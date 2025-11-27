Revelion la preț de călătorie Lună în Poiana Brașov
Impact.ro, 27 noiembrie 2025 23:40
Pachetele de Revelion în Poiana Brașov au atins prețuri care rivalizează cu cele ale unei escapade pe orbită. E drept, fără loc pe scaun în rachetă. În picioare. Dar tot scump: unele pachete trec de […] The post Revelion la preț de călătorie Lună în Poiana Brașov appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum o oră
23:40
Pachetele de Revelion în Poiana Brașov au atins prețuri care rivalizează cu cele ale unei escapade pe orbită. E drept, fără loc pe scaun în rachetă. În picioare. Dar tot scump: unele pachete trec de […] The post Revelion la preț de călătorie Lună în Poiana Brașov appeared first on IMPACT.ro.
Acum 2 ore
23:10
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, trăiește probabil ultimele lui ore într-o astfel de poziție. O poziție în care a ajuns împotriva principiului meritocrației atât de drag formațiunii politice din care domnul Moșteanu face parte. Mai întâi, […] The post Nu mai e nevoie de studii superioare. Poți ajunge ministru dacă știi să joci biliard appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
08:10
Crvena Zvezda – FCSB, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe Stadion Rajko Mitic din Belgrad, şi va fi […] The post Europa League: Crvena Zvezda vs FCSB – Orgolii imense la Belgrad appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Universitatea Craiova – Mainz, meci contând pentru etapa a 4-a a fazei principale din Liga Conferinţei, este programat, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în […] The post Conference League: Universitatea Craiova vs Mainz – Test dificil pentru olteni appeared first on IMPACT.ro.
01:40
Operatorul rus al dronei căzute la Vaslui o fi fost distras de o sticlă de rachiu rămasă accidental nebăută la sol # Impact.ro
Altfel nu se prea explică cum de a căzut acea dronă, în condițiile în care se pare că avioanele noastre nu au prea reușit să o ia la țintă. Drona militară de tip TB2, ce […] The post Operatorul rus al dronei căzute la Vaslui o fi fost distras de o sticlă de rachiu rămasă accidental nebăută la sol appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
23:50
Tânăra generație TikTok, bombardată cu mesaje care proslăvesc dictatura ceaușistă, în timpul căreia nu aveai curent să îți încarci telefonul # Impact.ro
Iar TikTok era doar două ore pe zi – și alea pline de știri despre binefacerile comunismului și de programe care alimentau cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria […] The post Tânăra generație TikTok, bombardată cu mesaje care proslăvesc dictatura ceaușistă, în timpul căreia nu aveai curent să îți încarci telefonul appeared first on IMPACT.ro.
14:10
În Statele Unite ale Americii, fotbalul sau soccer-ul cum îl numesc americanii, nu are cum să detroneze sporturi ca fotbalul american sau baseball-ul, dar popularitatea acestuia a explodat în ultimele două decenii. Momentul zero a […] The post Top 10 salarii din MLS: Vezi cât câștigă Messi, Son & Busquets appeared first on IMPACT.ro.
14:00
Diferența dintre jocuri de noroc online și offline Industria jocurilor de noroc a evoluat rapid în ultimul deceniu, iar astăzi jucătorii au două opțiuni majore: cazinourile online și cazinourile tradiționale (offline). Deși ambele forme oferă […] The post Diferența dintre jocuri de noroc online și offline appeared first on IMPACT.ro.
11:30
Experții spun că, la 40 de ani, Ronaldo are un corp de 28. Deci mai poate juca liniștit până la 48, după care care se va pensiona ca din magistratură… # Impact.ro
…direct cu o pensie specială, eventual calculată după numărul de abdomene. Specialiștii care i-au analizat vârsta biologică au remarcat că Ronaldo are masa musculară, grăsimea și rezistența unui om mult mai tânăr. E clar că […] The post Experții spun că, la 40 de ani, Ronaldo are un corp de 28. Deci mai poate juca liniștit până la 48, după care care se va pensiona ca din magistratură… appeared first on IMPACT.ro.
08:30
Arsenal – Bayern Munchen, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 26 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium din Londra, şi va fi transmis […] The post Champions League: Arsenal vs Bayern Munchen – Derby-ul zilei se joacă la Londra appeared first on IMPACT.ro.
08:10
Atletico Madrid – Inter Milano, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 26 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe Metropolitano, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Atletico Madrid vs Inter Milano – Test dificil pentru Cristi Chivu appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Ionuț Moșteanu a fost șef al unui club de biliard din Regie. Ceea ce îl recomandă și pentru funcția de ministru al Educației # Impact.ro
Domnul Moșteanu, ministrul apt al Apărării care în tinerețe a evitat stagiul militar obligatoriu, a recunoscut ieri că, tot în tinerețe, a evitat și absolvirea facultății. De intrat la facultate a intrat, dar a abandonat […] The post Ionuț Moșteanu a fost șef al unui club de biliard din Regie. Ceea ce îl recomandă și pentru funcția de ministru al Educației appeared first on IMPACT.ro.
