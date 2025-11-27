China ameninţă Japonia cu un „preţ dureros” în cazul crizei din Taiwan
Economica.net, 27 noiembrie 2025 13:50
Ministerul Apărării din China a transmis joi că Japonia va trebui să plătească un "preţ dureros" dacă întrece măsura în privinţa Taiwanului, ca răspuns la planurile japoneze de a desfăşura rachete pe o insulă aflată la aproximativ 100 km de coasta Taiwanului, relatează Reuters.
Acum 5 minute
14:20
AMEPIP, super-agenția care supraveghează toate firmele de stat, are conducere nouă. Cine sunt oamenii puși în frunte # Economica.net
Guvernul a selectat cele trei persoane care vor conduce AMEPIP, agenția care va monitoriza activitatea tuturor companiilor de stat, care era jalon în PNRR.
14:20
Orașul din România unde se deschid azi trei linii de cale ferată complet reabilitate. Anunțul CFR Infrastructură # Economica.net
CFR Infrastructură redeschide astăzi, 27 noiembrie 2025, ora 13:00, trei linii de cale ferată complet reabilitate în Stația CF Brașov. Măsura crește capacitatea de operare și permite o gestionare mai eficientă a traficului feroviar într-un nod esențial al rețelei naționale, informează administratorul rețelei naționale de cale ferată.
Acum 30 minute
13:50
România ajunge azi la o rețea de autostrăzi și drumuri expres de 1.368 de kilometri – șeful CNAIR # Economica.net
Infrastructura rutieră de mare viteză din România ajunge la 1.368 de kilometri, anunță joi Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu ocazia inaugurării a aproape 14 kilometri din A7.
13:50
13:50
Pensii magistraţi – Dogioiu anunţă Şedinţă de Guvern pentru noul proiect, cel mai probabil vineri după-amiază # Economica.net
O şedinţă extraordinară de Guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor urmează să aibă loc vineri după-amiază, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii va fi comunicat formal, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.
Acum 2 ore
13:10
Proiecte privind modernizarea transportului cu tramvaiul şi achiziţionarea de troleibuze, pe ordinea de zi la şedinţa CGMB de joi # Economica.net
Proiecte privind modernizarea transportului cu tramvaiul şi achiziţionarea de troleibuze se regăsesc pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti convocată joi de primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
13:10
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Azi la ora 15:30 se deschide circulația pe lotul 3. Se va circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Focșani # Economica.net
Astăzi, începând cu ora 15:30, are loc deschiderea circulației rutiere pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Ploiești – Buzău, sectorul Pietroasele – Municipiul Buzău (13,9 km), informează joi Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.
13:10
Judecătorul Liviu Odagiu a fost ales, joi, în funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorul Bogdan Staicu va ocupa postul de vicepreşedinte al CSM.
12:40
Ce proiecte-gigant trebuie să pregătească România până în 2028 – Lista scurtă a vicepreşedintelui Parlamentului European Victor Negrescu # Economica.net
România trebuie să identifice şi să redacteze până în 2028 câteva proiecte de anvergură europeană pentru că va exista o finanţare specială pentru acestea în viitorul buget multianual pentru perioada 2028-2034, a declarat, la Strasbourg, vicepreşedintele Parlamentului European Victor Negrescu.
12:40
BIPA, lanţul de magazine cu preţuri mici al nemţilor de la REWE, va deschide primul magazin în România în ianuarie 2026. Se va extinde agresiv – peste 20 de magazine noi în fiecare an # Economica.net
BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE, va deschide primul său magazin din România în Bucureşti, în Mega Mall. Magazinul va fi inaugurat în ianuarie, potrivit unui comunicat remis Economica.net.
12:40
Autostrada Unirii A8: Guvernul a aprobat exproprierile pentru sectorul montan, estimate la 134 milioane de lei # Economica.net
Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru exproprierile necesare pe secțiunea montană Miercurea Nirajului - Leghin a Autostrăzii A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț a fost aprobat, astăzi, în ședința Executivului, informează joi Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
12:40
20 de milioane de euro din PNRR ar putea fi pierdute definitiv, doar pe jalonul numirii șefilor de la companiile din Energie. Ministrul Ivan: “Am salvat 90% din bani” # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că s-a reuşit recuperarea a 90% din penalizările de 227 de milioane de euro pe care le avea ministerul în luna iulie pe jalonul 121 din PNRR. Așadar, peste 20 de milioane de euro ar putea fi pierdute.
