Italia preia modelul franco-german și vrea să introducă serviciul militar voluntar
HotNews.ro, 27 noiembrie 2025 20:50
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a propus joi reintroducerea serviciului militar voluntar în Italia – la 20 de ani de la abolirea serviciului militar obligatoriu – în faţa unor potenţiale noi ameninţări externe cum…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
21:00
Muzeul Luvru va majora cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei # HotNews.ro
Muzeul Luvru din Paris a decis joi să majoreze cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei începând cu 2026, o măsură promovată de guvern şi denunţată de sindicate, relatează presa franceză,…
Acum 30 minute
20:50
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a propus joi reintroducerea serviciului militar voluntar în Italia – la 20 de ani de la abolirea serviciului militar obligatoriu – în faţa unor potenţiale noi ameninţări externe cum…
20:40
Giganţii chinezi se mobilizează şi donează zeci de milioane după incendiul devastator din Hong Kong, soldat cu zeci de morţi şi sute de dispăruţi # HotNews.ro
Marile companii private din China au anunţat donaţii de zeci de milioane de dolari pentru sprijinirea operaţiunilor de salvare şi ajutorarea familiilor afectate de devastatorul incendiu din Hong Kong, care a ucis cel puțin 75…
Acum o oră
20:20
Adriana Săftoiu, noul președinte al TVR a observat măririle și a ridicat joi în Consiliu de Administrație al TVR, potrivit informațiilor obținute de HotNews. TVR are circa 2.100 de angajați, iar 80% din suma alocată…
Acum 2 ore
20:10
SuperLiga: Antrenorul Rapidului, înainte de partida cu Csikszereda: „Trebuie să demonstrăm că meciul de la Cluj a fost un accident” # HotNews.ro
Antrenorul FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că echipa sa trebuie să demonstreze cu FK Csikszereda că înfrângerea cu CFR Cluj (scor 0-3) din etapa precedentă a fost un accident,…
20:10
Guvernul a declanșat cercetarea disciplinară împotriva angajatului care a împins jurnaliștii care voiau să-i pună întrebări premierului Bolojan # HotNews.ro
Guvernul a anunțat că a fost declanșată cercetarea disciplinară prealabulă împotriva unui ofițer de presă care a împins jurnaliștii aflați la Parlament care intenționau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan. „La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a…
19:40
„Am dori să reinventăm ANL-ul”. Statul român își propune crearea unui stoc de locuinţe de necesitate sau pentru tineri, spune un oficial din Ministerul Dezvoltării # HotNews.ro
Proiectele pilot de tip Parteneriat Public-Privat (PPP) în domeniul locuinţelor şi nu numai, care urmează să fie implementate, ar putea fi anunţate la începutul anului viitor, a afirmat joi Orsolya Maria Kover, secretar de stat…
19:30
Cât costă un tigru în România? O investigație sub acoperire privind comerțul ilicit cu animale exotice # HotNews.ro
În România, grădini zoologice și persoane private vând animale exotice precum tigri cu 5.000 de euro puiul, ratoni cu 400 de euro, lei cu 2.500 de euro, „câini-enot” cu 250 de euro și chiar un…
Acum 4 ore
19:10
Creșterea vârstei de pensionare luată în calcul în peste jumătate din țările OCDE. Patru state vor să o stabilească la 70 de ani sau peste # HotNews.ro
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) intenţionează să crească vârsta de pensionare, ca soluţie în faţa îmbătrânirii populaţiei, relatează joi agenţia EFE, preluată de Agerpres. În…
19:10
„Vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă”. Cum ajută România cuplurile care se confruntă cu infertilitatea și ce măsuri iau alte țări europene # HotNews.ro
România oferă, de mai mulți ani, sprijin financiar cuplurilor care se confruntă cu infertilitatea prin Programul Național FIV, însă rămâne singura țară din UE care nu are o lege a fertilizării in vitro și a…
18:50
Ministrul Finanțelor: „Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene” pentru România # HotNews.ro
Comisia Europeană a înghețat o procedură de suspendare a fondurilor europene din cadrul Financiar Multianual 2021-2027 pentru România, în cadrul procedurii de deficit excesiv, a anunțat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Citește mai departe pe…
18:40
