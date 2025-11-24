De acum înainte poţi înlocui orice produs defect în termen de 30 de zile, indiferent că îl cumperi dintr-un magazin fizic sau dintr-unul online
Legea nr. 190 / 2025 a fost promulgată pe 23 noiembrie de către Preşedintele României, astfel că în foarte scurt timp ea va deveni obligatorie pentru orice retailer din ţara noastră. Legea spune că atunci când cumpărătorul constată un defect al unui produs proaspăt achiziţionat, acesta poate solicita înlocuirea acestuia cu unul nou, perfect funcţional, […]
De acum înainte poţi înlocui orice produs defect în termen de 30 de zile, indiferent că îl cumperi dintr-un magazin fizic sau dintr-unul online
Legea nr. 190 / 2025 a fost promulgată pe 23 noiembrie de către Preşedintele României, astfel că în foarte scurt timp ea va deveni obligatorie pentru orice retailer din ţara noastră. Legea spune că atunci când cumpărătorul constată un defect al unui produs proaspăt achiziţionat, acesta poate solicita înlocuirea acestuia cu unul nou, perfect funcţional, […]
Dacia Sandero are toate şansele să devină cea mai bine vândută maşină din Europa pentru al doilea an consecutiv
2024 a fost cu adevărat un an istoric pentru Dacia Sandero, aceasta fiind cea mai bine vândută maşină din Europa cu un total de 270.111 unităţi (la foarte mare distanţă de locurile 2 şi 3, Renault Clio şi Volkswagen Golf, ambele cu puţin peste 216.000 unităţi comercializate). Evoluţia vânzărilor din ultimele luni a fost destul […]
Unul dintre cei mai mari retaileri din Italia, a vândut şi a livrat tablete iPad Air de 13 inch la 15 euro, iar acum îi roagă pe clienţi să le înapoieze sau să plătească preţul întreg
Dacă aţi crezut că erori de preţ apar doar la noi, aflaţi că tehnologia este tot timpul perfectibilă, iar oamenii la rândul lor sunt supuşi greşelilor (şi asta oriunde în lume). Un nou scandal a apărut recent în Italia, ţară unde faimosul retailer MediaWorld a comis-o într-un mare stil. La începutul acestei luni, preţ de […]
Realme GT 8 Pro la precomandă prin eMAG cu 16 GB RAM și 512 GB stocare – reducere de 1000 lei (cel mai ieftin smartphone cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, sub OnePlus 15 cu 250 lei)
Veste bună pentru cei ce doresc să cumpere un smartphone Android cu cel mai nou procesor de top de la Qualcomm. Realme GT 8 Pro este în etapa de precomandă la cel mai mare magazin online românesc. Realme GT8 Pro cu 16 GB RAM și 512 GB stocare – 5499,99 lei cu reducere de 1000 […]
Android este sistemul de operare ce domină piața de telefoane mobile. Cota sa de piață este estimată în jurul a 70 – 72% raportat la iOS ce-și atrage restul – 28 – 30% (oricum și aici aș spune că iPhone-urile sunt într-o creștere lentă, dar sigură). Ce cred că a fost rezolvat pe Android? 1. […]
Am selectat mai multe oferte din catalogul non-food ce intră activ de mâine dis-de-dimineața în rețeaua LIDL din țara noastră. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Banc de lucru cu sunet și 74 de piese Au listat un banc de lucru pentru juniori. Este reglabil între 97 – 103 cm, include 74 de piese și 4 […]
Laptop gaming Acer Nitro 16 AI (AN16-61) – prezentare (AMD Ryzen AI 9 365, GeForce RTX 5070, 32 GB DDR5, 2 x 1 TB SSD)
Acer Nitro 16 AI (AN16-61) este un laptop de gaming pe care l-am descoperit preț de câteva zile, fără a avea totuși timpul necesat la dispoziție spre a pune cap la cap un review complet. Chiar și așa, o prezentare pot face pentru un notebook surprinzător, l-aș numi. Spun asta fiindcă, de obicei, gama Predator […]
