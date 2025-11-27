Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 0-1 cu Steaua Roşie

Sport.ro, 28 noiembrie 2025 00:20

FCSB a pierdut cu 0-1 la Belgrad, deși a jucat cu om în plus din minutul 27, iar bilanțul din Europa League devine dramatic.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
01:00
Cei trei jucători criticați de Gigi Becali după eșecul suferit de FCSB cu Steaua Roșie: ”Nu mai sunt jucătorii ăia!” Sport.ro
FCSB a pierdut pe terenul celor de la Steaua Roșie, scor 0-1, în etapa a cincea din Europa League.
01:00
Gigi Becali, indecent: ce a putut să zică despre Ngezana, de no comment Sport.ro
Deși anii au trecut peste el, latifundiarul din Pipera are, în continuare, discursul unui om care nu prea își „cântărește“ cuvintele, atunci când vorbește în public.
Acum 30 minute
00:40
Dărâmat după eșecul cu Steaua Roșie, Bîrligea a dat cărțile pe față despre plecarea de la FCSB: ”Penibil, nici nu pot să mă numesc atacant” Sport.ro
FCSB a pierdut la Belgrad pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, în runda a cincea din Europa League.
00:40
Charalambous "a luat foc" după Steaua Roșie - FCSB: "Greșeli ca la juniori! Trebuie să fim dezamăgiți pe teren, nu la final" Sport.ro
FCSB a jucat în superioritate numerică la Belgrd, dar pierdut meciul cu Steaua Roșie, scor 0-1, în etapa cu numărul 5 din UEFA Europa League.
00:40
Ilie Dumitrescu a găsit vinovatul după Steaua Roșie - FCSB: ”A greșit!” Sport.ro
Steaua Roșie - FCSB s-a încheiat 1-0.
00:40
Tănase, distrus: singura soluție pe care o vede acum, dezolantă! Sport.ro
Experimentatul mijlocaș al roș-albaștrilor cu greu și-a găsit cuvintele, după 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad.
Acum o oră
00:30
Ultrașii de la Steaua Roșie au adus un banner uriaș pentru fanii români. Galeria FCSB a reacționat imediat Sport.ro
FCSB a pierdut meciul cu Steaua Roșie Belgrad din UEFA Europa League, scor 0-1, pe "Marakana".
00:30
FCSB, coșmar interminabil: căpitanul echipei, suspendat! Sport.ro
Ceea ce începe prost devine un dezastru. Asta ne arată campioana României, în acest sezon, în care a debutat cu rezultate sub așteptări și în care înșiră acum eșecurile, pe finalul anului.
00:30
Darius Olaru i-a dat peste nas lui Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie: „Poate nu merită” Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB s-a terminat 1-0.
00:30
Suporterii nu au mai rezistat după Steaua Roșie - FCSB 1-0! Discuție aprinsă cu doi jucători Sport.ro
FCSB a ajuns la a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile.
00:30
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Băi, nu ești în România! Nu poți să faci așa ceva” Sport.ro
Steaua Roșie - FCSB s-a încheiat 1-0.
00:20
Toate calculele! Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League după 0-1 cu Steaua Roşie Sport.ro
FCSB a pierdut cu 0-1 la Belgrad, deși a jucat cu om în plus din minutul 27, iar bilanțul din Europa League devine dramatic.
00:10
Pe ce loc a coborât FCSB în Europa League după eșecul cu Steaua Roșie Sport.ro
Steaua Roșie a învins-o cu 1-0 pe FCSB.
00:10
Becali, un necaz nu vine singur: suma pierdută, comparativ cu anul trecut, deprimantă! Sport.ro
Campania europeană a roș-albaștrilor risipește orice dubiu: acest sezon e unul ratat pentru campioana României. Din toate punctele de vedere!
Acum 2 ore
00:00
Racovițan s-a revanșat după dezastrul din meciul precedent! Românul a impresionat în Rakow - Rapid Viena Sport.ro
Fundașul român Bogdan Racovițan (25 de ani) a avut o prestație de invidiat în meciul Rakow - Rapid Viena, scor 4-1, din Conference League.
