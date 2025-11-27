Procurorii italieni vor să închidă dosarul morții omului de afaceri Dan Petrescu / Avionul pe care îl conducea s-a prăbușit în 2021, provocând moartea a opt persoane / Un grup de experți dau vina pe producător: aripile posterioare ar fi rămas blocate

17:20

Sărbătorile se apropie cu pași repezi și printre principalele noastre preocupări legate de ele sunt mâncarea și cadourile. Oare care o să fie meniul de anul ăsta? Oare ce putem schimba față de cel de anul trecut, care poate nu a picat așa de bine? Căutăm rețete perfecte, ascultăm sfaturile din jur și încercăm să […] © G4Media.ro.