Într-un articol anterior vă scriam că de Black Friday 2025, cel mai mare eveniment de shopping din România, am reuşit să prind bilete de avion la preţul de 1.99 euro / sens. Preţul excelent l-am găsit în oferta companiei aeriene low-cost FLYONE Airlines, cea care şi-a început activitatea în ţara noastră chiar din vara acestui […]
Broadcom şi CAM.AI vor să lanseze în curând un chip cu AI capabil să traducă audio în timp real, în orice limbă şi fără a se conecta la servere externe (totul local, în casa ta)
Broadcom şi CAM.AI au anunţat luna aceasta un parteneriat extrem de interesant, unul care într-un viitor nu foarte îndepărtat se va materializa în ceva aproape revoluţionar. Cele două companii vor să lanseze un chip cu AI capabil să traducă audio în timp real, în orice limbă şi fără a se conecta la servere externe (totul […]
Într-o lume plină deja de AI şi sisteme digitale complexe, oamenii continuă să îşi securizeze conturile cu parole de genul „123456" sau „admin"
NordPass, o platformă de gestionare a parolelor (anexă a NordVPN), a lansat a şaptea ediţie a studiului său anual legat de cele mai comune parole utilizate la nivel global. Intitulat „Top 200 Most Common Passwords: Generations change, password habits remain", studiul arată că oamenii rămân conservatori când vine vorba despre parolele lor. Într-o lume în […]
Xiaomi a deschis primul său magazin oficial din România – da, operat direct de către ei și nu printr-un partener și planurile pentru 2026 la nivel local
Trebuie spus din start că deja este a nu știu câta dată când discutăm despre un magazin Xiaomi, dar…, acum este ceva diferit. Shop-ul din ParkLake Mall este operat direct de către compania chineză. În 2019 era deschis un Mi Store în Mega Mall* de către Black Tech, în același an a debutat și o […]
Armata britanică a interzis angajaţilor săi să discutii chestii legate de muncă atunci când sunt în interiorul maşinilor chinezeşti
Maşinile moderne nu mai sunt de foarte mult timp simple structuri mecanice, acestea au ajuns adevărate computere mergătoare, acestea fiind dotate cu senzori care mai de care, chip-uri, camere foto-video, microfoane, sisteme de conectare la sateliţi etc. Într-o lume în care totul se rezumă la informaţie, maşinile au ajuns (în accepţiunea unora) adevărate modele de […]
MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth sau cum arată ediția de colecție a celui mai puternic laptop de gaming testat de mine până acum
Cei care nu știu la ce mă refer atunci când spun „cel mai puternic laptop de gaming testat de mine până acum" pot parcurge acel review și vor înțelege imediat la „cine" mă refer. Dar MSI nu s-a oprit doar la o variantă convențională pentru acel notebook extrem, care, între noi fie vorba, nu este […]
ASUS Learn and Compete 2026 sau cum îți poți arăta cunoștințele de TIC printr-un concurs desfășurat pe Kahoot! (competiție adresată liceenilor din București și 11 județe)
ASUS a oferit detaliile pentru o nouă ediție a concursului său adresat liceenilor pasionați de TIC. Toate informațiile sunt structurate în articolul de față. ASUS Learn and Compete a ajuns la ediția a 5-a. Pot participa elevii de liceu din clasele IX – XII din București, dar și din județele Ilfov, Iași, Prahova, Cluj, Constanța, […]
Pandemia Covid 19 a reprezentat perioada în care, cel puțin la debut, piața tabletelor a cunoscut o cerere accentuată, în principal datorită lockdown-ului. Mare parte din oameni au trebuit să muncească sau să studieze de acasă, iar pentru asta un laptop ori o tabletă reprezentau uneltele de bază. Așa s-a făcut că nu doar marii […]
Abonamentul DIGI Nelimitat de 5.08 euro sau opţiunea prepay DIGI Naţional 5 de 5 euro fără TVA – care este varianta mai bună?
