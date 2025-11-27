Ministerul Finanțelor propune o rectificare bugetară în jos de peste 2,1 miliarde de lei
Economica.net, 27 noiembrie 2025 21:20
Veniturile şi cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 2,135 miliarde de lei, conform proiectului de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la cea de-a doua rectificare, publicat joi seara pe site-ul Ministerului Finanţelor, transmite Agerpres.
Ministerul Finanțelor propune creșterea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii cu peste 222,8 milioane de lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli # Economica.net
Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2025 se majorează la venituri cu suma de 222,855 de milioane de lei, ca urmare a majorării subvenţiilor de la bugetul de stat, iar la cheltuieli cu suma de 222,855 de milioane de lei la credite de angajament şi credite bugetare, conform proiectului de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la cea de-a doua rectificare, publicat joi seara pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Lidl România inaugurează pe 27 noiembrie 2025 două magazine noi, în Jibou și Drobeta Turnu Severin, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
M Core anunță astăzi inaugurarea M Park Orăștie, un nou retail park, dezvoltat pentru a întări prezența grupului în piețele regionale-cheie și pentru a susține expansiunea continuă a portofoliului național de proiecte de retail orientate către proximitate.
Flanco, primul Smart Discounter electro-IT din România, anunță că a deschis două magazine noi, în Timișoara și Orăștie. Magazinul din Timișoara, al patrulea din oraș, își deschide porțile pe 28 noiembrie în Auchan Calea Aradului. Noul punct de vânzare din Orăștie s-a deschis astăzi, lângă complexul Kaufland. Cele două locații au, împreună, o suprafață de 1.000 mp.
Comerciantul polonez de jucării SMYK All for Kids ajunge la 37 de magazine în România după ce astăzi a mai deschis două # Economica.net
Retailerul specializat în comercializarea de jucării, accesorii și îmbrăcăminte pentru copii SMYK All for Kids deschide pe 27 noiembrie două noi magazine: unul în Odorheiu Secuiesc și al doilea în Brașov. Inaugurările vor fi marcate prin promoții și activități dedicate celor mici, deja consacrate în cadrul evenimentelor SMYK.
Peste jumătate dintre statele membre OCDE intenționează să crească vârsta de pensionare # Economica.net
Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) intenţionează să crească vârsta de pensionare, ca soluţie în faţa îmbătrânirii populaţiei, relatează joi agenţia EFE, transmite Agerpres.
Magazine DIANA deschide în localitatea Slătioara din județul Olt unitatea cu numărul 98 din rețeaua sa # Economica.net
Rețeaua Magazine DIANA anunță că își își consolidează prezența în județul Olt prin deschiderea unei noi unități în Slătioara (Str. Nifon Criveanu, nr. 86), cel de-al 5-lea magazin al rețelei în acest județ. Această inaugurare marchează, totodată, deschiderea magazinului cu numărul 98 la nivelul întregii rețele, continuând ritmul susținut de expansiune planificat pentru 2025.
Rompetrol și-a redus pierderile nete în primele nouă luni din 2025 până la 20 de milioane de dolari # Economica.net
Rompetrol Rafinare raportează că a înregistrat în primele nouă luni din 2025 o cifra de afaceri brută 4,44 de miliarde de dolari, față de 3,57 de miliarde de dolari realizată în primele trei trimestre din 2024,în timp ce rezultatul operațional (EBITDA - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare) a înregistrat o valoare de 175,03 milioane de dolari, în creștere față de 125,28 de milioane de dolari obținut în primele nouă luni din 2024.
DEER a finalizat lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție din localitatea Podu Olt, judeșul Brașov, în care a 5,7 milioane de lei # Economica.net
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Brașov, a finalizat lucrarea de investiții ”Mărire grad de siguranță în alimentarea cu energie electrică, modernizare și îmbunătățirea nivel tensiune – aferente PTA 1, PTA 2, PT 3 Podu Olt” în localitatea Podu Olt, comuna Hărman, județul Brașov, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Agroserv Măriuța, deținătorul brandului Lăptăria cu Caimac, a trecut pe profit în primele nouă luni din 2025. Rezultatul net obținut de companie a fost de 3,7 milioane de lei # Economica.net
Agroserv Măriuța (BVB: MILK), companie românească de agricultură și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, raportează vânzări de 85,3 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, o creștere de 28% comparativ cu primele nouă luni din 2024. Compania a încheiat această perioadă cu un rezultat operațional de 10,2 milioane de lei, de 11 ori mai mare decât în anul precedent, și un profit net de 3,7 milioane de lei, față de o pierdere de 3,8 milioane de lei înregistrată în 2024. Datorită performanței înregistrate în primele nouă luni ale anului, Agroserv Măriuța a majorat estimările bugetare pentru 2025, atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitabilitatea.
