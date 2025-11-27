Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine”

15:10

Ai putea fi copleșit dacă ai prea multe lucruri de făcut în același timp. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 28 noiembrie 2025. Berbec Din punct de vedere mental, astăzi vei avea o zi foarte bună. Vei descoperi că poți face față oricărei provocări intelectuale care ți se va ivi în cale. […]