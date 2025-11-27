China ameninţă Japonia cu un „preţ dureros” în cazul crizei din Taiwan

23:00

Șase bănci au avut profituri de cel puțin un miliard de lei. Primele două bănci chiar peste 2 miliarde de lei. Profiturile celor șase bănci au totalizat 10,875 de miliarde de lei dintr-un total al profitului net pe sistem bancar de 11,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aprozimativ 94% din totalul profiturilor celor 30 de bănci care activează în sistem. Două dintre ele au plătit 445,3 milioane de lei doar taxa de 4% pe cifra de afaceri, iar alte două alte 1,39 de miliarde de lei, cuprinzând totalul taxele plătite la buget (inclusiv impozit pe profit).