Consiliul Uniunii Europene a aprobat joi cea mai recentă revizie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al Italiei, transmite agenția ANSA, relatează Agerpres. Este a şasea oară când PNRR aprobat pentru Italia suferă amendamente.
Stellantis și chinezii de la CATL au început construcția celei mai mari fabrici de baterii pentru mașini electrice din Spania # Economica.net
Grupul auto Stellantis şi gigantul chinez în domeniul bateriilor pentru vehiculele electrice CATL au inaugurat lucrările de construcţie a uzinei de baterii de tip litiu şi fosfat de fier (LFP) din regiunea Aragon (Spania), informează Euronews, transmite Agerpres.
Uber ajunge de astăzi în trei orașe noi din România. Aplicația este disponibilă de acum în 35 de localități din țară # Economica.net
Uber își continuă expansiunea la nivel național și devine disponibil în trei orașe noi: Zalău, Hunedoara și Deva, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Putin spune că unul dintre punctele cheie a negocierilor de pace este recunoaștere suzeranității ruse asupra Donbasului și Peninsulei Crimeea # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că schiţa proiectului de plan de pace discutat între SUA şi Ucraina la Geneva poate constitui o bază pentru viitoare acorduri care să încheie conflictul din Ucraina, dar a ameninţat-o pe aceasta din urmă că, dacă nu-şi retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia, le va pierde oricum în urma luptelor, relatează agenţiile AFP, Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
Grupul românesc Agroland a deschis două magazine MEGA noi în Odorheiu Secuiesc și Orăștie, în urma unei investiții totale de 350.000 de euro # Economica.net
Grupul antreprenorial românesc Agroland, activ în retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, își continuă strategia de expansiune prin inaugurarea a două noi magazine în format MEGA, în Odorheiu Secuiesc și Orăștie, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Holde Agri Invest și-a redus pierderile până la 2 milioane de lei în primele nouă luni din 2025 # Economica.net
Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, raportează venituri totale de 96,2 milioane de lei în primele nouă luni din 2025, o creștere de 20% față de anul precedent. În aceeași perioadă, compania a înregistrat EBITDA în valoare de 19,2 milioane de lei, o majorare cu 548% comparativ cu primele nouă luni din 2024, în timp ce pierderea netă s-a diminuat la 2 milioane de lei, față de o pierdere de 16,1 milioane de lei în anul anterior.
APIA a finalizat în avans autorizarea pentru plățile aferente Campaniei 2025. Peste 957 de milioane de euro vor ajunge la fermieri # Economica.net
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă finalizarea procesului de autorizare la plată pentru plăţile în avans aferente Campaniei 2025, care se desfăşoară anual în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie, relatează Agerpres.
Romsilva vine cu precizări după ce administrațiile a trei parcuri din subordinea sa au apărut pe lista cu cele 27 de companii care înregistrează pierderi. Regia consideră că este victima unui atac tendențios # Economica.net
Regia Națională a Pădurilor Romasilva a transmis astăzi un comunicat de presă, ca reacție la publicarea listei de companii care înregistează pierderi, în care explică situația celor trei subunități cu personalitate juridică din subordinea sa care apar pe această listă.
BERD finanțează cu 192 milioane de euro trei proiecte solare 531 MW, deținute de Nofar Energy: centralele de la Slobozia, Corbii Mari și Iepurești II # Economica.net
BERD acordă un pachet de finanțare în valoare de 192 de milioane de euro pentru finanțarea centralelor solare Slobozia, Corbii Mari și Iepurești II. Centralele, cu o capacitate totală de 531 MW, vor genera 676 GWh de energie regenerabilă pe an. Centrala Slobozia a câștigat un contract pentru diferență în cadrul primei licitații CfD din România.
Cea mai mare tranzacție de refinanțare din domeniul real estate din România. AFI obține un împrumut de 537 de milioane de euro de la un consorțiue de cinci bănci românești și străine # Economica.net
Dezvoltatorul imobiliar AFI anunță că a obținut un pachet de refinanțare în valoare de 537 de milioane de euro pentru trei proiecte majore din portofoliul său: AFI Cotroceni, AFI Brașov și AFI Ploiești. Aceasta reprezintă cea mai mare refinanțare din domeniul real estate din România, se menționează în comunicatul transmis de companie.
MEDAT a câștigat pe fond procesul privind recuperea unei clădiri de pe Șoseaua Olteniței, unde de 18 ani funcționau mai multe firme fără să plătească chirie # Economica.net
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a câștigat, pe fond, litigiul privind imobilul situat pe Șoseaua Olteniței nr. 225, informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
ReMAP – Sistem nou pentru refugiaţii din România. Cei mai mulţi străini strămutaţi în ţara noastră au venit din Ucraina şi din Orientul Mijlociu # Economica.net
Până în iunie 2025, România înregistra peste 200.000 de persoane strămutate forţat, majoritatea titulari de protecţie temporară din Ucraina. Institutul Naţional de Statistică este partener în noua reţea ReMAP pentru îmbunătăţirea datelor privind refugiaţii din România.
