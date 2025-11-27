VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Al Hamlawi deschide scorul

Primasport.ro, 27 noiembrie 2025 21:20

Acum 30 minute
21:40
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz 1-0. Succes uriaş pentru olteni! Şansele de calificare cresc enorm Primasport.ro
Acum o oră
21:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Al Hamlawi deschide scorul Primasport.ro
21:10
Rapid Bucureşti pierde cu Estudiantes, dar se califică mai departe în FIBA EuroCup Primasport.ro
21:00
Val de critici înainte de Universitatea Craiova – Mainz! Jucătorii, mustraţi pentru atitudinea arătată: „Au mentalitate de mercenari” | EXCLUSIV Primasport.ro
Acum 2 ore
20:50
VIDEO | România - Croaţia 33-24. Început în forţă la Campionatul Mondial. Urmează duelul cu Japonia Primasport.ro
20:40
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nemţii schimbă portarul Primasport.ro
20:30
Gabriel Mihuleac va arbitra Rapid – Csikszereda, singurul meci al zilei de vineri din Superliga Primasport.ro
20:20
România, învinsă clar de Grecia, în preliminariile Campionatului Mondial Primasport.ro
20:10
Atac cibernetic masiv asupra Federaţiei Franceze. Au fost furate date personale ale jucătorilor Primasport.ro
Acum 4 ore
19:50
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
19:20
Sorin Cârţu ştie care ar putea fi atuul Craiovei: "Aşa ar fi normal!" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
19:20
Filipe Coelho, în faţa debutului european pe banca Universităţii Craiova: „Este o provocare mare” | EXCLUSIV Primasport.ro
18:50
FCSB sau Steaua Roşie Belgrad? Miodrag Belodedici şi-a numit preferata înainte de duelul direct din Europa League | EXCLUSIV Primasport.ro
18:30
Alina Peşu va arbitra un super duel din fotbalul feminin Primasport.ro
18:30
“Doar Ronaldo îşi merită salariul”. Fostul ministru al sportului din Arabia Saudită, reacţie surprinzătoare Primasport.ro
18:30
Fiasco pentru FCSB! De ce jucătorul de un milion de euro nu se poate impune în tricoul campioanei Primasport.ro
18:20
Cristi Săpunaru, fără teamă pentru duelul cu Turcia! Fostul internaţional a menţionat în ce condiţii ar avea România cele mai mari şanse Primasport.ro
Acum 6 ore
17:40
S-a retras după peste 200 de meciuri în România şi devine director sportiv: "Urmăresc strategia de la cluburile mari" | EXCLUSIV Primasport.ro
17:30
Dezastru pentru Alexandru Băluţă după ce a plecat de la FCSB. A prins 15 minute şi e OUT Primasport.ro
17:10
Camerele de supraveghere ale unui spital au ajutat la achitarea unui campion mondial chinez acuzat de dopaj Primasport.ro
17:10
S-a terminat Cursului de Director Sportiv organizat de FRF. Nume importante din fotbal pe lista absolvenţilor Primasport.ro
16:40
Zouma, pe picior de plecare de la CFR Cluj. La ce echipă ar putea ajunge. ”Se află şi ea în căutarea unui fotbalist cu agresivitatea sa” Primasport.ro
16:30
Deputatul PNL Ionuţ Stroe, petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea legii care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi români Primasport.ro
16:30
Final de sezon prematur pentru schioarea Lara Gut-Behrami, care a suferit o ruptură de ligamente la genunchiul stâng Primasport.ro
16:30
Newcastle denunţă ”tratamentul inacceptabil” al suporterilor săi de către poliţie după meciul de la Marseille Primasport.ro
16:30
Inter, decizie finală cu privire la antrenorul Cristi Chivu, după seria nefastă de rezultate Primasport.ro
Acum 8 ore
15:40
Ştirea zilei! Edi Iordănescu, revenire de senzaţie de senzaţie în fotbal Primasport.ro
15:10
Mbappe nu s-a abţinut, după ce a marcat 4 goluri în Champions League: ”Nu vreau să te jignesc!” Primasport.ro
15:00
Steaua Roşie Belgrad - FCSB | Ofertă Mozzart Bet: FCSB înscrie în primele 20 de minute, pariu "verde" indiferent de rezultatul final Primasport.ro
15:00
Liverpool a ajuns ciuca bătăilor, dar antrenorul nu se teme de demitere: ”Mă simt în siguranţă!” Primasport.ro
Acum 12 ore
13:30
Surpriza zilei vine din Bănie! Starul oltenilor, dorit lângă un atac prin de vedete la o forţă din Champions League Primasport.ro
13:10
Bomba zilei! Diego Simeone, antrenor la Inter Milano? Anunţul lui Fabrizio Romano: ”Se pare că Cholo le-ar fi spus apropiaţilor săi!” Primasport.ro
11:30
Celebrul inginer Adrian Newey va fi „team principal” la Aston Martin în 2026 Primasport.ro
11:20
Marea legendă a lui Inter Milano şi fostul coleg al lui Chivu nu l-a mai menajat pe român: ”Aş vrea să aflu de la el de ce a făcut asta!” Primasport.ro
11:00
Diego Simeone a vorbit, după ce l-a răpus în prelungiri pe Cristi Chivu: ”Sunt cei mai puternici din Champions League!” Primasport.ro
10:50
Cristi Chivu a spus lucrurilor pe nume după ce a pierdut şi cu Atletico Madrid: ”Vom analiza totul!” Primasport.ro
09:30
Norvegianul Aleksander Aamodt Kilde revine în competiţie după doi ani de absenţă Primasport.ro
09:00
VIDEO | Steaua Roşie Belgrad – FCSB, ASTĂZI, ora 22:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deplasare în infernul din Serbia Primasport.ro
09:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Mainz, ASTĂZI, de la 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Filipe Coelho, în faţa primului meci european din carieră Primasport.ro
Acum 24 ore
01:10
Cutremur în Italia! Cristi Chivu, OUT de la Inter după înfrângerea cu Atletico Madrid? Antrenorul român, băgat în şedinţă de conducerea „nerazzurilor” Primasport.ro
00:40
Dennis Man, rege pe Anfield! Românul pleacă cu 3 puncte chiar de sub nasul starurilor cumpărate pe sute de milioane de englezi | VIDEO Primasport.ro
00:10
Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a umilit-o pe Liverpool în Champions League Primasport.ro
00:00
VIDEO | Final de etapă în Liga Campionilor! Inter, înfrângere la Madrid. Mbappe, omul serii Primasport.ro
26 noiembrie 2025
23:50
Totul este oficial! Centralul din Superligă va arbitra finala Nations League Primasport.ro
23:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Bayern o egalează pe Arsenal! Cristi Chivu şi Inter, conduşi la Madrid Primasport.ro
22:50
Nota primită de Vlad Dragomir după ce Pafos a produs o nouă surpriză în Champions League Primasport.ro
22:50
Totul a fost anunţat! Primul transfer pe care Rapid îl va face în această iarnă: „100%” | EXCLUSIV Primasport.ro
22:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Man şi PSV, egalitate pe Ainfield Primasport.ro
22:30
Surpriză mare! Nemţii au pus ochii pe cel mai bun jucător al oltenilor din acest sezon. Antrenorul din bundesliga a făcut anunţul: ”Are valoare!” Primasport.ro
22:20
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Atletico - Inter este capul de afiş al zilei! Start în ultimele meciuri ale etapei Primasport.ro
