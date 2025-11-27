Scandal după schimbarea programei şcolare. Profesorii acuză că este "identică cu cea din 1978"
ObservatorNews, 27 noiembrie 2025 19:50
Scandal în educaţie după ce oficialii ministerului au anunţat schimbarea programei şcolare de liceu. Cele mai mari controverse sunt legate de limba română. Mulţi profesori susţin că schimbările nu încurajează tinerii să citească, ci le recomandă autori greoi, în locul operelor mai noi, care i-ar putea captiva.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
20:30
Papa Leon, primit cu fast la Ankara. Prima vizită oficială aduce un mesaj de pace pentru regiune # ObservatorNews
Papa Leon face prima vizită oficială din mandatul său în Turcia. Primit cu tot fastul la Ankara, Suveranul Pontif duce la îndeplinire unul dintre planurile de suflet ale Papei Francisc. Marcarea unui moment important pentru Biserică şi transmiterea unui mesaj de pace în regiune.
Acum 10 minute
20:20
Ionuţ Moşteanu, despre faptul că şi-a greşit universitatea din CV: O greşeală care mă jenează # ObservatorNews
Coaliţia este zguduită de un nou scandal. Social-democraţii cer demisia ministrului apărării, acuzat că şi-ar fi falsificat CV-ul pentru a putea face parte din consiliile de administraţie ale unor societăţi controlate de stat. Ionuţ Moşteanu susţine că este o simplă greşeală de redactare, iar în momentul numirii ar fi îndeplinit toate condiţiile legale.
Acum 30 minute
20:10
Postul Crăciunului devine gourmet: sushi vegan, falafel și plăcinte cu ovăz. Cât costă un meniu # ObservatorNews
Postul Crăciunului nu mai este atât de greu de ţinut ca pe vremuri. Pe lângă felurile tradiţionale de mâncare, tot mai multe restaurante introduc în meniuri şi preparate străine. Clienţii pot gusta sushi vegan, humus, falafel, curry iar la desert plăcinte cu ovăz sau chia.
Acum o oră
19:50
Pastorul de 72 de ani care ar fi violat în repetate rânduri o minoră, lăsat liber de judecători # ObservatorNews
Un pastor penticostal de 72 de ani din Bucureşti este acuzat că a violat o adolescentă de mai multe ori. Procurorii l-au reţinut şi spun că individul a păcălit-o şi a forţat-o pe fată să întreţină relaţii sexuale. Un judecător a considerat însă că nu reprezintă niciun pericol pentru minoră şi anchetă, aşa că a decis să-l plaseze sub control judiciar.
19:50
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe fată de România # ObservatorNews
Cu preţuri tot mai mari în supermarket şi cu motorina care se apropie de 9 lei, tot mai mulţi români fac turism de nevoie. Merg în Bulgaria pentru cumpărături: alimente, detergenţi, carburanţi şi provizii de tutun şi alcool.
19:50
19:40
Probleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizarea # ObservatorNews
În România, birocraţia stă în calea digitalizării. Cartea Electronică de Identitate este din ce în ce mai blamată de cei care o au pentru că întâmpină probleme aproape de fiecare dată când o prezintă, culmea, la ghişeele statului. Lucrătorii se plâng că nu nu pot citi toate datele în format electronic, adresa în special, pentru că aceasta nu este tipărită pe noul tip de document.
19:40
Autostrada A7 a ajuns la 200 de km, jumătate din lungimea finală. Şoferii au scăpat de "drumul morţii" # ObservatorNews
Prima autostradă care uneşte două regiuni istorice deschide drumul între Muntenia şi Moldova. De astăzi, mergem de la Bucureşti la Focşani cu 130 de kilometri pe oră. A7 a ajuns la peste 200 de kilometri, jumătate din lungimea pe care o va avea la sfârşitul lucrărilor, la finalul anului viitor.
19:40
România plăteşte pe dobânzi 55 de miliarde de lei, peste 3% din PIB. Este un record la nivelul UE # ObservatorNews
Am cheltuit mai mult decât avem, iar acum plătim scump. România achită anual zeci de miliarde de lei dobânzi, ba chiar va depăşi Grecia la acest capitol. În 2026, statul va pierde în jur de 10 la sută din venituri, doar pentru a achita dobânzile. Ca să nu mai fim în situaţia asta, specialiştii spun că trebuie să eliminăm din cheltuieli. Coaliţia însă nu se înţelege pe reforma din administraţie. În plus, CSM a dat chiar azi aviz negativ pentru tăierea pensiilor speciale încasate de magistraţi.