Discountul aplicat petrolului rusesc Ural faţă de Brent (cotaţia de referinţă pe plan global) s-a extins cu şase puncte procentuale luna aceasta, la 23%, arată datele revizuite publicate joi Banca Centrală a Rusiei, transmite Reuters.
Moda și luxul vor intra în 2026 într-o lume în care volatilitatea devine normalul, mai degrabă decât excepția. În acest mediu complicat, doar brandurile cele mai agile, care se pot adapta rapid, vor ieși învingătoare, potrivit raportului „The State of Fashion 2026” al companiei de consultanță McKinsey.
O alarmă de incendiu s-a declanșat ieri, 26 noiembrie, într-un magazin Kaufland din București. Alarma a fost una falsă, iar activitatea magazinului a revenit la normal după scurt timp de la declanșare.
BERD garanteză jumătate din creditul cu care Altex-ul lui Dan Ostahie cumpără Bricostore # Economica.net
O garanție nefinanțată în valoare de 21,5 milioane de euro acoperă jumătate din împrumutul acordat de Raiffeisen Bank România pentru achiziția Bricostore România de către Altex. Garanția este acordată de BERD pentru jumătate din creditul acordat de Raiffeisen Bank lui Dan Ostahie, acționarul principal al lui Altex.
Trafic deschis pe noua autostradă – Tronsonul Pietroasele-Buzău al Autostrăzii Moldova A7 a fost inaugurat. Se va circula de la Bucureşti până la Focşani, doar pe autostradă (VIDEO) # Economica.net
Au fost inauguraţi 14 kilometri noi din Autostrada Moldova (lot 3 Pietroasele-Buzău, ultimul aferent tronsonului Ploieşti-Buzău). Se va circula exclusiv pe autostradă între București și Focșani, pe o distanță totală de aproximativ 211 kilometri. Infrastructura rutieră de mare viteză din România ajunge la 1.368 de kilometri după această inaugurare.
Ce spune vicepreşedintele CSM despre pensiile magistraților: Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură # Economica.net
Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, spune că, dacă vor intra în vigoare noile modificări la pensiile de serviciu, vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură - ''pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20 - 25%, pensionarii din 2023, cu un salariu de suta la sută din net, şi următorii care vor munci până la 65 de ani şi vor avea pensie la jumătate''.
Un nou sistem pentru a combate deficitul de forţă de muncă din UE. Comisia Europeană a lansat „Garanţia de competenţe” # Economica.net
Comisia Europeană a lansat, joi, un nou sistem denumit "Garanţia de competenţe" pentru a sprijini lucrătorii şi întreprinderile şi pentru a aborda deficitul de forţă de muncă în sectoarele strategice şi în creştere, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Ministrul Energiei a trimis corpul de control la Hidroelectrica, să verifice vânzările de energie nefacturată # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma unor informaţii apărute în spaţiul public potrivit cărora compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii şi instituţii religioase.
Ce vrea să facă statul cu cele trei bănci ale sale. Nazare, ministrul Finanțelor, dezvăluie planurile ample pentru CEC, Exim și BID # Economica.net
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, spune că CEC Bank și Exim Banca Românească se află în plin proces de restructurare și așteaptă planuri de eficientizare. La Exim există și un control al Ministerului Finanțelor, iar Banca de Investiții si Dezvoltare (BID) primește 6 miliarde de lei în 2026 pentru a-i injecta în economie prin creditarea IMM-urilor.
O veste amară pentru iubitorii de cafea. Nu se va ieftini prea curând, în pofida reducerii tarifelor vamale americane, spun cei de la Illycaffe # Economica.net
Iubitorii de cafea care speră la o ieftinire rapidă, de la cotaţiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiţi să aştepte mai mult, deoarece reducerea aşteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, susţine compania italiană care se ocupă cu prăjitul cafelei Illycaffe SpA, transmite Bloomberg.
AMEPIP, super-agenția care supraveghează toate firmele de stat, are conducere nouă. Cine sunt oamenii puși în frunte # Economica.net
Guvernul a selectat cele trei persoane care vor conduce AMEPIP, agenția care va monitoriza activitatea tuturor companiilor de stat, care era jalon în PNRR.
Orașul din România unde se deschid azi trei linii de cale ferată complet reabilitate. Anunțul CFR Infrastructură # Economica.net
CFR Infrastructură redeschide astăzi, 27 noiembrie 2025, ora 13:00, trei linii de cale ferată complet reabilitate în Stația CF Brașov. Măsura crește capacitatea de operare și permite o gestionare mai eficientă a traficului feroviar într-un nod esențial al rețelei naționale, informează administratorul rețelei naționale de cale ferată.