Rectificare bugetară: De la ce instituții se taie bani și care sunt cele care primesc – DOCUMENT # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor a lansat joi seara în dezbatere publică proiectul de OUG privind a doua rectificare bugetară din acest an. Potrivit documentului, deficitul bugetar se va menține la 8,4% din PIB. Veniturile bugetului de stat…
18:40
Scandal la o reuniune bisericească de la Huși. Un preot a vociferat împotriva lui Adrian Papahagi: „L-ai denigrat pe dl. Georgescu”/ „Un provocator georgist care nu s-a jenat de ierarhul care l-a hirotonit” # HotNews.ro
Un preot din Vaslui a fost încătușat și amendat de polițiști în urma unui scandal provocat la un un eveniment organizat de Episcopia Hușilor la care era invitat profesorul Adrian Papahagi. Într-o postare pe Facebook,…
18:20
Orașul bulgăresc Ruse adoptă o declarație împotriva construcției unui incinerator de deșeuri la Giurgiu # HotNews.ro
Consiliul Municipal din orașul bulgar Ruse a adoptat joi, în unanimitate, o declarație împotriva construcției unui incinerator de deșeuri spitalicești în orașul vecin Giurgiu din România. Propunerea a fost făcută de președintele Consiliului Municipal Ruse,…
18:10
Ciprian Ciucu: „Alegerile vor fi câștigate cu 30%, ceea ce nu e bine”. Planuri pentru un al doilea mandat de primar general # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a esitmat că alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi câştigate cu un scor în jur de 30%, ceea ce riscă să afecteze legitimitatea viitorului primar general. De asemenea,…
18:00
Execuția bugetului general consolidat pe perioada ianuarie–octombrie 2025 arată o îmbunătățire față de anul trecut, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor. În primele 10 luni din 2025, România a înregistrat un deficit de 108,87 miliarde…
17:30
Guvernul danez a instituit un „rond de noapte” la Ministerul de Externe, nu pentru a-i ține la distanță pe sălbatici și pe Umblătorii Albi, precum Rondul de Noapte din serialul „Urzeala tronurilor”, ci pentru a…
17:20
VIDEO Problema cazierului juridic electronic: În timp ce MAI susține că dacă-l printezi nu mai are valoare juridică, Ioana Dogioiu spune că la Guvern i-a fost acceptat așa # HotNews.ro
Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că în momentul în care s-a angajat la Palatul Victoria a avut nevoie de cazierul judiciar pe care l-a obținut în aproximativ două minute de…
Acum 6 ore
17:10
SURPRIZĂ Două noi mari linii de metrou în București, două mari magistrale despre care nu s-a vorbit până acum # HotNews.ro
Ministerul Transporturilor ia în calcul realizarea de noi tronsoane de metrou care să lege zone dens populate, anunță Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport al României, din Ministerul Transporturilor, la Maratonul Profit.ro…
17:10
Incendiul a izbucnit la Spitalul Judeţean Reşiţa din judeţul Caraş-Severin într-o încăpere unde era montat un aparat RMN și unde a avut loc un scurt-circuit la instalaţia electrică, potrivit ISU Caraş- Severin citat de news.ro.…
17:10
Forţa Dreptei îl susţine pe Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ludovic Orban: „Singura soluţie” # HotNews.ro
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei, liderul formaţiunii, Ludovic Orban, arătând că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige…
17:00
Ștefan Baiaram (22 de ani) face un sezon bun la Universitatea Craiova, cu opt goluri și două assisturi în 24 de meciuri, evoluții care l-au adus și la echipa națională. Calificat și în Europa (Conference…
17:00
Coreea de Nord a introdus limba rusă ca disciplină obligatorie în școli, începând cu clasa a IV-a, anunță joi Politico. Alexander Kozlov, ministrul resurselor naturale și al mediului și copreședinte al comisiei interguvernamentale a Federației…
17:00
[P] Primarul Daniel Băluță propune fuziunea între Elcen și Termoenergetica, pentru un sistem integrat de producție, transport și distribuție a agentului termic în București # HotNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Municipiului București, inițiază procesul administrativ menit să soluționeze definitiv situația critică a termiei din Capitală. În cadrul unei conferințe…
17:00
Merkel face precizări legate de rolul a patru țări UE în declanșarea războiului din Ucraina. Fostul cancelar neagă că le-a atribuit vreo vină # HotNews.ro
Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un fake news, informează DPA, preluată…
16:40
Cluj: Fond de investiții de 30 milioane EUR, administrat de Fortech, pentru firme inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest # HotNews.ro