Noutatea absolută a acestei toamne este legată de lansarea serviciilor prepay a operatorului telecom Digi Mobil. Articolele scrise până acum pe subiect au stârnit mare interes în online-ul din România, aspect oarecum normal în contextul în care Digi Mobil se îndreaptă vertiginos spre poziţia de lider a pieţei locale de telefonie mobilă (deşi Orange are […]
Oferta zilei: espressor automat Philips 2300 EP2331/10 ce include şi tehnologia LatteGo de spumare a laptelui, la doar 1199,92 lei
Dacă sunteţi în căutarea un espressor automat accesibil, vin către voi cu una dintre cele mai bune oferte de pe piaţă în acest moment. În general espressoarele automate ieftine vin cu sistem manual de spumare a laptelui, însă modelul Philips 2300 EP2331/10 este şi accesibil şi include şi tehnologia LatteGo de spumare a laptelui (acea […]
Viitoarea serie de smartphone-uri Huawei Mate 80 va avea o funcţie specială ce va permite obţinerea unei autonomii de până la 14 zile
În doar câteva zile, pe 25 noiembrie mai exact, Huawei va lansa în China noua serie de smartphone-uri Huawei Mate 80. Aşa cum este şi normal, compania a demarat o campanie de teasing, una gândită să stârnească interesul în rândul chinezilor şi nu numai. Din toate imaginile şi clipurile video apărute în campanie, o filmare […]
Am vizitat Țiriac Collection în locația extinsă – 300 de vehicule de excepție într-un spaț
Nu cred că trebuie să fii un pasionat auto ca să știi că Țiriac Collection este una dintre cele mai impresionante colecții de vehicule din întreaga lume. Vorbim despre exponate unicat, despre unele dintre cel mai bine recondiționate automobile și multe, multe altele. De fapt, la Țiriac Collection există singura serie completă de Rolls Royce […] The post Am vizitat Țiriac Collection în locația extinsă – 300 de vehicule de excepție într-un spațiu total de peste 7.000 mp appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Unele jucării ce vin cu ChatGPT încorporat se dovedesc a fi periculoase pentru copii (avem exemplul ursuleţului de pluş ce oferă detalii sexuale) # Gadget.ro
În lume au apărut destul de multe jucării cu inteligenţa artificială încorporată, unele gândite în mod special să comunice natural cu copiii noştri. Deşi la prima vedere sună bine, mai ales că în spate ar trebui să fie un AI cu limbaj adaptat vârstei, se pare că lucrurile nu merg tot timpul cum ar trebui. […] The post Unele jucării ce vin cu ChatGPT încorporat se dovedesc a fi periculoase pentru copii (avem exemplul ursuleţului de pluş ce oferă detalii sexuale) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ai găsit o imagine pe care o suspectezi că este creată cu inteligenţa artificială? Iată cum poţi confirma / infirma rapid acest lucru cu ajutorul Google # Gadget.ro
Imaginile generate cu inteligenţa artificială au ajuns atât de bine făcute, încât în foarte multe cazuri este aproape imposibil să îţi mai dai seama dacă este sau nu reală. Şi ce faci în acest caz? Google a implementat recent verificarea bazată pe SynthID în aplicaţia Gemini. Pentru cei care nu ştiu, SynthID este o tehologie […] The post Ai găsit o imagine pe care o suspectezi că este creată cu inteligenţa artificială? Iată cum poţi confirma / infirma rapid acest lucru cu ajutorul Google appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Pentru descongestionarea traficului, un oraş important din România analizează implementarea unui traseu monorail (tren suspendat) # Gadget.ro
Traficul din marile oraşe ale ţării este destul de aglomerat, astfel că sunt căutate permanent soluţii de descongestionare a acestuia. Soluţii există, unele mai simple, altele mai provocatoare. O astfel de propunere provocatoare vine de la Iaşi. Cel mai mare oraş din Moldova analizează implementarea unui monorail (un sistem de transport feroviar în care trenul […] The post Pentru descongestionarea traficului, un oraş important din România analizează implementarea unui traseu monorail (tren suspendat) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Motorola nu oferă 5 ani de suport software cum cere Uniunea Europeană, deoarece se leagă de o exprimare nefericită din legislaţie (un singur cuvânt pus aiurea) # Gadget.ro
