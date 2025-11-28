În ritm de sărbătoare: evenimentele din jurul Zilei Naționale

Covasna Media, 28 noiembrie 2025 06:50

În ritm de sărbătoare: evenimentele din jurul Zilei Naționale

Acum 15 minute
07:00
Raul Urdă: De la „tată” pentru zeci de copii, la primarul pe două roți din Întorsura Buzăului
07:00
Premieră la Întorsura Buzăului: Shakespeare, „tradus” în limbajul generației actuale de trupa de teatru 3T
Acum 30 minute
06:50
În ritm de sărbătoare: evenimentele din jurul Zilei Naționale
Acum o oră
06:40
Horoscop vineri, 28 noiembrie 2025: Saturn își reia mersul direct
Acum 24 ore
18:10
Concert extraordinar de Crăciun la Sfântu Gheorghe cu Orchestra Filarmonicii Braşov şi Corul...
15:30
Concertul „De la folclor la clasic”, cu Monica Opra și Cvartetul NaunArt, momentul central al...
09:40
Hydrokov: La Târgu Secuiesc se pregătesc lucrările pentru anul viitor
Ieri
07:00
Medicii de familie din județul Covasna: Număr în scădere, presiune în creștere
07:00
Parada cu cai de 1 Decembrie adună zeci de participanți la Barcani
06:40
Horoscop joi, 27 noiembrie 2025
26 noiembrie 2025
18:40
An dificil pentru agricultorii din judeţ; producţia de cartofi, cu 20% mai mică
18:20
Primăria Târgu Secuiesc oferă şi anul viitor sprijin pentru familiile monoparentale
15:00
Sfântu Gheorghe: două tinere au încercat să fure dintr-o locuință al cărei proprietar se afla...
14:40
Sfântu Gheorghe și județul Covasna, în cursa pentru titlul de „Destinația de Crăciun 2025”
13:20
Trafic de droguri ca în filme, în penitenciarul de la Codlea
13:10
CJ Covasna: Violența împotriva femeilor este o problemă care privește întreaga comunitate
12:50
Sfântu Gheorghe: Se apropie termenul de plată a chiriei pentru locurile de parcare de...
12:40
Vremea se va răci semnificativ, vor fi ploi dar și lapoviță și ninsoare în anumite zone,...
10:00
Comunicat de presă privind începerea proiectului „ÎNFIINȚAREA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE DE...
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Cum sărbătorește județul Covasna Ziua Națională: ceremonii de 1 Decembrie în cinci localități
07:00
35 de unităţi de învăţământ din judeţul Covasna dotate cu mobilier şi echipamente moderne prin PNRR
07:00
Real sau generat? Despre fotografie, manipulare și neîncredere în epoca AI
06:50
Întreţinerea drumurilor judeţene pe timpul iernii – estimată la circa 14,5 milioane lei
06:40
Horoscop miercuri, 26 noiembrie 2025
25 noiembrie 2025
18:20
CJ Covasna alocă 50.000 de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a...
17:50
Prefectura pune la dispoziţia cetăţenilor o listă a firmelor care deţin arhivele...
16:20
Împreună pentru siguranța femeilor. IPJ Covasna reînnoiește angajamentul pentru combaterea...
11:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Se pregătește scena pentru ActorFest 2025: 13 scenete și momente de teatru interpretate de tineri actori
06:50
2.000 de dimineți alergate: 46 de persoane au finalizat provocarea aniversară lansată de Fitness Tribe
06:40
Horoscop marți, 25 noiembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului...
24 noiembrie 2025
14:20
Peste 400 de sportivi au participat la prima ediție Saint George Open
13:20
Consiliul Județean Covasna se luminează în portocaliu de Ziua Internațională pentru Eliminarea...
11:50
Amenințări cu moartea din străinătate și ordin de protecție încălcat: bărbat de 53 de ani,...
11:00
Aprinderea primei lumânări de Advent în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe
07:00
Alexandra Lazăr, talent din Sfântu Gheorghe ajuns în Liga 1: „Fotbalul este totul pentru mine și nu aș putea trăi fără el”
06:40
Horoscop luni, 24 noiembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
23 noiembrie 2025
16:00
Sepsi OSK, doar remiză în deplasarea de la Afumaţi
22 noiembrie 2025
12:00
Ladislau Bölöni vine la Sfântu Gheorghe: proiecție de gală și întâlnire cu publicul la Arena...
07:00
Horoscop de weekend: 22-23 noiembrie 2025 (Soarele în Săgetător)
21 noiembrie 2025
18:40
Primăria Târgu Secuiesc lansează înscrierile pentru programul de bugetare participativă
18:30
17 artiști locali expun la Amalgam 4, la Centrul de Cultură Arcuș
16:20
ISU Covasna: serviciile voluntare și private, trecute prin „revizia” de toamnă
15:50
Hydrokov:Lucrările de pe strada Presei au fost finalizate
15:40
Poliția Locală Sfântu Gheorghe: Pistă mai sigură și reguli mai clare pentru bicicliști pe...
12:30
Incident la instalația de gaze la un bloc din Sfântu Gheorghe: peste o sută de consumatori...
06:50
A fost montată stația de încărcare pentru mașini electrice din Valea Mare
06:50
Program pentru zile care cer un plan
