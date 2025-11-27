Pastorul de 72 de ani care ar fi violat în repetate rânduri o minoră, lăsat liber de judecători

14:40

Medicul stomatolog din Piteşti care a devenit celebru după ce în urmă cu o lună a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei de la Bucureşti este din nou cap de afiş al unui dosar penal. La doar câteva zile după ce un coleg l-a acuzat că ar fi încercat să-i dea foc la clinică, iar medicul s-a certat cu poliţiştii chemaţi la faţa locului şi le-a distrus trusa criminalistică, acum stomatologul are alte probleme. Este acuzat de agresiune sexuală, de o tânără de 24 de ani. Colegul nostru, Cristi Georgescu vine cu mai multe detalii despre acest subiect.