România ajunge azi la o rețea de autostrăzi și drumuri expres de 1.368 de kilometri – șeful CNAIR # Economica.net
Infrastructura rutieră de mare viteză din România ajunge la 1.368 de kilometri, anunță joi Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu ocazia inaugurării a aproape 14 kilometri din A7.
Ministerul Apărării din China a transmis joi că Japonia va trebui să plătească un "preţ dureros" dacă întrece măsura în privinţa Taiwanului, ca răspuns la planurile japoneze de a desfăşura rachete pe o insulă aflată la aproximativ 100 km de coasta Taiwanului, relatează Reuters.
Pensii magistraţi – Dogioiu anunţă Şedinţă de Guvern pentru noul proiect, cel mai probabil vineri după-amiază # Economica.net
O şedinţă extraordinară de Guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor urmează să aibă loc vineri după-amiază, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii va fi comunicat formal, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.
Proiecte privind modernizarea transportului cu tramvaiul şi achiziţionarea de troleibuze, pe ordinea de zi la şedinţa CGMB de joi # Economica.net
Proiecte privind modernizarea transportului cu tramvaiul şi achiziţionarea de troleibuze se regăsesc pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti convocată joi de primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Azi la ora 15:30 se deschide circulația pe lotul 3. Se va circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Focșani # Economica.net
Astăzi, începând cu ora 15:30, are loc deschiderea circulației rutiere pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Ploiești – Buzău, sectorul Pietroasele – Municipiul Buzău (13,9 km), informează joi Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.
Judecătorul Liviu Odagiu a fost ales, joi, în funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorul Bogdan Staicu va ocupa postul de vicepreşedinte al CSM.
Ce proiecte-gigant trebuie să pregătească România până în 2028 – Lista scurtă a vicepreşedintelui Parlamentului European Victor Negrescu # Economica.net
România trebuie să identifice şi să redacteze până în 2028 câteva proiecte de anvergură europeană pentru că va exista o finanţare specială pentru acestea în viitorul buget multianual pentru perioada 2028-2034, a declarat, la Strasbourg, vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu.
BIPA, lanţul de magazine cu preţuri mici al nemţilor de la REWE, va deschide primul magazin în România în ianuarie 2026. Se va extinde agresiv – peste 20 de magazine noi în fiecare an # Economica.net
BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE, va deschide primul său magazin din România în Bucureşti, în Mega Mall. Magazinul va fi inaugurat în ianuarie, potrivit unui comunicat remis Economica.net.
Autostrada Unirii A8: Guvernul a aprobat exproprierile pentru sectorul montan, estimate la 134 milioane de lei # Economica.net
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru exproprierile necesare pe secțiunea montană Miercurea Nirajului - Leghin a Autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț a fost aprobat, astăzi, în ședința Executivului, informează joi Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
20 de milioane de euro din PNRR ar putea fi pierdute definitiv, doar pe jalonul numirii șefilor de la companiile din Energie. Ministrul Ivan: “Am salvat 90% din bani” # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că s-a reuşit recuperarea a 90% din penalizările de 227 de milioane de euro pe care le avea ministerul în luna iulie pe jalonul 121 din PNRR. Așadar, peste 20 de milioane de euro ar putea fi pierdute.
REVENIREA este cuvântul magic pentru destinul unei țări încercate, cuvânt menit să inspire optimism, în prag de 1 Decembrie. Banca Transilvania (BT) a lansat cu această ocazie o nouă campanie prin care ne propune drept pilde de curaj și rezistență cinci povești personale ale unor sportivi legendari ai României.
Mai mulţi congresmeni republicani au criticat virulent administraţia preşedintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează mai mult Rusia, într-o schimbare radicală de poziţie a unui partid care a aderat îndeaproape la aproape toate iniţiativele lui Trump, a scris miercuri, într-un comentariu, agenţia de presă Reuters.
Piața de criptomonede a trecut printr-o etapă în care orice urmă de optimism a fost împinsă în plan secund de o corecție agresivă. Bitcoin, care stabilește de obicei tonul pentru întreaga industrie, a scăzut de la un maxim de peste 126.000$ până în zona de 80.000$ atinsă săptămâna trecută.
Noul proiect pentru reforma pensiilor magistraților a primit aviz negativ de la CSM (surse) # Economica.net
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
S-a deschis un nou magazin cu prețuri reduse. Carrefour continua extinderea în România cu lanțul Supeco # Economica.net
Supeco, formatul de discount integrat în rețeaua Carrefour România, continuă extinderea rețelei sale și inaugurează un nou magazin în localitatea Dragomirești-Vale, județul Ilfov, potrivit unui comunicat de presă.