Acum 2 ore
19:20
Augustin Zegrean, despre reimplicarea SRI în lupta anticorupţie: "O luăm de la capăt?" # ObservatorNews
Serviciul Român de Informaţii va înfiinţa o unitate specială pentru lupta anti-corupţie. Experţii contactaţi de Observator spun însă că implicarea SRI în lupta anti-corupţie ridică foarte multe probleme. Curtea Constitutională a decis în trecut că ofiţerii nu pot interveni în anchetele penale iar interceptările se efectuează doar pe mandate de siguranţă naţională.
19:20
Judecătorii greci nu au aprobat extrădarea lui Sorin Oprescu, însă decizia nu e definitivă # ObservatorNews
Justiţia din Grecia respinge pentru a doua oară extrădarea fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat pentru corupţie! Curtea de Apel de la Salonic i-a dat din nou dreptate şi a acceptat să rămână în continuare în Grecia. Fostul edil a prezentat aceleaşi argumente: sănătatea precară şi condiţiile necorespunzătoare din închisorile de la noi.
19:00
Vremea de mâine 28 noiembrie. Ploi abundente în sud şi lapoviţă la munte. Maxime între 4 şi 13 grade # ObservatorNews
România se pregăteşte pentru o perioadă marcată de vreme închisă, ploi abundente în sudul ţării, lapoviţă şi ninsoare la munte şi vânt cu rafale puternice în mai multe regiuni. Temperaturile vor continua să scadă, iar în zonele montane şi de deal sunt posibile cantităţi mari de precipitaţii şi chiar polei.
19:00
Rezultate LOTO 6/49, joi 27 noiembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Joi, 27 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de castiguri in valoare totala de peste 2,78 milioane de lei.
18:40
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa, depăşind Viena, Zurich şi Paris # ObservatorNews
Craiova a fost desemnată în 2025 drept gazda celui mai frumos târg de Crăciun din Europa, în urma competiției anuale organizate de platforma turistică European Best Destinations, partener oficial al Comisiei Europene, informează Agerpres.
Acum 4 ore
18:30
Piaţa imobiliară, în continuare sub presiune. Cum vor evolua preţurile şi cererea în 2026 # ObservatorNews
Sectorul imobiliar a fost afectat de schimbările fiscale anul acesta. Cea mai mare creștere de TVA, pentru apartamentele mici, de la 9% la 21%, a influențat serios piața. Iar costurile cu salariile, cu materialele de construcții și cererea care depășește oferta vor face ca prețurile să se mențină ridicate și anul viitor. Problemele din acest domeniu au fost dezbătute la conferința "Viitorul pieței imobiliare din România - încredere, inovație și adaptare".
18:20
Austeritatea taie fasolea cu ciolan. Iași și Alba Iulia renunță la masa gratuită de 1 Decembrie # ObservatorNews
Austeritatea taie ciolanul cu fasole din programul de 1 decembrie în oraşele Unirii. Anul acesta, la Iaşi şi la Alba Iulia, autorităţile nu vor mai oferi gratis masa tradiţională. Este o dovadă de bun-simţ, spun reprezentanţii primăriei din capitala Moldovei , deşi recunosc că economia cu fasole nu e cine ştie ce. Dar asta e, Guvernul îi obligă să taie cheltuielile la sânge.
18:10
Atacatorul care a împuşcat doi soldaţi lângă Casa Albă a lucrat cu CIA şi armata americană în Afganistan # ObservatorNews
Afganul care a împuşcat doi soldați ai Gărzii Naționale miercuri, la Washington, a lucrat în trecut cu CIA în Afganistan. Potrivit autorităţilor, Rahmanullah Lakanwal a condus mii de kilometri prin țară din statul Washington înainte de atacul de miercuri. Doi soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost operaţi şi se află în stare gravă, scrie BBC.
18:10
Sabotarea gazoductelor Nord Stream. Presupusul "creier" al operaţiunii, extrădat în Germania # ObservatorNews
Presupusul organizator al actului de sabotaj asupra gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 a fost extrădat din Italia în Germania, au declarat surse judiciare, citate de DPA, AFP și Reuters.
18:10
Ministerul Finanțelor a făcut public, joi seară, proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an, conform News.ro.
18:00
Romul nu este doar o băutură, ci o experiență care merită completată cu gusturi potrivite. Fie că vorbim despre variante dulci și condimentate sau despre sortimente mai seci, asocierea cu mâncarea potrivită poate transforma o seară obișnuită într-un moment memorabil.
