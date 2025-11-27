Bolojan intră și peste mulțimea de angajați din dispecerate: ”Avem astăzi între 4.000 şi 5.000 de oameni în dispecerate în România. Dacă s-ar muta toţi într-un singur dispecerat, atunci ai eficienţă în intervenţie”

10:40

Prima vizită la cabinetul stomatologic este pentru mulți pacienți un moment încărcat de emoții, întrebări și uneori chiar teamă. Fie că este vorba despre un control de rutină, o durere recentă sau dorința de a începe tratamente estetice, prima întâlnire cu medicul dentist setează tonul întregii relații pe termen lung. Tocmai de aceea, este esențial […]