Acum 4 ore
12:00
REVENIREA este cuvântul magic pentru destinul unei țări încercate, cuvânt menit să inspire optimism, în prag de 1 Decembrie. Banca Transilvania (BT) a lansat cu această ocazie o nouă campanie prin care ne propune drept pilde de curaj și rezistență cinci povești personale ale unor sportivi legendari ai României.
12:00
Mai mulţi congresmeni republicani au criticat virulent administraţia preşedintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează mai mult Rusia, într-o schimbare radicală de poziţie a unui partid care a aderat îndeaproape la aproape toate iniţiativele lui Trump, a scris miercuri, într-un comentariu, agenţia de presă Reuters.
12:00
Piața de criptomonede a trecut printr-o etapă în care orice urmă de optimism a fost împinsă în plan secund de o corecție agresivă. Bitcoin, care stabilește de obicei tonul pentru întreaga industrie, a scăzut de la un maxim de peste 126.000$ până în zona de 80.000$ atinsă săptămâna trecută.
12:00
Noul proiect pentru reforma pensiilor magistraților a primit aviz negativ de la CSM (surse) # Economica.net
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
12:00
S-a deschis un nou magazin cu prețuri reduse. Carrefour continua extinderea în România cu lanțul Supeco # Economica.net
Supeco, formatul de discount integrat în rețeaua Carrefour România, continuă extinderea rețelei sale și inaugurează un nou magazin în localitatea Dragomirești-Vale, județul Ilfov, potrivit unui comunicat de presă.
11:20
Un mare lanț de magazine pleacă din România. Magazinele se vând unui concurent din Marea Britanie # Economica.net
Compania britanică Frasers, care anterior a purtat numele Sports Direct, va prelua cele 78 de magazine ale retailerului Hervis din Ungaria și România.
11:20
Electrica a primit aprobarea acționarilor să facă achiziții de 1 miliard de euro în următorii doi ani. Distribuție Energie Oltenia ar putea fi pe listă. # Economica.net
Grupul Electrica a primit azi aprobarea acționarilor de a atrage finanțări pentru achiziții de un miliard de euro în următorii doi ani, în România și/sau în zonă.
11:20
Gigantul Allianz va elimina până la 1.800 de locuri de muncă din cauza progreselor Inteligenţei Artificiale # Economica.net
Grupul german de asigurări Allianz intenţionează să elimine până la 1.800 de locuri de muncă la divizia sa de asigurări de călătorie, în principal la centrele de apel, deoarece inteligenţa artificială înlocuieşte din ce în ce mai mult procesele manuale, a declarat miercuri pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.
11:20
Orange Romania lansează 5G+ în metroul bucureștean. Care sunt primele stații unde a fost lansată tehnologia # Economica.net
Nu doar metroul merge cu viteză, ci și internetul. Orange Romania a anunțat lansarea tehnologiei 5G+ la metroul din București și spune că viteza la internetul mobil poate ajunge până la 1 Gbps.
10:50
IULIUS a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024: energie 100% verde în activele operaționale și o abordare nouă în regenerare urbană # Economica.net
IULIUS, lider în dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană din România, a publicat Raportul de Sustenabilitate 2024, realizat, în mod voluntar, după noile standarde europene de raportare, confirmând progrese consistente în decarbonizare, eficiență energetică și impact comunitar la nivelul întregului portofoliu cu o valoare de piață de 2 miliarde de euro.
10:50
Ministrul Finanțelor anunță eliminarea impozitului: Îmi doresc eliminarea impozitului pe cifra de afaceri. Este o deschidere mai mare în coaliție. Peste 6 miliarde de eueor pentru IMM și micro # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că își dorește eliminarea oricăruei bariere pentru investiții în mediul privat , că a propus eliminarea impozitului pe cifra de afaceri și că există deschidere în acest sens în coaliție. Ministrul mai spune că, pentru firme micro și IMM, sunt pregătite garanții de peste 6 miliarde de euro pentru credite, prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID).