Începând cu data de 20 iunie 2025, Uniunea Europeană a introdus aşa numitele norme de Ecodesign. Prin intermediul acestora avem astăzi o nouă etichetă energetică la smartphone-uri şi tablete, cât şi anumite obligaţii pentru producători. Am scris pe acest subiect aici. Una dintre cele mai importante obligaţii este cea legată de suportul software. Conform normelor, […] The post Motorola nu oferă 5 ani de suport software cum cere Uniunea Europeană, deoarece se leagă de o exprimare nefericită din legislaţie (un singur cuvânt pus aiurea) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum puteţi transfera simplu, rapid şi securizat fişiere între Android şi iOS (totul oficial de la Google, fără alte aplicaţii) # Gadget.ro
Iată că a venit şi ziua în care putem transmite simplu, rapid, uşor şi securizat fişiere între Android şi iOS, fără aplicaţii third party instalate sau diverse alte artificii. În urmă cu doar câteva ore, Google a adus o actualizare aplicaţiei standard Quick Share ce permite transferul de fişiere între un device cu Android şi […] The post Acum puteţi transfera simplu, rapid şi securizat fişiere între Android şi iOS (totul oficial de la Google, fără alte aplicaţii) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Japonia schimbă regulile pentru a-şi proteja industria auto – elimină accizele la benzină şi vrea să reducă cu până la 50% preţul carburanţilor # Gadget.ro
Într-o perioadă în care toată lumea vorbeşte despre electrificare accelerată, există şi ţări care îşi urmăresc interesul şi încearcă să îşi protejeze industriile. Japonia, ţară cunoscută la nivel global pentru mărci auto precum Toyota, Honda, Mazda sau Nissan, a decis că industria sa auto are nevoie tot ajutorul posibil şi schimbă regulile jocului. Guvernul japonez […] The post Japonia schimbă regulile pentru a-şi proteja industria auto – elimină accizele la benzină şi vrea să reducă cu până la 50% preţul carburanţilor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Bătălia specificațiilor: Honor Magic 8 Pro vs OnePlus 15 vs Xiaomi 17 Pro Max sau cum arată ofensiva smartphone-urilor premium cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 # Gadget.ro
Avem deja primul smartphone cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 în țara noastră și aici mă refer la OnePlus 15 ce îl puteți achiziționa cu reducere de 750 lei în configurația cu 16 GB RAM și 512 GB stocare. OnePlus 15 îl descoperiți în oferta eMAG. Este adus pe canal oficial în țara noastră, […] The post Bătălia specificațiilor: Honor Magic 8 Pro vs OnePlus 15 vs Xiaomi 17 Pro Max sau cum arată ofensiva smartphone-urilor premium cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Pentru gaming la rezoluții mari, RTX 5080 se dovedește a fi un GPU impresionant. Nucleele grafice, memoria și arhitectura RTX 5080 sunt de așa natură încât să-ți permită să te joci jocurile preferate, fără să întâmpini probleme. Astăzi discutăm mai pe larg despre FPS și cât FPS poți câștiga real în jocuri dacă ai RTX […] The post RTX 5080: Cât FPS câștigi real în jocuri appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
TOP 5: Răspunsuri pentru cele mai arzătoare întrebări legate de cartelele prepay Digi Mobil # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă scriam că Digi Mobil a reintrat pe piaţa cartelelor prepay prin lansarea pachetelor DIGI Naţional. Sunt 4 pachete importante, iar alături de acestea există şi 3 extraopţiuni de luat în seamă. Într-un alt articol de săptămâna aceasta v-am transmis (cred că în premieră) că începând cu data de […] The post TOP 5: Răspunsuri pentru cele mai arzătoare întrebări legate de cartelele prepay Digi Mobil appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cine este Stăpânul Inelelor? Oura dă în judecată Samsung şi alte 3 branduri pentru brevete legate de inele inteligente # Gadget.ro
