari, 220 de mijloace tehnice și 45 de aeronave # G4Media
Ministerul Apărării Naționale organizează luni, 1 Decembrie, în municipiul București, o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a României. Astfel, începând cu ora 9.00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I va avea loc o ceremonie militară și religioasă de depuneri de coroane și jerbe de flori, în memoria eroilor români care și-au jertfit viața pe câmpurile […] © G4Media.ro.
15:10
În sezonul sărbătorilor de iarnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, vinde, prin unitățile sale teritoriale, 16.415 de pomi de Crăciun. Dintre aceștia, 13.462 sunt din specia brad, iar alți 2.953 sunt din specia molid sau alte specii de rășinoase, transmite MEDIAFAX. Majoritatea pomilor de Crăciun provin din culturi specializate, din pepinierele silvice ale Regiei, […] © G4Media.ro.
14:50
Dogioiu: Avizul CSM pe reforma pensiilor magistraților va fi transmis oficial Guvernului probabil vineri / Angajarea răspunderii în Parlament, pe 2 decembrie # G4Media
Avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților va fi transmis oficial Guvernului probabil vineri, astfel că angajarea răspunderii în Parlament ar urma să aibă loc pe 2 decembrie, a declarat, joi, într-un briefing la Palatul Victoria, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. „Avizul CSM în privința pensiilor […] © G4Media.ro.
14:30
Comisia Europeană a lansat un program de 14,5 milioane euro dedicat firmelor din industria auto care vor să-și recalifice angajații și să-i pregătească pentru joburi noi # G4Media
Comisia Europeană a lansat joi un nou sistem – Garanția de competențe – în sprijinul muncitorilor și companiilor și pentru a rezolva deficitul de forță de muncă în sectoarele strategice și în creștere, potrivit unui comunicat. Inițiativa anunțată de comisarul român Roxana Mânzatu are și un proiect-pilot de 14,5 milioane de euro dedicat companiilor din […] © G4Media.ro.
14:20
SURSE Judecătorii greci nu au aprobat extrădarea lui Sorin Oprescu / Decizia nu este definitivă / Fostul primar al Bucureștiului este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare # G4Media
Judecătorii greci nu au aprobat extrădarea lui Sorin Oprescu, conform surselor G4Media. Decizia nu este definitivă. Reamintim că, în 4 octombrie, Sorin Oprescu a fost escortat de polițiști în Salonic, într-o parcare a aeroportului. Fostul primar al Capitalei este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare. Citește detalii aici. Notă: […] © G4Media.ro.
14:20
EXCLUSIV De ce au pierdut la CEDO judecătoarele corupte care l-au făcut scăpat pe Dinel Staicu. Decizia e relevantă în contextual valului de achitări din ultima vreme # G4Media
Judecătorii pot, în anumite condiții, să fie inculpați și condamnați pentru abuz în serviciu ca urmare a hotărârilor pe care le iau, imunitatea lor penală încetează atunci când se dovedește că aceștia manipulează probele și faptele ca să ajungă la un verdict prestabilit, arată Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) într-o decizie publicată miercuri în […] © G4Media.ro.
14:10
China face un nou pas în integrarea roboților umanoizi în operațiuni guvernamentale, printr-un contract de 264 milioane de yuani (circa 37 milioane de dolari) semnat cu UBTech Robotics. Compania va livra, începând din decembrie, o flotă de roboți Walker S2 pentru punctele de trecere a frontierei din regiunea Guangxi, aflată la granița cu Vietnam. Proiectul este […] © G4Media.ro.