10:40
Anunț major al ministrului Finanţelor! Deficitul din octombrie, jumătate față de anul trecut. Cheltuielile cu personalul scad masiv, veniturile din TVA cresc # Economica.net
Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a arătat că deficitul bugetar a fost, în luna octombrie anul acesta, de doar 5,7% din PIB, fdață de 6,2% în aceeași perioadă a lui 2024. Ministrul spune că astfel se confirmă eficiența măsurilor luate, mai ales că și Comisia Europeană a renunțat le procedurile de sancționare a României.
10:40
Polonia cumpără 96 de elicoptere Apache de la Boeing. Cea mai mare comandă realizată din afara SUA # Economica.net
Americanii de la Boeing au anunţat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru clienţi internaţionali, inclusiv 96 de aparate pentru Forţele Armate Poloneze, în cadrul unui contract în valoare de aproape 4,7 miliarde de dolari, acordat de Armata SUA, transmite Reuters.
10:40
PPC blue preia Hermes Flow și adaugă 116 puncte de încărcare a mașinilor electrice în rețeaua sa din România # Economica.net
PPC blue, divizia de mobilitate electrică a grupului PPC în România, continuă extinderea rețelei sale naționale prin achiziția rețelei Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare, arată un comunicat de presă.
Acum 6 ore
10:20
Criză Rusia – Populaţia suferă din ce în ce mai mult la intrarea în a patra iarnă a războiului cu Ucraina # Economica.net
Pe măsură ce războiul preşedintelui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă, ruşii încep să se confrunte cu impactul său tot mai mare asupra fiecărui aspect al vieţii lor cotidiene, transmite Bloomberg.
10:20
Producătorul chinez de articole sportive Anta Sports Products Ltd se numără printre firmele care studiază o posibilă preluare a producătorului german de echipamente sportive Puma, informează Bloomberg citând surse din apropierea acestui dosar.
10:20
ANRE a devenit observator în cadrul AIB, organizația europeană care se ocupă de garanțiile de origine privind energia regenerabilă. Ce urmează # Economica.net
Consiliul AIB (Association for Issuiung Bodies) a acordat ANRE statutul de Observator AIB, iar România este acum oficial Observator în cadrul schemei EEC, de tranzacționare a garanțiilor de origine pentru energia regenerabilă, potrivit unei postări a AIB de pe pagina sa de LinkedIn.
10:20
Iarna demografică din România – Populaţia îmbătrâneşte în ritm alert. Numărul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani a depăşit cu 35,4% numărul copiilor sub 14 ani, în iulie 2025 (studiu NN) # Economica.net
Populaţia României trece printr-un proces accentuat de îmbătrânire, similar tendinţei la nivel global, în condiţiile în care, în iulie 2025, numărul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani a depăşit cu 35,4% numărul copiilor sub 14 ani, potrivit datelor unei companii de asigurări.
10:20
Ultima oră. Încă o rectificare bugetară pe minus. Venituri cu peste 2 miliarde sub țintă, cheltuieli în scădere. Cine câștigă și cine pierde # Economica.net
Guvernul pregătește a doua rectificare bugetară din acest an, cu tăieri atât în ceea ce privește veniturile cxât și în privința cheltuielilor.
09:30
Doi membri ai Gărzii Naţionale au murit după ce au fost împuşcaţi în Washington D.C., în apropiere de Casa Albă # Economica.net
Cei doi membri ai Gărzii Naţionale împuşcaţi miercuri în Washington D.C., în apropiere de Casa Albă, au murit din cauza rănilor, a anunţat Patrick Morrisey, guvernatorul Virginiei de Vest, stat de unde proveneau cei doi, transmite Reuters.
09:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reuneşte, joi, pentru a-şi alege noua conducere - preşedintele şi vicepreşedintele.
