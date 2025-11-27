„Am jucat gratis la Barcelona” Szczesny dezvăluie problemele medicale cu care se confruntă din 2018 încoace: „M-am săturat”

22:20

Ion Geolgău (64 de ani), fostul mare atacant al Craiovei Maxima, le-a transmis un mesaj important jucătorilor olteni înaintea partidei cu Mainz. Meciul este programat joi, 27 noiembrie, în UEFA Conference League, de la ora 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și prima Sport 1.