07:50
Chelsea – Barcelona, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 25 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge din Londra, şi va fi transmis în […] The post Champions League: Chelsea vs Barcelona – Derby de colecţie la Londra appeared first on IMPACT.ro.
24 noiembrie 2025
20:50
Acu’ cam patru ani, a intrat peste mine nea Ruslan, vecinul meu, ăla mare și agresiv de la doi. De atunci, e cu mine în casă. Mă ține numa’ în capace și șuturi, zice că […] The post Pacea lui Ruslan appeared first on IMPACT.ro.
13:10
Doi români, filmați alergând după un avion Wizz Air pe pista aeroportului din Köln. Avionul a fost mai rapid # Impact.ro
Doi români, atleți amatori, fac înconjurul lumii (din păcate pentru ei, pe jos) cu o ispravă de toată mândria: au alergat după avion pe aeroportul din Köln, sperând că avionul ori va obosi, ori va […] The post Doi români, filmați alergând după un avion Wizz Air pe pista aeroportului din Köln. Avionul a fost mai rapid appeared first on IMPACT.ro.
08:20
Botoşani – Dinamo, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, luni, 24 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Botoşani vs Dinamo – Derby inedit în Moldova appeared first on IMPACT.ro.
08:10
Metaloglobus – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, luni, 24 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs Hermannstadt – Duel pentru supravieţuire appeared first on IMPACT.ro.
02:20
Olguța Vasilescu și-a făcut timp să vină la București pentru o emisiune, deși la dumneaei la Craiova Crăciunul este în toi. Însă trebuiau lămurite câteva lucruri – printre care și poziția doamnei primar-vedetă față de […] The post Olguța Vasilescu spune că e de acord cu concedierile, dar vrea să înceapă cu Bolojan appeared first on IMPACT.ro.
23 noiembrie 2025
11:20
Oţelul Galaţi – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Oţelul Galaţi vs Farul Constanţa – Duel pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
10:10
CFR Cluj – Rapid, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs Rapid – Derby „feroviar” în Ardeal appeared first on IMPACT.ro.
22 noiembrie 2025
09:10
FCSB – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: FCSB vs Petrolul Ploieşti – Toţi banii pe campioana României appeared first on IMPACT.ro.
21 noiembrie 2025
17:10
Nu știu cine a asociat primul cuvântul „pedigree” cu lăutarii care se trag din familii celebre, care au pus bazele muzicii lăutărești în țara noastră, dar este un termen care caracterizează foarte bine lăutarii din […] The post Lăutari cu “pedigree” appeared first on IMPACT.ro.
08:30
FC Argeş – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul României, este programat, vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: FC Argeş vs Universitatea Craiova – Debut dificil pentru Coelho appeared first on IMPACT.ro.
20 noiembrie 2025
20:50
Cele mai multe bonusuri oferite de cazinourile online au cerințe de rulaj. Ele indică de câte ori trebuie să joci bonusul (în unele situații și suma depusă), înainte ca banii să fie transformați din credit […] The post Tot ce trebuie să știi despre cerințele de rulaj la bonusurile de casino appeared first on IMPACT.ro.
16:30
Curtea Constituțională a României va dezbate, pe 4 februarie 2026, proiectul legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a fost reexaminat […] The post CCR anulează dublarea imozitelor locale de la 1 ianuarie 2026 appeared first on IMPACT.ro.
08:10
Concordia Chiajna – Bihor Oradea, meci contând pentru etapa a 14-a din liga a doua a României, este programat, joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 19:30, pe Stadionul Concordia din Chiajna, şi va fi […] The post Liga 2: Concordia Chiajna vs Bihor Oradea – Duelul marilor iluzii appeared first on IMPACT.ro.
19 noiembrie 2025
09:20
Aalborg – Kielce, meci contrând pentru etapa a 8-a a Grupei A din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 19 noiembrie 2025, de la ora 19:45, la Sparekassen Danmark Arena, şi va fi transmis în direct […] The post EHF Champions League: Aalborg vs Kielce – Miza pe danezi appeared first on IMPACT.ro.
09:00
PSG – Barcelona, meci contrând pentru etapa a 8-a a Grupei B din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 19 noiembrie 2025, de la ora 21:45, la Stade Pierre de Coubertin, şi va fi transmis în […] The post EHF Champions League: PSG vs Barcelona – Catalanii, pe val appeared first on IMPACT.ro.