09:30
Marea Britanie – Previziunile de creştere în următorii patru ani au fost revizuite în jos # Economica.net
Economia britanică va creşte în următorii patru ani mult mai lent decât s-a previzionat, conform estimărilor organismului public de previziune bugetară OBR, publicate din greşeală miercuri înaintea prezentării bugetului, transmite DPA.
09:30
Subsidiara din Republica Moldova a BRM a înregistrat tranzacţii de peste 650 milioane euro pentru gaze, în trei ani # Economica.net
Subsidiara din Republica Moldova a Bursei Române de Mărfuri (BRM EST) a înregistrat tranzacţii de peste 650 milioane euro pentru gaze naturale, combustibili, metale şi materiale de construcţii, în trei ani de la lansarea acesteia, iar circa 52 milioane euro au reprezentat contribuţia la bugetul de stat prin taxe, TVA şi impozite.
09:30
Preşedintele american Donald Trump l-a sfătuit pe premierul japonez Sanae Takaichi să nu provoace China pe tema suveranităţii Taiwanului, a relatat joi Wall Street Journal, în urma unei dispute diplomatice dintre Tokyo şi Beijing, conform AFP. # Economica.net
Relaţiile dintre cele mai mari două economii din Asia au devenit tensionate după ce noua şefă naţionalistă a guvernului japonez a sugerat la începutul lunii noiembrie că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra insulei, pe care China o consideră parte a teritoriului său.
Acum 8 ore
07:50
Hidroelectrica nu și-a putut numi director general nou – nicio propunere nu a fost suficient de bună. Termenul-limită era 28 noiembrie. Pierdem bani din PNRR? # Economica.net
Procedura de selecție transparenta și competitiva pentru poziția de Director General (CEO) la Hidroelectrica, efectuata de expertul independent selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, s-a încheiat fără propunere de numire a candidaților selectați de acesta pe lista scurtă, a transmis compania, miercuri seară
Acum 24 ore
23:30
Românii intră în rezerve. Peste 500.000 de oameni și-au lichidat conturile de economii în 2025 # Economica.net
Banii albi pentru zile negre s-au transformat în bani pentru cheltuieli de subzistență. Inflația, frica de recsiune și stoparea majorării salariilor au determinat aproximativ 500.000 de români să își lichideze conturile din bănci în primele nouă luni din 2025, potrivit statisticilor Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB).
23:10
Cătălin Butnariu, RGDA: La salarii, România este ușor scumpă față de alte piețe în gaming. Juniorilor le este cel mai greu să se angajeze în prezent # Economica.net
Industria românească de gaming traversează o perioadă marcată de presiune pe recrutare și o competiție regională tot mai puternică. Numărul angajaților a scăzut la aproximativ 6.100 în 2024, însă cifra de afaceri a sectorului a urcat peste nivelul mediu global, potrivit lui Cătălin Butnariu, membru al Consiliului Director al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA).
23:00
RenewAcad și Rezolv Energy au inaugurat oficial astăzi primul centru de formare în energie regenerabilă din Buzău. 100 de locuri gratuite de formare sunt oferite locuitorilor din regiune # Economica.net
RenewAcad, cea mai mare rețea de centre de formare în energie regenerabilă din Europa de Sud-Est, împreună cu Rezolv Energy au deschis astăzi un nou centru de instruire în județul Buzău, dedicat pregătirii specialiștilor pentru industria energiei regenerabile. Evenimentul marchează, totodată, lansarea primelor grupe de cursanți în cadrul programului Rezolv Energy Skills Academy, prin care Rezolv Energy oferă 100 de locuri gratuite de formare pentru locuitorii din regiune.
23:00
Top profituri ale băncilor din România. Bugetul a încasat peste 1,8 miliarde de lei taxe și impozite doar de la patru bănci, șase bănci au sărit de miliard în câștiguri # Economica.net
Șase bănci au avut profituri de cel puțin un miliard de lei. Primele două bănci chiar peste 2 miliarde de lei. Profiturile celor șase bănci au totalizat 10,875 de miliarde de lei dintr-un total al profitului net pe sistem bancar de 11,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aprozimativ 94% din totalul profiturilor celor 30 de bănci care activează în sistem. Două dintre ele au plătit 445,3 milioane de lei doar taxa de 4% pe cifra de afaceri, iar alte două alte 1,39 de miliarde de lei, cuprinzând totalul taxele plătite la buget (inclusiv impozit pe profit).
