Românii vor putea în sfârşit să îşi înmatriculeze maşinile online, fără niciun drum la DGPCI

Broadcom şi CAM.AI au anunţat luna aceasta un parteneriat extrem de interesant, unul care într-un viitor nu foarte îndepărtat se va materializa în ceva aproape revoluţionar. Cele două companii vor să lanseze un chip cu AI capabil să traducă audio în timp real, în orice limbă şi fără a se conecta la servere externe (totul […]