Oura este o companie finlandeză înfiinţată în 2013 de către Petteri Lahtela, Kari Kivela şi Markku Koskela, a cărui principal produs este inelul inteligent Oura Ring. Compania este un fel de pionier în dezvoltarea acestui segment, modelele sale de inele fiind o inovaţie constantă recunoscută la nivel global (în 2020 inelul a fost inclus în […] The post Cine este Stăpânul Inelelor? Oura dă în judecată Samsung şi alte 3 branduri pentru brevete legate de inele inteligente appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Anul trecut, tot cam prin această perioadă, aflam că Deutsche Telekom, Qualcomm şi Skylo au testat în premieră europeană un serviciu de mesagerie SMS prin satelit. Folosind un smartphone modern echipat cu modem Snapdragon X-80 5G, utilizând o cartelă SIM Cosmote din Grecia şi conectându-se la reţeaua de sateliţi a Skylo, operatorul telecom a realizat […] The post Premieră la nivel european – Orange lansează serviciul de mesagerie SMS prin satelit appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ştiu că în Jumbo puteţi cumpăra produse dedicate sărbătorilor de iarnă încă de prin septembrie, însă adevăratul semnal că sărbătorile chiar se apropie, este articolul nostru legat de Kevin. Se pare că şi anul acesta Kevin îşi face de cap, pentru că, ce să vezi, este din nou „Singur Acasă”. Aşa cum ne-a obişnuit, el […] The post Incredibil, dar adevărat! Kevin rămâne şi anul acesta „Singur acasă” şi tot pe Pro TV appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Garmin Bounce 2 sau cum arată un smartwatch dedicat celor mici (conectivitate LTE, urmărire a locației în timp real, afișaj luminos și colorat etc) # Gadget.ro
Garmin a lansat un smartwatch dedicat celor mic. Se numește Garmin Bounce 2, iar toate specificațiile le descoperiți în rândurile următoare. Garmin Bounce 2 sosește în trei variante de culoare: mov descjis, turcoaz și gri ardezie. Conectivitatea LTE se realizează prin planurile dedicate și controlate de către Garmin, iar prețurile încep de la 10.99 euro […] The post Garmin Bounce 2 sau cum arată un smartwatch dedicat celor mici (conectivitate LTE, urmărire a locației în timp real, afișaj luminos și colorat etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
POCO F8 Ultra și POCO F8 Pro – toate detaliile cunoscute până acum la nivel de procesor, cameră și baterie # Gadget.ro
Seria POCO de la Xiaomi este cunoscută pentru raportul preț / specificații atractiv. Lansarea globală este programată pentru 26 noiembrie, dar haideți să vedem ce informații sunt vehiculate pe site-urile tech internaționale. POCO a confirmat procesoarele ce vor fi aduse pe cele două telefoane mobile: POCO F8 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5; […] The post POCO F8 Ultra și POCO F8 Pro – toate detaliile cunoscute până acum la nivel de procesor, cameră și baterie appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Știați că LEGO a pornit la drum în timpul crizei economice din perioada 1929 – 1933? Un dulgher a început să realizeze miniaturi ale produselor sale, iar de aici a fost inspirat să producă jucării. Au ales numele LEGO în 1934. Nu știam că LEGO provine de la o propoziție din limba daneză – leg […] The post 5 seturi LEGO cu recenzii excelente pe eMAG appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Bateria de 7300 mAh de pe OnePlus 15 se încarcă complet în 41 de minute, în timp ce bateria de 4823 mAh de pe iPhone 17 Pro Max se încarcă complet în „doar” 84 de minute # Gadget.ro
OnePlus 15 este primul şi (momentan) singurul smartphone disponibil pe canal oficial în România ce vine la bord cu (probabil) cel mai puternic procesor mobile din lumea Android, Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5. Deşi într-un articol anterior l-am prezentat ca fiind un flagship lite, adică unul la care s-au făcut anumite tăieri de costuri pentru […] The post Bateria de 7300 mAh de pe OnePlus 15 se încarcă complet în 41 de minute, în timp ce bateria de 4823 mAh de pe iPhone 17 Pro Max se încarcă complet în „doar” 84 de minute appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
EuroNCAP a publicat rezultatele a nu mai puţin de 23 de maşini noi testate (rezultate impresionante, doar 4 şi 5 stele) # Gadget.ro