Firmele inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest vor putea obține finanțări în schimbul unor pachete de acțiuni, printr-un nou fond de investiții de 30 de milioane de euro, susținut din fonduri europene și…
16:30
Tânărul arestat pentru pregătirea unui atac chimic la Eurovision a fost condamnat la închisoare după un proces îndelungat # HotNews.ro
Un tribunal din Luxemburg a condamnat joi la închisoare un suedez de 23 de ani pentru plănuirea unui atac terorist la ediția din 2020 a Concursul Eurovision, ce trebuia să aibă loc la Rotterdam, relatează…
16:30
ULTIMA ORĂ Putin cere retragerea forțelor Ucrainei și amenință că Rusia va continua războiul în caz contrar / Prima poziția fermă pe tema planului de pace al SUA # HotNews.ro
Liderul de la Kremlin susține că Moscova vrea să discute pe tema planului de pace propus de SUA, dar pune mai multe condiții, inclusiv retragerea armatei ucrainene din mai multe poziții-cheie pe care le controlează,…
16:30
Organizația lui Navalnîi a fost declarată ca „teroristă” de o instanță din Rusia. „Vom continua să spunem adevărul” # HotNews.ro
Curtea Supremă rusă a clasificat joi drept „teroristă” organizaţia anticorupţie a opozantului defunct Aleksei Navalnîi, a cărui mişcare fusese deja declarată „extremistă”, relatează AFP, preluată de Agerpres. Fundaţia Anticorupţie este recunoscută „ca o organizaţie teroristă”,…
16:00
Guvernul îi dă locuință de protocol șefei ICCJ, Lia Savonea / Decizia, chiar în ziua în care CSM a dat aviz pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție spune că a solicitat atribuirea unei locuințe de protocol de la momentul numirii sale în funcție, în luna august. Mai multe surse din guvern au confirmat pentru HotNews…
16:00
VIDEO Liviu Odagiu, noul președinte ales al CSM, spune cum vrea să revoluționeze sistemul de justiție # HotNews.ro
Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia, a fost ales joi președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru anul 2026. În prezentarea proiectului său de management, magistratul a prezentat două…
16:00
Recorduri meteo la final de toamnă. Anii în care au fost temperaturi de vară în ultimele zile de noiembrie # HotNews.ro
Acum 15 ani, la Oltenița, temperatura a depășit 25 °C în penultima zi de noiembrie, deși normalul ar fi fost sub 10 °C. Datele ANM arată că au fost astfel de zile uimitor de calde…
15:50
Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după dezvăluirile că a dat curent gratis de 2 milioane de euro # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma investigației Recorder potrivit căreia compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.…
15:50
Macron anunță introducerea serviciului militar voluntar în Franța, un răspuns la amenințarea Rusiei / Ce presupune și cât va dura # HotNews.ro
Noul serviciu militar voluntar va începe la jumătatea anului 2026, fiind adresat în special tinerilor de 18-19 ani, și va ajuta Franța să răspundă la „amenințările tot mai acute” de pe scena internațională, scriu Reuters…
15:40
„Literatura riscă să devină o artă defunctă”: Critici dure pentru programa la Română de la liceu # HotNews.ro
Programa propusă la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a a stârnit reacții dure în spațiul public. Profesorii universaitari Radu Vancu, Liviu Papadima sau Ștefan Baghiu acuză Ministerul Educației că întoarce studiul literaturii „cu…
15:30
Institutul Pasteur e îngrijorat că mutații ale virusului gripei aviare vor putea provoca o pandemie gravă # HotNews.ro
Virusul gripei aviare, care s-a răspândit printre păsările sălbatice, păsările de curte și mamifere în numeroase părți ale lumii, ar putea provoca o pandemie mai gravă decât COVID-19 dacă ar suferi mutații care să permită…
15:30
Extrădarea lui Sorin Oprescu, respinsă de judecătorii greci. Fostul primar general a invocat că este bolnav # HotNews.ro
Curtea de Apel Salonic a respins solicitarea de extrădarea a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, potrivit TVR Info și Antena3. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța supremă. Sorin Oprescu nu…
Acum 8 ore
15:00
Pastor penticostal acuzat că a violat timp de peste un an o fată de 15 ani, în București. Bărbatul a fost lăsat în libertate de un judecător # HotNews.ro
Un bărbat de 72 de ani, pastor penticostal, este cercetat în libertate, sub control judiciar, după ce a agresat sexual o fată de 15 ani la locuința lui din București. Individul a profitat că adolescenta…