00:00
„Reghe“, premieră exotică: a jucat primul lui meci într-o țară cu un trecut înfiorător Sport.ro
Încurcate sunt căile fotbalului! Laurențiu Reghecampf (50 de ani) descoperă acest lucru, după ce a ajuns în Africa.
27 noiembrie 2025
23:40
Nicușor Bancu, mesaj pro Mirel Rădoi și după a doua victorie obținută de Filipe Coelho: „Este cu siguranță meritul lui” Sport.ro
Ce a transmis Nicușor Bancu după Universitatea Craiova - Mainz 1-0. 
23:40
Răzvan Lucescu, fără menajamente după meciul din UEL: ”Dezamăgitor! Am controlat tot meciul și a venit asta de nicăieri” Sport.ro
PAOK - Brann s-a încheiat 1-1.
23:20
„Măcel“ în grupa României de la Mondiale: echipa care ne dă fiori, fără milă în primul meci Sport.ro
Fetele au pășit cu dreptul la turneul final din Germania și Olanda, însă misiunea lor va fi tot mai dificilă, în continuarea drumului.
23:20
Juri Cisotti a zguduit bara în Steaua Roșie - FCSB! De unde a șutat italianul Sport.ro
Meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB, din etapa a 5-a a Europa League, se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.
23:10
”Dezastru” Sârbii, categorici, după ce Olaru a provocat eliminarea unui adversar în Steaua Roșie – FCSB Sport.ro
A fost o primă repriză echilibrată la Belgrad, în meciul Steaua Roșie – FCSB, chiar dacă sârbii au evoluat în 10 jucători din minutul 27.
23:10
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi” Sport.ro
Assad Al-Hamlawi, reacție după Universitatea Craiova - Mainz 1-0.
23:10
Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Steaua Roșie Belgrad Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Steaua Roșie Belgrad poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 4 ore
23:00
Ungurii ne-au arătat că se poate: Ferencvaros, rezultat colosal în „infernul“ de la Istanbul Sport.ro
Surpriză mare, în etapa a 5-a din Europa League! Maghiarii au redus la tăcere o arenă cu aproape 38.000 de oameni în tribune.
22:40
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova după succesul cu Mainz! Sport.ro
Universitatea Craiova a reușit o victorie uriașă împotriva nemților de la Mainz, dar a rămas cu o pierdere importantă. 
22:40
Arbitrul nu a stat pe gânduri și a arătat „roșu” direct în Steaua Roșie - FCSB! Sport.ro
Meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB, din etapa a 5-a a Europa League, a început cu multă tensiune, iar primul moment major al serii a venit în minutul 28. 
22:30
Craiova ia bani cu lopata: suma la care poate ajunge, în Conference League, uriașă! Sport.ro
Clubul patronat de Mihai Rotaru are un sezon european istoric.
22:30
Victorie mare pentru un tricolor în Conference League! A urcat peste „U” Craiova în clasament Sport.ro
Este al doilea succes consecutiv al echipei în competiția europeană.
22:20
Filipe Coelho exultă după ce Craiova a învins-o pe Mainz: ”Normal că sunt fericit! Haideți să ne bucurăm azi” Sport.ro
Universitatea Craiova - Mainz s-a încheiat 1-0.
22:00
Reacția nemților după golul anulat al lui Mainz! Concluzie dură, imediat după victoria Universității Craiova: ”Alunecă și mai adânc în criză!” Sport.ro
Universitatea Craiova a obținut o victorie uriașă în faza principală Conference League, scor 1-0, cu Mainz.
21:50
Penalty ratat și meci de infarct pentru Răzvan Lucescu în Europa League! Cât s-a terminat PAOK - Brann Sport.ro
Duel tare pentru Răzvan Lucescu în Europa!
21:50
Jackpot Craiova: Universitatea ajunge la o sumă imensă după victoria cu Mainz. Clasamentul, de pus în ramă! Sport.ro
Formația din Bănie a obținut al doilea succes la rând, în grupa de Conference League.
21:50
Nota primită de Andrei Rațiu după ce Rayo a fost întoarsă în Conference League Sport.ro
Rayo Vallecano a cedat cu 2-1 în deplasare.