17:40
"450.000 km pe calculator şi 140.000 în bord". Cum afli dacă e dat kilometrajul înapoi la maşini # ObservatorNews
O maşină nouă îşi pierde o treime din valoare imediat ce iese pe poarta fabricii, o maşină veche este o loterie. Mai ales în ţara noastră unde maşinile mai vechi de 5 ani, scoase la vânzare, au kilometrajul dat înapoi.
17:30
Elevii Liceului Româno-Finlandez, conștienți de pericolul drogurilor în cadrul proiectului „Ora de dirigenţie" # ObservatorNews
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României desfășoară la nivel național proiectul „Ora de dirigenție”, parte a campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”, care își propune să formeze o generație capabilă să spună „nu” tentațiilor și presiunilor dăunătoare.
17:10
Putin: Rusia oprește războiul dacă ucrainenii se retrag din Donbas; dacă nu, îi vom obliga prin luptă # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va opri luptele dacă armata ucraineană se retrage din Donbas şi că planul de pace american în 28 de puncte ar putea deveni baza pentru viitoare acorduri privind războiul din Ucraina.
17:10
Incendiu la Spitalul Judeţean Reşiţa. A fost activat Planul Roșu, după un scurtcircuit la un aparat RMN # ObservatorNews
Un fum dens a cuprins miercuri după-amiază una dintre încăperile Spitalului Judeţean Reşiţa, după un scurtcircuit produs în timpul lucrărilor de montare a unui aparat RMN. Autorităţile au activat Planul Roşu de intervenţie, iar mai multe persoane au fost evacuate preventiv.
17:00
Cum va arăta buletinul de vot la scrutinul pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie # ObservatorNews
La scrutinul din 7 decembrie 2025 pentru Primăria Capitalei, alegătorii vor primi un buletin de vot format A4, care va cuprinde numele și simbolurile celor 17 candidați înscriși în competiția pentru funcția de primar general.
16:50
Putin: Oraşele Pokrovsk și Mîrnohrad sunt complet încercuite de ruşi. Experţii ISW contestă versiunea # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă organizate în Kîrgîzstan, unde se află în vizită oficială, că orașele ucrainene Pokrovsk și Mîrnohrad din vestul regiunii Donețk sunt încercuite complet de trupele ruse.
Acum 6 ore
16:30
Dogioiu anunță anchetă disciplinară după incidentul cu jurnaliștii din Parlament: "Un exces de zel" # ObservatorNews
Ofiţerul de presă al Guvernului care, miercuri, a încercat să blocheze fizic accesul jurnaliștilor la premier în Parlament face obiectul unei anchete disciplinare, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres.
16:10
Franța reintroduce armata pentru tineri: Macron lansează serviciul militar voluntar din 2026 # ObservatorNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi că va fi introdus un "serviciu național" cu durată de zece luni, destinat tinerilor care au împlinit 18 ani. Acesta va avea un caracter exclusiv militar și va funcționa pe bază de voluntariat, având scopul de a sprijini nevoile armatei în contextul amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei și al riscurilor sporite de conflict, potrivit AFP, informează Agerpres.
16:10
Analist, despre "independenţa solidară" anunţată de Nicuşor Dan: Un concept "destul de găunos" # ObservatorNews
Preşedintele Nicusor Dan a prezentat în Parlament cel mai important document al României, la fix şase luni de la preluarea mandatului. În Strategia Naţională de Apărare a ţării au prioritate întărirea capacităţilor militare în faţa crizelor internaţionale multiple şi securitatea la Marea Neagră. Un prim pas a fost deja făcut, pentru că Armata Română a semnat un contract de peste 625 de milioane de euro cu Guvernul Franţei pentru achiziţionarea de lansatoare portabile şi rachete antiaeriene Mistral.
16:00
Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zece ani, a anunţat joi copreşedintele rus al comisiei interguvernamentale Rusia-Coreea de Nord, Alexander Kozlov, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
15:50
Bărbat de 64 de ani din Galați, reținut. Ar fi cerut unei minore imagini sexuale contra bani și favoruri # ObservatorNews
Bărbatul de 64 de ani din Galaţi, acuzat că i-ar fi cerut în repetate rânduri unei minore să-i transmită fotografii şi videoclipuri cu conţinut sexual explicit, în schimbul unor sume de bani, precum şi sprijin pentru a fi admisă la o unitate de învăţământ la care minora îşi dorea să intre, a fost reţinut pentru 24 de ore, informează Agerpres.