23:00
Cu procurorii în casele foștilor șefi, falimentara Euroins, fost lider RCA care nu a renunțat la revenirea în România, pierde și la Curtea Constituțională # Economica.net
Euroins România, societate falimentară care până la pierderea licenței, în aprilie 2023, a fost lider în RCA cu peste 2 milioane de clienți, pierde în serie procesele deschise în România și, mai mult, se află în centrul unui scandal penal care s-a lăsat cu percheziții în mai multe orașe. Curtea Constituțională a respins, zilele trecute, o sesizare făcută de Euroins România, care susținea că nu este obligată să achite facturile de reparații emise de service-uri. Amintim că, în vârf, Euroins a avut zeci de mii de dosare în instanță, deschise în urma neplății daunelor.
21:50
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis miercuri în scădere pe aproape toţi indicii, cu un rulaj total de 121,54 de milioane de lei (23,87 de milioane de euro), din care tranzacţiile cu acţiuni au reprezentat 99,8 milioane de lei (19,6 milioane de euro), transmite Agerpres.
21:50
Cel puțin 36 de persoane au murit în urma unui uriaș incendiu care a cuprins un complex de zgărie-nori din Hong Kong # Economica.net
Un imens incendiu survenit miercuri într-un complex rezidenţial din Hong Kong s-a soldat cu cel puţin 36 de morţi şi 279 de persoane dispărute, a anunţat şeful executivului John Lee, potrivit AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
21:10
Ministerul Finanțelor anunță că va asigura continuitatea şi stabilitatea BID până la numirea unei echipe noi de conducere # Economica.net
Ministerul Finanţelor va asigura continuitatea şi stabilitatea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID) în perioada de provizorat a structurilor de management, până la instalarea noii echipe, a anunţat miercuri instituţia, relatează Agerpres.
20:50
Cine conduce companiile de stat: profesioniștii sau politica? Testul real al guvernanței în 2025 # Economica.net
Discursul recent al vicepremierului privind starea companiilor de stat din România ar putea fi rezumat cam așa: „Stimați cetățeni, avem 1.500 de companii, 14 miliarde de lei pierderi istorice și mai multe conduceri interimare decât certificate de bună guvernanță”.
20:30
Analiză Freedom24: Dolarul crește, bursa reacționează. Cum se pot proteja investitorii? # Economica.net
Indicele dolarului american (DXY) dă primele semne solide de revenire, sugerând o posibilă schimbare în dinamica piețelor globale. După un 2025 marcat de scăderi constante, care au alimentat avansul activelor de risc, de la materii prime până la Bitcoin, indicele testează acum zona critică 100–101. Depășirea acestui nivel ar putea modifica comportamentul investitorilor, reduce apetitul pentru risc și redirecționa fluxurile de capital la nivel internațional.
20:30
Tensiuni între Sarajevo și Budapesta. Bosnia a refuzat să permită aterizarea pe teritoriul său a avionului care-l trasporta pe ministrul de Externe Peter Szijjarto # Economica.net
Ministrul bosniac al Apărării Zukan Helez a refuzat să autorizeze aterizarea avionului militar ce îl transporta pe ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto (foto) în Republica Srpska (RS, entitatea sârbă din Bosnia), motivând că Budapesta l-a sprijinit pe fostul lider al sârbilor bosniaci Milorad Dodik în acţiuni ce au subminat suveranitatea ţării, transmit AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
19:40
Austria vrea să-și foloseaască participațiile pe care le deține la companiile energetice ca să scadă valoarea facturilor plătite de populație # Economica.net
Guvernul Austriei intenţionează să cheltuie aproximativ 500 de milioane de euro pentru a reduce facturile la electricitate pentru publicul larg, iar fondurile vor veni de la participaţiile statului în companii, a afirmat miercuri cancelarul Christian Stocker (foto), la o conferinţă de presă, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:40
Kaufland România își extinde prezența la nivel național și deschide al treilea magazin în municipiul Bistrița, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