21:40
Ce au scris nemții de la BILD după ce Universitatea Craiova a înscris în poarta lui Mainz Sport.ro
Universitatea Craiova se duelează cu Mainz în faza principală Conference League.
21:10
FCSB, all-in cu Steaua Roșie! Cum arată primul ”11” al campioanei Sport.ro
Steaua Roșie - FCSB va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00.
21:10
Înfrângere fără drept de apel pentru România împotriva Greciei Sport.ro
Românii au fost dominați de greci aproape pe parcursul întregii partide. 
21:10
România, la înălțime: omul meciului cu Croația, premiat la final după o prestație fantastică Sport.ro
Prima noastră partidă, la turneul final din Germania și Olanda, a evidențiat o handbalistă în mare formă.
Acum 6 ore
21:00
A scris istorie la Dinamo și vrea la FCSB: „S-a dus Figo de la Barcelona la Real Madrid, mai e o problemă?” Sport.ro
Ionuț Chirilă (59 de ani), unul dintre cei mai vocali și cunoscuți antrenori români, este liber de contract din 2021.
21:00
Veste nesperată pentru Dennis Man! Ce se întâmplă după victoria cu Liverpool Sport.ro
PSV Eindhoven a învins-o fără drept de apel pe Liverpool pe Anfield, scor 4-1, în faza principală Champions League.
20:50
Dennis Politic trăiește un adevărat calvar la FCSB: „E foarte speriat! E alb ca varul înaintea meciurilor” Sport.ro
Care este sursa problemelor pentru Dennis Politic la FCSB.
20:30
Este convins înainte de Steaua Roșie – FCSB: ”Pe Maracana au căzut și echipe mult mai puternice” Sport.ro
FCSB va juca pe terenul celor de la Steaua Roșie Belgrad în runda a cincea din faza principală Europa League.
20:30
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Dragoș Grigore au primit diplome de Director Sportiv. Au participat la cursul organizat de FRF Sport.ro
Ultimul modul al Cursului de Director Sportiv organizat de FRF în parteneriat cu Double Pass s-a încheiat joi, când a avut loc ceremonia de acordare a diplomelor pentru absolvenţi. Printre absolvenţi se numără Cristian Săpunaru, Nicolae Dică, Bogdan Lobonţ, Adrian Popa şi Dragoş Grigore.
20:20
Nicolae Stanciu la Rapid? Ce a spus Costel Gâlcă despre transfer Sport.ro
Răspunsul lui Costel Gâlcă referitor la transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid. 
20:10
Atac cibernetic masiv asupra Federaţiei Franceze. Au fost furate date personale ale jucătorilor Sport.ro
Atac asupra francezilor!
19:40
Alex Băluță se întoarce în țară cu o mică avere! Câți bani a încasat în SUA după doar un meci jucat Sport.ro
Aventura lui Alexandru Băluță în MLS s-a încheiat mult mai repede decât spera.
19:40
Transferul pregătit de FCSB se complică! Fotbalistul dorit de Gigi Becali, dat în judecată de propriul club Sport.ro
Transferul pregătit de FCSB este în pericol.
19:20
România, victima unui caz bulversant la Mondialul de handbal: ce au pățit fetele, de noaptea minții! Sport.ro
Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă a avut un debut cu peripeții, la Cupa Mondială găzduită de Germania și Olanda.
19:10
Cum a fost surprins Ștefan Baiaram cu două ore înainte de Craiova - Mainz Sport.ro
Universitatea Craiova - Mainz va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:45.
19:10
Steaua Roșie Belgrad, problemă majoră înaintea meciului cu FCSB: „Pur și simplu nu funcționează” Sport.ro
Cu ce problemă se confruntă Steaua Roșie Belgrad înaintea partidei cu FCSB: „Pur și simplu nu funcționează”. 
Acum 8 ore
19:00
Alertă la FCSB! Fotbalistul s-a accidentat și e OUT Sport.ro
FCSB primește o lovitură serioasă înaintea meciului de la Ovidiu. 
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.