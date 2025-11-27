Daniel Băluță a anunțat când va fi semnat contractul pentru extinderea magistralei de metrou M4

15:50

Un indicator rutier care înfățișează o mașină cu trei ocupanți există încă din 2020. Cu toate acestea, este rar întâlnit în traficul zilnic. Motivele pentru care este rar utilizat și semnificația sa rămâne în continuare pentru unii o sursă de confuzie. Poate fi și o sursă pentru amenzi de circulație. Din 2020, în Germania au […]