14:40
VIDEO „Prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României”. Se deschide circulația pe bucata lipsă de autostradă de la București la Focșani # HotNews.ro
„Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României”, spune șeful de la Drumuri, după ce traficul rutier va fi deschis de joi de la ora 15.00 pe porțiunea lipsă din autostrada…
14:40
Europa se gândește la ceva de neconceput până acum: Represalii contra Rusiei / „Nu vorbele transmit un semnal, ci faptele” # HotNews.ro
Dronele și agenții ruși lansează atacuri în țările NATO, iar Europa face acum ceea ce ar fi părut de neconceput acum câțiva ani: face planuri cum să riposteze, potrivit publicației europene Politico. Ideile vehiculate variază…
14:40
VIDEO Un cercetător a izbucnit în lacrimi după ce a făcut în junglă o descoperire pe care o aștepta de 13 ani # HotNews.ro
Un cercetător a fost copleșit până la lacrimi după ce a întâlnit o specie extrem de rară de floare în Sumatra, Indonezia, marcând apogeul unei căutări care a durat peste un deceniu. Momentul emoționant a…
14:30
Vicepreşedintele CSM: „Ar trebui să vă întrebați dacă vreţi să fiţi judecat de un judecător de 65 de ani” # HotNews.ro
Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, susține că magistrații „nu au avut niciodată o problemă” cu ieşirea la pensie la 65 de ani, însă spune că cetățenii ar trebui să se gândească dacă ar…
14:10
Un studiu făcut de universitatea MIT a descoperit că peste 10% din forța de muncă poate fi înlocuită deja de AI în Statele Unite # HotNews.ro
Massachusetts Institute of Technology a publicat miercuri un studiu care a constatat că inteligența artificială (AI) poate deja să înlocuiască 11,7% din forța de muncă din Statele Unite, echivalentul a până la 1,2 trilioane de…
14:00
Planul anunțat de Guvern, după avizul negativ de la CSM pentru proiectul privind pensiile magistraților. Ce se întâmplă cu banii din PNRR # HotNews.ro
Premierul Bolojan urmează să convoace, vineri, o ședință de Guvern în care să adopte proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților, nefiind posibil procedural ca acest lucru să fie făcut mai devreme.…
13:50
CFR Infrastructură anunță că, începând de joi, ora 13:00, se redeschid circulației trei dintre liniile de cale ferată reabilitate din Stația CF Brașov. În ultimii ani, de când s-a deschis șantierul, trenurile au sosit la…
13:40
Ucraineanul suspectat că a coordonat atacul cu explozibili asupra conductelor Nord Stream, extrădat în Germania # HotNews.ro
Bărbatul este acuzat că a comis în 2022, la scurt timp după izbucnirea războiului în Ucraina, un act de sabotaj care a blocat tranzitul de gaz din Rusia către Europa, relatează Reuters. Un purtător de…
13:40
Quentin Tarantino acuză o scriitoare populară de plagiat: „Nu înțeleg cum de scriitorul japonez n-a dat-o în judecată pentru absolut tot ce are”. Controversa a pornit de la un film # HotNews.ro
Quentin Tarantino a criticat fenomenul global creat de scriitoarea americană Suzanne Collins, seria de romane „Jocurile foamei” (The Hunger Games) pentru că ar fi copiat complet un alt film, mai vechi, relatează Far Out Magazine.…
13:30
Numărătoare inversă până la unul dintre cele mai așteptate momente de Crăciun din București. Când “se aprinde” Casa Mița Biciclista # HotNews.ro
La început de secol XX, Mița Biciclista era probabil cea mai spectaculoasă și mai revoluționară femeie din oraș. A fost sigur cea mai discutată femeie din perioada interbelică, subiectul fierbinte al ziarelor de scandal și…
13:30
Tokyo nu mai este cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou clasament ONU. Care este metropola cu cei mai mulți locuitori: 42 de milioane # HotNews.ro
Schimbarea în clasament este rezultatul unei noi metodologii mai consecvente în modul de clasificare a orașelor, localităților și zonelor rurale, potrivit oficialilor ONU, citați de The Guardian. Jakarta a depășit Tokyo pentru a deveni cel…
13:20
Genetica transformă sistemul medical. Cum intră România în era medicinei personalizate și de ce MedLife devine pionier regional # HotNews.ro
Medicina traversează una dintre cele mai profunde transformări din ultimele decenii, pe măsură ce genetica devine o resursă centrală în diagnostic, prevenție și tratament. Până nu demult accesibile doar marilor centre de cercetare, tehnologiile de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.