18 noiembrie 2025
08:50
România – San Marino, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 18 noimbrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, şi va fi transmis […] The post Preliminarii CM 2026: România vs San Marino – Să fie goluri! appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Austria – Bosnia-Herțegovina, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, marţi, 18 noiembrie 2025, de la ora 21:45, pe Ernst Happel Stadion din Viena, şi va fi transmis în […] The post Preliminarii CM 2026: Austria vs Bosnia-Herţegovina – Locul 1 se joacă la Viena appeared first on IMPACT.ro.
17 noiembrie 2025
08:10
Olanda – Lituania, meci contând pentru Grupa G a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 17 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, şi va fi transmis în […] The post Preliminarii CM 2026: Olanda vs Lituania – O simplă formalitate appeared first on IMPACT.ro.
07:50
Germania – Slovacia, meci contând pentru Grupa A a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, luni, 17 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe RB Arena din Leipzig, şi va fi transmis în direct […] The post Preliminarii CM 2026: Germania vs Slovacia – Duel decisiv pentru locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
16 noiembrie 2025
16:10
Sondaj: Traian Băsescu, considerat cel mai bun primar al Capitalei din ultimii 35 de ani. Dar și whisky-ul era mai bun pe vremea aia # Impact.ro
Un sondaj CURS recent arată că 27% dintre bucureșteni îl consideră pe Traian Băsescu cel mai bun primar general al Capitalei în ultimele trei decenii și jumătate. E o nostalgie puternică: nu doar amintirea mandatelor […] The post Sondaj: Traian Băsescu, considerat cel mai bun primar al Capitalei din ultimii 35 de ani. Dar și whisky-ul era mai bun pe vremea aia appeared first on IMPACT.ro.
14:40
Milano introduce taxa turistică pentru a mai rări turiștii. Unii cred că, dacă iei două prosoape de la hotel în loc de unul, recuperezi banii # Impact.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, Milano va aplica o taxă turistică majorată, care poate ajunge la 10 euro pe zi pentru hotelurile de patru și cinci stele. Da, ai citit bine: nu 10 euro pentru […] The post Milano introduce taxa turistică pentru a mai rări turiștii. Unii cred că, dacă iei două prosoape de la hotel în loc de unul, recuperezi banii appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Italia – Norvegia, meci contând pentru Grupa I a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, duminică, 16 octombrie 2025, de la ora 21:45, pe San Siro din Milano, şi va fi transmis în direct […] The post Preliminarii CM 2026: Italia vs Norvegia – Vikingii, spre America appeared first on IMPACT.ro.
09:10
2025 ATP Finals: Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, meci contând pentru finala de la Turneul Campionilor 2025, este programat, duminică, 16 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia, şi va […] The post 2025 ATP Finals: Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner – Finală de vis la Torino appeared first on IMPACT.ro.
15 noiembrie 2025
21:00
Un candidat promite parcare cu 1 leu pe oră în București. Dar el nu știe că domnul Călin Georgescu va face leul cât lira sterlină # Impact.ro
Eugen Teodorovici, candidatul la Primăria Generală a Capitalei, propune ca parcarea să coste doar 1 leu pe oră, indiferent de zonă. Ar fi o reducere drastică față de tarifele actuale, care pot ajunge la 5 […] The post Un candidat promite parcare cu 1 leu pe oră în București. Dar el nu știe că domnul Călin Georgescu va face leul cât lira sterlină appeared first on IMPACT.ro.
20:40
Șoferii începători nu vor mai putea conduce mașini puternice. Dispare beizadeaua de șosea # Impact.ro
Potrivit unui proiect legislativ, șoferii începători, adică cei cu permis obținut de mai puțin de un an, vor fi restricționați în privința mașinilor pe care le pot conduce: nu vor mai putea utiliza vehicule cu […] The post Șoferii începători nu vor mai putea conduce mașini puternice. Dispare beizadeaua de șosea appeared first on IMPACT.ro.
12:40
Jeff Bezos susține că angajații care gândesc liber nu vor putea fi înlocuiți de inteligența artificială. Problema e că de secole le ia joburile prostia naturală # Impact.ro
Jeff Bezos, la Italian Tech Week 2025, a declarat că nu toți angajații vor fi înlocuiți de AI. Potrivit lui, inteligența artificială nu poate imagina ceea ce nu există deja. El susține că viitorul muncii […] The post Jeff Bezos susține că angajații care gândesc liber nu vor putea fi înlocuiți de inteligența artificială. Problema e că de secole le ia joburile prostia naturală appeared first on IMPACT.ro.