Reprezentanţii EuroNCAP au actualizat recent lista modelelor testate, cel mai nou raport anunţat incluzând nu mai puţin de 23 de maşini noi (este cea mai mare sesiune de teste de siguranţă din 2025). Toate cele 23 de modele au impresionat în teste, 18 primind 5 stele la general, iar restul de 5 primind 4 stele […] The post EuroNCAP a publicat rezultatele a nu mai puţin de 23 de maşini noi testate (rezultate impresionante, doar 4 şi 5 stele) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Nu ştiu cât de nouă este această informaţie pentru voi, mai ales că am tot scris complementar pe subiect în ultima lună: Confirmarea de această dată vine chiar de la preşedintele Xiaomi, Lu Weibing. Aceasta a declarat că din 2026 smartphone-urile vor fi şi mai scumpe. Dar de ce? Prima explicaţie şi cea mai importantă […] The post Preşedintele Xiaomi ne avertizează că din 2026 smartphone-urile vor fi şi mai scumpe appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
De la 1 ianuarie 2026 vom plăti o taxă de 25 lei la orice colet din afara Uniunii Europene a cărui valoare nu depăşeşte 150 de euro (sunt vizate AliExpress, Temu, Shein etc.) # Gadget.ro
Zilnic intră în ţară peste 200.000 – 250.000 de colete de pe Shein, Temu, AliExpress & Co, astfel că există o presiune constantă atât pe sistemul vamal, cât si pe comercianţii români. În urmă cu aproximativ 2 luni s-a propus o taxă de 25 lei aplicată oricărui colet din afara Uniunii Europene a cărui valoare […] The post De la 1 ianuarie 2026 vom plăti o taxă de 25 lei la orice colet din afara Uniunii Europene a cărui valoare nu depăşeşte 150 de euro (sunt vizate AliExpress, Temu, Shein etc.) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Samsung Galaxy A16 are un preț mic care pornește de la aproximativ 650 de lei și ajunge la 1000 de lei în varianta cu 256GB spațiu de stocare. Pentru acest preț mic, însă, are câteva specificații interesante. Dacă ești curios să vezi ce poate oferi Samsung Galaxy A16, descoperă mai jos o serie de caracteristici […] The post Samsung Galaxy A16: ce primești la un preț mic appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Key-urile de activare pentru Windows 11 și Office 2021 la cel mai bun preț din an – Black Friday 2025 pe rit vechi # Gadget.ro
GoDeal24 iese în față cu oferte cât mai atractive la key-urile de activare pentru Windows 11, Office 2021 și alte iterații software. Haideți să descoperim ce oferte au pregătit pentru suita Office: Nu aveți nevoie de niciun cod spre a primi oferta de mai sus. SGO62 reduce prețul cu 62% pentru bundle-urile cu Windows și […] The post Key-urile de activare pentru Windows 11 și Office 2021 la cel mai bun preț din an – Black Friday 2025 pe rit vechi appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista valabila în perioada 19.11 – 25.11.2025 este una plină de produse Parkside, de produse auto pentru iarnă şi de haine şi obiecte gândite pentru Ziua Naţională a României. Cred […] The post 5 gadgets de la Kaufland (19.11 – 25.11.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cele mai recente informaţii din Coreea de Sud ne spun că Samsung a făcut paşi importanţi în procesul de fabricaţie Gate-All-Around (GAA) de 2 nm. Compania doreşte să ajungă un competitor serios pentru TSMC, iar un plus important la nivel de imagine ar fi acela dacă ar ajunge să producă în masă, eficient, procesoare din […] The post Samsung a reuşit să ajungă la randamente de 50 – 60% pentru procesoarele de 2nm appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
O serie de probleme interne Cloudflare a blocat activitatea a mii de site-uri în toată lumea, inclusiv în România # Gadget.ro
Omenirea a trecut astăzi printr-un nou test important, unul care ne arată încă o dată cât de dependenţi suntem de anumite companii. Cloudflare, o companie globală de servicii de cloud şi securitate cibernetică ce îşi oferă serviciile pentru aproximativ 20% din toate platformele existente pe internet, a avut azi o problemă internă ce a paralizat […] The post O serie de probleme interne Cloudflare a blocat activitatea a mii de site-uri în toată lumea, inclusiv în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Monitor gaming MSI MPG 322URX QD-OLED – review (Cel mai bun monitor pe care l-am testat până acum!) # Gadget.ro