15:50
România a primit aviz din partea Grupului OCDE pentru combaterea mitei în operațiuni economice internaționale # ObservatorNews
Secretarul de stat în MAE, Luca Niculescu, a anunţat că România a primit al 17-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE. El a precizat că ţara noastră a primit Avizul Formal al Grupului de lucru pentru combaterea mitei în operaţiunile economice internaţionale. Direcţia Naţională Anticorupţie a menţionat că primirea avizului arată că România îndeplineşte standardele internaţionale în prevenirea şi combaterea corupţiei care implică funcţionari publici străini. Potrivit DNA, în baza noii legislaţii, procurorii anticorupţie au competenţă exclusivă pentru investigarea mitei oferite funcţionarilor publici străini şi a infracţiunilor conexe, precum spălarea banilor sau falsul în înscrisuri, scrie News.ro.
15:40
Capitala se pregăteşte pentru una dintre cele mai aşteptate perioade ale anului, iar Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 promite să aducă magie, tradiţie şi distracţie pentru toate vârstele. Evenimentul va începe oficial pe 29 noiembrie şi va dura până pe 28 decembrie, oferind o mulţime de motive pentru a petrece timp în aer liber, în centrul oraşului.
15:30
România riscă să fie penalizată din cauza neîndeplinirii jalonului PNRR privind numirile din companii de stat # ObservatorNews
România riscă să fie penalizată de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea jalonului din PNRR cu privire la numirile din companiile de stat, însă nu se află în situaţie neîndeplinirii integrale a acestuia. Declaraţia a fost făcută joi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, scrie Agerpres.
15:20
(P) O bijuterie arhitecturală la poalele Tâmpei, pusă în valoare de ferestrele și balcoanele de mansardă VELUX # ObservatorNews
Te-ai întrebat vreodată cum lumina naturală poate transforma complet o clădire? Prin ferestrele și balcoanele sale de mansardă inovatoare, VELUX redefinește modul în care spațiile sunt percepute și trăite. Un exemplu remarcabil este Schuster Boarding House, aflat la poalele Tâmpei, cu o panoramă asupra centrului vechi al Brașovului. Aici, soluțiile VELUX aduc armonie între trecut și prezent, păstrând farmecul istoric al clădirii, dar oferind în același timp confortul modern al unui spațiu luminat, aerisit și primitor.
15:20
Se deschide târgul de Crăciun Bucureşti 2025. Care sunt preţurile şi ce se poate vedea # ObservatorNews
Bucureștiul intră oficial, de sâmbătă — 29 noiembrie 2025 — în magia sărbătorilor de iarnă, odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun organizate de Primăria Capitalei prin CREART. Trei locații simbol transformă centrul orașului într-un tărâm feeric, plin de lumini, colinde, tradiții, mâncăruri calde şi cadouri de Crăciun.
15:10
Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România. Grecii i-au ridicat şi toate restricţiile # ObservatorNews
Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, condamnat în România într-un dosar de corupție și arestat la începutul lunii octombrie în Salonic, nu va fi extrădat în România. Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare formulată de autoritățile române și a ridicat totodată condițiile restrictive impuse de autoritățile elene. Fostul edil se afla sub control judiciar.
15:00
Deficitul bugetar a scăzut de la 6,2% la 5,7%, iar România va primi în continuare fonduri europene. Ce urmează # ObservatorNews
Vin vești îmbucurătoare de la Ministerul de Finanțe: România va primi în continuare fonduri europene.Este pentru prima oară în acest an când Comisia Europeană face o evaluare pozitivă pentru țara noastră. Asta înseamnă că măsurile luate până acum au fost eficiente. Urmează să fie luată o decizie şi în privinţa HoReCa, mai ales că ministrul de finanţe vrea menținerea TVA de 11% pentru această industrie. În plus, coaliţia trebuie să vină cu un răspuns şi în privinţa creşterii salariului minim.
14:50
Urmărire ca în filme la Sibiu. Beat criță și fără permis, un şofer a lovit trei mașini și o persoană # ObservatorNews
Un tânăr de 26 de ani din Sibiu a fost arestat pentru 30 de zile după ce, beat și fără permis de conducere, a provocat un accident în care a fost rănită o persoană și avariate trei mașini, inclusiv o mașină de poliție.
14:50
Pastor de 72 de ani din Bucureşti, acuzat că a violat o fată de 15 ani, sub pretextul "practicilor spirituale" # ObservatorNews
Un pastor penticostal din Bucureşti, în vârstă de 72 de ani, este cercetat pentru viol şi agresiune sexuală asupra unei fete de 15 ani, pe care o trata ca pe un copil al său. Procurorii spun că bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea minorei, prezentând actele de natură sexuală drept "practici spirituale", în cadrul unor şedinţe de mărturisire ţinute fără martori, scrie Mediafax. Pastorul a fost reţinut 24 de ore, însă judecătorul a respins arestarea preventivă şi a dispus control judiciar pe 60 de zile.
