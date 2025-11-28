Cum va fi vremea până de Crăciun? Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice
TeleM Iași , 28 noiembrie 2025 08:20
Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv
• • •
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:10
Pelerinaj important la Prislop, odată cu canonizarea lui Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați # TeleM Iași
Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop, în județul Hunedoara. Vineri are loc slujba de
08:10
Guvernul pregăteşte vineri şedinţa pe pensiile magistraţilor. Se aşteaptă avizul oficial al CSM # TeleM Iași
O şedinţă extraordinară de guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor ar putea avea loc
08:10
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii # TeleM Iași
Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de
08:10
Vladimir Putin, declaraţii despre pacea din Ucraina şi acuzaţiile că vrea să atace ţări din UE # TeleM Iași
Vladimir Putin a prezentat astăzi propriul plan de pace. Inspirat de propunerile lui Donald Trump,
08:10
Scandal după schimbarea programei şcolare. Profesorii acuză că este „identică cu cea din 1978” # TeleM Iași
Scandal în educaţie după ce oficialii ministerului au anunţat schimbarea programei şcolare de liceu. Cele
08:00
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024 # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului
Acum 12 ore
20:20
Bacău | O persoană a murit iar alte 3 au fost rănite grav după un accident produs la Coțofănesti între un autoturism și un TIR # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs în aceasta seară între un TIR și un autoturism,
20:10
Un incendiu puternic a izbucnit în această seară într-o hală industrială din localitatea Ipatele, unde
Acum 24 ore
17:40
Un grup puternic italian intră oficial pe piața din România și își stabilește sediul lângă Pașcani # TeleM Iași
Grupul italian Lattonedil S.p.A. a achiziționat recent divizia de panouri termoizolante de la firma românească
17:40
Suceava | 3 persoane au fost rănite într-un accident produs la Spătărești între un autocar și două autoutilitare # TeleM Iași
O coliziune s-a produs pe DN2 Falticeni – Tg. Neamt, in zona localitatii Spataresti, intre
17:20
DIICOT a pus sechestru pe autoturisme în valoare de 1.5 milioane de euro de la ieșeanul Alfred Petrea # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 7 autoturisme de
15:50
Ministrul Energiei trimite Corpul de Control la Hidroelectrica după ce s-a aflat că pilele de partid au primit curent fără factură # TeleM Iași
O schemă masivă de livrare a energiei electrice fără facturare de la Hidroelectrica către companii
15:30
De astazi s-a deschis circulația rutiera pe Lotul 3 al Autostrăzii A7 – sectorul Pietroasele
14:30
La Valea Lupului prinde contur una dintre cele mai moderne și sustenabile unități de învățământ
13:50
Ministrul cu CV-uri dubioase. A început Facultatea în 1992 și a terminat-o în 2015 la una privată, acuzată că este fabrică de diplome # TeleM Iași
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a publicat pe Facebook diploma de licență obținută la Universitatea Bioterra
13:00
Astăzi, la Spitalul din Fălticeni, a fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul
12:50
Valul tot mai accentuat de scumpiri din ultima perioadă, certurile din Coalitie, creșterea taxelor și
12:50
Luna trecută, comuna Miroslava a lansat un proiect de mare importanță, care va contribui la
12:50
Tragedia care a marcat Iașul capătă acum și un gest de recunoaștere oficială. Andrei Burlacu,
12:40
În loc să construiască străzi, Mihai Chirica le închide. Pietonalul va fi extins până în Piata Unirii # TeleM Iași
La Iași, zona pietonală din centrul orașului se pregătește pentru cea mai amplă extindere de
12:40
La Iași, continuă modernizarea sistemului centralizat de termoficare, un proces care include extinderea rețelelor și
11:00
37 percheziții DIICOT în țară într-un dosar de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității
10:50
Cel puțin 55 persoane au murit într-un incendiu ce a cuprins un complex de apartamente din Hong Kong # TeleM Iași
Un incendiu care a cuprins mai multe clădiri înalte dintr-un complex de apartamente din Hong
10:30
În această dimineață, pompierii din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au fost solicitați să intervină
09:50
Programul manifestărilor din Iași dedicate Zilei Naționale a Romaniei și sărbătorilor de iarnă # TeleM Iași
Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, va fi marcată la laşi printr-o serie
09:40
Miercuri, în Grecia, la Olympia, a fost aprinsă flacăra pentru jocurile Olimpice de iarnă de
09:40
Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea
09:30
Cetățenii care vor să înmatriculeze o mașină vor putea interacționa cu angajații Direcției Generale Permise
09:30
Guvernul va aproba exproprierile de pe lotul Miercurea Nirajului – Leghin, parte din A8 # TeleM Iași
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru exproprierile secțiunii Miercurea Nirajului – Leghin se află pe
09:30
Județul Vaslui are cele mai puține aparate automate de colectare a ambalajelor de băuturi # TeleM Iași
Județul Vaslui este „pe roșu" pe harta distribuirii pe județe a aparatelor automate de colectare
09:30
Această perioadă de repaus, care acoperă Crăciunul și Revelionul, se va încheia marți, 7 ianuarie
09:30
Aseara, în jurul orei 18:50, polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare au fost sesizați, prin
09:20
Studenților Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași le-au fost virate bursele de merit și cele sociale # TeleM Iași
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV Iași) anunță finalizarea
09:20
Ca amenințări, sunt menționate între altele acțiunile ostile ale Federației Rusă și războiul provocat de
09:20
Uniunea Europeană va dispune anul viitor de un buget de aproape 193 de miliarde de euro # TeleM Iași
Parlamentul European a dat miercuri votul final şi a ţinut să precizeze că au reuşit
09:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că prin Strategia naţională de Apărare a Ţării, vom
Ieri
08:10
Școlile din municipiul Suceava solicită primăriei aproape 300.000 de lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice # TeleM Iași
Consiliul Local Suceava va dezbate și va vota, în ședința din 27 noiembrie a.c., un
08:00
Nicuşor Dan: Vom avea o unitate din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că prin Strategia naţională de Apărare a Ţării, vom
08:00
Cimitirul Pacea din Suceava va fi dotat cu alarmă, buton de panică, detectoare de mișcare, senzori de vibrații și camere video # TeleM Iași
Primăria Suceava renunță la supravegherea cu polițiști locali la 10 obiective pe care le are
07:50
Numărul românilor care au cerut tichete de energie, în creștere de la o lună la alta. Cum se obține ajutorul # TeleM Iași
Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă
07:50
Manifestările religioase prilejuite de Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galaţi şi al
07:50
Grupare de hoţi români, destructurată după jafuri de 800.000 € în UK. Ce ascundeau în fortăreaţa lor din Bacău # TeleM Iași
O grupare de crimă organizată din România, care a furat 800.000 de euro din bancomatele
07:40
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate # TeleM Iași
„Ciclonul mediteranean denumit de Serviciul Meteorologic Grec „ADEL" s-a format la 25 noiembrie 2025 în
26 noiembrie 2025
16:40
Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament situat
16:30
Pompierii militari ieșeni intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la balconul unui
16:20
Ministerul Afacerilor Externe anunță adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României,
16:00
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România urmează să pună în funcțiune în curând
15:50
A fost semnat autorizatia de construire pentru executărea lucrărilor de consolidare și refuncționalizare a Casei
15:00
Adrian Șovea, un tânăr alergător din Iași, continuă să uimească România prin determinarea și empatia