Încă un review pentru un monitor de gaming, din nou unul cu panou OLED, deci este clar că vedem deja un trend. Adevărul este că după ce am încercat un monitor OLED pentru câteva zile, de fiecare dată îmi este foarte greu să revin la panoul meu IPS. Iar asta se dovedește și mai dificil […] The post Monitor gaming MSI MPG 322URX QD-OLED – review (Cel mai bun monitor pe care l-am testat până acum!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Începând cu data de 18 noiembrie, Digi Mobil vinde cartele prepay la liber în magazinele DIGI din toată ţara # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă scriam că Digi Mobil a reintrat pe piaţa cartelelor prepay prin lansarea pachetelor DIGI Naţional. Sunt 4 pachete importante, iar alături de acestea există şi 3 extraopţiuni de luat în seamă. La acel moment se ştia că acest serviciu era destinat exclusiv clienţilor migraţi din Telekom, însă începând […] The post Începând cu data de 18 noiembrie, Digi Mobil vinde cartele prepay la liber în magazinele DIGI din toată ţara appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
8849 Hike – review (Telefon rugged cu baterie de 23800 mAh, lanternă de 1200 Lumeni ce luminează la 200 m, lumină puternică de camping, cameră IR, ventilator și altele…) # Gadget.ro
Telefoane de nișă sunt destule, dar unele sunt mai nișate decât altele. Cele rugged fac parte din prima categorie, iar cel despre care vorbim astăzi pe larg este un smartphone rugged, dar care are o multitudine de alte elemente care îl fac unic, într-o măsură mai mică sau mai mare. Nu-i vorba doar despre faptul […] The post 8849 Hike – review (Telefon rugged cu baterie de 23800 mAh, lanternă de 1200 Lumeni ce luminează la 200 m, lumină puternică de camping, cameră IR, ventilator și altele…) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
În toamna acestui an Apple a lansat unul dintre cele mai subţiri smartphone-uri din lume, iPhone Air. Acesta are o grosime de doar 5.6 mm şi cântăreşte 165 de grame. Situaţia comercială a acestui smartphone este cât se poate de neclară în acest moment, sursele fiind destul de indecise: unele spun că vânzările sunt decente, […] The post Lansarea smartphone-ului subţire iPhone Air 2 ar putea fi amânată pentru 2027 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Începem săptămâna cu o veste bună pentru fanii Apple din ţara noastră. Cel mai recent update al aplicaţiei Apple Sports vine cu suport pentru mai multe ţări europene, printre care şi România. Cu aplicația Apple Sports, obții scoruri sportive în timp real, programe, statistici și cote de pariuri, acum chiar şi în limba română. Pentru […] The post Aplicaţia Apple Sports este disponibilă oficial şi în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Televiziunea clasică suferă: în 2025 au fost închise deja 15 canale tv româneşti (record la nivelul unui an) # Gadget.ro
Televiziunea clasică trece printr-o transformare importantă, digitalizarea şi platformele de streaming video punând o presiune uriaşă pe acest sector de activitate. Fără bugete importante în spate, fără strategii adecvate, fără conţinut propriu, cele mai vulnerabile în tot acest context sunt canalele tv locale şi regionale. Costurile sunt mari, iar audienţele nesemnificative, astfel că 2025 este […] The post Televiziunea clasică suferă: în 2025 au fost închise deja 15 canale tv româneşti (record la nivelul unui an) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ford Focus a fost cândva una dintre cele mai bine vândute maşini din Europa, perioada de vârf maxim fiind atinsă la începutul anilor 2000. Între 2000 şi 2002 au fost vândute anual peste 500.000 de unităţi, în timp ce între 2003 şi 2007 au fost vândute anual peste 400.000 unităţi. Cel mai impresionant rezultat a […] The post Pe 15 noiembrie 2025 a fost fabricat ultimul model Ford Focus din lume appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