14:50
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri seară. Chef Ștefan Popescu a dat cuţitul de aur # ObservatorNews
Seară intensă la Chefi la cuțite, cu o ediție care a fost lider de audiență: în ringul audițiilor, Chef Ștefan Popescu a găsit concurenta perfectă pentru a-i oferi cuțitul de aur care o propulsează direct în echipa lui, trecând peste bootcamp. De partea cealaltă, pe terenul amuletelor, Chef Orlando Zaharia a obținut aseară o frumoasă victorie, adjudecându-și o valoroasă bombă cu mai multe amulete.
14:50
Farmaciile moderne joacă un rol esențial în viața de zi cu zi a pacienților, mai ales când vine vorba despre prevenție, monitorizare și consiliere în cazul afecțiunilor cronice. Printre cele mai răspândite probleme de sănătate se numără diabetul și variațiile glicemice.
14:50
FCSB, misiune dificilă pe "Maracana" sârbilor. Programul meciurilor din Europa League # ObservatorNews
Joi seara se joacă meciurile din etapa a 5-a a grupei de Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în această fază a competiţiei, are o misiune cât se poate de dificilă, trupa antrenată de Elias Charalambous urmând să dea piept cu Steaua Roşie Belgrad, în deplasare, într-un meci care va începe la ora 22.00.
14:40
Doi copii au sunat la 112 şi spunând cineva e în pericol de moarte. Când au văzut agenţii, au fugit de acasă # ObservatorNews
Au făcut o farsă la 112 şi au alertat mai multe echipaje de poliţie. Doi adolescenţi din Vrancea au sunat la numărul de urgenţă să anunţe că cineva este în pericol de moarte. Când s-au trezit cu agenţii la poartă, cei doi au fugit de acasă.
14:40
Stomatologul care a încercat să intre cu maşina în Ambasada Rusiei, reţinut şi pentru agresiune sexuală # ObservatorNews
Medicul stomatolog din Piteşti care a devenit celebru după ce în urmă cu o lună a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei de la Bucureşti este din nou cap de afiş al unui dosar penal. La doar câteva zile după ce un coleg l-a acuzat că ar fi încercat să-i dea foc la clinică, iar medicul s-a certat cu poliţiştii chemaţi la faţa locului şi le-a distrus trusa criminalistică, acum stomatologul are alte probleme. Este acuzat de agresiune sexuală, de o tânără de 24 de ani. Colegul nostru, Cristi Georgescu vine cu mai multe detalii despre acest subiect.
14:40
Corpul de Control, trimis la Hidroelectrica după acuzațiile că a dat curent pe pile, fără factură, de 2 mil. € # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, joi, că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica după dezvăluirile Recorder privind furnizarea de energie fără factură către firme și instituții cu legături politice.
Acum 8 ore
14:20
Început de iarnă cu temperaturi de 10-11 grade Celsius. Cum va fi vremea în luna decembrie # ObservatorNews
Mai sunt fix 3 zile şi încheiem cu această toamnă. A fost un noiembrie cu o vreme neaşteptat de schimbătoare, după lunile anterioare cu temperaturi foarte ridicate. Meteorologul Observator Simona Căpşună explică cum va debuta iarna şi ce ne aşteaptă în perioada următoare.
14:20
Universitatea Craiova, duel tare cu Mainz, în Bănie. Programul meciurilor din Conference League # ObservatorNews
Joi seara se joacă meciurile din etapa a 4-a a Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României din această fază a competiţiei, are parte de un duel cât se poate de tare, cu nemţii de la Mainz, pe teren propriu, meci care va începe la ora 19.45.
14:20
O luptătoare MMA a băgat în spital doi polițiști care voiau să o dea jos dintr-un avion # ObservatorNews
Scandal uriaş într-un aeroport din Spania. O luptătoare profesionistă de arte marţiale mixte a rănit doi ofiţeri ai Gărzii Civile.
14:10
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est # ObservatorNews
Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia, dezvăluie Wall Street Journal. Documentul clasificat, întocmit de șefii armatei germane după 2022, prevede deplasarea a până la 800.000 de trupe NATO, inclusiv germane, americane și ale altor aliați, către linia de front din estul Europei, în cazul unui atac al ruşilor asupra NATO. Potrivit unor declarații, planul este în continuu proces de actualizare și perfecționare.