09:50
Permisul de conducere se va suspenda automat dacă nu se achită amenzile în 90 de zile. Practic, se înjumătățește traficul în România! # Impact.ro
Guvernul propune suspendarea permisului de conducere dacă șoferii nu plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la comunicare. Mai mult, restituirea permisului suspendat nu va fi o formalitate: șoferul va trebui să […] The post Permisul de conducere se va suspenda automat dacă nu se achită amenzile în 90 de zile. Practic, se înjumătățește traficul în România! appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Bosnia-Herţegovina – România, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbătă, 15 noimbrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadion „Bilino Polje” din Zenica, şi va fi transmis în […] The post Preliminarii CM 2026: Bosnia-Herţegovina vs România – Ora revanşei pentru „tricolori” appeared first on IMPACT.ro.
09:10
Cipru – Austria, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbătă, 15 noiembrie 2025, de la ora 19:00, pe Alphamega Stadium din Limassol, şi va fi transmis în direct […] The post Preliminarii CM 2026: Cipru vs Austria – Oaspeţii, aproape de Mondial appeared first on IMPACT.ro.
14 noiembrie 2025
21:10
ANM anunță că vortexul polar a început să slăbească ușor și va începe să slăbească vizibil în jurul datei de 26 noiembrie, ceea ce, sincer, era și timpul: la cât frig a trimis către Europa […] The post Vortexul polar a început să slăbească. O fi intrat și el în postul Crăciunului appeared first on IMPACT.ro.
18:20
Un candidat la Primăria Capitalei vrea reintroducerea uniformelor în școli. Deși mai urgentă ar fi reintroducerea învățământului în școli # Impact.ro
Un candidat independent la Primăria Capitalei propune reintroducerea uniformelor în școlile din București. Ideea e simplă: dacă nu putem uniformiza nivelul educației, măcar să uniformizăm elevii, că iese poza de grup mai ordonată. În plus, […] The post Un candidat la Primăria Capitalei vrea reintroducerea uniformelor în școli. Deși mai urgentă ar fi reintroducerea învățământului în școli appeared first on IMPACT.ro.
17:50
Atenție să nu vă ia iarna portofelul prin surprindere: mendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă # Impact.ro
Iarna se apropie, iar poliția anunță că începe verificările serioase în trafic pentru anvelope de iarnă. Practic, sezonul în care românii pot fi surprinși de iarnă începe oficial. Dar de data asta nu de zăpadă […] The post Atenție să nu vă ia iarna portofelul prin surprindere: mendă de peste 4.000 de lei pentru șoferii care nu își echipează autoturismele de iarnă appeared first on IMPACT.ro.
17:50
Vineri 14 noiembrie de la ora 20.00 pe canalul de youtube @printreartiști aveți posibilitatea de ai vedea și de ai asculta pe 2 dintre cei mai buni țimbaliști pe care Romania îi are la acest […] The post TITANII țambalului vin @printreartiști appeared first on IMPACT.ro.
12:40
Turcii au invadat piața din Timișoara cu „șerpi” de 12 metri. Noile troleibuze electrice au intrat oficial în circulație # Impact.ro
Bozankaya, producătorul de sisteme electrice destinate transportului public, a prezentat vineri, 14 noiembrie, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, noile troleibuze produse pentru oraș, în cadrul unui eveniment public la care a participat și primarul Dominic […] The post Turcii au invadat piața din Timișoara cu „șerpi” de 12 metri. Noile troleibuze electrice au intrat oficial în circulație appeared first on IMPACT.ro.
11:20
Pariurile live aduc un plus de dinamism și distracție printre cei care au această pasiune. Cu un plus de informații acumulate în timp ce urmăresc meciul, jucătorii pot miza pe numeroase opțiuni din oferta operatorilor […] The post Care sunt cele mai frecvente pariuri live făcute pe fotbal appeared first on IMPACT.ro.
09:00
2025 ATP Finals: Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime – Duel decisiv pentru semifinale # Impact.ro
2025 ATP Finals: Alexander Zverev – Felix Auger-Aliassime, meci contând pentru Grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor 2025, este programat, vineri, 14 noiembrie 2025, de la ora 21:30, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […] The post 2025 ATP Finals: Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime – Duel decisiv pentru semifinale appeared first on IMPACT.ro.
08:50
2025 ATP Finals: Jannik Sinner – Ben Shelton, meci contând pentru Grupa Bjorn Borg de la Turneul Campionilor 2025, este programat, vineri, 14 noiembrie 2025, de la ora 15:00, la Pala Alpitour din Torino, Italia, […] The post 2025 ATP Finals: Jannik Sinner vs Ben Shelton – Italianul, spre „careul de aşi” appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.